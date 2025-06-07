Потерявшая дочь Елена Захарова рассказала о счастье: "В тяжелую поездку не стала брать Майю"

Елена Захарова в спектакле "Феноменальный успех". Фото: пресс-служба 12-го Забайкальского международного кинофестиваля

Актриса рассказала, какими талантами обладает Майя, в какую школу она пойдет и кем хочет стать в будущем. Также Елена поделилась секретами красоты и планами на лето.

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В Чите открылся 12-й Забайкальский международный кинофестиваль.

В его рамках был представлен спектакль "Феноменальный успех". Постановка рассказывает о безголосой певице Флоренс Дженкинс. Парадокс в том, что, несмотря на отсутствие слуха и голоса, артистка собирала полные залы. Одну из главных ролей в спектакле сыграла актриса Елена Захарова.

"Я уже принимала участие в Забайкальском фестивале, но очень давно. И, как выяснилось, ездила с гастролями несколько лет назад. Но мы всегда летаем и куда-то ездим. И только по фотографии с Александром Михайловым я поняла, что здесь уже была", — рассказала нашему изданию Елена.

— А дочку с собой взяли? — поинтересовалась корреспондент Teleprogramma.org.

— В такую тяжелую поездку я не стала брать Майю, потому что разница во времени очень большая. И еще тяжелый шестичасовой перелет! И какой смысл?

Это все-таки не курорт. И здесь надо работать.

Говорят, Елена бережет Майю от вирусных инфекций. В 2011 году от этой напасти умерла восьмимесячная дочка Елены Анна-Мария. Это стало большой трагедией для актрисы.

Отец девочки Сергей Мамонтов не поддержал Елену в трудной ситуации. А вместо поддержки указал ей на дверь. Артистке приходилось справляться с двойным горем — предательством любимого мужчины и смертью дочери.

Но в 2017 году вновь случилось чудо. Елена родила дочку Майю, обладающую огромным количеством талантов. Именно о ней преимущественно и шел наш разговор.

Елена Захарова. Фото: пресс-служба 12-го Забайкальского международного кинофестиваля

"Майя дебютировала в Большом зале консерватории"

— Елена, вашей дочке Майе семь лет. Уже выбрали, в какую школу она пойдет — обычную или частную?

— Точнее уже семь с половиной. В этом году Майя пойдет в обычную школу.

— Ваша дочь уже готова к школе?

— Она читает, прекрасно считает. Не могу сказать, что бегло, но мне кажется — готова к школе более чем. Ей все-таки семь с половиной лет.

— Какие у Майи еще есть таланты?

— Она вчера дебютировала в Большом зале консерватории, в спектакле «Мэри Поппинс», играла вместе со мной.

— Вы бы хотели, чтобы дочь пошла по вашим стопам?

— Не знаю. Тяжелая профессия. Но она и балетом занимается у Илзе Лиепы. Тоже непростая профессия. Посмотрим!

"Я неплохо танцую, катаюсь на коньках, вкусно готовлю"

— Постановка, в которой вы играете главную роль, называется "Феноменальный успех". А что это значит для вас?

— Спектакль про певицу Флоренс Дженкинс с плохим слухом, голосом, но каким-то образом она работала.

А вообще, феноменальный успех для меня — это когда человек действительно одарен большим талантом.

Елена Захарова. Фото: пресс-служба 12-го Забайкальского международного кинофестиваля

— А какие у вас еще есть таланты, помимо актерских?

— Я неплохо танцую, катаюсь на коньках, вкусно готовлю.

— Какие блюда вы можете назвать вашими коронными?

— Я люблю готовить и всякие овощи, и мясо. Очень люблю печь разные пироги. Уже набила руку на блинах. Пеку тончайшие нежнейшие блины.

— Вы так прекрасно выглядите. Как ухаживаете за собой?

— У меня особо нет времени на ухаживания. Мажу лицо кремом и протираю его кубиком льда с утра.

— А какие у вас планы на лето?

— Посмотрим. Но, возможно, поедем на Валдай, на дачу. Пока такие планы.

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