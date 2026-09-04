Роман Курцын: «Моя дочка залезает на руки, и я ощущаю себя медведем»

3 сентября в прокат вышел семейный фильм «Мой папа – медведь 2». Это продолжение истории о девочке Маше и ее отце, а также медведе Томе. Только в новой серии у Тома появляется сын.
О чем фильм «Мой папа – медведь 2»
Итак, повзрослевшая Маша решает найти для своего отца невесту и отправляет его фото на сайты знакомств. Время от времени к Михаилу пристают разные женщины и делают ему предложения, от которых вроде как невежливо отказаться. Постепенно Михаил понимает, кто стоит за этим сватовством.
Между ним и дочерью вспыхивает ссора. Чтобы избежать назначенных вслепую свиданий, Миша увозит дочь на дачу. Правда, не без стараний Марии туда приезжает и одноклассница Михаила, в которую он был когда-то влюблен.
Чтобы оставить их одних, Маша убегает в лес, где оказывается рядом с медвежонком, родителей которого похитили браконьеры. Так и начинаются их захватывающие приключения.
Маша окажется в опасности, но в неожиданный момент ей протянет руку помощи опасный браконьер Артур, изменивший свои взгляды на жизнь. Эту роль сыграл актер Роман Куцын.
Роман рассказал журналистам о метаморфозах своего героя, работе с медведем Томом и тарелке крови для комаров.
Роман Курцын: «Там было столько комаров, что я уже предлагал: «Давайте им кровушки в блюдечко нальем»
- Роман, ваш герой Артур очень изменился во второй части фильма…
- Так как я еще являюсь продюсером проекта, мне очень хотелось сыграть обаятельного злодея, чтобы все девчонки с ума сошли. Ведь плохие парни всегда нравятся.
И мы решили сделать кардинальный актерский переворот, после которого мой герой Артур превращается в доброго парня.
Если мы помним, в первой части его заколдовали в зайца. И потом Артур снова превращается в человека, но заячья душонка в нем остается. И чтобы замолить свои грехи, моему персонажу пришлось помогать главной героине Маше, роль которой у нас исполнила Ева Смирнова.
- Насколько сложно снимать фильм в лесу?
- На самом деле легко. Куда ни повернись, у тебя везде монтажная. То есть ты вообще не думаешь, в эту или в другую сторону снимать. Для кинопроизводства это очень удобно.
Ну и иногда мы мерзли, эти ужасные комары…Там было столько комаров, что я уже предлагал: «Давайте им кровушки в блюдечко нальем», чтобы они нас не трогали.
Фильм снимали в Беларуси. А поскольку там все делается с любовью, то это были очень классные съемки. Компания «Киноцех» готовит сейчас новый проект. В ноябре я еду туда опять как продюсер. В общем, там у меня родной дом.
- Где вы получили травму? (Роман пришел на премьеру с рукой в гипсе)
- Я делал трюк в кино, оторвал бицепц, 16-го августа была операция. Меня в этот же день выписали, и я уже на следующий день пошел в зал.
А 20-го уже была трюковая съемка.
- Не боитесь врачей?
- Обожаю. Эти медсестры в белых халатах сводят меня с ума. Не в детском кино будет сказано.
Роман Курцын с Борисом Дергачевым, Софьей Зайкой и Евой Смирновой. Фото: компания «Киноцех»
Роман Курцын: «Ева Смирнова – это единственная актриса, которая снималась с 400-килограммовым медведем и каталась на нем верхом»
- Фильм ведь строится вокруг большого медведя. Расскажите о нем, пожалуйста…
- Том – это невероятно крутой артист, очень дружелюбный. Это уже вторая главная роль у него.
Я думаю, что сейчас Том востребован в кинопроизводстве даже больше, чем я.
У Тома есть свой учитель, папа. Вы не представляете, как он к нему относится – как к своему сыну.
Знаете, в фильме есть некий символизм, что папа должен быть большим, как медведь. Вот у меня дочка залезает на руки, и я ощущаю себя медведем, потому что она маленькая и крохотная, а я рядом с ней какой-то огромный.
И вообще, это животное нашей нации. Россия – все-таки медвежья, большая страна. Наш мультик «Маша и Медведь» любим в мировой индустрии. И очень классно, что теперь есть и такое кино, как наше.
Я недавно был в Китае и показывал фильм «Мой папа – медведь» китайцам. А у них есть такой китайский Тик-Ток, в котором они нарезали рилсы из нашего кино.
Просмотры просто зашкаливают, потому что уникальность этого фильма состоит в том, что Ева Смирнова – это единственная актриса, которая снималась с 400-килограммовым медведем и каталась на нем верхом. Вообще, за такое «Оскар» дают. Это очень круто, что мы такое маленькое камерное кино сняли с каким-то эксклюзивом, фишкой.
- У Тома и его медведицы ведь по сюжету есть и медвежонок…
- На площадке было несколько медвежат. У них разные характеры. Один маленький медведь был неуправляемым, а другой – спокойный, дружелюбный. Его можно было обнять, погладить.
Кстати, маленькая медведица начала меня нюхать, облизывать. Это видео даже разлетелось в соцсетях, потому что оно необычное. Медвежонок, видимо, заметил что-то родное.
А вы будете смотреть фильм «Мой папа – медведь-2»? Делитесь в комментариях!