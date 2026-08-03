Николай Бурляев: «Я испытал чувство бессмертия в 25 лет, побывав в каких-то пределах и оставив тело»

Народный артист России Николай Бурляев признается, что не знает страха смерти. Известный актер поверил в вечную жизнь после чуда, которое произошло с ним в 25 лет.

К тому времени он уже успел сняться в фильмах Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Но общение с Тарковским не прерывалось. По словам Николая Петровича, благодаря режиссеру он даже начал вести дневник. Артист хотел запечатлеть в памяти встречи с гением, к которым он, несомненно, относил своего наставника. Эти записи потом пригодились ему для съемок фильма об Андрее Тарковском.

Об этом, а также об отношении к фильму о Лермонтове Павла Лунгина с рэпером Хаски в главной роли и творческих планах Николай Бурляев рассказал на встрече с журналистами в «РИА Новости». Разговор, который получился философским, был приурочен к 80-летнему юбилею актера. Он отмечается 3 августа.

Николай Бурляев: «Из-за Тарковского я начал вести дневник»

- Николай Петрович, кого вы считаете героем нашего времени?

- Андрея Тарковского. Я и сам снимал о нем картину. «После фильма я не знаю, что произошло. Я как будто бы побывала в ином мире», - сказала мне девочка с крашеными в ультрафиолет волосами, с татуировкой и так далее. Им не говорят о смерти и бессмертии с экрана, о том, что нет смерти. А фильм и рассказывает об этом. И здесь сошлись наши взгляды с Андреем Арсеньевичем Тарковским. Хотя мы с ним об этом никогда не говорили.

Но я испытал чувство бессмертия в 25 лет, побывав в каких-то пределах и оставив тело. И я увидел зачатки того подлинного мира, куда мы должны попасть. Я проснулся с улыбкой и после этого живу уже 65 лет.

И мне не страшно ездить под бомбы НАТО в Югославию, стоять на мосту с сербами, когда уже объявлена тревога и непонятно, то ли попадут в этот мост, то ли нет. И не страшны БПЛА, которые рвутся перед тобой…

Ну нет смерти! Просто душа плавно переходит вверх! Жизнь вечная. И я уверен и говорю своим детям, а их у меня пятеро, сейчас уже жду девятого внука, что самое главное не то, что ты унесешь в этой жизни (ничего с собой ты не урвешь). Все твои яхты, самолеты, футбольные клубы останутся тут.

Голыми приходим, голыми уходим. Самое главное – успеть подготовить свою душу для перехода в вечность. Здесь ты живешь 80, 90, 100 лет, а там будешь – вечность. И какой ты будешь там – это самое главное.

- Вы много общались с Андреем Тарковским…

- Андрей Арсеньевич был патриотом своей страны, человеком верующим и бесстрашным. Однажды я ему позвонил и спросил: «Я хочу подать заявку на режиссерские курсы. Дашь мне рекомендации?».

Он говорит: «Дам». Я к нему пришел, а Тарковский дает мне лист А 4 с потрясающей рекомендацией. Такое там понаписал… Что с приходом Бурляева в режиссуру наш кинематограф обретет… Невесть что! Я вообще так не думал. Я просто хотел робко прийти в эту профессию.

А Андрей Тарковский говорит мне: «Коля, что ты делаешь? Куда ты идешь? Ты же видишь, что они делают со мной». Он осознанно прошел этот путь.

Андрей Арсеньевич говорил потрясающие вещи. Я из-за него начал вести дневник после «Андрея Рублева», потому что понимал, что гений рядом и все наши встречи записывал. А сейчас мне пригодилось это, когда я делал фильм о Тарковском.

И еще однажды он сказал: «Уровень режиссуры в этом мире настолько низок, что подняться над ним не составит особого труда. А я знаю, кто я такой». То есть он это знал и осознанно прошел свой крестный путь.