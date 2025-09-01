Нино Нинидзе: "У меня появился прекрасный мужчина"

Актриса Нино Нинидзе призналась, что ее сын Александр с нетерпением ждет начала учебного года. Мальчик любит учиться и в свои десять лет стремится разобраться в ядерной физике.

А как Саша ладит с новым избранником Нино — актером Михаилом Кремером? Об этом журналисты спросили актрису на премьере сериала "Виноград", где она сыграла одну из главных ролей. Правда, Нино ловко ушла от ответа…

В 2023 году актриса рассталась с коллегой по цеху Михаилом Виторганом. Потом ей приписывали роман с музыкантом Алексеем Лысаковым.

Но в начале этого года стало известно, что у Нино появился новый шанс на счастье.

Однако разговор с журналистами все же начался с сериала "Виноград".

Нино Нинидзе: "Мама у меня жизнерадостный человек"

— Нино, по сюжету герою Павлу Прилучного приходится начать жизнь заново и сменить сферу деятельности. Отныне он должен заняться развитием убыточных виноградников. А вам приходилось где-то работать, помимо съемочной площадки?

— Наверное, мне повезло, потому что я начала сниматься с семи лет. Все очень скучно!

— Ну а кем вообще хотели стать?

— Я хотела быть художницей, балериной, певицей, как и все маленькие девочки. Но к 11-му классу поняла, что стану актрисой.

— Как поживает ваша мама (известная актриса Ия Нинидзе. – Прим. ред.)? Видели, что вы занялись ее здоровьем, водите по больницам…

— Мы, девочки, хотим помочь своим мамам, чтобы они были счастливыми, здоровыми. Мама у меня очень жизнерадостный человек. Ей все нравится, особенно ее внук — мой сын. Поэтому мама живет полной жизнью.