Ольга Бузова: "Моя мечта – большая любовь, благодаря которой появятся дети"

У Ольги Бузовой случилась трагедия. Умерла ее любимая собачка Ева, которая жила в доме ведущей на протяжении 13 лет. Последние дни питомица Ольги не могла передвигаться и ослепла. Врачи боролись за ее жизнь, но все оказалось безуспешно.
Когда Еве оставалось жить несколько дней, Ольга Бузова приняла участие в VK Fest. Она произвела на мероприятии фурор, появившись в образе Мэрилин Монро. Такой костюм она выбрала неслучайно.
"И я вспомнила, как эффектно Мэрилин Монро поздравила президента Америки"
"Вы знаете, что мое появление на красных дорожках – это всегда событие. Я считаю, что нужно делать либо круто, либо не делать вообще. В юбилейный год хотелось все это соединить и с музыкой, и как-то эффектно поздравить VK Fest.
И я вспомнила, как эффектно Мэрилин Монро поздравила президента Америки в этом прекрасном, полуголом платье. Как-то начала прокручивать в голове эту мысль, и все сошлось воедино, - объяснила Ольга журналистам в пресс-центре VK Fest.
-Просто захотелось примерить какой-то эффектный яркий образ. Вы меня видели блондинкой и такой меня полюбили 20 лет назад, когда я пришла на телепроект "Дом-2". Мне кажется, что получилось очень оригинально, элегантно, достойно и красиво".
- А что самое странное вы взяли на VK Fest?
- У меня было столько пакетов, в пакете – пакет. Я взяла самое необходимое. Ненужных вещей у меня нет, но у меня всегда есть все на всякий случай.
Я человек, который кладет пакет в пакет, не выбрасывает ни один пакет. А вдруг пригодится?
У меня с собой всегда есть даже иголка с ниткой, если вдруг что-то порвется. Молния, в конце-концов, боди. Также у меня имеется страховочный костюм. Кроме того, я взяла три пары обуви. Потому что я как артистка могу сказать: "Ой, нет, хочу все-таки в кожаных сегодня".
А каких-то бесполезных вещей не беру. Я очень логичный человек. У меня все четко и понятно: микрофон – под цвет костюма, все продумано до мелочей. В моей жизни не бывает лишних движений и левых ситуаций.
Я козерог. У меня все четко, по полочкам. Я собираюсь всегда с вечера. А утром если что-то забыла, то доложила, перепроверила. Все в хозяйстве пригодится!
"Все соцсети я веду самостоятельно"
- Вы, наверное, и в школе хорошо учились. А какой экзамен вы бы выбрали для сдачи, если бы возникла такая необходимость?
- Я бы написала сочинение на тему или выбрала бы сдачу истории. У меня, конечно, была проблема с грамматикой, но вот изложить свои мысли на бумаге я могла. У меня очень красивый слог.
И, собственно говоря, все соцсети я веду самостоятельно, что всегда всех удивляет.
Когда я поступала на географический факультет, я получила пять по литературе, по географии и четыре – по высшей математике, алгебре. Я писала сочинение на тему: "Тварь ли я дрожащая или право имею?".
Мой любимый писатель – Достоевский, а это цитата Раскольникова из романа "Преступление и наказание".
Что касается моего поведения, то понятно, что я не слыла хулиганкой. Наоборот, очень примерной девочкой, которая мечтала, чтобы ее похвалили. Я очень старалась, была упертой, но у меня не все получалось.
Мои одноклассники были старше меня на два года. Мама в детстве посчитала, что я гений и отправила меня в школу в пять лет.
Я тогда не понимала, почему жи и ши пишется с буквой и. И вот, видимо, тогда еще закладывалось мое желание стараться, идти через тернии к звездам.
Родители попрактиковались на мне и поняли, что у детей должно быть детство. Поэтому моя сестренка Аня пошла в школу уже в семь лет.
А сама я очень старалась. И многие мои оценки были благодаря моей усидчивости. Я ничего не бросала на полпути.
Единственно, замечания касались моего внешнего вида. То же самое и в шоу-бизнесе. Я примерная, пунктуальная, ответственная, думаю о людях, забочусь об их комфорте, чтобы им было хорошо, тепло, все видно.
Однако меня и сейчас иногда ругают за внешний вид. Но на это я, как в 13 лет, так и сейчас закрываю глаза. Я выбираю себя и делаю то, что мне нравится.
- А о чем вы мечтаете?
- Да все очень просто. Самое дорогое не купишь за деньги, не можешь приобрести по щучьему велению. А все драгоценное и бесценное происходит не всегда, когда этого хочешь.
Моя самая мечта – чтобы все были живы и здоровы, чтобы у меня была большая семья и большая любовь, благодаря которой появятся дети.
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