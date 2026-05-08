Олег Газманов: «Мы целовались прямо в клипе»

Недавно певец Олег Газманов пожаловался на бессонницу. Как признался артист, на своих выступлениях он держится из последних сил.
А если он уснет прямо во время важной встречи, то ничего страшного не произойдет. Настолько его замучили проблемы со сном.
Об этом, а также о поцелуе в клипе и подарке для сына Родиона Олег Газманов рассказал в кулуарах XXV премии «Шансон года».
Олег Газманов о бессоннице: «Из последних сил все делаю ради вас»
- Олег Михайлович, недавно вы жаловались на бессонницу. Это проблема до сих пор волнует вас?
- Бессонница продолжается. Когда я в туре, у меня столько эмоций. Вчера у меня был концерт. И я лег спать в 3. 30. Последние три дня я в сонном состоянии.
- А отвар ромашки пробовали?
- Я все пробовал.
- А может, нужно выполнять какие-то тяжелые физические упражнения?
- Я устаю и на сцене за два часа.
- Возможно, стоит выходить на прогулки?
- Погулять не очень получается. Делаю физические упражнения, но все равно ничего не помогает.
- А как же вы тогда так бодро держитесь на сцене, если практически не спите?
- Из последних сил все делаю ради вас.
- А если вдруг уснете во время важной встречи?
- Прекрасно. Подумаю, что вот, наконец…
- Скоро у вашего сына Родиона юбилей. Что ему подарите?
- И у меня тоже. Если я скажу, то это не будет сюрпризом.
- У вас очень классная косуха. Где приобрели ее?
- Меня просто нарядили в нее для рекламы, а потом оставили.
Олег Газманов. Фото: Global Look Press
Олег Газманов назвал легенд шансона
- Поговорим про ваше творчество. Какую свою песню вы можете назвать любимой?
- Крайнюю. Называется «Слова – это просто ветер». Недавно она вышла на второе место в хит-параде Дорожного радио. Это про любовь.
Эти несколько лет я писал только военные песни. А теперь мне девушки сказали: «Ну, хватит, давай про любовь». Вот, пожалуйста.
- В этом клипе ведь приняла участие ваша жена…
- Мы вместе снимались и целовались прямо в клипе. И несколько кадров попало на видео.
- Поговорим о теме мероприятия. Как вы думаете, всегда ли будет востребован шансон?
- Всегда. Это все-таки другое направление. И шансон включает в себя разные музыкальные стили. Может быть, рок-шансон, бард-шансон, еще какой-то.
- А кто, на ваш взгляд, достоин статуса «Легенда шансона»?
-Михаил Шуфутинский, Люба Успенская, Гриша Лепс. Много кто.
- Как вы думаете, как эволюционировал шансон до сегодняшних дней?
- Были попытки его размыть и внедрить туда какие-то не совпадающие с шансоном направления. Я считаю, что это неправильно. Но сейчас все хорошо.
