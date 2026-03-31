Полина Диброва: "На Байкале я раздавила палец льдиной"

Полина Диброва призналась, что получила травму на озере Байкал. Однако все обошлось без больших жертв.

Подробнее она рассказала об этом журналистам на премьере фильма "Королек моей любви". А начался разговор с представителями прессы с темы путешествий.

Полина Диброва: "Моя мечта – добраться до Сахалина"

- Полина, вы снова собираетесь в путешествие. Наверное, после "Тайного миллионера" - в Индию?

- Нет, не в Индию. В майские праздники мы вместе с клубом собираемся в Южную Корею. Мы только что вернулись с Байкала, были в Ростове-на-Дону.

И у меня мечта – добраться до Сахалина. Я очень хочу показать Россию детям и стараюсь это делать.

- А как же Индия? Покажете ее детям?

-Я бы подождала. Я думаю, что культура Индии интересна и многогранна. И я покажу ее ребятам, но чуть позже.

- Какие новости у вашего женского клуба? Еще принимаете в свои ряды новых женщин?

- Пока можно добавлять участников, welcome. Скоро нам исполнится восемь лет. 15 апреля будет масштабное мероприятие, ожидается много гостей, огромная программа. Все для моих девушек!

- Вы много путешествуете и с клубом. Случались ли во время поездок какие-то экстремальные ситуации?

- Год назад на Байкале я раздавила палец льдиной. Его сшили. И если палец рассмотреть, то здесь видны четкие очертания озера Байкал.

Очень люблю Иркутскую область. Считаю, что это красивейшее место.

Сейчас я сделала свой подкаст "Сарафанное радио с Полиной Дибровой" и каждое свое путешествие я снимаю и рассказываю об уникальных местах нашей Родины.