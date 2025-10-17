Павел Деревянко о мистике на сцене: "Начался громадный грохот, гром, полил дождь"

Павел Деревянко на съемках нового сезона сериала "Беспринципные". Фото: пресс-служба "Кинопоиска"

На съемках нового сезона "Беспринципных" актер рассказал о переменах в жизни своего героя Славика и мистических спектаклях.

В пятом сезоне сериала "Беспринципные" Павел Деревянко снова играет обаятельного обманщика Славика, без которого сложно представить нашумевший проект.

"Время идет, а люди остаются все теми же. Испытывают те же страсти. Славик, может, и рад бы поменяться, но он не может уйти от своего клише. Это тяжело — измениться в столь неюном возрасте. Поэтому Славик остается Славиком", — отмечает Павел Деревянко, рассуждая о переменах своего персонажа в новом сезоне.

Ну а зритель любит этого героя за природное обаяние. В пятом сезоне новеллы Славика будут еще смешнее, чем в предыдущих сериях, обещает Павел Деревянко.

В интервью актер рассказал об отношении к своему персонажу и мистике, которая с ним случалась в жизни и во время работы.

Павел Деревянко: "За талант лично я готов многое простить"

— Поменялось ли у вас отношение к своему персонажу, после того как вы стали семейным человеком?

— Я люблю своего Славика. Он такой немножко беспринципный, но в то же время открытый и чистый. Обаятельный! А я очень люблю обаятельных людей!

И еще Славик талантливый в своем роде. А за талант лично я готов многое простить. Так что мы снова спускаем все Славику с рук.

— Действие "Беспринципных" происходит на Патриарших прудах. А вас что-то связывает с этим местом? Какие у вас вообще любимые места в Москве?

— Сам я живу на Чистых прудах. И мне очень нравятся районы старой Москвы.

После того как "Беспринципные" стали популярными, толпы поклонников этого сериала снимают на Патриарших прудах жилье. Я не люблю Патрики, потому что здесь очень много людей.

А мне в силу моей профессии и узнавания очень тяжело находиться в многолюдных местах.

Павел Деревянко c Максимом Лагашкиным на съемках нового сезона "Беспринципных". Фото: пресс-служба "Кинопоиска"

— А разве в вашем родном районе не такая же ситуация?

— На Чистых гораздо меньше людей.

Павел Деревянко: "Раньше со мной случалось много мистического"

— Благодаря роману "Мастер и Маргарита" Патриаршие пруды окутаны мистическим флером. А есть ли в вашей жизни место мистике?

— Раньше со мной случалось много мистического. Когда-то я был одним из самых Гоголевских артистов в Москве. И снимался в "Гоголиаде" у Павла Семеновича Лунгина, и играл у Нины Чусовой. В моей жизни были и "Портрет", и "Вий", и "Шинель".

Возможно, некоторые странные вещи и происходили в связи с влиянием Николая Васильевича Гоголя. Но сейчас мистики не случается, слава богу.

Мы играли "Вия" на малой сцене Театра Пушкина. И мой герой Хома Брут произносил молитвы при отпевании. А в это время начался какой-то громадный грохот, гром, полил дождь, забарабанил по стеклам. В общем, там было несколько серьезных совпадений, после которых мы крестились.

Павел Деревянко на съемках нового сезона "Беспринципных". Фото: пресс-служба "Кинопоиска"

— Ваш герой — искусный лгун. А вы в интервью говорили, что не приемлете неправду. А как относитесь ко лжи во благо?

— Ну, всякое бывает! Я же не святой. Но сам я ненавижу ложь. Я не Славик.

По мне все видно. Я не могу кривить душой. Это очень сложный вопрос.

И, возможно, некоторым покажется странным, что я на себя накидываю.

Но все-таки не люблю врать.

— А что еще неприемлемо для вас?

— Обман, предательство. Какие еще есть ужасные вещи? (Смеется.) Убийство, грабеж…

А вы собираетесь смотреть пятый сезон сериала "Беспринципные"? Делитесь в комментариях!

