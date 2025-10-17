Павел Деревянко о мистике на сцене: "Начался громадный грохот, гром, полил дождь"

В пятом сезоне сериала "Беспринципные" Павел Деревянко снова играет обаятельного обманщика Славика, без которого сложно представить нашумевший проект.

"Время идет, а люди остаются все теми же. Испытывают те же страсти. Славик, может, и рад бы поменяться, но он не может уйти от своего клише. Это тяжело — измениться в столь неюном возрасте. Поэтому Славик остается Славиком", — отмечает Павел Деревянко, рассуждая о переменах своего персонажа в новом сезоне.

Ну а зритель любит этого героя за природное обаяние. В пятом сезоне новеллы Славика будут еще смешнее, чем в предыдущих сериях, обещает Павел Деревянко.

В интервью актер рассказал об отношении к своему персонажу и мистике, которая с ним случалась в жизни и во время работы.

Павел Деревянко: "За талант лично я готов многое простить"

— Поменялось ли у вас отношение к своему персонажу, после того как вы стали семейным человеком?

— Я люблю своего Славика. Он такой немножко беспринципный, но в то же время открытый и чистый. Обаятельный! А я очень люблю обаятельных людей!

И еще Славик талантливый в своем роде. А за талант лично я готов многое простить. Так что мы снова спускаем все Славику с рук.

— Действие "Беспринципных" происходит на Патриарших прудах. А вас что-то связывает с этим местом? Какие у вас вообще любимые места в Москве?

— Сам я живу на Чистых прудах. И мне очень нравятся районы старой Москвы.

После того как "Беспринципные" стали популярными, толпы поклонников этого сериала снимают на Патриарших прудах жилье. Я не люблю Патрики, потому что здесь очень много людей.

А мне в силу моей профессии и узнавания очень тяжело находиться в многолюдных местах.