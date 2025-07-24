Ольга Бузова: "Моя мечта – большая любовь, благодаря которой появятся дети"

У Ольги Бузовой случилась трагедия. Умерла ее любимая собачка Ева, которая жила в доме ведущей на протяжении 13 лет. Последние дни питомица Ольги не могла передвигаться и ослепла. Врачи боролись за ее жизнь, но все оказалось безуспешно.

Когда Еве оставалось жить несколько дней, Ольга Бузова приняла участие в VK Fest. Она произвела на мероприятии фурор, появившись в образе Мэрилин Монро. Такой костюм она выбрала неслучайно.

"И я вспомнила, как эффектно Мэрилин Монро поздравила президента Америки"

"Вы знаете, что мое появление на красных дорожках – это всегда событие. Я считаю, что нужно делать либо круто, либо не делать вообще. В юбилейный год хотелось все это соединить и с музыкой, и как-то эффектно поздравить VK Fest. И я вспомнила, как эффектно Мэрилин Монро поздравила президента Америки в этом прекрасном, полуголом платье. Как-то начала прокручивать в голове эту мысль, и все сошлось воедино, - объяснила Ольга журналистам в пресс-центре VK Fest. -Просто захотелось примерить какой-то эффектный яркий образ. Вы меня видели блондинкой и такой меня полюбили 20 лет назад, когда я пришла на телепроект "Дом-2". Мне кажется, что получилось очень оригинально, элегантно, достойно и красиво".

- А что самое странное вы взяли на VK Fest?

- У меня было столько пакетов, в пакете – пакет. Я взяла самое необходимое. Ненужных вещей у меня нет, но у меня всегда есть все на всякий случай.

Я человек, который кладет пакет в пакет, не выбрасывает ни один пакет. А вдруг пригодится?

У меня с собой всегда есть даже иголка с ниткой, если вдруг что-то порвется. Молния, в конце-концов, боди. Также у меня имеется страховочный костюм. Кроме того, я взяла три пары обуви. Потому что я как артистка могу сказать: "Ой, нет, хочу все-таки в кожаных сегодня".

А каких-то бесполезных вещей не беру. Я очень логичный человек. У меня все четко и понятно: микрофон – под цвет костюма, все продумано до мелочей. В моей жизни не бывает лишних движений и левых ситуаций.

Я козерог. У меня все четко, по полочкам. Я собираюсь всегда с вечера. А утром если что-то забыла, то доложила, перепроверила. Все в хозяйстве пригодится!