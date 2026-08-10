Прохор Шаляпин: «Хотел бы иметь волшебную палочку, чтобы превращать неугодных в жаб»

С 6 августа в прокат вышел фильм «Последний богатырь. Колобок». Картина о приключениях сказочного персонажа с голосом и лицом Гарика Харламова вызывает много споров и уже столкнулась с препятствиями, связанными с перенесенной премьерой новой части «Человека-паука» аж на две недели.

Некоторые обиделись, что «Колобок» подвинул в прокате заморского супергероя и решили проигнорировать нашу сказку в знак протеста. И очень даже зря.

Прохор Шаляпин о Дмитрии Журавлеве: «Считаю, что это один из гениальных ребят, которые из простого народа вырвались наверх»

В фильме одну из главных ролей, пекаря Тихона, играет Дмитрий Журавлев. И на красной дорожке Прохор Шаляпин популярно объяснил журналистам, почему Дмитрий достоин внимания, а заодно ответил на сказочные вопросы прессы.