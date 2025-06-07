Потерявшая дочь Елена Захарова рассказала о счастье: "В тяжелую поездку не стала брать Майю"

В Чите открылся 12-й Забайкальский международный кинофестиваль.
В его рамках был представлен спектакль "Феноменальный успех". Постановка рассказывает о безголосой певице Флоренс Дженкинс. Парадокс в том, что, несмотря на отсутствие слуха и голоса, артистка собирала полные залы. Одну из главных ролей в спектакле сыграла актриса Елена Захарова.
"Я уже принимала участие в Забайкальском фестивале, но очень давно. И, как выяснилось, ездила с гастролями несколько лет назад. Но мы всегда летаем и куда-то ездим. И только по фотографии с Александром Михайловым я поняла, что здесь уже была", — рассказала нашему изданию Елена.
— А дочку с собой взяли? — поинтересовалась корреспондент Teleprogramma.org.
— В такую тяжелую поездку я не стала брать Майю, потому что разница во времени очень большая. И еще тяжелый шестичасовой перелет! И какой смысл?
Это все-таки не курорт. И здесь надо работать.
Говорят, Елена бережет Майю от вирусных инфекций. В 2011 году от этой напасти умерла восьмимесячная дочка Елены Анна-Мария. Это стало большой трагедией для актрисы.
Отец девочки Сергей Мамонтов не поддержал Елену в трудной ситуации. А вместо поддержки указал ей на дверь. Артистке приходилось справляться с двойным горем — предательством любимого мужчины и смертью дочери.
Но в 2017 году вновь случилось чудо. Елена родила дочку Майю, обладающую огромным количеством талантов. Именно о ней преимущественно и шел наш разговор.
Елена Захарова. Фото: пресс-служба 12-го Забайкальского международного кинофестиваля
"Майя дебютировала в Большом зале консерватории"
— Елена, вашей дочке Майе семь лет. Уже выбрали, в какую школу она пойдет — обычную или частную?
— Точнее уже семь с половиной. В этом году Майя пойдет в обычную школу.
— Ваша дочь уже готова к школе?
— Она читает, прекрасно считает. Не могу сказать, что бегло, но мне кажется — готова к школе более чем. Ей все-таки семь с половиной лет.
— Какие у Майи еще есть таланты?
— Она вчера дебютировала в Большом зале консерватории, в спектакле «Мэри Поппинс», играла вместе со мной.
— Вы бы хотели, чтобы дочь пошла по вашим стопам?
— Не знаю. Тяжелая профессия. Но она и балетом занимается у Илзе Лиепы. Тоже непростая профессия. Посмотрим!
"Я неплохо танцую, катаюсь на коньках, вкусно готовлю"
— Постановка, в которой вы играете главную роль, называется "Феноменальный успех". А что это значит для вас?
— Спектакль про певицу Флоренс Дженкинс с плохим слухом, голосом, но каким-то образом она работала.
А вообще, феноменальный успех для меня — это когда человек действительно одарен большим талантом.
Елена Захарова. Фото: пресс-служба 12-го Забайкальского международного кинофестиваля
— А какие у вас еще есть таланты, помимо актерских?
— Я неплохо танцую, катаюсь на коньках, вкусно готовлю.
— Какие блюда вы можете назвать вашими коронными?
— Я люблю готовить и всякие овощи, и мясо. Очень люблю печь разные пироги. Уже набила руку на блинах. Пеку тончайшие нежнейшие блины.
— Вы так прекрасно выглядите. Как ухаживаете за собой?
— У меня особо нет времени на ухаживания. Мажу лицо кремом и протираю его кубиком льда с утра.
— А какие у вас планы на лето?
— Посмотрим. Но, возможно, поедем на Валдай, на дачу. Пока такие планы.
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