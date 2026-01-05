Павел Лёвкин: "Новый год для меня - не время лежать на диване и смотреть фильмы"

- Павел, в этом году ваш восточный мюзикл «Последняя сказка» празднует очередной год аншлагов в МДМ. А как вообще вы изначально создавали главного героя? Кто такой Макс и как вы его понимаете?

- Максим - карьерист и прирожденный продажник, человек с острым умом и даром убеждения. В погоне за успехом он ставит работу выше всего, не замечая, как отдаляется от своей девушки Жени, как обделяет ее вниманием и теплом. Его путь в истории - это как раз путь переоценки ценностей. Попав в волшебный мир, он сначала борется только за одно: вернуться поскорее к работе. Но постепенно приоритеты меняются. Он начинает бороться за Женю, за их отношения. Любовь становится для него важнее должностей и карьерных достижений. Эта история близка многим людям, особенно в большом городе, где работа так легко поглощает все остальное, а самые близкие люди незаметно отходят навторой план. Максим проходит через это и понимает, что по-настоящему главное в жизни.

- Говорят, кульминационный номер - это то, что и Дэвиду Копперфильду не снилось? Не могли бы раскрыть детали подготовки и репетиции?

- Копперфильд летал в воздухе, а мы летаем на ковре-самолете (улыбается). И если он был один, то наш ковер выдерживает аж троих персонажей - Макса, Женю и Аладдина. Причем мы с Женей в этот момент стоим, а Аладдин сидит. Ковер развевается на ветру на высоте 6 метров. Со стороны зрительного зала это и правда создает вау-эффект. Что касается технической стороны вопроса, мы держим технологии в секрете. Могу лишь сказать, что все безопасно, а сам «коврик» весит 150 кг.

- Вы вообще высоты боитесь? Можно ли на высоте третьего этажа помнить текст и играть, когда ноги ходят ходуном?

- Да, боюсь высоты. Наверное, это один из моих самых сильных страхов. Когда смотрю вниз с высокой точки, то просто дыхание перехватывает. Но благодаря репетициям и тело, и мозг постепенно привыкают - понимаешь, что страховка надежная, и начинаешь чувствовать себя спокойнее. Что касается пения и игры на высоте, то в этом и есть суть актерской профессии - ты всегда осваиваешь что-то новое.

- А какая сказка была любимой у вас?

- Слушайте, это забавно, потому что у меня в памяти лучше всего отложилась сказка «Али-Баба и сорок разбойников», которую мне читала моя бабушка. Причем я сейчас полностью даже не смогу ее воспроизвести, но я очень хорошо помню, что я ее любил и постоянно просил, чтобы она мне ее почитала.

"Попросил бы настоящей зимы"

- Нет ощущения, что со сказками - прежде всего имею в виду кино - случился аномальный, если не безумный, бум? Не перебор и не обесценивание ли?

- Как бы банально ни звучало, но спрос рождает предложение. Значит, в обществе есть запрос на такой контент - некая ностальгия. Родители поведут в кино своих детей, потому что это истории, на которых они росли сами, просто в другом прочтении. Поэтому, конечно, если столько всего выходит, значит, у людей есть запрос на это: светлое, чистое, доброе и знакомое.

- Какие сказки читаете своим детям?