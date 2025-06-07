Потерявшая дочь Елена Захарова рассказала о счастье: "В тяжелую поездку не стала брать Майю"

В Чите открылся 12-й Забайкальский международный кинофестиваль.

В его рамках был представлен спектакль "Феноменальный успех". Постановка рассказывает о безголосой певице Флоренс Дженкинс. Парадокс в том, что, несмотря на отсутствие слуха и голоса, артистка собирала полные залы. Одну из главных ролей в спектакле сыграла актриса Елена Захарова.

"Я уже принимала участие в Забайкальском фестивале, но очень давно. И, как выяснилось, ездила с гастролями несколько лет назад. Но мы всегда летаем и куда-то ездим. И только по фотографии с Александром Михайловым я поняла, что здесь уже была", — рассказала нашему изданию Елена.

— А дочку с собой взяли? — поинтересовалась корреспондент Teleprogramma.org.

— В такую тяжелую поездку я не стала брать Майю, потому что разница во времени очень большая. И еще тяжелый шестичасовой перелет! И какой смысл?

Это все-таки не курорт. И здесь надо работать.

Говорят, Елена бережет Майю от вирусных инфекций. В 2011 году от этой напасти умерла восьмимесячная дочка Елены Анна-Мария. Это стало большой трагедией для актрисы.

Отец девочки Сергей Мамонтов не поддержал Елену в трудной ситуации. А вместо поддержки указал ей на дверь. Артистке приходилось справляться с двойным горем — предательством любимого мужчины и смертью дочери.

Но в 2017 году вновь случилось чудо. Елена родила дочку Майю, обладающую огромным количеством талантов. Именно о ней преимущественно и шел наш разговор.