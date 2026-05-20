На канале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Ставка на любовь». По замыслу этого проекта пары, принимающие участие в испытаниях на силу, скорость, выносливость, командный дух, проверяют свои отношения на прочность.
На недавней премьере проекта побывали и модель Полина Диброва и ее нынешний возлюбленный, бизнесмен Роман Товстик. Но, увы, в кадре передачи они не появятся.
«Мы приняли решение, что пока стоит отложить совместное участие в реалити-шоу. Но, может когда-нибудь, мы и созреем. Мы уже всей стране все показали, - объяснила Полина Диброва.
- То реалити, которое мы пережили, не каждый сможет пережить. Когда я отправилась на свое первое реалити-шоу, Рома сказал: «Какое еще реалити? Просто пригласи в нашу жизнь съемочную группу».
Полина Диброва: «И это воспитывает в детях финансовую грамотность»
- У вас действительно нескучная жизнь. А устраиваете ли вы друг другу романтические сюрпризы?
- Слушайте, давайте это оставим за кадром.
- Не сложно ли воспитывать общих детей?
- Самая главная наша обязанность – мы распределяем внимание к детям. У нас это хорошо получается. Мы находим возможность для общих классных игр.
- А приучаете ли вы детей к домашним обязанностям?
- Это просто больная тема. Конечно, мы стараемся это делать, но это не всегда получается. Самое главное – мы просим обеспечить порядок хотя бы в своей комнате.
Но когда дети видят, что я что-то не успеваю, они помогут мне машину разгрузить, пакеты донести, что-то отнести-принести.
- А вы даете детям деньги на карманные расходы?
- Обязательно. У каждого ребенка есть свое количество карманных денег. И это воспитывает в детях финансовую грамотность.
- А сколько примерно?
- Достаточно для того, чтобы сходить в парк и купить себе что-то.
- Контролируете ли вы детские расходы?
- Контролируем, но не всегда все заметно и видно. Знаете, что самое классное? Когда у ребенка есть возможность похулиганить…
Конечно, родитель должен контролировать абсолютно все. И даже хулиганство может быть под контролем. Ну, пусть у детей будет детство.
Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: телеканал «Пятница!»
Полина Диброва: «Я собираюсь в путешествие с детьми в Северную Осетию»
- А как вы относитесь к случаям, когда пара едет в отпуск и оставляет детей, а порой и даже младенца на няню?
- Я считаю, что если эта поездка сохранит уровень любви и семейных отношений в паре, то пусть они едут. Потому что как только папа с мамой будут разочарованы и недовольны друг другом, то и внимание детям будет уже другое.
- А это не опасно?
- Выходить на улицу тоже опасно. Тут вопрос в адекватности.
- Каковы ваши планы на лето?
- Я собираюсь в путешествие с детьми в Северную Осетию. У нас будет семейный тур. Еще ни разу там не были. Открываем просторы нашей страны.
