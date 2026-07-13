Регина Тодоренко: «Раньше я очень боялась наличия нянь в доме»

Телеведущая Регина Тодоренко считает, что в стране нужно учредить женкапитал – по аналогии с материнским капиталом. Он необходим для женщин, которые хотят прийти в себя после родов, восстановить свое здоровье, а также психологическую и физическую формы.

Об этом Регина рассказала журналистам в кулуарах премии «Мама года 2026». Ведущая также завоевала эту статуэтку, учрежденную журналом Moda Topical.

«Мне очень приятно получать эту награду, потому что в прошлом году произошло много трансформаций. Мы стали многодетной семьей, - пояснила Регина Тодоренко. (Регина и ее муж Влад Топалов воспитывают трех сыновей). - Это вообще какой-то фантастический проект, который не сравнится с тем, что было до. Мы разрослись не только в жилплощади, но и в любви к нашим проектам, прямо масштабировались. И мы это почувствовали очень сильно.

Регина Тодоренко: «Я не знала, что трое детей – это такая сказка с препятствиями»

- Мечтали ли вы в детстве стать многодетной мамой?

- В детстве я мечтала быть стюардессой или таможенницей, работать в таможне и иногда даже строить корабли, потому что я оканчивала университет по специальности «Транспортный сервис».

Наверное, у меня был бы другой путь, иная жизнь. Я хотела выйти замуж в 22 года, родить детей в 23. Но все получилось совершенно по-другому. Я об этом и мечтать не могла.

Я не знала, что трое детей – это такая сказка с препятствиями, но при этом можно быть счастливой в свершениях.

- Что самое сложное в многодетном материнстве?

- Быт, только быт. Вот сегодня мне один из партнеров подарил невероятную возможность отдохнуть – питание на целый месяц. То есть я могу заказывать у консьержа еду каждый день в абсолютно невероятных производственных масштабах.

Это очень важно, когда у мамы есть время на себя, когда ты делегируешь, доверяешь кому-то какие-то домашние процессы. И в это время ты можешь заняться собой: восстановиться, заняться спортом, поспать. А для мамы это очень много.

Важно не бояться просить помощи у близких, нанимать людей для того, чтобы они помогали.

Раньше я очень боялась наличия нянь в доме. Для меня это был большой шаг – доверить детей, самое дорогое, что у тебя есть в жизни, кому-то. Но когда я перешла эту грань, я поняла, как это важно и нужно для работающей мамы.

А вообще, знаете что? Материнский капитал нужен как будто не ребенку, а маме. Маме необходим какой-то женкапитал, чтобы восстановиться после родов. Это очень важно и нужно.

Время – это тот ресурс, который очень быстро утекает. А нам это нужно – женщинам, которые и рожают, и работают. Да и неважно, работают или нет.

Это нужно женщинам, которые хотят выглядеть хорошо и ментально быть здоровыми. Мне кажется, нужно учредить такой женкапитал.