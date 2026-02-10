Ольга Бузова: "Я посмотрела в его глаза и утонула"

Ольга Бузова верит в любовь с первого взгляда. Так поющая ведущая влюблялась в самых ярких мужчин, с которыми у нее завязывались отношения.
Об этом Ольга рассказала на красной дорожке Big Love Show. На этом крупном мероприятии Love Radio Ольга Бузова выступила с песней "Разрешаю себе".
Ольга Бузова: "Я просто рухнула на сцене из-за нервов и напряжения"
"Эта композиция вышла 20 января в день моего рождения. Это больше чем просто песня. Это для меня манифест жизни, этого года. Это название моего концерта, который состоится здесь же, 2 октября. Заранее покупайте билеты.
Я очень надеюсь, что эта песня найдет отклик в ваших сердцах, потому что она написана через весь мой творческий опыт. Она создавалась с нуля вместе со мной, - рассказала Ольга Бузова журналистам.
- Я разрешаю себе ошибаться, разбивать сердце и снова влюбляться. Я разрешаю себе все".
- А помните свое первое выступление на Big Love Show?
- Я выступала в образе Клеопатры с песней "Под звуки поцелуев". С этого мгновения прошло девять лет, а моей музыкальной карьере десять лет.
Номер готовился очень тщательно на протяжении двух месяцев. У меня была одна песня, а я уже подбирала под нее команду, сама шила костюмы. И это навсегда останется в моей памяти, потому что каждое мое выступление особенное, не проходяще.
В моменте, когда меня выносили мои танцовщики, я впервые почувствовала любовь такого масштаба.
Я выступала босиком, потому что не могла работать на каблуках, у меня от стресса отнимались ноги. И на следующий день, на Big Love Show в Санкт-Петербурге я упала, потому что перенервничала. Я просто рухнула на сцене из-за нервов и напряжения.
Долгое время я вообще не могла работать на каблуках, а только в ботинках.
А уже сейчас, выходя на каблуках, я думаю: "Так, я чувствую эту сцену. Я стою двумя ногами. Сцена моя". Но даже сейчас мне нужно десять секунд, чтобы освоиться. Это волнение от меня никуда не уходит.
Как только я перестану волноваться, я пойму, что значит перегорела.
Меня часто спрашивают про выгорание, но я не знаю, что это такое. Я знаю, как горит бумажка, когда я на Новый год загадываю желание. Я знаю, как я в этом году обожгла палец, как горит огонь.
Я знаю, что такое усталость, недосып. Но что такое выгорание, я не понимаю.
Ольга Бузова на Big Love Show. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Ольга Бузова: "Когда я влюбилась в своего первого молодого человека, я ушла из дома"
- 14 февраля праздник любви. Вы готовы к тому, что можете влюбиться с первого взгляда?
- Праздник любви каждый день (Смеется). Я к этому готова. У меня сразу все акценты расставлены.
Миром правит любовь. В моей жизни обычно происходит первое ощущение. А оно меня редко обманывает. И когда я влюбилась в своего первого молодого человека, я ушла из дома. Я посмотрела в его глаза и утонула.
Я увидела Диму, он мне сразу понравился, и я вышла замуж.
В мои следующие отношения молодой человек приехал на съемки клипа, и я все поняла.
А вы верите в любовь с первого взгляда? Делитесь в комментариях!