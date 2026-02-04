Ольга Бузова о съемках "Равиоли Оли": "Грязь должна была полететь мне на шею, но попала на лицо"

В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера романтической комедии "Равиоли Оли". Главную роль в картине – себя в предлагаемых обстоятельствах - сыграла Ольга Бузова.
По сюжету ленты Бузова теряет голову от любви к состоятельному немцу Генриху (Вольфганг Черни), с которым познакомилась в роликовом клубе. Но однажды, воспользовавшись доверием невесты, ушлый кавалер подсовывает ей на подпись некие бумаги. И после этого Ольга оказывается владелицей убыточного пельменного завода в Нижних Теплышках.
Ольга Бузова решает во что бы то ни стало продать завод и вернуть деньги обратно. Но узнав местных жителей, а особенно инженера по имени Антон (Владимир Яглыч), поближе, начинает сомневаться в своем решении.
Кажется, что в картине Ольга словно иронизирует над собой и своей жизнью. В комедии много шуток по поводу мужчин Бузовой, ее отношениями с поклонниками и тех мифов, которые складываются вокруг ее образа.
Накануне премьеры сама Ольга Бузова пообщалась с журналистами и расставила все точки над I.
Ольга Бузова: "Мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой"
- Ольга, вы теперь сыграли и главную роль в большом кино…
- В 16 лет, когда я мечтала поступать в театральный институт, мама сказала мне, что это не профессия. Конечно, тогда мы все слушались родителей. И я поступила на географический факультет в СПбГУ, чему очень рада, поскольку у меня хорошее образование.
Я прошла очень сложный путь: 16 лет игры в театре (Ольга имеет в виду антрепризы), аншлаги во всех городах России. Это было большое событие для меня и для всей страны, когда в 2021 году я играла в спектакле "Чудесный грузин".
Были роли в сериалах, например, сериале "Бедные люди" в 2015 году. Я снималась у Кирилла Плетнева в картине "Жги", но первая главная роль в полном метре произошла у меня только сейчас.
И я несказанно счастлива, потому что все получается, когда ты сильно этого хочешь, по-настоящему об этом мечтаешь. Когда это не временное желание, мол, хочу каре, ой нет, передумала, или челку, а когда у тебя глубокая мечта, которая в дальнейшем перерастает в цель. Ты к этому долго идешь. И я бесконечно счастлива, что на моем пути встретились люди, которым я поверила и доверилась. Поверьте, снять Бузову хотят все.
Мне предлагали роли. Мы рассматривали огромное количество сценариев, но мы все отметали. Мне не нравилась команда, был непонятен сценарий, а тут все срослось.
- Как появилась идея романтической комедии "Равиоли Оли"?
- Этот фильм родился в 2022 году, когда мы ужинали с Ликой Бланк (известный продюсер - прим. ред). Тогда только отгремел сезон шоу "Звезды в Африке". И я так устала. Я помню, у меня был какой-то сумасшедший график в декабре. Вы понимаете, о чем я.
И я красивая такая, ничего не ем, потому что нервничаю. Понимаю, что лучше дома поем. И я говорю: "Вот я сейчас приеду одна домой, достану пельмени, отварю их и как наверну со сметаной". А на следующий день Лика мне написала: "Я все придумала, мы снимаем кино".
Творческие люди так и работают. Мне самой достаточно что-то увидеть и услышать, чтобы сказать: "Стоп! Я все придумала, знаю, как это будет, слушайте меня".
А дальше началась работа над сценарием, подбор актеров. И мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой, потому что сыграть такую героиню очень сложно. Это может сделать только тот человек, который ее знает. А Ольгу Бузову даже сама Оля не всегда узнает, особенно с утра.
Ольга Бузова на премьере фильма "Равиоли Оли". Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Ольга Бузова: "Я как прилегла в своем вагончике, так и заснула"
- Тяжело ли играть саму себя?
- Кино – это совершенно другая индустрия. Я выхожу на сцену в спектакле. Многие из вас были у меня.
Есть сюжетная линия, а есть хронология. Моя героиня раскрывается со временем.
Но во второй съемочный день я играю любовь с человеком, которого вижу первый раз в жизни. Это сложно, но сложности меня не пугают. Я как олененок Бэмби приехала на площадку с такими открытыми глазами и сказала: "Вот она я. Делайте со мной что хотите. Говорите куда идти". Я хочу узнать, как работает эта индустрия.
Поэтому все сложности, которые возникали, сейчас, спустя два года не кажутся мне такими пугающими. И я с улыбкой вспоминаю обо всем, что происходило на съемочной площадке.
Там я начала спать днем. Только раньше меня заставляли днем спать, а в 2024 году я попробовала это впервые по своей воле. Я как прилегла в своем вагончике, так и заснула.
И в тот момент, когда вся группа обедала, я спала. Я прямо на 40 минут выключалась. Спала как кинодива, потому что нужно сразу же идти в кадр. Я аккуратно возлагалась на своей кроватке, чтобы у меня не стерлись скулы, не испортилась прическа.
Я нашла большой кайф в том, чтобы сниматься в кино. За тобой пришли, тебя в кадр поставили, ты что-то сделала, сказала, потом тебя покормили. Ты поспала. Домой привезли. Будильник в шесть утра и опять все снова!
Ольга Бузова: "А потом я получаю сообщение от Маши: "Я родила"
- А как проходили пробы на роль Ольги Бузовой?
- День, когда я прошла предварительный этап, запомнился мне на всю жизнь. 5 сентября 2024 года у меня родился крестник Владимир (младший сын Марии Погребняк, подруги Ольги - прим. ред).
Режиссер хотел увидеть, как я буду смотреться в кадре. Я, естественно, волнуюсь, но с другой стороны это волнение хорошее, потому что да-да, нет-нет. Я никогда не строю никаких иллюзий. Не получилось – идем дальше.
И вот я еду на пробы, а Маша пишет мне: "Буз, я пошла рожать". Мы написали друг другу: "С Богом".
А потом я получаю сообщение от Маши: "Я родила", и я пишу: "Я закончила". И вообще, это фантастика, потому что как по-разному две жизни соединились в один день. Я успешно прошла пробы, а Машенька родила мне крестного сына. А потом я сразу же поехала в роддом.
Ольга Бузова и Владимир Яглыч. Фото: кадр из фильма "Равиоли Оли"
- Что вам больше всего запомнилось на съемочной площадке?
- Расскажу еще один курьезный случай. Когда по сюжету мы с моей подругой толкали машину, грязь должна была полететь мне на шею. Но в итоге она попала мне на лицо.
Однако в этот момент я не сказала: "Что же вы наделали? Вы испортили мне макияж". Я отыграла, понимая, что иногда все может пойти даже лучше, чем нужно по сценарию.
Было очень холодно. Мы снимали в ноябре и декабре. Слава Богу, не так морозно, как сейчас, когда на улице невозможно находиться долго. Бог был на нашей стороне. Но я могу работать в любых погодных условиях.
У нас была натура. Все кадры мы сняли в реальной жизни. Конечно, нет такого города, как Нижние Теплышки.
Но я уверена, что после такого промо каждый захочет прийти домой и отварить пельмешки, купить билеты на "Равиоли Оли" для своих друзей во всех кинотеатрах страны.
А вы будете смотреть фильм "Равиоли Оли"? Делитесь в комментариях!