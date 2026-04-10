Прохор Шаляпин: "Провел бы свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова бесплатно"

Певица Клава Кока и блогер Дмитрий Масленников готовятся к свадьбе. Во сколько обойдется торжество, пока неизвестно. Но уже понятно, что паре можно сэкономить на ведущем.

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов провести свадьбу Клавы и Дмитрия бесплатно. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах премии "Жара".

Прохор Шаляпин о Клаве Коке и Дмитрии Масленникове: "Оба богатые, успешные, мегаизвестные"

"Я поздравляю Клаву Коку и Диму Масленникова. Они оба богатые, успешные, мегаизвестные. И это прекрасная пара, - отметил Прохор Шаляпин. Я им желаю как можно дольше быть вместе, чтобы у них получились красивые дети".

- А вы бы провели их свадьбу?

- С удовольствием. Провел бы свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова даже без денег, без гонорара. Не все измеряется деньгами. Хотя я их очень люблю.

А вообще, бывает, я получу деньги за концерт и уже выступать-то неохота.