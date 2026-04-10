Прохор Шаляпин: "Провел бы свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова бесплатно"

Певица Клава Кока и блогер Дмитрий Масленников готовятся к свадьбе. Во сколько обойдется торжество, пока неизвестно. Но уже понятно, что паре можно сэкономить на ведущем.
Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов провести свадьбу Клавы и Дмитрия бесплатно. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах премии "Жара".
Прохор Шаляпин о Клаве Коке и Дмитрии Масленникове: "Оба богатые, успешные, мегаизвестные"
"Я поздравляю Клаву Коку и Диму Масленникова. Они оба богатые, успешные, мегаизвестные. И это прекрасная пара, - отметил Прохор Шаляпин.
Я им желаю как можно дольше быть вместе, чтобы у них получились красивые дети".
- А вы бы провели их свадьбу?
- С удовольствием. Провел бы свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова даже без денег, без гонорара. Не все измеряется деньгами. Хотя я их очень люблю.
А вообще, бывает, я получу деньги за концерт и уже выступать-то неохота.
Прохор Шаляпин: "Настя Волочкова – светлая душа"
- Вы дружите с Анастасией Волочковой. Сейчас следите за событиями в ее жизни?
- Я ее очень люблю и переживаю. Настя Волочкова – светлая душа. Ее любят многие в нашей стране. Это такая всеобъемлющая доброта.
- Сейчас стало модным быть волосатым. Вот у вас есть волосы на груди?
- У меня на всем теле растут волосы. Все в порядке, я не лысею. Но у каждого свое.
Кто-то от одного страдает, кто-то – от другого. Некоторым идет лысина.
- Но все-таки существует некий тренд на волосатость…
- Смотря для кого. Вот вас я не представляю волосатой. Хотя у дочери Мадонны Лурдес вот такие волосы на подмышках. Я считаю, что кому как нравится, пусть так и ходит.
