Роман Курцын: «Моя дочка залезает на руки, и я ощущаю себя медведем»

3 сентября в прокат вышел семейный фильм «Мой папа – медведь 2». Это продолжение истории о девочке Маше и ее отце, а также медведе Томе. Только в новой серии у Тома появляется сын.

О чем фильм «Мой папа – медведь 2»

Итак, повзрослевшая Маша решает найти для своего отца невесту и отправляет его фото на сайты знакомств. Время от времени к Михаилу пристают разные женщины и делают ему предложения, от которых вроде как невежливо отказаться. Постепенно Михаил понимает, кто стоит за этим сватовством.

Между ним и дочерью вспыхивает ссора. Чтобы избежать назначенных вслепую свиданий, Миша увозит дочь на дачу. Правда, не без стараний Марии туда приезжает и одноклассница Михаила, в которую он был когда-то влюблен.

Чтобы оставить их одних, Маша убегает в лес, где оказывается рядом с медвежонком, родителей которого похитили браконьеры. Так и начинаются их захватывающие приключения.

Маша окажется в опасности, но в неожиданный момент ей протянет руку помощи опасный браконьер Артур, изменивший свои взгляды на жизнь. Эту роль сыграл актер Роман Куцын.

Роман рассказал журналистам о метаморфозах своего героя, работе с медведем Томом и тарелке крови для комаров.

Роман Курцын: «Там было столько комаров, что я уже предлагал: «Давайте им кровушки в блюдечко нальем»

- Роман, ваш герой Артур очень изменился во второй части фильма…

- Так как я еще являюсь продюсером проекта, мне очень хотелось сыграть обаятельного злодея, чтобы все девчонки с ума сошли. Ведь плохие парни всегда нравятся.

И мы решили сделать кардинальный актерский переворот, после которого мой герой Артур превращается в доброго парня.

Если мы помним, в первой части его заколдовали в зайца. И потом Артур снова превращается в человека, но заячья душонка в нем остается. И чтобы замолить свои грехи, моему персонажу пришлось помогать главной героине Маше, роль которой у нас исполнила Ева Смирнова.

- Насколько сложно снимать фильм в лесу?

- На самом деле легко. Куда ни повернись, у тебя везде монтажная. То есть ты вообще не думаешь, в эту или в другую сторону снимать. Для кинопроизводства это очень удобно.

Ну и иногда мы мерзли, эти ужасные комары…Там было столько комаров, что я уже предлагал: «Давайте им кровушки в блюдечко нальем», чтобы они нас не трогали.

Фильм снимали в Беларуси. А поскольку там все делается с любовью, то это были очень классные съемки. Компания «Киноцех» готовит сейчас новый проект. В ноябре я еду туда опять как продюсер. В общем, там у меня родной дом.

- Где вы получили травму? (Роман пришел на премьеру с рукой в гипсе)

- Я делал трюк в кино, оторвал бицепц, 16-го августа была операция. Меня в этот же день выписали, и я уже на следующий день пошел в зал.

А 20-го уже была трюковая съемка.

- Не боитесь врачей?

- Обожаю. Эти медсестры в белых халатах сводят меня с ума. Не в детском кино будет сказано.