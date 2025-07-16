Регина Тодоренко: "Я готовилась к третьей беременности больше года"

- Продолжая музыкальную тему: какая у вас знаковая песня с мужем?

- Мы любим творчество Эда Ширана. Исполняли свадебный танец под его песню, были на его концерте в Лондоне и остались в восторге от выступления, когда один человек на сцене с гитарой может влюбить в себя миллионы людей и так феноменально отработать. А знаковая песня - это наша дуэтная «Часовые пояса». Мы ее часто исполняем на мероприятиях, теперь она будет саундтреком к шоу на «Пятнице!» - «Ставка на любовь».

- Вы с Владом стали ведущими этого нового шоу. Оно ведь об отношениях?

- «Ставка на любовь» - это шоу с терапевтическим влиянием на тех, кто решил развестись или внезапно выйти замуж, или не может решить накопившиеся проблемы с партнером. Если вы будете смотреть наше шоу, то наверняка расставите все точки над «i» в отношениях. Кто-то увидит, что у него все не так уж и плохо, кому-то, наоборот, этот проект укажет на серые зоны. Мы с мужем много говорили о том, как бы мы поступали в том или ином случае, в том или ином испытании, и узнавали друг друга через пары, которые участвовали в нашем проекте.

- Вы с Владом вместе семь лет, скоро в третий раз станете родителями. Мы с подругами обсуждали, что вам с мужем повезло: отпустил беременную жену на выходные с подругами отдохнуть, устроил день рождения, как вы хотели, на природе с семьей... Такое взаимопонимание в семье - это ведь результат труда над отношениями?

- Конечно. Мы из абсолютно разных семей, нам сложно было первые пару лет - пока притирались друг к другу, пока наконец-то не заговорили на языке, понятном обоим. Мы строили отношения, свою систему знаков, традиций для того, чтобы сейчас иметь то, что мы имеем, и сохранить это. Но стопроцентно наши отношения будут претерпевать трансформации, и кризисы еще будут. И уже были, но мы с ними справлялись. Как? Мы знаем, что после каждой ссоры помиримся. Мы знаем, что после каждого конфликта мы все равно будем любить друг друга. А во время конфликта мы узнаем новые грани друг друга.

Все эти детали важны. Как и то, что нам одно время помогала работа с психологом, благодаря которой мы поняли, что нам просто нужно найти свой «птичий язык», на котором будет говорить наша семья. Это не язык семьи Влада, не язык моей семьи, а наш собственный. Когда пара находит этот язык, появляется взаимопонимание.

Мы стараемся, конечно же, трудиться над нашими отношениями, не забывать друг о друге, устраиваем какие-то сюрпризики. Дарим друг другу подарочки, пишем любовные записки, устраиваем свидания раз в две недели. Это все обязательно. Как и прогулки вдвоем: мы часто ходим гулять в лес (семья живет в доме в Подмосковье. - Ред.), чтобы просто поболтать наедине - так поддерживаем кровоснабжение в венах нашей любви.

«Каждые выходные у нас праздник»

- Как и многие женщины, вы работаете в беременность. Такая отличная физическая форма - результат подготовки уже опытной мамы?

- Я готовилась к третьей беременности: чуть больше года занималась оздоровлением спины, приводила тело в форму. Потому что вынашивать ребенка и потом донашивать его на руках - это серьезный физический труд, который мне бы хотелось максимально спокойно и комфортно прожить, а потом быстро восстановиться. Поэтому я много времени, сил и финансов вкладывала в свою физическую форму в прошлом году, чтобы сейчас выглядеть так, как я выгляжу. При этом мне все равно кажется, что моя физическая форма могла быть и лучше... Но ничего, я занимаюсь и сейчас - у меня ежедневные активные тренировки, поэтому надеюсь, что после рождения малыша быстро приду в форму. Йога, питание и пилатес в этот раз мне помогают, поддерживают меня физически и ментально.

- Сколько бы мы ни читали книг, основа воспитания ребенка - личный пример. Какие привычки, поведение ваши мальчики перенимают от папы и мамы?

- Я читаю много книг о материнстве, а еще веду шоу «Мамы «Пятницы» - ко мне приходят разные специалисты, которые дают тонну рекомендаций. Нужна здоровая компиляция всех советов, рекомендаций, чтобы не потеряться в массе информации и выбрать свою линию воспитания. Конечно же, в первую очередь мы своим примером показываем и доказываем, как проживать какие-то неудобные или удобные моменты, как радоваться за другого, как гордиться, как воспитывать традиции. Мы стараемся. Ребятки на папу очень внимательно смотрят. Влад каждое утро занимается спортом, йогой, бегает по 10 - 15 км. Я занимаюсь пилатесом, вокалом. Детки уже начали с папой вместе отжиматься, сидеть в позе лотоса, качать ножки. Оба малыша у нас занимаются скалолазанием - пока успешно, а дальше посмотрим.

- Вы иногда показываете в соцсети, как готовите для семьи, так это ловко у вас получается. Часто удается самой постоять у плиты?

- Я, наверное, могу себя назвать мамой, которая готовит по праздникам. Праздник у нас каждые субботу и воскресенье - это наши семейные дни, когда мы готовим что-то вместе с детьми. Они уже знают: если выходной, то мама с папой готовят вкусную пасту или мама готовит самый лучший борщ. И мы все вместе вкусно едим, потом играем, смотрим мультики или веселые фильмы, гуляем, отрываемся.

- Недавно вам исполнилось 35. Поздравляем! Хороший повод себя похвалить. Я почитала отзывы о вас в соцсетях - люди пишут, что вы красивая, веселая, энергичная, прикольная ведущая. А вы себя за какие качества и достижения похвалили бы?

- За эти же качества! За то, что я веселая, энергичная, прикольная ведущая, за то, что у поклонников я ассоциируюсь с образом доброго, светлого человека, который несет в каждый дом хорошее настроение, позитивную энергию. Еще хочу себя похвалить за то, что у меня хватает сил, энергии для того, чтобы не только радовать свою семью, но и поднимать настроение миллионам зрителей!