Регина Тодоренко: «Раньше я очень боялась наличия нянь в доме»

Телеведущая Регина Тодоренко считает, что в стране нужно учредить женкапитал – по аналогии с материнским капиталом. Он необходим для женщин, которые хотят прийти в себя после родов, восстановить свое здоровье, а также психологическую и физическую формы.
Об этом Регина рассказала журналистам в кулуарах премии «Мама года 2026». Ведущая также завоевала эту статуэтку, учрежденную журналом Moda Topical.
«Мне очень приятно получать эту награду, потому что в прошлом году произошло много трансформаций. Мы стали многодетной семьей, - пояснила Регина Тодоренко. (Регина и ее муж Влад Топалов воспитывают трех сыновей).
- Это вообще какой-то фантастический проект, который не сравнится с тем, что было до. Мы разрослись не только в жилплощади, но и в любви к нашим проектам, прямо масштабировались. И мы это почувствовали очень сильно.
Регина Тодоренко: «Я не знала, что трое детей – это такая сказка с препятствиями»
- Мечтали ли вы в детстве стать многодетной мамой?
- В детстве я мечтала быть стюардессой или таможенницей, работать в таможне и иногда даже строить корабли, потому что я оканчивала университет по специальности «Транспортный сервис».
Наверное, у меня был бы другой путь, иная жизнь. Я хотела выйти замуж в 22 года, родить детей в 23. Но все получилось совершенно по-другому. Я об этом и мечтать не могла.
Я не знала, что трое детей – это такая сказка с препятствиями, но при этом можно быть счастливой в свершениях.
- Что самое сложное в многодетном материнстве?
- Быт, только быт. Вот сегодня мне один из партнеров подарил невероятную возможность отдохнуть – питание на целый месяц. То есть я могу заказывать у консьержа еду каждый день в абсолютно невероятных производственных масштабах.
Это очень важно, когда у мамы есть время на себя, когда ты делегируешь, доверяешь кому-то какие-то домашние процессы. И в это время ты можешь заняться собой: восстановиться, заняться спортом, поспать. А для мамы это очень много.
Важно не бояться просить помощи у близких, нанимать людей для того, чтобы они помогали.
Раньше я очень боялась наличия нянь в доме. Для меня это был большой шаг – доверить детей, самое дорогое, что у тебя есть в жизни, кому-то. Но когда я перешла эту грань, я поняла, как это важно и нужно для работающей мамы.
А вообще, знаете что? Материнский капитал нужен как будто не ребенку, а маме. Маме необходим какой-то женкапитал, чтобы восстановиться после родов. Это очень важно и нужно.
Время – это тот ресурс, который очень быстро утекает. А нам это нужно – женщинам, которые и рожают, и работают. Да и неважно, работают или нет.
Это нужно женщинам, которые хотят выглядеть хорошо и ментально быть здоровыми. Мне кажется, нужно учредить такой женкапитал.
Регина Тодоренко. Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Регина Тодоренко: «Мы берем на «Ставку на любовь» своих детей»
- Часто ли вам удается побыть вместе, всей семьей?
- Зачастую мы едем на работу, в гримерку. От этого наша жизнь становится только насыщеннее и веселее.
Мы часто ездим с мужем в командировку. Как минимум, три раза в год снимать шоу «Ставка на любовь» и берем туда всех своих детей. И они растут вместе с нами там, на съемочной площадке.
Уже разбираются в том, что такое ПТС-ка, краны, кто такие операторы, режиссеры, монтажеры. Мой трехлетний ребенок говорит: «Я их засек, участники идут».
Они уже потихоньку обучаются профессии. Посмотрим, какую роль это сыграет в их жизни.
- Удалось ли уже где-то отдохнуть летом?
- Мы вместе едем в лагерь. Только что я вывезла своих деток погреться на солнышко. И мы вместе отдохнули.
- А что за лагерь?
- Это такой лагерь для пацанов, хотя и для девчонок тоже – для тех, кто не боится грязи. Это подкоп, рюкзаки, болота, это маленькие мотоциклы, шлем. Это когда у тебя вся морда в шоколаде!
А вы согласны с Региной по поводу учреждения женкапитала? Делитесь в комментариях!