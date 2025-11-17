Роман Маякин: "Я ведь простой парень из Ногинска, поэтому шаурма"

17 ноября в 18:00 на телеканале СТС стартует сериал "Кулинарный техникум" производства Pick Up Film ("Ивановы-Ивановы", "Виноделы", "Химкинские ведьмы"). Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, а в качестве режиссера выступил один из создателей "Кухни" и "Последнего богатыря" — Димитрий Ян.
По сюжету сериала 17 лет назад из-за многолетнего конфликта с отцом знаменитый повар Слава Виноградов (Роман Маякин) покинул родной город. Его возвращение в Староозерск ознаменовано двумя потрясениями: необходимостью наладить отношения с отцом и осознанием того, что здесь же живет его собственный сын, о существовании которого он не подозревал.
Общей точкой для примирения трех поколений становится местный кулинарный техникум, где каждый из мужчин играет свою роль.
Подробнее о своем герое, а также о кулинарных талантах, примере отца и успехах сына Teleprogramma.org рассказал Роман Маякин.
Роман Маякин: "В семье за еду ответственная жена"
— Роман, кажется, в вашей фильмографии Слава — первый шеф-повар?
— Да, но наша история не про кулинарию, а про взаимоотношения и ценности, которые важны и без которых ни один шеф-повар, директор, артист и представители других профессий не состоятся.
Сериал про людей, про то важное, что между ними происходит.
— Какие у вас отношения с кулинарией?
— Я люблю готовить, но не могу сказать, что мне удается посвящать этому много времени.
В основном в семье за еду ответственная жена, у нее гораздо лучше получается и полезнее. Если я постоянно буду есть то, что готовлю, то в актерский вагончик не смогу влезать.
— Что в вашем исполнении пальчики оближешь?
— Я ведь простой парень из Ногинска, поэтому шаурма.
Роман Маякин. Фото: кадр из сериала "Кулинарный техникум"
Роман Маякин: "У всех своя бочка меда и ложка дегтя"
— Сына вашего героя играет хоть и молодой и начинающий актер Тимофей Кочнев, но с внушительным списком работ. Вы в его возрасте могли о таком мечтать?
— Вы знаете, у всех своя бочка меда и ложка дегтя. Если бы я стал известным артистом в его возрасте, то есть большая вероятность, что испытание славой я бы не пережил. Помню, когда выпускался из института, была вероятность, что меня возьмут в МХТ имени Чехова.
Так вот мой педагог Алла Борисовна Покровская тогда сказала: "Ром, ты пока не готов". Считаю, что всему свое время, и наоборот, благодарен, что на меня не свалилась популярность в одну секунду, что постепенно шел к этому.
Про Тимофея могу сказать, что он очень зрелый и умный парень для своего возраста и правильно относится к тому, что с ним происходит. Он большой профессионал, и я с ним советуюсь. Например, ко мне недавно обращался одноклассник с просьбой помочь своим творческим детям, и я звонил Тимофею, консультировался с ним и его мамой-агентом.
Он очень грамотно проходит это испытание. Кажется, что вот стану знаменитым и буду счастлив. Но вместе с популярностью приходит и ответственность, и одиночество, к чему нужно быть готовым. Но Тимофей, благодаря семье, а папа для него авторитет и кумир, сформировал правильное отношение к славе. Хороший парень, очень живой и с большим будущим.
— Вы не первый раз работали вместе?
— Лет пять назад снимались в одном питерском проекте. Тимофей с годами только растет и растет в лучшую сторону. Не сходит с ума, не наглеет, не ловит звездочку, а классно работает. Молодец!
— Учитывая недавние новости о его свадьбе, он в целом, кажется, довольно взрослым для своих лет?
— Знаю, что он влюблен, и только рад за него. Считаю, что чем раньше обретаешь близкого человека, тем увереннее стоишь на ногах.
Роман Маякин c коллегами. Фото: телеканал СТС
Роман Маякин: "Для сына хотел стать супергероем"
— Недавно мы отмечали День отца. Вы и сами отец, и играете отцов. Каким в целом видите образ современного родителя?
— Конечно, человек сам проходит испытания, особенно в подростковом периоде, поэтому достаточно бестолковое занятие — что-то советовать. Но можно стать хорошим примером проживания жизни, когда ребенок видит, что его отец имеет хобби, без вредных привычек, проводит время не с бутылкой, а с семьей, занимаясь спортом, путешествуя.
Вот такой пример сработает гораздо сильнее, чем правила или советы. Нужно оставить ребенку возможность проявиться и сложиться как личности, но и дать понять, что вот это плохо, а это хорошо. Моему уже четырнадцать, и он уже человек со своим мнением.
— Что его мотивирует сейчас?
— Вот расскажу из последнего. Последний год занимаюсь боксом и сына тоже записал. Я-то ему говорил, что классно уметь себя защитить и вообще спорт — отличная штука для тела. Но мотивирую его не я, а то, что он ударил грушу сильнее всех в своем классе.
Для него это самая невероятная мотивация, он тогда сразу попросил тренера и перчатки. В итоге вдвоем занимаемся, превратив это в игру. Он уже выше меня ростом, а у мальчиков, знаете, без духа соперничества никак.
Кадр из сериала "Кулинарный техникум". Фото: телеканал СТС
— Кто для вас всегда был мужским примером?
— Отец, который много работал и никогда не уставал. Рано его потерял, у нас так и не случилось разговоров о сложностях, проблемах, в целом о жизни, что если что-то не получается, то это часть пути, нормально.
Мне тоже для сына хотелось стать супергероем. В итоге пришел к тому, что просто выжигал себя и уставал.
— А если говорить о супергероях в кино?
— Никогда не было кумиров, но я вырос в девяностые, поэтому нравились персонажи с маскулинностью, как Жан-Клод Ван Дамм. Это не очень правильно. В кино все истории гиперболизированы, они не про жизнь, поэтому находить себе кумиров там достаточно неблагодарная история. Ведь никогда не сможешь стать таким.
Но что мне нравится: сейчас герои в фильмах не идеализируются, а раскрываются, прежде всего, с человеческой стороны, что в каждом, даже в супергерое, есть как сильные стороны, так и слабые.
Например, недавно смотрел последнего "Кота в сапогах", где разбиралось его детство, что на самом деле он несчастный кот и не такая у него героическая жизнь.
