Полина Диброва: "На Байкале я раздавила палец льдиной"

Полина Диброва призналась, что получила травму на озере Байкал. Однако все обошлось без больших жертв.
Подробнее она рассказала об этом журналистам на премьере фильма "Королек моей любви". А начался разговор с представителями прессы с темы путешествий.
Полина Диброва: "Моя мечта – добраться до Сахалина"
- Полина, вы снова собираетесь в путешествие. Наверное, после "Тайного миллионера" - в Индию?
- Нет, не в Индию. В майские праздники мы вместе с клубом собираемся в Южную Корею. Мы только что вернулись с Байкала, были в Ростове-на-Дону.
И у меня мечта – добраться до Сахалина. Я очень хочу показать Россию детям и стараюсь это делать.
- А как же Индия? Покажете ее детям?
-Я бы подождала. Я думаю, что культура Индии интересна и многогранна. И я покажу ее ребятам, но чуть позже.
- Какие новости у вашего женского клуба? Еще принимаете в свои ряды новых женщин?
- Пока можно добавлять участников, welcome. Скоро нам исполнится восемь лет. 15 апреля будет масштабное мероприятие, ожидается много гостей, огромная программа. Все для моих девушек!
- Вы много путешествуете и с клубом. Случались ли во время поездок какие-то экстремальные ситуации?
- Год назад на Байкале я раздавила палец льдиной. Его сшили. И если палец рассмотреть, то здесь видны четкие очертания озера Байкал.
Очень люблю Иркутскую область. Считаю, что это красивейшее место.
Сейчас я сделала свой подкаст "Сарафанное радио с Полиной Дибровой" и каждое свое путешествие я снимаю и рассказываю об уникальных местах нашей Родины.
Полина Диброва на премьере фильма "Королек моей любви".
Полина Диброва о новой женщине экс-мужа: "Считаю ее очень достойным человеком"
- Поговорим о вашей личной жизни. Вы одобрили новую девушку Дмитрия Диброва Екатерину?
-Я не думаю, что должна одобрять выбор Дмитрия. Но я бы не назвала девушкой эту женщину. Я с ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком.
- Как вы сохраняете отношения c бывшим супругом после расставания?
- Мы занимаемся тем, что и прежде, – воспитываем детей.
- Вернемся к шоу "Тайный миллионер". Вы покинули его из-за интриг. Что почувствовали в тот момент?
- Это было настолько неожиданно, что я даже не поняла, что мне делать: расстроиться, радоваться. Конечно, я проронила слезу. Но я не поняла, что со мной произошло.
- На этом шоу не можешь вспомнить ни одного скандала и интриги с вашим участием. Как вам это удалось?
- А я вот как раз нашла нишу нескандального человека. Такой человек должен пробовать всех помирить, нивелировать ситуацию. Этим я и занималась.
- А с кем из участников "Тайного миллионера" вы общаетесь сейчас?
- Практически со всеми.
