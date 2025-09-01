Нино Нинидзе: "У меня появился прекрасный мужчина"

Актриса Нино Нинидзе призналась, что ее сын Александр с нетерпением ждет начала учебного года. Мальчик любит учиться и в свои десять лет стремится разобраться в ядерной физике.
А как Саша ладит с новым избранником Нино — актером Михаилом Кремером? Об этом журналисты спросили актрису на премьере сериала "Виноград", где она сыграла одну из главных ролей. Правда, Нино ловко ушла от ответа…
В 2023 году актриса рассталась с коллегой по цеху Михаилом Виторганом. Потом ей приписывали роман с музыкантом Алексеем Лысаковым.
Но в начале этого года стало известно, что у Нино появился новый шанс на счастье.
Однако разговор с журналистами все же начался с сериала "Виноград".
Нино Нинидзе: "Мама у меня жизнерадостный человек"
— Нино, по сюжету герою Павлу Прилучного приходится начать жизнь заново и сменить сферу деятельности. Отныне он должен заняться развитием убыточных виноградников. А вам приходилось где-то работать, помимо съемочной площадки?
— Наверное, мне повезло, потому что я начала сниматься с семи лет. Все очень скучно!
— Ну а кем вообще хотели стать?
— Я хотела быть художницей, балериной, певицей, как и все маленькие девочки. Но к 11-му классу поняла, что стану актрисой.
— Как поживает ваша мама (известная актриса Ия Нинидзе. – Прим. ред.)? Видели, что вы занялись ее здоровьем, водите по больницам…
— Мы, девочки, хотим помочь своим мамам, чтобы они были счастливыми, здоровыми. Мама у меня очень жизнерадостный человек. Ей все нравится, особенно ее внук — мой сын. Поэтому мама живет полной жизнью.
Нино Нинидзе. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Они вместе проводили время?
— Я его забрала от бабушки. В какое-то лето надо расходиться.
Нино Нинидзе: "Сын умнее нас всех вместе взятых"
— Ваш сын уже готов к школе?
— Уже давно. Саша все-таки в четвертом классе. (Смеется.) Он умнее нас всех вместе взятых. Ждет друзей, классного руководителя.
— Он любит учиться?
— Очень. Саша у меня физик-ядерщик. (Смеется.) Я думаю, у него все с этим хорошо.
— А какое хобби есть у вас?
— Я пишу песни, люблю готовить. В общем, какие-то девчачьи штуки.
Нино Нинидзе. Фото: Роман Наумов/ Global Look Press
— Остались последние дни до конца лета. Как бы хотели их провести?
— После детского отдыха хочется отдохнуть последние деньки. Но нужно уже готовиться к школе. Тетрадки, ручки…
— А как вообще проводите время с сыном?
— Стараемся куда-то выезжать вместе. Все как у людей.
— Недавно у вас появился новый мужчина…
— Боже, как ужасно звучит. (Смеется.) У меня появился прекрасный мужчина.
— Он не вышел с вами на красную дорожку, но ведь где-то рядом…
— Где-то рядом, и этого достаточно!