Полина Диброва: "Когда два ярких человека появляются в одном медийном поле, случается роман"

С 15 февраля на канале СТС стартовало новое реалити-шоу "Тайный миллионер". Одной из самых ярких участниц проекта стала Полина Диброва.
Когда шоу еще не даже не вышло в эфир, в прессе уже начали появляться некоторые детали передачи. Например, что у Полины Дибровой сложились уж слишком теплые отношения с фитнес-блогером Василием Смольным.
Василий постоянно делал модели комплименты, флиртовал с ней и даже предложил выйти за него замуж. Роман Товстик-то пока тянет с предложением руки и сердца.
В беседе с журналистами на пресс-завтраке, посвященном шоу "Тайный миллионер", Полина рассказала о реальных отношениях с Василием, поделилась мыслями о предстоящем замужестве и дала совет женщинам, мечтающим завоевать миллионера.
Полина Диброва: "Мы с Дмитрием всеми силами старались сохранить теплые душевные отношения"
- Полина, что вам дало участие в реалити-шоу "Тайный миллионер"?
- Для меня это опыт. Когда я отправлялась сюда, сказала: "Рома, я поеду на реалити". А он ответил: "Ну какое тебе реалити-шоу? Пригласи их к нам. У нас круче реалити-шоу".
На самом деле это был момент отключения от всего, что происходило в реальной жизни. В какой-то момент я отключилась, убрала телефон. И это очень здорово перезагрузило меня!
И даже те испытания, которые возникали на реалити, не показались мне такими трудными…
- А Дмитрий Дибров давал вам какие-то советы о том, как правильно вести себя на проекте?
- Нет, потому что Дима не так часто участвует в реалити-шоу. Просто пожелал удачи!
- Недавно вы отметили 16-летие старшего сына Александра и в компании Дмитрия…
- Мы замечательно посидели. Дети произносили тосты в честь Александра, меня, отца, как в былые времена. Мы с Дмитрием всеми силами старались сохранить теплые душевные отношения.
Мне кажется, у нас это получилось. И я уверена, что чуть позже дети поблагодарят нас за это.
Полина Диброва: "Роман в моей жизни один"
- На шоу "Тайный миллионер" вам уже приписали роман с Василием Смольным…
- Я уверена, что мне припишут роман не только с Василием. Когда два ярких человека появляются в одном медийном поле, то случается роман. Обязательно! Но Роман в моей жизни один, и его фамилия – Товстик.
- А Роман ревновал вас к Василию?
- Ну мы же играем. Это ведь реалити. Вы же понимаете, что все это для того, чтобы сохранять интригу, делать шоу. Мы стараемся для нашего зрителя!
- Можно ли назвать Романа ревнивым человеком?
- Пока я этого не ощущала. Но думаю, он в любом случае возмутится, если для этого появится повод.
Он может взять телефон, но этого не сделает. Мой телефон лежит абсолютно везде. И я ничего не скрываю.
- А что у вас на счет свадьбы с Романом? Вдруг Дмитрий Дибров женится раньше?
- У меня вообще нет никаких соревнований, гонки ни с одним человеком. Я живу и наслаждаюсь жизнью. Я никуда не тороплюсь и хочу пройти все этапы до бракосочетания.
Можно немного побыть невестой? Ну сколько можно замужем быть…
- Задумываетесь ли вы о детях?
- Я буду безумно рада, если это произойдет, но пока в планах нет.
Полина Диброва: "Старший сын просто живет с Дмитрием"
- А приняли ли Романа ваши дети?
- Конечно. Они общаются между собой. Я иногда даже туда не вторгаюсь. Роман нашел общий язык абсолютно со всеми, кто мне дорог: и с моей мамой, и с бабушкой, и с родителями в Ростове.
Вчера как раз приезжали в гости мои мама и бабушка. И мы все вместе сидели.
- В одном из интервью вы говорили, что ваш старший сын больше проводит время с Дмитрием Дибровым…
-Саша просто живет с Дмитрием. Поэтому, конечно, точек соприкосновения больше.
- Какой должна быть женщина, чтобы влюбить в себя миллионера?
- Я считаю, что в любой ситуации женщина должна оставаться собой и по-настоящему любить этого человека. А если любви нет, то не нужны никакие миллионы.
Можно немного разыгрывать его, делать вид, что любишь, но в какой-то момент обман раскроется.
