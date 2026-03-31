Полина Диброва: "На Байкале я раздавила палец льдиной"

Полина рассказала журналистам о травме во время путешествия, своей позиции миротворца на шоу "Тайный миллионер" и отношении к новой пассии Дмитрия Диброва.

Полина Диброва призналась, что получила травму на озере Байкал. Однако все обошлось без больших жертв.

Подробнее она рассказала об этом журналистам на премьере фильма "Королек моей любви". А начался разговор с представителями прессы с темы путешествий.

Полина Диброва: "Моя мечта – добраться до Сахалина"

- Полина, вы снова собираетесь в путешествие. Наверное, после "Тайного миллионера" - в Индию?

- Нет, не в Индию. В майские праздники мы вместе с клубом собираемся в Южную Корею. Мы только что вернулись с Байкала, были в Ростове-на-Дону.

И у меня мечта – добраться до Сахалина. Я очень хочу показать Россию детям и стараюсь это делать.

- А как же Индия? Покажете ее детям?

-Я бы подождала. Я думаю, что культура Индии интересна и многогранна. И я покажу ее ребятам, но чуть позже.

- Какие новости у вашего женского клуба? Еще принимаете в свои ряды новых женщин?

- Пока можно добавлять участников, welcome. Скоро нам исполнится восемь лет. 15 апреля будет масштабное мероприятие, ожидается много гостей, огромная программа. Все для моих девушек!

- Вы много путешествуете и с клубом. Случались ли во время поездок какие-то экстремальные ситуации?

- Год назад на Байкале я раздавила палец льдиной. Его сшили. И если палец рассмотреть, то здесь видны четкие очертания озера Байкал.

Очень люблю Иркутскую область. Считаю, что это красивейшее место.

Сейчас я сделала свой подкаст "Сарафанное радио с Полиной Дибровой" и каждое свое путешествие я снимаю и рассказываю об уникальных местах нашей Родины.

Полина Диброва о новой женщине экс-мужа: "Считаю ее очень достойным человеком"

- Поговорим о вашей личной жизни. Вы одобрили новую девушку Дмитрия Диброва Екатерину?

-Я не думаю, что должна одобрять выбор Дмитрия. Но я бы не назвала девушкой эту женщину. Я с ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком.

- Как вы сохраняете отношения c бывшим супругом после расставания?

- Мы занимаемся тем, что и прежде, – воспитываем детей.

- Вернемся к шоу "Тайный миллионер". Вы покинули его из-за интриг. Что почувствовали в тот момент?

- Это было настолько неожиданно, что я даже не поняла, что мне делать: расстроиться, радоваться. Конечно, я проронила слезу. Но я не поняла, что со мной произошло.

- На этом шоу не можешь вспомнить ни одного скандала и интриги с вашим участием. Как вам это удалось?

- А я вот как раз нашла нишу нескандального человека. Такой человек должен пробовать всех помирить, нивелировать ситуацию. Этим я и занималась.

- А с кем из участников "Тайного миллионера" вы общаетесь сейчас?

- Практически со всеми.

Читайте также