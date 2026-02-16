Полина Диброва: "Когда два ярких человека появляются в одном медийном поле, случается роман"

С 15 февраля на канале СТС стартовало новое реалити-шоу "Тайный миллионер". Одной из самых ярких участниц проекта стала Полина Диброва.

Когда шоу еще не даже не вышло в эфир, в прессе уже начали появляться некоторые детали передачи. Например, что у Полины Дибровой сложились уж слишком теплые отношения с фитнес-блогером Василием Смольным.

Василий постоянно делал модели комплименты, флиртовал с ней и даже предложил выйти за него замуж. Роман Товстик-то пока тянет с предложением руки и сердца.

В беседе с журналистами на пресс-завтраке, посвященном шоу "Тайный миллионер", Полина рассказала о реальных отношениях с Василием, поделилась мыслями о предстоящем замужестве и дала совет женщинам, мечтающим завоевать миллионера.

Полина Диброва: "Мы с Дмитрием всеми силами старались сохранить теплые душевные отношения"

- Полина, что вам дало участие в реалити-шоу "Тайный миллионер"?

- Для меня это опыт. Когда я отправлялась сюда, сказала: "Рома, я поеду на реалити". А он ответил: "Ну какое тебе реалити-шоу? Пригласи их к нам. У нас круче реалити-шоу".

На самом деле это был момент отключения от всего, что происходило в реальной жизни. В какой-то момент я отключилась, убрала телефон. И это очень здорово перезагрузило меня!

И даже те испытания, которые возникали на реалити, не показались мне такими трудными…

- А Дмитрий Дибров давал вам какие-то советы о том, как правильно вести себя на проекте?

- Нет, потому что Дима не так часто участвует в реалити-шоу. Просто пожелал удачи!

- Недавно вы отметили 16-летие старшего сына Александра и в компании Дмитрия…

- Мы замечательно посидели. Дети произносили тосты в честь Александра, меня, отца, как в былые времена. Мы с Дмитрием всеми силами старались сохранить теплые душевные отношения.

Мне кажется, у нас это получилось. И я уверена, что чуть позже дети поблагодарят нас за это.