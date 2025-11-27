Регина Тодоренко назвала сумму, которую должна получать женщина за домашний труд: "Если это домработница, няня, повар в одном лице"

Телеведущая Регина Тодоренко считает, что женщине нужно платить за домашний труд как минимум 400 000 рублей в месяц. Об этом Регина заявила журналистам на Celebrity party, посвященной 27-летию издания Woman.ru.

Регина является многодетной мамой. Так, вместе с супругом Владом Топаловым они воспитывают шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. А 25 сентября у пары родился третий сын Федор. Так что забот у артистки полон рот!

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил платить зарплату родителю, отказавшемуся от карьеры ради воспитания детей. Чаще всего такую жертву приносят женщины, особенно в многодетных семьях.

"Часто возникает необходимость пристально присматривать за ребенком до буквально 5–6 лет. И внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей", — отметил Виталий Милонов.

Регина Тодоренко: "Я готова снимать зарплату за приготовление еды, за уборку"

Журналисты попросили Регину Тодоренко прокомментировать инициативу Милонова.

"Мне нравится. Я готова снимать зарплату за приготовление еды, за уборку", — отметила Регина Тодоренко.

— А сколько, на ваш взгляд, должна получать женщина за свой домашний труд?

— Если это домработница, няня, повар в одном лице, то минимум 400 000.

— Озвучивалась сумма в 100 000 рублей…

— Совсем не 100 000. Сколько стоят услуги домработницы в месяц? Дорого. А если нанять еще няню…

— А у вас есть и домработница, и няня?

— Конечно. Это же безопасность ребенка.