Регина Тодоренко назвала сумму, которую должна получать женщина за домашний труд: "Если это домработница, няня, повар в одном лице"

Телеведущая Регина Тодоренко считает, что женщине нужно платить за домашний труд как минимум 400 000 рублей в месяц. Об этом Регина заявила журналистам на Celebrity party, посвященной 27-летию издания Woman.ru.
Регина является многодетной мамой. Так, вместе с супругом Владом Топаловым они воспитывают шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. А 25 сентября у пары родился третий сын Федор. Так что забот у артистки полон рот!
Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил платить зарплату родителю, отказавшемуся от карьеры ради воспитания детей. Чаще всего такую жертву приносят женщины, особенно в многодетных семьях.
"Часто возникает необходимость пристально присматривать за ребенком до буквально 5–6 лет. И внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей", — отметил Виталий Милонов.
Регина Тодоренко: "Я готова снимать зарплату за приготовление еды, за уборку"
Журналисты попросили Регину Тодоренко прокомментировать инициативу Милонова.
"Мне нравится. Я готова снимать зарплату за приготовление еды, за уборку", — отметила Регина Тодоренко.
— А сколько, на ваш взгляд, должна получать женщина за свой домашний труд?
— Если это домработница, няня, повар в одном лице, то минимум 400 000.
— Озвучивалась сумма в 100 000 рублей…
— Совсем не 100 000. Сколько стоят услуги домработницы в месяц? Дорого. А если нанять еще няню…
— А у вас есть и домработница, и няня?
— Конечно. Это же безопасность ребенка.
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press
Регина Тодоренко: "Страшно, что расскажут обо мне мои сыновья"
— Однажды дети Алсу сказали, что их мама вообще не готовит. Завидуете?
— Страшно, что расскажут обо мне мои сыновья. (Смеется.) Я надеюсь на самое лучшее. Мне кажется, я подготовила для себя хорошую платформу — написала сказку про себя "Регина-путешественница". Скоро выйдет и вторая книга.
Сыновья многое обо мне узнают. И я надеюсь, что именно это останется в их умах, а не то, что мама им не готовила завтрак. Потому что завтрак у нас готовит папа.
— Мы собрались на дне рождения Woman.ru. Что для вас значит быть настоящей женщиной?
— Это палитра красок. Быть легкой, быть независимой, с чувством юмора и просто относиться к жизни положительно.
А как вы считаете, сколько должна получать женщина за домашний труд? Делитесь в комментариях!