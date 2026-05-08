Олег Газманов: «Мы целовались прямо в клипе»

Недавно певец Олег Газманов пожаловался на бессонницу. Как признался артист, на своих выступлениях он держится из последних сил.

А если он уснет прямо во время важной встречи, то ничего страшного не произойдет. Настолько его замучили проблемы со сном.

Об этом, а также о поцелуе в клипе и подарке для сына Родиона Олег Газманов рассказал в кулуарах XXV премии «Шансон года».

Олег Газманов о бессоннице: «Из последних сил все делаю ради вас»

- Олег Михайлович, недавно вы жаловались на бессонницу. Это проблема до сих пор волнует вас?

- Бессонница продолжается. Когда я в туре, у меня столько эмоций. Вчера у меня был концерт. И я лег спать в 3. 30. Последние три дня я в сонном состоянии.

- А отвар ромашки пробовали?

- Я все пробовал.

- А может, нужно выполнять какие-то тяжелые физические упражнения?

- Я устаю и на сцене за два часа.

- Возможно, стоит выходить на прогулки?

- Погулять не очень получается. Делаю физические упражнения, но все равно ничего не помогает.

- А как же вы тогда так бодро держитесь на сцене, если практически не спите?

- Из последних сил все делаю ради вас.

- А если вдруг уснете во время важной встречи?

- Прекрасно. Подумаю, что вот, наконец…

- Скоро у вашего сына Родиона юбилей. Что ему подарите?

- И у меня тоже. Если я скажу, то это не будет сюрпризом.

- У вас очень классная косуха. Где приобрели ее?

- Меня просто нарядили в нее для рекламы, а потом оставили.