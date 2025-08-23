Павел Табаков: "Если я в 30 лет выгляжу на 20, благодарить за это надо родителей"

1августа Павел Табаков разменял четвертый десяток. А в сентябре выходит фильм "Август" по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова "Момент истины", где актер сыграл одну из лучших своих ролей - лейтенанта Андрея Блинова. Андрей - один из трех контрразведчиков, которые должны найти и обезвредить немецкую разведгруппу, в августе 44-го передающую врагам ценнейшую информацию и помогающую подготовить контрудар фашистской армии...
"Безруков для меня - не дядя Сережа"
- Вы читали до съемок роман Владимира Богомолова?
- Да, конечно, причем уже очень давно. Сначала, совсем много лет назад, посмотрел фильм Михаила Пташука, а классе в девятом и до книги добрался. Как только перерос возраст, в котором хочется гулять и пинать мячик на улице, а не сидеть за книжками. Когда начал серьезно относиться к литературе, а заодно понял, что читать - в принципе огромное удовольствие.
- Кто из центральных персонажей книги вам нравился больше всего?
- Мне нравились все: они же очень разные. Например, Блинов в романе - совсем молодой парень, для которого идти вперед - значит идти к победе, а то, что остается сзади, уже немножко не имеет значения. Он в каком-то смысле максималист, в отличие от Таманцева и Алехина, более трезво смотрящих на мир... У Андрея есть мать, есть младший брат, и для него важны две вещи: защитить своих близких и вернуться домой живым. И ему гораздо легче быть на передовой, где все понятно, а не в полном диверсантов тылу, где из-за каждой коряги могут шмальнуть в спину.
- Вы сами можете себя представить в роли человека, который ловит шпионов?
- Наверное, нет. Хотя... мы же зависим от обстоятельств. Если бы в моей жизни они стали другими, я бы и деятельность свою, наверное, изменил. Но, глядя наперед - не знаю…
- Какая сцена в фильме для вас была самой сложной?
- Не то чтобы сложной, но самой интересной была сцена, где капитан Алехин вдруг начинает рассказывать Андрею про свою дочь. Чисто актерски сложно было смотреть на лес так, как смотрит Блинов, - он же туда попадает в первый раз, а потом с детским изумлением изучает свои находки. У каждого персонажа «Августа» лес свой, и у Андрея он такой сказочный - звери бегают, птички поют. Но потом он натыкается лицо с обложкина что-то типа братской могилы и вдруг осознает, что за любой, даже самой светлой завесой может скрываться уродство.
Доброму слову и кролик радуется (на съемках "Августа"). Фото: кадр из фильма
- Какие отношения у вас сложились с партнерами - Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, играющими в "Августе" Алехина и Таманцева? Безрукова вы же знаете тысячу лет, с детства, просто в силу того, что он был учеником и другом вашего отца. Кто он для вас? Дядя Сережа?
- Никита прекрасный драматический артист, я очень рад был с ним поработать и надеюсь, что в будущем когда-нибудь наши пути снова пересекутся... А Сергей Витальевич - нет, не дядя Сережа, я его зову по имени и отчеству, поскольку это человек старшего возраста, добившийся в профессии гораздо большего, чем я. Но - да, конечно, мы знакомы очень давно, и это здорово: между нами не было стены, которая порой возникает между людьми, работающими вместе впервые. Он как старший товарищ. Они оба вообще очень хорошие партнеры, они тебя слышат, готовы все с тобой обсудить. Даже близко нет вот этого: "Делай все вот так и не иначе, чтобы мне было удобнее".
- Вы с Никитой Кологривым почти ровесники, но вам удается в кадре выглядеть на десять лет моложе. Полное ощущение, что вам действительно 19 - 20, не больше. Как это получается?
- Не знаю! (Смеется.) Ну, вот так я молодо выгляжу. Спасибо родителям за это. А вообще (снова смеется) я сплю в холодильнике!
"Без театра мне не очень хорошо"
С мамой, актрисой Мариной Зудиной, и сестренкой Машей Табаковой. Фото: личный архив Павла Табакова
- Никита Кологривый пару лет назад говорил, что, возможно, в какой-то момент перестанет быть актером, а станет продюсером. А вы учились на продюсера и очень серьезно этим занимались... Как у вас сейчас складываются отношения с созданием фильмов, сериалов, спектаклей?
