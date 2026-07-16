Олег Газманов раскрыл свой райдер: «Для меня нагрузка является психологической разгрузкой»

22 июля певцу Олегу Газманову исполняется 75 лет. Артист подчеркнул, что в этом году отмечает и 57 лет на сцене. И в этих двух перевернутых цифрах есть какая-то магия.

А еще Олег Михайлович признался, что никогда не испытывал творческого кризиса. Но, наверное, в этом нет никакой магии, а только дисциплина и труд.

Подробнее о своем юбилее, райдере и песне, основанной на реальных драматических событиях, Олег Газманов рассказал на встрече с журналистами в «РИА Новости».

Олег Газманов: «Иногда я заказываю сало»

- Олег Михайлович, как вы планируете отметить свой юбилей?

- Будет все очень просто — мы соберемся, пообедаем вместе, скажем друг другу хорошие слова, а в настоящий день рождения я с семьей. Всех накормлю мясом, я очень хорошо это делаю.

Приглашу всю мою семью, родных, молодоженов моих, просто посидим, поговорим, порадуемся жизни, и все.

- Сейчас много говорят о вашем райдере. Что в него входит на самом деле?

- Когда я летом еду в тур, заказываю велосипед. Очень хорошо можно поездить по городу, тебя не догонят с автографами.

И сейчас я освоил падел-теннис. Существует падлборд, а есть падел- теннис. Раньше играл в большой теннис, но начинает немного тереть связки.

А падел- теннис - очень полезная штука. Представьте, вечером приезжаешь в город, спишь, а у тебя на следующий день выступление, или прилетаешь утром и вечером сольник.

Все равно по городу не походишь, потому что постоянно подходят с фотографиями, но надо чем-то заняться. Поэтому для меня нагрузка является психологической разгрузкой.

И у меня в райдер входит предоставление возможности поиграть в падел- теннис. А в остальном у меня ничего не изменилось, и райдер довольно умеренный.

А некоторые наши СМИ, средства массовой дезинформации заявляют, что Газманов просит предоставить самую лучшую гостиницу и хорошую машину. И тут же какие-то тролли пишут: «А эти музыканты зажрались».

Что касается еды, то там весьма спокойно. Но иногда я заказываю сало, которое люблю. Меня спрашивают, что это вообще такое. Но я думаю, что у наших молодых артистов более мощный значительный райдер.

- В последнее время возвращается мода и на ваши старые песни. А как появилась композиция «Эскадрон моих мыслей шальных»?

- Я показывал кусочек песни редактору «Утренней почты». И она возмутилась: «Что это за кондовый русский язык». А у меня внутреннее ощущение написать старорусским слогом. Мы начали спорить, а потом она сказала: «Пока я жива, здесь вообще вашего духу не будет».

А я со злости ответил: «Значит недолго ждать». Я пришел, записал эту песню с конца: «Эх, залетный я, мысли мои ». Это не про коней, а про то, что вокруг нет ни решеток, ни преград, и меня не остановить.

Я быстро сделал аранжировку, потом клип. И его показали в программе «До и после полуночи» у Владимира Молчанова. Через неделю мне позвонил главный редактор «Утренней почты» и сказал: «Что же вы к нам не пришли?».

Зеркальная история была с песней «Люси», которую тоже сначала не хотели выпускать. А потом, когда она прозвучала в «До и после полуночи», все изменилось.

Олег Газманов: «Самое сложное – спеть для тех, кто в зал не может прийти»

- Одна из самых знаменитых военных песен – про Сережку с Малой Бронной. Возможно, она посвящена не конкретному Сережке, а это собирательный образ. А у вас есть такая песня, которая адресована кому-то конкретному?

- Да, есть такая. Я выступаю в больницах, в госпиталях, уже в пятый раз в Военной академии в Питере. И самое сложное – не спеть в зале, а спеть для тех, кто в зал не может прийти. Зайти в палату, взять и спеть, глядя им в глаза.

Многие остаются без конечностей… Но такова структура данного момента.

И однажды один парень спросил меня: «А помните, я вас на танке катал?». Я вспомнил не сразу. А, оказывается, действительно был такой эпизод, офицер в прошлом, стал заниматься бизнесом, организовал частный музей Курской дуги, позвал своих друзей, там сделали инсталляцию боя.

Меня попросили выступить, я спел. И этот парень позвал меня в танк Т-80, у меня была с собой камера. Остались большие интересные впечатления!

Мы разговорились. Он рассказал, как они воевали, как спасали детей. Сейчас этот парень без ноги, но ему собрали на протез. Он вернется и будет воевать дальше.

И я написал песню «Танки». Это была персональная история.