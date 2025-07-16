Регина Тодоренко: "Я готовилась к третьей беременности больше года"

Как и многие беременные женщины, Регина продолжает активно работать. Например, на ТНТ по субботам теперь выходит новое шоу «Большой хит», которое она ведет в паре с Тимуром Родригезом.
В отличие от многих звезд Регина и ее муж, музыкант Влад Топалов, не стали скрывать пол будущего ребенка. Наоборот, они сообщили, что ждут мальчика - третьего! - максимально эффектно - в клипе. О семье, материнстве и работе над отношениями - наш разговор.
- Регина, у вас вышел красивый клип на песню «Любовь». Это значит, что в планах гастроли, концерты?
- Как будто бы да... Хочется закрыть этот гештальт. Ведь моя жизнь с 18 лет была связана именно с концертной деятельностью - я 5 лет пела в девичьей группе, выступала. Я соскучилась по ощущениям от выступлений для полного зала, когда видишь зрителей с горящими глазами... Последние десять лет передо мной горящие огоньки лампочек камер. Сейчас я веду концерты, фестивали, но хочется большего. Как мы разрастаемся в рамках семьи, так же хочется расширяться и в карьерном плане тоже.
- Кто вам пишет песни? Конкуренция на эстраде высокая...
- И сама пишу, и не стесняюсь приобретать у талантливых именитых авторов и композиторов, которые чувствуют меня как исполнителя. А конкуренция высокая везде. Сверхпрофессионалов, на которых хочется равняться, с которыми хочется поработать, хватает и на эстраде, и на телевидении.
В "Большом хите" Тимур Родригез и Регина перевоплощаются в образы знаменитостей. Это, например, Киркоров и Распутина. Фото: пресс-служба ТНТ
- Поющие родители планируют отдавать мальчиков в музыкальную школу?
- Родителям-музыкантам, конечно же, хотелось, чтобы дети прошли закалку в музыкальной школе, чтобы у них был воспитан вкус, музыкальный стиль. Это все дают и хорошие педагоги музыкальных школ, и репетиторы. И мы с Владом тоже ставим, перепеваем им хорошую музыку. Навыки игры на инструменте, владение голосом - это и развитие ребенка, и инвестиции в его будущее.
Думаю, что сыновья будут благодарны, если мы направим их туда. Хочу ли я, чтобы они стали профессиональными певцами, музыкантами? Нет, дети должны сами выбирать свой путь, поняв, от чего они получают удовольствие.
Пока они маленькие (Михаилу 6 лет, Мирославу 3 года. - Ред.), поэтому хотят игрушек, веселиться, танцевать и мороженого. И мы с Владом даем им эту возможность - побыть детьми. Будут взрослеть - будем учитывать и поддерживать их увлечения, таланты. Мотивацией прививать новые навыки, любовь к труду, к учебе.
«Носили парики по 5 кг»
- У вас в школе было 9 лет бальных танцев, 10 лет театральной студии, 6 лет музыкальной школы по классу бандуры и вокала. График насыщенный. Вас родители направляли?
- Родители помогали мне выбрать. Но в 90-е этот выбор был не такой, как сейчас, когда ребенка можно отдать на фехтование, скалолазание, стрельбу из лука, боулинг и еще в десятки разных секций.
У меня есть знакомые, у которых дети играют в гольф уже в 6-летнем возрасте! А в годы моего детства девочки выбирали между музыкальной школой, художественной или танцами. Для мальчиков было несколько спортивных секций. Я выбирала занятия, которые можно было посещать недалеко от дома, чтобы родители могли отпускать меня одну.
С самого детства мне очень хотелось выступать, стать артисткой, поэтому я посещала музыкальную школу, театральную студию, обучалась в музыкальном театре. Я благодарна родителям, которые оплачивали все эти занятия и давали мне возможность реализовываться так, как я хочу. Я была инициативным ребенком: самостоятельно записалась в музыкальную школу, в театральную труппу, а потом уведомила родителей об этом.