- Пока никак. В каком-то смысле я для общего развития учился. Возможно, в будущем захочу что-нибудь создать, но пока отказываться от своей основной деятельности не собираюсь. Потому что мне она доставляет кучу удовольствия... У меня специальность называется "менеджер-управленец", в целом это больше театральная история, но я себя могу представить не столько управленцем, сколько, как говорят в Америке, шоураннером: человеком, который придумывает идею и следит за ее воплощением. Мне это ближе, чем сидеть за бумажками и с кем-то о чем-то договариваться. Сильнее хотелось бы заниматься креативной работой, а не организаторской.
- 11 лет назад, после дебюта в полном метре у Анны Меликян в "Звезде" 18+, вы говорили: "Не уверен, что на всю жизнь останусь актером, у меня перед глазами пример брата Антона, который в 35 лет бросил эту профессию и стал ресторатором". Как сейчас вы относитесь к этой мысли?
В последние годы актер часто появляется на публике со своей любимой -Ксенией Ермоленко (справа). Фото: личный архив Павла Табакова
- А я и сейчас ничего не исключаю. Если мне перестанет приносить удовольствие то, чем я занимаюсь, зачем я буду себя насиловать? Если делать то, что не хочешь, пропадет живой огонек в глазах... Да в конце концов работу в театре и кино можно ведь совмещать с другой профессией. Нет, я от тех своих слов не отказываюсь. В конце концов мне еще не 70 лет, многое может случиться!
- Вы еще работаете в театре или вы целиком переключились на кино? В афише МХТ на сегодня только один спектакль с вашим участием.
- Да, в данный момент - один, но это немножко не от меня зависит. В любом случае я в труппе. Выпустил недавно премьеру в театре «Пространство «Внутри» - спектакль Саввы Савельева «Зеркало» 18+... Нет, театр я не оставлю. Мне не очень хорошо без него.
- Сейчас, когда вам уже 30 лет, кто из актеров, помимо вашего отца, является ориентиром в профессии?
- О, их очень много... Константин Хабенский, Евгений Миронов, Игорь Миркурбанов, Виктор Вержбицкий, Сергей Маковецкий, Артем Быстров... Раньше был Сергей Валентинович Сосновский, царствие ему небесное, прекраснейший саратовский артист. Есть разные амплуа, разные характеры, и много на кого можно равняться. Филипп Янковский, Пашка Ворожцов, дядя Коля Фоменко... А из зарубежных мне больше всего нравится Джейк Джилленхол, ну а из великих - Энтони Хопкинс.
- Вы уже 12 лет снимаетесь в кино, на сцене играете и того дольше. Профессию актера ваши коллеги сплошь и рядом называют тяжелой и беспощадной. Это действительно так?
- Она сложная, я не назову ее беспощадной... Но очень многие актеры становятся заложниками одного образа. На фоне взлетающей популярности можно пойти по кривой дорожке в плане поведения. Можно долго ждать какого-то проекта, который так и не случится, - а ты делал на него ставку, и у тебя опускаются руки. Еще важно попасть в свое время, если так можно выразиться. Некоторые великие звезды старого советского кино, наверное, были бы сейчас не востребованы, просто потому что искусство развивается, меняется принятая манера поведения на сцене и в кадре...
- Я в одной статье о вас прочел, что вы очень часто советуетесь с мамой, перед тем как браться за тот или иной проект...
- Да, когда я сомневаюсь, советуюсь с Мариной Вячеславовной. Но насчет "Августа" не советовался. Мне нравится роман, я помню фильм 2000 года, мне изначально хотелось быть частью этого. И когда Константин Львович Эрнст предложил мне эту работу, вопроса, принимать предложение или нет, даже не стояло.
- А мама вас отговаривает от чего-то?
- У меня была пара работ, про которые она сказала, что они необязательны, не надо было на них соглашаться. Но это было давно. Собственно, после этого я и начал с ней советоваться.
- Ваша дочь, наверное, уже видит вас на экране. Если она захочет стать актрисой, вы одобрите или скажете "не стоит"?
Пока 5-летняя дочь Мия кино с папой не смотрит. Но уже знает, что он актер. Фото: личная страница Марины Зудиной в социальной сети
- Она фильмы со мной еще не смотрит, пока больше по мультикам... Но если у нее возникнет желание пойти в эту профессию - пожалуйста, это же ее жизнь. Захочет - попробует. Не захочет - нет. Заставлять ее делать то, что она не хочет, я не буду.
"Август" 16+ в прокате с 25 сентября.
Добавить комментарий