Ольга Бузова о съемках "Равиоли Оли": "Грязь должна была полететь мне на шею, но попала на лицо"

В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера романтической комедии "Равиоли Оли". Главную роль в картине – себя в предлагаемых обстоятельствах - сыграла Ольга Бузова.

По сюжету ленты Бузова теряет голову от любви к состоятельному немцу Генриху (Вольфганг Черни), с которым познакомилась в роликовом клубе. Но однажды, воспользовавшись доверием невесты, ушлый кавалер подсовывает ей на подпись некие бумаги. И после этого Ольга оказывается владелицей убыточного пельменного завода в Нижних Теплышках.

Ольга Бузова решает во что бы то ни стало продать завод и вернуть деньги обратно. Но узнав местных жителей, а особенно инженера по имени Антон (Владимир Яглыч), поближе, начинает сомневаться в своем решении.

Кажется, что в картине Ольга словно иронизирует над собой и своей жизнью. В комедии много шуток по поводу мужчин Бузовой, ее отношениями с поклонниками и тех мифов, которые складываются вокруг ее образа.

Накануне премьеры сама Ольга Бузова пообщалась с журналистами и расставила все точки над I.

Ольга Бузова: "Мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой"

- Ольга, вы теперь сыграли и главную роль в большом кино…

- В 16 лет, когда я мечтала поступать в театральный институт, мама сказала мне, что это не профессия. Конечно, тогда мы все слушались родителей. И я поступила на географический факультет в СПбГУ, чему очень рада, поскольку у меня хорошее образование.

Я прошла очень сложный путь: 16 лет игры в театре (Ольга имеет в виду антрепризы), аншлаги во всех городах России. Это было большое событие для меня и для всей страны, когда в 2021 году я играла в спектакле "Чудесный грузин".

Были роли в сериалах, например, сериале "Бедные люди" в 2015 году. Я снималась у Кирилла Плетнева в картине "Жги", но первая главная роль в полном метре произошла у меня только сейчас.

И я несказанно счастлива, потому что все получается, когда ты сильно этого хочешь, по-настоящему об этом мечтаешь. Когда это не временное желание, мол, хочу каре, ой нет, передумала, или челку, а когда у тебя глубокая мечта, которая в дальнейшем перерастает в цель. Ты к этому долго идешь. И я бесконечно счастлива, что на моем пути встретились люди, которым я поверила и доверилась. Поверьте, снять Бузову хотят все.

Мне предлагали роли. Мы рассматривали огромное количество сценариев, но мы все отметали. Мне не нравилась команда, был непонятен сценарий, а тут все срослось.

- Как появилась идея романтической комедии "Равиоли Оли"?

- Этот фильм родился в 2022 году, когда мы ужинали с Ликой Бланк (известный продюсер - прим. ред). Тогда только отгремел сезон шоу "Звезды в Африке". И я так устала. Я помню, у меня был какой-то сумасшедший график в декабре. Вы понимаете, о чем я.

И я красивая такая, ничего не ем, потому что нервничаю. Понимаю, что лучше дома поем. И я говорю: "Вот я сейчас приеду одна домой, достану пельмени, отварю их и как наверну со сметаной". А на следующий день Лика мне написала: "Я все придумала, мы снимаем кино".

Творческие люди так и работают. Мне самой достаточно что-то увидеть и услышать, чтобы сказать: "Стоп! Я все придумала, знаю, как это будет, слушайте меня".

А дальше началась работа над сценарием, подбор актеров. И мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой, потому что сыграть такую героиню очень сложно. Это может сделать только тот человек, который ее знает. А Ольгу Бузову даже сама Оля не всегда узнает, особенно с утра.