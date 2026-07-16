Олег Газманов раскрыл свой райдер: «Для меня нагрузка является психологической разгрузкой»

22 июля певцу Олегу Газманову исполняется 75 лет. Артист подчеркнул, что в этом году отмечает и 57 лет на сцене. И в этих двух перевернутых цифрах есть какая-то магия.
А еще Олег Михайлович признался, что никогда не испытывал творческого кризиса. Но, наверное, в этом нет никакой магии, а только дисциплина и труд.
Подробнее о своем юбилее, райдере и песне, основанной на реальных драматических событиях, Олег Газманов рассказал на встрече с журналистами в «РИА Новости».
Олег Газманов: «Иногда я заказываю сало»
- Олег Михайлович, как вы планируете отметить свой юбилей?
- Будет все очень просто — мы соберемся, пообедаем вместе, скажем друг другу хорошие слова, а в настоящий день рождения я с семьей. Всех накормлю мясом, я очень хорошо это делаю.
Приглашу всю мою семью, родных, молодоженов моих, просто посидим, поговорим, порадуемся жизни, и все.
- Сейчас много говорят о вашем райдере. Что в него входит на самом деле?
- Когда я летом еду в тур, заказываю велосипед. Очень хорошо можно поездить по городу, тебя не догонят с автографами.
И сейчас я освоил падел-теннис. Существует падлборд, а есть падел- теннис. Раньше играл в большой теннис, но начинает немного тереть связки.
А падел- теннис - очень полезная штука. Представьте, вечером приезжаешь в город, спишь, а у тебя на следующий день выступление, или прилетаешь утром и вечером сольник.
Все равно по городу не походишь, потому что постоянно подходят с фотографиями, но надо чем-то заняться. Поэтому для меня нагрузка является психологической разгрузкой.
И у меня в райдер входит предоставление возможности поиграть в падел- теннис. А в остальном у меня ничего не изменилось, и райдер довольно умеренный.
А некоторые наши СМИ, средства массовой дезинформации заявляют, что Газманов просит предоставить самую лучшую гостиницу и хорошую машину. И тут же какие-то тролли пишут: «А эти музыканты зажрались».
Что касается еды, то там весьма спокойно. Но иногда я заказываю сало, которое люблю. Меня спрашивают, что это вообще такое. Но я думаю, что у наших молодых артистов более мощный значительный райдер.
- В последнее время возвращается мода и на ваши старые песни. А как появилась композиция «Эскадрон моих мыслей шальных»?
- Я показывал кусочек песни редактору «Утренней почты». И она возмутилась: «Что это за кондовый русский язык». А у меня внутреннее ощущение написать старорусским слогом. Мы начали спорить, а потом она сказала: «Пока я жива, здесь вообще вашего духу не будет».
А я со злости ответил: «Значит недолго ждать». Я пришел, записал эту песню с конца: «Эх, залетный я, мысли мои ». Это не про коней, а про то, что вокруг нет ни решеток, ни преград, и меня не остановить.
Я быстро сделал аранжировку, потом клип. И его показали в программе «До и после полуночи» у Владимира Молчанова. Через неделю мне позвонил главный редактор «Утренней почты» и сказал: «Что же вы к нам не пришли?».
Зеркальная история была с песней «Люси», которую тоже сначала не хотели выпускать. А потом, когда она прозвучала в «До и после полуночи», все изменилось.
Олег Газманов: «Самое сложное – спеть для тех, кто в зал не может прийти»
- Одна из самых знаменитых военных песен – про Сережку с Малой Бронной. Возможно, она посвящена не конкретному Сережке, а это собирательный образ. А у вас есть такая песня, которая адресована кому-то конкретному?
- Да, есть такая. Я выступаю в больницах, в госпиталях, уже в пятый раз в Военной академии в Питере. И самое сложное – не спеть в зале, а спеть для тех, кто в зал не может прийти. Зайти в палату, взять и спеть, глядя им в глаза.
Многие остаются без конечностей… Но такова структура данного момента.
И однажды один парень спросил меня: «А помните, я вас на танке катал?». Я вспомнил не сразу. А, оказывается, действительно был такой эпизод, офицер в прошлом, стал заниматься бизнесом, организовал частный музей Курской дуги, позвал своих друзей, там сделали инсталляцию боя.
Меня попросили выступить, я спел. И этот парень позвал меня в танк Т-80, у меня была с собой камера. Остались большие интересные впечатления!
Мы разговорились. Он рассказал, как они воевали, как спасали детей. Сейчас этот парень без ноги, но ему собрали на протез. Он вернется и будет воевать дальше.
И я написал песню «Танки». Это была персональная история.
Олег Газманов. Фото: Global Look Press
Олег Газманов: «У меня может быть только переизбыток музыки»
- Сталкивались ли вы когда-нибудь с творческим кризисом?
- Не было такого, чтобы я прямо не знал, что писать. У меня может быть только переизбыток музыки. Более того, у меня лежит огромное количество музыкальных и поэтических наработок. И я с ужасом понимаю, что не могу к ним вернуться.
Кстати, это и вопрос о здоровье. Я вот размышляю о том, как жить долго. Есть такая песня: "18 лет только раз бывает". А вот 75 лет бывает уже не каждый раз.
Поэтому у меня такие мысли: если тебе есть куда стремиться и что-то делать, то все получится. Но, например, если я буду думать, что буду делать в 80 лет, в конце жизни, организм меня подгонит к этому возрасту.
Но сейчас я вспоминаю, что у меня столько нереализованных песен, и если я ещё буду писать дополнительные, то тогда мне надо жить до 120 лет. И если я каждый день буду так думать, то биофизика моего организма станет подстраиваться под эту дату.
По поводу здоровья у меня целая философия, что это не только нагрузка организма, но и нравственная, духовная, физическая составляющая, дело, которое ты любишь, любовь. Вот это все вместе дает импульс к жизни. Поэтому никакого кризиса и музыкальной депрессии у меня нет и никогда не было.
- Однажды во время поездки в Сирию вы сказали, что находитесь в потоке. Как вам удается достигать такого состояния?
- Частью моей молитвы являются слова: «Спасибо за возможность отражать тот свет, который ты на меня направил!».
Это то, что пока не может делать нейросеть. Бывает, один артист поет, и это волнует большое количество людей. А другой издает какие-то звуки, и это похоже на звук генератора – раздражает.
В этом есть какая-то божественная сущность, проявление вот этого потока, но объяснить это с точки зрения науки невозможно. Только тем, что есть Всевышний, который дает нам что-то сочинять и творить.
Вот это вот не бросать, а трудиться душой, сочинять стихи, образы, мысли, нести это со сцены, получать максимальное наслаждение, исследуя это явление – вот это мое кредо.