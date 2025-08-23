Павел Табаков: "Если я в 30 лет выгляжу на 20, благодарить за это надо родителей"

1августа Павел Табаков разменял четвертый десяток. А в сентябре выходит фильм "Август" по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова "Момент истины", где актер сыграл одну из лучших своих ролей - лейтенанта Андрея Блинова. Андрей - один из трех контрразведчиков, которые должны найти и обезвредить немецкую разведгруппу, в августе 44-го передающую врагам ценнейшую информацию и помогающую подготовить контрудар фашистской армии...

"Безруков для меня - не дядя Сережа"

- Вы читали до съемок роман Владимира Богомолова?

- Да, конечно, причем уже очень давно. Сначала, совсем много лет назад, посмотрел фильм Михаила Пташука, а классе в девятом и до книги добрался. Как только перерос возраст, в котором хочется гулять и пинать мячик на улице, а не сидеть за книжками. Когда начал серьезно относиться к литературе, а заодно понял, что читать - в принципе огромное удовольствие.

- Кто из центральных персонажей книги вам нравился больше всего?

- Мне нравились все: они же очень разные. Например, Блинов в романе - совсем молодой парень, для которого идти вперед - значит идти к победе, а то, что остается сзади, уже немножко не имеет значения. Он в каком-то смысле максималист, в отличие от Таманцева и Алехина, более трезво смотрящих на мир... У Андрея есть мать, есть младший брат, и для него важны две вещи: защитить своих близких и вернуться домой живым. И ему гораздо легче быть на передовой, где все понятно, а не в полном диверсантов тылу, где из-за каждой коряги могут шмальнуть в спину.

- Вы сами можете себя представить в роли человека, который ловит шпионов?

- Наверное, нет. Хотя... мы же зависим от обстоятельств. Если бы в моей жизни они стали другими, я бы и деятельность свою, наверное, изменил. Но, глядя наперед - не знаю…

- Какая сцена в фильме для вас была самой сложной?

- Не то чтобы сложной, но самой интересной была сцена, где капитан Алехин вдруг начинает рассказывать Андрею про свою дочь. Чисто актерски сложно было смотреть на лес так, как смотрит Блинов, - он же туда попадает в первый раз, а потом с детским изумлением изучает свои находки. У каждого персонажа «Августа» лес свой, и у Андрея он такой сказочный - звери бегают, птички поют. Но потом он натыкается лицо с обложкина что-то типа братской могилы и вдруг осознает, что за любой, даже самой светлой завесой может скрываться уродство.