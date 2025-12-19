Ольга Бузова: "В командировки беру с собой пять-шесть чемоданов"

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что в отношениях с любимым человеком отдает ему всю себя без остатка. Ольга не против и романтических экспериментов. Так, у нее есть несколько роскошных костюмов для любовных игр.

Об этом Ольга рассказала на красной дорожке комедийного мюзикла канала ТНТ "Невероятные приключения Шурика". Кстати, в нем Ольга Бузова сыграла медсестру.

Дерзкий корреспондент НТВ спросил у Ольги, есть ли у нее такой костюм для ролевых игр. И она ответила утвердительно.

Ольга Бузова: "Костюм медсестры у меня был"

"Еще есть кошечка. Сексуально, да?" — кокетливо спросила поющая ведущая.

— Но медсестра сексуальнее…

— Я люблю такое. Когда я в отношениях, я всегда радую своего молодого человека.

— А сейчас он у вас есть?

— Нет. Когда я в отношениях, я люблю выражать свои эмоции. И, конечно, в день всех влюбленных почему бы не порадовать вторую половинку… Понятно, что я не выставляла это в соцсетях. У человека должно же оставаться что-то личное.

Но костюм медсестры у меня был. И поверьте, не такой, как в нашем фильме.

— А где сейчас этот костюм? Оставлен до лучших времен?

— Нет. Как правило, эти костюмы используются один раз. Вы знаете, как я трепетно отношусь к появлению на дорожках и на сцене.

И в личной жизни точно так же. Если я готовлю какой-то сюрприз, то это на один раз.