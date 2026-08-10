Прохор Шаляпин: «Хотел бы иметь волшебную палочку, чтобы превращать неугодных в жаб»

С 6 августа в прокат вышел фильм «Последний богатырь. Колобок». Картина о приключениях сказочного персонажа с голосом и лицом Гарика Харламова вызывает много споров и уже столкнулась с препятствиями, связанными с перенесенной премьерой новой части «Человека-паука» аж на две недели.
Некоторые обиделись, что «Колобок» подвинул в прокате заморского супергероя и решили проигнорировать нашу сказку в знак протеста. И очень даже зря.
Прохор Шаляпин о Дмитрии Журавлеве: «Считаю, что это один из гениальных ребят, которые из простого народа вырвались наверх»
В фильме одну из главных ролей, пекаря Тихона, играет Дмитрий Журавлев. И на красной дорожке Прохор Шаляпин популярно объяснил журналистам, почему Дмитрий достоин внимания, а заодно ответил на сказочные вопросы прессы.
«Я, конечно, обожаю Диму Журавлева. Считаю, что это один из гениальных ребят, которые из простого народа вырвались наверх. И я так рад за них. Масленникову и Журавлеву я аплодирую стоя. Дай Бог им сил, чтобы они были богатые и успешные, - пояснил Прохор Шаляпин.
- Я знаю, что они очень добрые, всегда всем помогут: и родственникам, и каким-то своим несчастным друзьям. Короче, я искренне радуюсь за коллег, от души».
Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Прохор Шаляпин: «Хотелось бы быть Емелей»
- Какие атрибуты сказочного героя вы бы хотели иметь?
- Я бы хотел иметь скатерть-самобранку, ковер-самолет, чтобы быстро летать, волшебную палочку, чтобы превращать неугодных в жаб. Можно плащ-невидимку, чтобы проходить на круиз без билета. И, конечно, ступу – подарить подруге, чтобы она летала.
- А с кем из персонажей вообще ассоциируете себя?
- Вообще, хотелось бы быть Емелей. Друзья, куда спешить? Судьба тебя найдет и на печи, как говорили в старину. Твое будет твоим. Спешить никуда не надо, потому что мы находимся в бесконечности. Из одной реальности переходим в другую, на 12-й этаж.
- Как проводите лето?
- Общими молитвами я приобрел дачу. Мне теперь не стыдно пригласить к себе на дачу. А в Пушкинском районе восемь соток я сейчас продаю.
- Есть ли у вас еще какие-то мечты, которые пока не исполнились?
- Все мои мечты исполнились благодаря любви людей и Олесе Иванченко.
А вы уже посмотрели фильм «Колобок»? Делитесь в комментариях!