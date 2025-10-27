Николай Валуев назвал свой самый главный страх: "В панику не впадаю"

С 26 октября на телеканале СТС стартовало шоу "Форт. Возвращение легенды". Этот проект отсылает нас к знаменитой программе "Форт Боярд", снимавшейся во Франции. Только наше шоу создавалось в Кронштадте, в форте "Император Александр I".
Участникам отечественной программы приходилось стрелять из лука, питаться тараканами и прочими насекомыми и проходить другие тяжелые испытания.
Одним из звездных участников проекта стал чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы и первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Он побывал в Кронштадте вместе с сыном Григорием.
А совсем недавно зрители стали свидетелями, как Григорий Валуев принимал участие в экстремальном проекте "Выживалити. Наследники". Teleprogramma.org поинтересовалась, как Николай отнесся к участию сына в этом реалити.
Николай Валуев: "Трудности нас укрепляют"
"Я очень рад, что Гриша прошел такой опыт с точки зрения человеческих отношений. Трудности нас укрепляют", — сказал Николай Валуев нашему изданию на закрытой премьере шоу "Форт. Возвращение легенды".
Затем эстафету подхватили другие журналисты.
— Николай, а вы сами любите экстрим?
— Да, если это не повлияет на мою основную деятельность. Я должен просчитывать.
— Глядя на вас, трудно поверить, что у вас есть какие-то фобии. Но все же?
— Конечно, есть. Боязнь высоты.
Николай Валуев с сыном Григорием. Фото: телеканал СТС
— И как вы боретесь с таким страхом?
— Если это будет необходимо, то поборюсь. В панику я не впадаю.
Николай Валуев: "Сын занимается поиском себя"
— Чем увлекаются ваши дети? (у Николая и его жены Галины — 23-летний сын Григорий, 18-летняя дочь Ирина и 13-летний сын Сергей. — Прим. ред.)
— Все дети абсолютно разные. Охарактеризовать одного ребенка просто невозможно. Тем более у них разница в пять лет.
— Мы видели Григория в шоу "Выживалити. Наследники". Но чем он занимается в обычной жизни?
— Если двумя словами, то поиском себя.
