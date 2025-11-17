Роман Маякин: "Я ведь простой парень из Ногинска, поэтому шаурма"

17 ноября в 18:00 на телеканале СТС стартует сериал "Кулинарный техникум" производства Pick Up Film ("Ивановы-Ивановы", "Виноделы", "Химкинские ведьмы"). Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, а в качестве режиссера выступил один из создателей "Кухни" и "Последнего богатыря" — Димитрий Ян.

По сюжету сериала 17 лет назад из-за многолетнего конфликта с отцом знаменитый повар Слава Виноградов (Роман Маякин) покинул родной город. Его возвращение в Староозерск ознаменовано двумя потрясениями: необходимостью наладить отношения с отцом и осознанием того, что здесь же живет его собственный сын, о существовании которого он не подозревал.

Общей точкой для примирения трех поколений становится местный кулинарный техникум, где каждый из мужчин играет свою роль.

Подробнее о своем герое, а также о кулинарных талантах, примере отца и успехах сына Teleprogramma.org рассказал Роман Маякин.

Роман Маякин: "В семье за еду ответственная жена"

— Роман, кажется, в вашей фильмографии Слава — первый шеф-повар?

— Да, но наша история не про кулинарию, а про взаимоотношения и ценности, которые важны и без которых ни один шеф-повар, директор, артист и представители других профессий не состоятся.

Сериал про людей, про то важное, что между ними происходит.

— Какие у вас отношения с кулинарией?

— Я люблю готовить, но не могу сказать, что мне удается посвящать этому много времени.

В основном в семье за еду ответственная жена, у нее гораздо лучше получается и полезнее. Если я постоянно буду есть то, что готовлю, то в актерский вагончик не смогу влезать.

— Что в вашем исполнении пальчики оближешь?

— Я ведь простой парень из Ногинска, поэтому шаурма.