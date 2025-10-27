Николай Валуев назвал свой самый главный страх: "В панику не впадаю"

С 26 октября на телеканале СТС стартовало шоу "Форт. Возвращение легенды". Этот проект отсылает нас к знаменитой программе "Форт Боярд", снимавшейся во Франции. Только наше шоу создавалось в Кронштадте, в форте "Император Александр I".

Участникам отечественной программы приходилось стрелять из лука, питаться тараканами и прочими насекомыми и проходить другие тяжелые испытания.

Одним из звездных участников проекта стал чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы и первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Он побывал в Кронштадте вместе с сыном Григорием.

А совсем недавно зрители стали свидетелями, как Григорий Валуев принимал участие в экстремальном проекте "Выживалити. Наследники". Teleprogramma.org поинтересовалась, как Николай отнесся к участию сына в этом реалити.

Николай Валуев: "Трудности нас укрепляют"

"Я очень рад, что Гриша прошел такой опыт с точки зрения человеческих отношений. Трудности нас укрепляют", — сказал Николай Валуев нашему изданию на закрытой премьере шоу "Форт. Возвращение легенды".

Затем эстафету подхватили другие журналисты.

— Николай, а вы сами любите экстрим?

— Да, если это не повлияет на мою основную деятельность. Я должен просчитывать.

— Глядя на вас, трудно поверить, что у вас есть какие-то фобии. Но все же?

— Конечно, есть. Боязнь высоты.