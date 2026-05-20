На канале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Ставка на любовь». По замыслу этого проекта пары, принимающие участие в испытаниях на силу, скорость, выносливость, командный дух, проверяют свои отношения на прочность.

На недавней премьере проекта побывали и модель Полина Диброва и ее нынешний возлюбленный, бизнесмен Роман Товстик. Но, увы, в кадре передачи они не появятся.

«Мы приняли решение, что пока стоит отложить совместное участие в реалити-шоу. Но, может когда-нибудь, мы и созреем. Мы уже всей стране все показали, - объяснила Полина Диброва. - То реалити, которое мы пережили, не каждый сможет пережить. Когда я отправилась на свое первое реалити-шоу, Рома сказал: «Какое еще реалити? Просто пригласи в нашу жизнь съемочную группу».

Полина Диброва: «И это воспитывает в детях финансовую грамотность»

- У вас действительно нескучная жизнь. А устраиваете ли вы друг другу романтические сюрпризы?

- Слушайте, давайте это оставим за кадром.

- Не сложно ли воспитывать общих детей?

- Самая главная наша обязанность – мы распределяем внимание к детям. У нас это хорошо получается. Мы находим возможность для общих классных игр.

- А приучаете ли вы детей к домашним обязанностям?

- Это просто больная тема. Конечно, мы стараемся это делать, но это не всегда получается. Самое главное – мы просим обеспечить порядок хотя бы в своей комнате.

Но когда дети видят, что я что-то не успеваю, они помогут мне машину разгрузить, пакеты донести, что-то отнести-принести.

- А вы даете детям деньги на карманные расходы?

- Обязательно. У каждого ребенка есть свое количество карманных денег. И это воспитывает в детях финансовую грамотность.

- А сколько примерно?

- Достаточно для того, чтобы сходить в парк и купить себе что-то.

- Контролируете ли вы детские расходы?

- Контролируем, но не всегда все заметно и видно. Знаете, что самое классное? Когда у ребенка есть возможность похулиганить…

Конечно, родитель должен контролировать абсолютно все. И даже хулиганство может быть под контролем. Ну, пусть у детей будет детство.