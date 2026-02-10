Ольга Бузова: "Я посмотрела в его глаза и утонула"

Ольга Бузова верит в любовь с первого взгляда. Так поющая ведущая влюблялась в самых ярких мужчин, с которыми у нее завязывались отношения.

Об этом Ольга рассказала на красной дорожке Big Love Show. На этом крупном мероприятии Love Radio Ольга Бузова выступила с песней "Разрешаю себе".

Ольга Бузова: "Я просто рухнула на сцене из-за нервов и напряжения"

"Эта композиция вышла 20 января в день моего рождения. Это больше чем просто песня. Это для меня манифест жизни, этого года. Это название моего концерта, который состоится здесь же, 2 октября. Заранее покупайте билеты. Я очень надеюсь, что эта песня найдет отклик в ваших сердцах, потому что она написана через весь мой творческий опыт. Она создавалась с нуля вместе со мной, - рассказала Ольга Бузова журналистам. - Я разрешаю себе ошибаться, разбивать сердце и снова влюбляться. Я разрешаю себе все".

- А помните свое первое выступление на Big Love Show?

- Я выступала в образе Клеопатры с песней "Под звуки поцелуев". С этого мгновения прошло девять лет, а моей музыкальной карьере десять лет.

Номер готовился очень тщательно на протяжении двух месяцев. У меня была одна песня, а я уже подбирала под нее команду, сама шила костюмы. И это навсегда останется в моей памяти, потому что каждое мое выступление особенное, не проходяще.

В моменте, когда меня выносили мои танцовщики, я впервые почувствовала любовь такого масштаба.

Я выступала босиком, потому что не могла работать на каблуках, у меня от стресса отнимались ноги. И на следующий день, на Big Love Show в Санкт-Петербурге я упала, потому что перенервничала. Я просто рухнула на сцене из-за нервов и напряжения.

Долгое время я вообще не могла работать на каблуках, а только в ботинках.

А уже сейчас, выходя на каблуках, я думаю: "Так, я чувствую эту сцену. Я стою двумя ногами. Сцена моя". Но даже сейчас мне нужно десять секунд, чтобы освоиться. Это волнение от меня никуда не уходит.

Как только я перестану волноваться, я пойму, что значит перегорела.

Меня часто спрашивают про выгорание, но я не знаю, что это такое. Я знаю, как горит бумажка, когда я на Новый год загадываю желание. Я знаю, как я в этом году обожгла палец, как горит огонь.

Я знаю, что такое усталость, недосып. Но что такое выгорание, я не понимаю.