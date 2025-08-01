Павел Деревянко о поцелуе с Ларисой Гузеевой: "Целовались взасос"

В Москве прошла премьера сериала "Три сестры". Проект выходит в онлайн-кинотеатре Kion.
О чем сериал "Три сестры"
В центре повествования три сестры — Ирина, Ольга и Маша, живущие в Нижнем Новгороде. Как и героини одноименной пьесы Чехова, они периодически восклицают: "В Москву, в Москву!" В общем девушки хотят перебраться в столицу.
Однако у их матери, хозяйки ювелирного бизнеса Татьяны (Лариса Гузеева), — другие планы. Из отпуска она возвращается с массажистом (Павел Деревянко) на 20 лет моложе ее самой.
Дочери Татьяны уверены, что герой Деревянко — аферист и пройдоха и собираются доказать это матери.
Как говорят создатели сериала, они не ставили перед собой задачу экранизировать произведение Антона Павловича Чехова, однако отсылки к нему придают сюжету дополнительный объем.
На премьеру сериала исполнитель роли коварного искусителя Павел Деревянко пришел с дочерью. И журналисты атаковали его вопросами об экранном романе с Ларисой Гузеевой и его настоящей предстоящей свадьбе.
Через два часа после нашего знакомства Лариса Гузеева сказала: "А ты хороший"
— Павел, как вам работалось с Ларисой Андреевной?
— Лариса Гузеева кажется неприступной с первого взгляда, но если ты ей симпатичен, то все будет нормально. Через два часа после нашего знакомства она сказала: "А ты хороший". А потом заодно и расслабилась.
Мы прекрасно общались, хорошо проводили время на съемочной площадке. И все у нас, наверное, получилось.
Павел Деревянко c дочерью. Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
— И совсем не возникало никаких сложностей?
— Нам было хорошо.
— Вы играли массажиста. Освоили азы этой профессии?
— Массировать теперь умею (томным голосом).
— Вы по сюжету целовались с Ларисой Гузеевой?
— Взасос. Языками (показывает на себе).
— Вам понравилось?
— Как это может не понравиться?
"Наша свадьба будет в сибирском стиле"
— На 8 августа намечена ваша свадьба с Зоей Фуць. Мы очень ждем. Как проходит подготовка к празднику?
— А мы как ждем! Все будет также в сибирском стиле. Спасибо, ребят!