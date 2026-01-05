Павел Лёвкин: "Новый год для меня - не время лежать на диване и смотреть фильмы"

Звезда мюзиклов ("Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" 18+, "Онегин" 12+, "Чайка 73458" 12+) и актер Театра на Таганке Павел Лёвкин все плотнее входит в киносериальную атмосферу. Он начинал с "Каменской" 18+, развивал успех в "Подольских курсантах" 18+, а потом блеснул в "Жизни по вызову" 18+ и "Первокурсницах" 18+.
В проекте "Жизнь по вызову" в роли антагониста главного героя Олега Родченко. Фото: пресс-служба "Бродвей Москва"
И вот в преддверии Нового года, пока Павел снимается в одной из главных ролей в медицинском сериале "Отделение", журнал "Телепрограмма" решил расспросить актера про новые и хорошо проверенные временем роли, успех мюзикла "Последняя сказка" 18+, где Анастасия Стоцкая играет Шахерезаду, любимых сказочных героев, семью и Деда Мороза, конечно.
"Любил сказку про разбойников"
Главные герои "Последней сказки" - Макс (Павел Левкин, слева), Джинн (Артем Яковлев) и Женя (Юлия Довганишина). Фото: пресс-служба "Бродвей Москва"
- Павел, в этом году ваш восточный мюзикл «Последняя сказка» празднует очередной год аншлагов в МДМ. А как вообще вы изначально создавали главного героя? Кто такой Макс и как вы его понимаете?
- Максим - карьерист и прирожденный продажник, человек с острым умом и даром убеждения. В погоне за успехом он ставит работу выше всего, не замечая, как отдаляется от своей девушки Жени, как обделяет ее вниманием и теплом. Его путь в истории - это как раз путь переоценки ценностей. Попав в волшебный мир, он сначала борется только за одно: вернуться поскорее к работе. Но постепенно приоритеты меняются. Он начинает бороться за Женю, за их отношения. Любовь становится для него важнее должностей и карьерных достижений. Эта история близка многим людям, особенно в большом городе, где работа так легко поглощает все остальное, а самые близкие люди незаметно отходят навторой план. Максим проходит через это и понимает, что по-настоящему главное в жизни.
- Говорят, кульминационный номер - это то, что и Дэвиду Копперфильду не снилось? Не могли бы раскрыть детали подготовки и репетиции?
- Копперфильд летал в воздухе, а мы летаем на ковре-самолете (улыбается). И если он был один, то наш ковер выдерживает аж троих персонажей - Макса, Женю и Аладдина. Причем мы с Женей в этот момент стоим, а Аладдин сидит. Ковер развевается на ветру на высоте 6 метров. Со стороны зрительного зала это и правда создает вау-эффект. Что касается технической стороны вопроса, мы держим технологии в секрете. Могу лишь сказать, что все безопасно, а сам «коврик» весит 150 кг.
- Вы вообще высоты боитесь? Можно ли на высоте третьего этажа помнить текст и играть, когда ноги ходят ходуном?
- Да, боюсь высоты. Наверное, это один из моих самых сильных страхов. Когда смотрю вниз с высокой точки, то просто дыхание перехватывает. Но благодаря репетициям и тело, и мозг постепенно привыкают - понимаешь, что страховка надежная, и начинаешь чувствовать себя спокойнее. Что касается пения и игры на высоте, то в этом и есть суть актерской профессии - ты всегда осваиваешь что-то новое.
- А какая сказка была любимой у вас?
- Слушайте, это забавно, потому что у меня в памяти лучше всего отложилась сказка «Али-Баба и сорок разбойников», которую мне читала моя бабушка. Причем я сейчас полностью даже не смогу ее воспроизвести, но я очень хорошо помню, что я ее любил и постоянно просил, чтобы она мне ее почитала.
"Попросил бы настоящей зимы"
- Нет ощущения, что со сказками - прежде всего имею в виду кино - случился аномальный, если не безумный, бум? Не перебор и не обесценивание ли?
- Как бы банально ни звучало, но спрос рождает предложение. Значит, в обществе есть запрос на такой контент - некая ностальгия. Родители поведут в кино своих детей, потому что это истории, на которых они росли сами, просто в другом прочтении. Поэтому, конечно, если столько всего выходит, значит, у людей есть запрос на это: светлое, чистое, доброе и знакомое.
- Какие сказки читаете своим детям?
Актер с женой Анной Глаубэ. Фото: личный архив Павла Лёвкина
- Сказки Сергея Козлова. Для меня это было открытием, потому что в детстве я не читал его сказок. Я только смотрел мультфильм "Ежик в тумане", как и все, наверное. А когда я начал читать его истории сначала дочке (Елизавета, 8 лет), а потом и сыну (Даниил - от актрисы Анны Глаубэ - 4 года), то для меня открылся какой-то удивительный отдельный мир, где весь смысл не в словах, а за словами. Как будто ты считываешь сюжет, спрятанный за словами, за текстом. Удивительные сказки. А может, это даже не сказки.
- А какими растут ваши сын и дочь: чем увлекаются и удивляют?
- Удивляют новыми навыками, которые появляются, неожиданными мыслями, словами, сказанными с такой интонацией, что ты понимаешь - вот он, уже их собственный внутренний мир, который постепенно раскрывается. Увлекает их все активное - как и должно быть в детстве. А поскольку я сам человек, не мыслящий себя без движения, то мы стараемся наполнять наш досуг всякими активностями: это и плавание, и каток, и велосипед, и многое другое.
И сыном Даниилом. Фото: личный архив Павла Лёвкина
- Что для вас такое Новый год и как хотите встретить наступающий праздник?
- С годами ввиду специфики профессии ощущение праздника немного притупилось. Обычно 31 декабря и все последующие праздничные дни начиная с 2 января мы, актеры, на сцене: пока люди отдыхают, мы обеспечиваем им этот отдых. Лишь 1 января - выходной, да и то не у всех артистов. Поэтому Новый год для меня и коллег - не время лежать на диване и смотреть фильмы. Все происходит урывками. Встречаем мы его, конечно, в семейном кругу, но полноценной остановки - когда можно осмыслить год уходящий и подумать о грядущем - у нас, как правило, нет.
- И финальное: оказавшись перед Дедом Морозом, что вы ему скажете?
- Я бы попросил у Деда Мороза, чтобы в Москве была настоящая зима - с красивым белым снегом, а не осенними промозглыми дождями. А еще, чтобы он запретил посыпать дороги реагентами.
Где смотреть: "Последняя сказка", МДМ; "Отделение" (КИОН), 2026 год.