Ольга Бузова: "В командировки беру с собой пять-шесть чемоданов"

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что в отношениях с любимым человеком отдает ему всю себя без остатка. Ольга не против и романтических экспериментов. Так, у нее есть несколько роскошных костюмов для любовных игр.
Об этом Ольга рассказала на красной дорожке комедийного мюзикла канала ТНТ "Невероятные приключения Шурика". Кстати, в нем Ольга Бузова сыграла медсестру.
Дерзкий корреспондент НТВ спросил у Ольги, есть ли у нее такой костюм для ролевых игр. И она ответила утвердительно.
Ольга Бузова: "Костюм медсестры у меня был"
"Еще есть кошечка. Сексуально, да?" — кокетливо спросила поющая ведущая.
— Но медсестра сексуальнее…
— Я люблю такое. Когда я в отношениях, я всегда радую своего молодого человека.
— А сейчас он у вас есть?
— Нет. Когда я в отношениях, я люблю выражать свои эмоции. И, конечно, в день всех влюбленных почему бы не порадовать вторую половинку… Понятно, что я не выставляла это в соцсетях. У человека должно же оставаться что-то личное.
Но костюм медсестры у меня был. И поверьте, не такой, как в нашем фильме.
— А где сейчас этот костюм? Оставлен до лучших времен?
— Нет. Как правило, эти костюмы используются один раз. Вы знаете, как я трепетно отношусь к появлению на дорожках и на сцене.
И в личной жизни точно так же. Если я готовлю какой-то сюрприз, то это на один раз.
Ольга Бузова с Гариком Мартиросяном и его женой Жанной. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова: "Когда я оказываюсь в экстремальных условиях, у меня с собой есть все"
— А сами можете оказать первую помощь?
— У меня мама врач, стоматолог. И какую-то основу я знаю. И потом, вы знаете, если я оказываюсь в экстремальных условиях, у меня с собой есть все.
Я человек, у которого можно спросить: "Оля, у тебя случайно нет?.." Случайно есть. Все по списку!
В командировки беру с собой пять-шесть чемоданов. У меня только один чемодан занимают медикаменты, которые могут пригодиться, особенно в джунглях или в Африке. То есть в тех странах, где нет того, к чему мы привыкли.
Поэтому легкую медицинскую помощь, связанную с давлением, простудой, отсутствием голоса, когда болит голова или еще что-то, я могу оказать. Могу дать и мазь от боли в спине. Когда тебе немножко за 30, у тебя в аптечке есть все.
А вы будете смотреть комедию "Невероятные приключения Шурика" с участием Ольги Бузовой? Делитесь в комментариях!