Они уважали мой выбор и поддерживали во всем. Как и потом на «Фабрике звезд», когда начинала работать в «Орле и решке», на всех кастингах, которые я проходила, и в любых моих других начинаниях.
Фото: Екатерина Богданова
- Теперь вы чаще ведете проекты или сидите в жюри. В их числе новое музыкальное шоу ТНТ «Большой хит», где участники угадывают песни, а вы с Тимуром Родригезом - ведущие. Вы сами часто угадывали?
- У меня колоссальная музыкальная наслушанность за много лет работы в телевизионной индустрии. Да, в «Большом хите» мне удавалось угадывать много мелодий. Самые сложные задания - когда искусственный интеллект перерабатывает известную музыкальную композицию так, что угадать можно с трудом.
- Наверняка в передаче будут хиты и мегапопулярной сейчас Надежды Кадышевой. Как думаете, почему именно ее хиты стали вирусными в Сети?
- Может быть, это из-за цикличности? Помню, как бабушка мне рассказывала, что никогда не выбрасывала сарафаны, которые сшила 20 лет назад. Потому что они снова входили в моду. В кино, в музыке мода тоже циклична. Если это душевные песни, то их слушают разные поколения. Под песни Сережи Жукова, написанные 20 лет назад, пляшут и стадионы в регионах, и московские «Лужники». Иногда новое - это хорошо забытое старое.
- Телезрители заметят, что вы снимались в «Большом хите» в положении? Специально шили такие наряды, чтобы скрыть животик?
- Мы не шили ни одного наряда. Образы были продуманы под концепцию шоу, на меня были найдены размеры L и XL, чтобы все смотрелось максимально телевизионно и театрально. Мы создавали оммажи на легендарных личностей, на культовых певиц, актрис. Самой непростой оказалась работа с дико тяжелыми париками, некоторые весили по 5 кг. Я снималась на пятом и шестом месяцах, и от тяжести этой волосяной шапки на голове было сложно дышать, становилось жарко, повышалось давление. Но это уже издержки профессии.
«Знаем, что после каждой ссоры мы помиримся»
Регина и Влад с сыновьями Михаилом (слева) и Мирославом. Фото: личный архив
- Продолжая музыкальную тему: какая у вас знаковая песня с мужем?
- Мы любим творчество Эда Ширана. Исполняли свадебный танец под его песню, были на его концерте в Лондоне и остались в восторге от выступления, когда один человек на сцене с гитарой может влюбить в себя миллионы людей и так феноменально отработать. А знаковая песня - это наша дуэтная «Часовые пояса». Мы ее часто исполняем на мероприятиях, теперь она будет саундтреком к шоу на «Пятнице!» - «Ставка на любовь».
- Вы с Владом стали ведущими этого нового шоу. Оно ведь об отношениях?
- «Ставка на любовь» - это шоу с терапевтическим влиянием на тех, кто решил развестись или внезапно выйти замуж, или не может решить накопившиеся проблемы с партнером. Если вы будете смотреть наше шоу, то наверняка расставите все точки над «i» в отношениях. Кто-то увидит, что у него все не так уж и плохо, кому-то, наоборот, этот проект укажет на серые зоны. Мы с мужем много говорили о том, как бы мы поступали в том или ином случае, в том или ином испытании, и узнавали друг друга через пары, которые участвовали в нашем проекте.
- Вы с Владом вместе семь лет, скоро в третий раз станете родителями. Мы с подругами обсуждали, что вам с мужем повезло: отпустил беременную жену на выходные с подругами отдохнуть, устроил день рождения, как вы хотели, на природе с семьей... Такое взаимопонимание в семье - это ведь результат труда над отношениями?
- Конечно. Мы из абсолютно разных семей, нам сложно было первые пару лет - пока притирались друг к другу, пока наконец-то не заговорили на языке, понятном обоим. Мы строили отношения, свою систему знаков, традиций для того, чтобы сейчас иметь то, что мы имеем, и сохранить это. Но стопроцентно наши отношения будут претерпевать трансформации, и кризисы еще будут. И уже были, но мы с ними справлялись. Как? Мы знаем, что после каждой ссоры помиримся. Мы знаем, что после каждого конфликта мы все равно будем любить друг друга. А во время конфликта мы узнаем новые грани друг друга.
