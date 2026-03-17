Полина Гагарина раскрыла секрет стройной фигуры: "Это жизнь"

Фигуре Полины Гагариной позавидуют многие женщины. При этом певица призналась, что ничего не делает для поддержания практически идеальной формы. Просто много работает.

Полина Гагарина пришла на премьеру с дочерью

Об этом артистка рассказала на премьере фильма "Домовенок Кузя-2". В этой сказке Полина озвучила Тихоню – новую подружку Кузьмы, вместе с которой они спасают мир от всемогущего Кощея Бессмертного. А роль Кощея, кстати, сыграл сам Иван Охлобыстин.

На премьере сказки Полина появилась вместе с восьмилетней дочерью Мией. Девочка, которая активно занимается танцами и вокалом, растет настоящей красавицей. Да и сама Полина выглядела великолепно в брючном костюме по фигуре с приспущенными плечами.

Полина не часто балует представителей прессы своим присутствием на красных дорожках. Поэтому журналисты воспользовались возможностью пообщаться с ней.

Полина Гагарина о сыне: "Больше хочет быть по ту сторону экрана"

- Полина, что было самым сложным при озвучивании Тихони?

- Ничего. Я всегда получаю огромное удовольствие от поиска голоса, окружения. Так что для меня это всегда какое-то путешествие в новый мир.

- Фильм в первую очередь предназначен для детской аудитории. А что для вас самое главное в воспитании детей? Чему вы их учите в первую очередь?

- Быть человеком.

- А какая вы мама?

- Можно спросить у непосредственного участника событий.

(На этот вопрос Мия ответила так: "Ласковая и заботливая".