Регина Тодоренко: «Дети уже обучаются публичности, барьеру, границам»

Регина Тодоренко уже присмотрела для старшего сына Михаила школу. В этом году он идет в первый класс. Как намекнула Регина, это, вероятно, будет учебное заведение камерного закрытого типа. Но ведущая ориентируется, прежде всего, на комфорт ребенка.
Об этом, а также о секретах стройности и реалити-шоу «Ставка на любовь» Регина Тодоренко рассказала в кулуарах премии канала Муз-ТВ «Движение».
Регина Тодоренко: «Дети популярных родителей всегда под прицелом»
- Регина, выглядите великолепно. В чем секрет вашей стройности?
- Я все время в движении, как у нас на премии. Постоянно в работе, на тренировках, в активной фазе.
- Может, от чего-то пришлось отказаться в еде?
- Все ем. Я кормлю молодого человека, которому восемь месяцев.
- А как же тренировки?
- Я уже давно занимаюсь пилатесом, с мужем занимаюсь. Он недавно три раза меня тренировал (Смеется). Поэтому я успела немножко подкачать руки (Продолжает смеяться). Извините, это уже недосып.
- Вы время от времени отдыхаете с мужем на Бали. А берете ли с собой детей?
- Всегда с нами ездят. Но старшего мы потом командировали домой, потому что у него спортшкола, и был вступительный экзамен, который он прошел.
Михаилу уже семь лет. И он пойдет в школу.
- В математический или гуманитарный класс?
- Пока пускай хоть куда-то пойдет, как-то сепарируется.
- А вы бы сами куда хотели его отдать?
- Вы знаете, я вообще не давлю на ребенка. Мы пробовали разные детские сады, школы, кружки. И просто увидели, в какой школе ребенку комфортно.
А ему комфортно там, где мало людей, все такое закрытое. Ему вот это нужно.
- Как вы думаете, будут ли Михаилу делать в школе какие-то поблажки, учитывая известность его мамы и папы?
- Наоборот. Дети популярных родителей всегда под прицелом. И кто виноват, если что? Миша Топалов!
- А вы уже думали учить его защищать свои границы, не поддаваться на провокации, уметь отвечать на подколы?
- Слушайте, мы уже об этом разговариваем. Сыновья же знают, чьи они дети. Они обучаются с детства некой публичности, барьеру, границам. Не всегда у меня все получается. С третьим ребенком я поняла, что далеко не идеальная мать.
Но мы стараемся привить им самые важные ценности.
- А заведение типа гимназии Евгения Примакова не рассматривали?
- Я бы хотела, сама бы отучилась там с большим удовольствием. Но у меня не было такой возможности.
Если наши дети решат, что хотят там учиться, они будут учиться, нанимать репетиторов, будут зарабатывать себе капитал.
- Ну, вы уже занялись выбором подходящей школы?
- Да, раз в неделю разные школы. Смотрели, что там есть, какие предметы ведущие, какой уклон, что ему больше нравится. А ему нравится ничего (Смеется).
- А вам важно, чтобы Миша учился в частной школе, где дети проводят весь день, но зато потом дома не нужно делать уроки?
- Для меня важно видеть счастливых спокойных детей. В школе ли они, дома, на тренировках, на занятиях, с бабушкой, с дедушкой, с няней, с кем угодно. Лишь бы они были счастливы и довольны.
Если я вижу, что они ментально здоровы, значит, я все делаю правильно. Но я не за то, чтобы ребенок целый день был в школе. Это too much, слишком большая нагрузка. Для чего? Я не была целый день в школе.
У меня были кружки, друзья, с которыми я постоянно общалась, большая яркая, интересная социальная жизнь. И мне для этого не надо было сидеть в школе. Но если нравится, то, пожалуйста.
Есть дети, которые кайфуют от этого, хотят еще больше. Все зависит от ребенка. Это очень индивидуально
Регина Тодоренко о шоу «Ставка на любовь»: «Я там часто плачу»
- Приоткройте, пожалуйста, завесы тайны третьего сезона шоу «Ставка на любовь». Сейчас вовсю идет второй сезон, но тем не менее…
- Я там часто плачу. Это очень трогательный сезон. Я так прониклась. Там очень интересные, трогательные участники. Такие сильные судьбы, мощные истории.
И знаете, классная возможность посмотреть, а как можно было бы в твоей семье применить вот эти жизненные принципы, вот эту парадигму.
Потому что у каждой пары своя особенная история. А у нас есть возможность заглянуть в третий сезон, посмотреть его и у них чему-то научиться.
- А вот Марат Башаров намекал, что во втором сезоне победят Анна Хилькевич со своим мужем…
- А как он может это знать? Он вылетел в третьей серии (Смеется). Маратик! Но он молодец. Скажите же, классно прошел свой путь! Очень интересно!
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