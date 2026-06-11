Регина Тодоренко: «Дети уже обучаются публичности, барьеру, границам»

Регина Тодоренко уже присмотрела для старшего сына Михаила школу. В этом году он идет в первый класс. Как намекнула Регина, это, вероятно, будет учебное заведение камерного закрытого типа. Но ведущая ориентируется, прежде всего, на комфорт ребенка.

Об этом, а также о секретах стройности и реалити-шоу «Ставка на любовь» Регина Тодоренко рассказала в кулуарах премии канала Муз-ТВ «Движение».

Регина Тодоренко: «Дети популярных родителей всегда под прицелом»

- Регина, выглядите великолепно. В чем секрет вашей стройности?

- Я все время в движении, как у нас на премии. Постоянно в работе, на тренировках, в активной фазе.

- Может, от чего-то пришлось отказаться в еде?

- Все ем. Я кормлю молодого человека, которому восемь месяцев.

- А как же тренировки?

- Я уже давно занимаюсь пилатесом, с мужем занимаюсь. Он недавно три раза меня тренировал (Смеется). Поэтому я успела немножко подкачать руки (Продолжает смеяться). Извините, это уже недосып.

- Вы время от времени отдыхаете с мужем на Бали. А берете ли с собой детей?

- Всегда с нами ездят. Но старшего мы потом командировали домой, потому что у него спортшкола, и был вступительный экзамен, который он прошел.

Михаилу уже семь лет. И он пойдет в школу.

- В математический или гуманитарный класс?

- Пока пускай хоть куда-то пойдет, как-то сепарируется.

- А вы бы сами куда хотели его отдать?

- Вы знаете, я вообще не давлю на ребенка. Мы пробовали разные детские сады, школы, кружки. И просто увидели, в какой школе ребенку комфортно.

А ему комфортно там, где мало людей, все такое закрытое. Ему вот это нужно.