Все эти детали важны. Как и то, что нам одно время помогала работа с психологом, благодаря которой мы поняли, что нам просто нужно найти свой «птичий язык», на котором будет говорить наша семья. Это не язык семьи Влада, не язык моей семьи, а наш собственный. Когда пара находит этот язык, появляется взаимопонимание.
Мы стараемся, конечно же, трудиться над нашими отношениями, не забывать друг о друге, устраиваем какие-то сюрпризики. Дарим друг другу подарочки, пишем любовные записки, устраиваем свидания раз в две недели. Это все обязательно. Как и прогулки вдвоем: мы часто ходим гулять в лес (семья живет в доме в Подмосковье. - Ред.), чтобы просто поболтать наедине - так поддерживаем кровоснабжение в венах нашей любви.
«Каждые выходные у нас праздник»
- Как и многие женщины, вы работаете в беременность. Такая отличная физическая форма - результат подготовки уже опытной мамы?
- Я готовилась к третьей беременности: чуть больше года занималась оздоровлением спины, приводила тело в форму. Потому что вынашивать ребенка и потом донашивать его на руках - это серьезный физический труд, который мне бы хотелось максимально спокойно и комфортно прожить, а потом быстро восстановиться. Поэтому я много времени, сил и финансов вкладывала в свою физическую форму в прошлом году, чтобы сейчас выглядеть так, как я выгляжу. При этом мне все равно кажется, что моя физическая форма могла быть и лучше... Но ничего, я занимаюсь и сейчас - у меня ежедневные активные тренировки, поэтому надеюсь, что после рождения малыша быстро приду в форму. Йога, питание и пилатес в этот раз мне помогают, поддерживают меня физически и ментально.
- Сколько бы мы ни читали книг, основа воспитания ребенка - личный пример. Какие привычки, поведение ваши мальчики перенимают от папы и мамы?
- Я читаю много книг о материнстве, а еще веду шоу «Мамы «Пятницы» - ко мне приходят разные специалисты, которые дают тонну рекомендаций. Нужна здоровая компиляция всех советов, рекомендаций, чтобы не потеряться в массе информации и выбрать свою линию воспитания. Конечно же, в первую очередь мы своим примером показываем и доказываем, как проживать какие-то неудобные или удобные моменты, как радоваться за другого, как гордиться, как воспитывать традиции. Мы стараемся. Ребятки на папу очень внимательно смотрят. Влад каждое утро занимается спортом, йогой, бегает по 10 - 15 км. Я занимаюсь пилатесом, вокалом. Детки уже начали с папой вместе отжиматься, сидеть в позе лотоса, качать ножки. Оба малыша у нас занимаются скалолазанием - пока успешно, а дальше посмотрим.
- Вы иногда показываете в соцсети, как готовите для семьи, так это ловко у вас получается. Часто удается самой постоять у плиты?
- Я, наверное, могу себя назвать мамой, которая готовит по праздникам. Праздник у нас каждые субботу и воскресенье - это наши семейные дни, когда мы готовим что-то вместе с детьми. Они уже знают: если выходной, то мама с папой готовят вкусную пасту или мама готовит самый лучший борщ. И мы все вместе вкусно едим, потом играем, смотрим мультики или веселые фильмы, гуляем, отрываемся.
- Недавно вам исполнилось 35. Поздравляем! Хороший повод себя похвалить. Я почитала отзывы о вас в соцсетях - люди пишут, что вы красивая, веселая, энергичная, прикольная ведущая. А вы себя за какие качества и достижения похвалили бы?
- За эти же качества! За то, что я веселая, энергичная, прикольная ведущая, за то, что у поклонников я ассоциируюсь с образом доброго, светлого человека, который несет в каждый дом хорошее настроение, позитивную энергию. Еще хочу себя похвалить за то, что у меня хватает сил, энергии для того, чтобы не только радовать свою семью, но и поднимать настроение миллионам зрителей!
- "Большой хит" 16+
- Суббота/21.00