Павел Деревянко о мистике на сцене: "Начался громадный грохот, гром, полил дождь"

В пятом сезоне сериала "Беспринципные" Павел Деревянко снова играет обаятельного обманщика Славика, без которого сложно представить нашумевший проект.
"Время идет, а люди остаются все теми же. Испытывают те же страсти. Славик, может, и рад бы поменяться, но он не может уйти от своего клише. Это тяжело — измениться в столь неюном возрасте. Поэтому Славик остается Славиком", — отмечает Павел Деревянко, рассуждая о переменах своего персонажа в новом сезоне.
Ну а зритель любит этого героя за природное обаяние. В пятом сезоне новеллы Славика будут еще смешнее, чем в предыдущих сериях, обещает Павел Деревянко.
В интервью актер рассказал об отношении к своему персонажу и мистике, которая с ним случалась в жизни и во время работы.
Павел Деревянко: "За талант лично я готов многое простить"
— Поменялось ли у вас отношение к своему персонажу, после того как вы стали семейным человеком?
— Я люблю своего Славика. Он такой немножко беспринципный, но в то же время открытый и чистый. Обаятельный! А я очень люблю обаятельных людей!
И еще Славик талантливый в своем роде. А за талант лично я готов многое простить. Так что мы снова спускаем все Славику с рук.
— Действие "Беспринципных" происходит на Патриарших прудах. А вас что-то связывает с этим местом? Какие у вас вообще любимые места в Москве?
— Сам я живу на Чистых прудах. И мне очень нравятся районы старой Москвы.
После того как "Беспринципные" стали популярными, толпы поклонников этого сериала снимают на Патриарших прудах жилье. Я не люблю Патрики, потому что здесь очень много людей.
А мне в силу моей профессии и узнавания очень тяжело находиться в многолюдных местах.
Павел Деревянко c Максимом Лагашкиным на съемках нового сезона "Беспринципных". Фото: пресс-служба "Кинопоиска"
— А разве в вашем родном районе не такая же ситуация?
— На Чистых гораздо меньше людей.
Павел Деревянко: "Раньше со мной случалось много мистического"
— Благодаря роману "Мастер и Маргарита" Патриаршие пруды окутаны мистическим флером. А есть ли в вашей жизни место мистике?
— Раньше со мной случалось много мистического. Когда-то я был одним из самых Гоголевских артистов в Москве. И снимался в "Гоголиаде" у Павла Семеновича Лунгина, и играл у Нины Чусовой. В моей жизни были и "Портрет", и "Вий", и "Шинель".
Возможно, некоторые странные вещи и происходили в связи с влиянием Николая Васильевича Гоголя. Но сейчас мистики не случается, слава богу.
Мы играли "Вия" на малой сцене Театра Пушкина. И мой герой Хома Брут произносил молитвы при отпевании. А в это время начался какой-то громадный грохот, гром, полил дождь, забарабанил по стеклам. В общем, там было несколько серьезных совпадений, после которых мы крестились.
Павел Деревянко на съемках нового сезона "Беспринципных". Фото: пресс-служба "Кинопоиска"
— Ваш герой — искусный лгун. А вы в интервью говорили, что не приемлете неправду. А как относитесь ко лжи во благо?
— Ну, всякое бывает! Я же не святой. Но сам я ненавижу ложь. Я не Славик.
По мне все видно. Я не могу кривить душой. Это очень сложный вопрос.
И, возможно, некоторым покажется странным, что я на себя накидываю.
Но все-таки не люблю врать.
— А что еще неприемлемо для вас?
— Обман, предательство. Какие еще есть ужасные вещи? (Смеется.) Убийство, грабеж…
А вы собираетесь смотреть пятый сезон сериала "Беспринципные"? Делитесь в комментариях!