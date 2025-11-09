Никита Каратаев: "Жена - мой главный слушатель и помощник во всем"

Талантливый Никита Каратаев ворвался в кино стремительно: первая небольшая роль в сериале («Условный мент» 16+) всего пять лет назад, и вот уже - одна из главных ролей в масштабной исторической саге Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" ("Россия 1", START). Актер, игравший ведущие роли в петербургском МДТ (потом дерзнул и переехал из Петербурга), предстал перед зрителями в образе молодого пианиста Алексея Тихомирова.
Не без помощи коварной обольстительницы Ариадны Славиной (Юлия Высоцкая) он вдруг отказывается от аристократических корней и знатного будущего в пользу революции и интересов пролетариата. Журналу "Телепрограмма" артист объяснил, как это стало возможно, почему бессонница может быть подспорьем и импульсом для вдохновения, а любимая жена - лучшим слушателем сочиненной музыки и стихов.
"К роли готовился с детства"
- Никита, сериал Андрея Кончаловского уже вышел на онлайн-платформах и телевидении, поэтому зритель может составить впечатление о проекте самостоятельно. Интереснее понять, как создавался ваш образ? Режиссер упоминал фамилию композитора Скрябина как одного из прототипов.
- Думаю, что персонаж создавался Андреем Сергеевичем по разным характерам - и композитора Александра Скрябина, и других аристократических фигур той эпохи, влюбленных в свое дело. Скажем так, типаж возвышенного геройства. Скрябин так заразительно и сильно любил свою музыку и идею, что мой Алексей Тихомиров тоже оказался наделенным этими чертами. Это полное отречение от всего остального ради любимого дела.
Я читал, что люди, которые с детства занимаются музыкой, иначе воспринимают этот мир, потому что мозг у них устроен чуть иначе. Особенным образом. Вот и мой персонаж такой - словно из другого мира. Более остро, нервно, чувствительно воспринимает происходящее вокруг.
- Что же тогда, раз он так предан делу, пошло не так: мальчик из хорошей семьи, которого ожидает большое будущее, проводивший время за пианино, потом вдруг бросается в омут революции с головой?
- Думаю, главным отличительным качеством и двигателем Алексея была любовь. Настоящая и честная. Способность любить - женщину, музыку, жизнь. Он человек огромной фантазии и хотел прожить жизнь на полную катушку: знакомство с Ариадной, Лениным - все это следствие устремлений Тихомирова. Поэтому аристократическая жизнь, которая была ему уготована, вероятно, была бы скучна. И в музыке он видел большее, чем просто мечтательную поэзию. Как и Скрябин, он верил, что музыка может менять мир и делать много больше, чем просто развлекать знать.
- Кстати, у вас с музыкальным инструментом какие отношения? Приходилось брать уроки?
- Да, чтобы подготовиться к роли, мне пришлось 10 лет отучиться в музыкальной школе. Готовился с детства (смеется). С пианино повязан кровью, скажем так. Еще в 17 лет собирался поступать в консерваторию по классу "фортепиано" или "вокал", но в итоге выбрал актерскую профессию. Потому что мне вовремя подсказали: актерство соединяет в себе разные виды творчества. Я поверил и поступил. Видимо, не соврали.
В "Хрониках русской революции" актер сыграл роль пианиста Тихомирова. Фото: Анастасия Ляшенко/Канал "Россия 1"
- Насколько этот проект злободневен сейчас, когда Россия переживает исторические потрясения?
- Есть в нашей истории события, которые актуальны всегда. И тема русской революции, о которой рассказывает Андрей Сергеевич (и мы понемногу), будет вечна. Это события и явления, о которых нужно знать и помнить. Вне зависимости от того, когда мы живем. Надеюсь, что и через десятки лет "Хроники русской революции" будут просвещать и помогать людям понять и углубиться в тему.
А в "Чайке" 18+ театра МДТ он выходил на сцену с Елизаветой Боярской. Фото: Александр Авилов/Агенство "Москва"
- Проект поднял большую дискуссию - и не только среди красных и белых. Вы следите за тем, что пишут? И задевают ли вас эти обсуждения?
- На самом деле очень люблю читать: и как люди реагируют, и что пишут, и что отвечают. Но не делаю этого намеренно. Объясню - дело не в том, что я критически ранимый, нет, просто мне в любой дискуссии всегда хочется развивать тему, но не спорить. Прочитал критику - и хочется обсудить это, задать наводящие вопросы, узнать больше. Поэтому сильно рад, что «Хроники...» вызвали резонанс: чем больше мнений и эмоций, тем больше предмет искусства, о котором речь. Значит, все получилось. "Черный квадрат" Малевича обсуждают до сих пор. Именно поэтому это большое искусство. А у меня лично есть человек, который вместо меня все внимательно читает и рассказывает, - это мама. Так что все узнаю через нее.
"Не хочу пропустить рождение новой жизни"
- А к критике вообще вы восприимчивы? Насколько это чувствительно?
- Я люблю критику. И однажды сформулировал для себя вот такую мысль. В театре во время спектакля зритель может встать и уйти. Или не понравилось, или на работу вызвали, мало ли что. И артисты это, конечно, видят. И многих это по-настоящему сбивает, расстраивает. Особенно если видят недовольное лицо зрителя. А меня наоборот - подбадривает.
- Почему?
- Потому что я вижу, какую эмоцию вызвала наша работа. Человеку настолько не понравилось, что он во время гробовой тишины и работы актеров встал и пошел на выход. Сопротивление оказалось настолько сильным, что он продемонстрировал недовольство. Такое воздействие, возможно, намного сильнее обратных эмоций - если бы он после спектакля громче всех хлопал. А тут он выйдет, будет ехать домой и, пока идет спектакль, думать, возмущаться, как и что ему не понравилось. Но самое главное - работа вызвала эмоции, натолкнула на мысли. Когда пишут негативные комментарии, это больно читать, конечно. Но я стараюсь относиться философски.
- В интервью вы признавались, что любой опыт стараетесь переплавлять в пользу для любимой профессии. Какой опыт за последнее время был наиболее неожиданным и ценным для вас?
- Да каждый день в жизни стараюсь воспринимать через эту призму. Это прозвучит неожиданно, но, например, сейчас вот страдаю бессонницей - и это тоже классно! Негативно, но это происходит со мной. И меняет меня. Думаю, узнаю, как это работает, и это тоже опыт. Или вот официальная премьера «Хроник русской революции». Первый раз очутился на таком событии. Это было невероятно волнительно! Дико переживал. И потому для меня несколько часов пролетели за минуту. Даже не успел впитать все, что происходит вокруг. Это тоже круто.
- А что еще, кроме профессии, увлекает вас?
- О музыке мы говорили не случайно. И именно сейчас занимаюсь написанием первого альбома, о котором мечтаю с 16 лет. Пришло время. Появилась сила, ресурс и возможность этим плотно заняться.
- Что это за музыка? Чем напитываетесь?
- Вообще, поскольку воспитан на классике, много слушаю именно ее: Скрябин, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Бах, Римский-Корсаков. А еще люблю джаз. Поэтому сделать собственную музыку мне хотелось бы за счет смешения стилей - и современных мотивов. Конечно, будет и фортепиано. Скажу по секрету: сложно отслушивать музыку, когда пишешь сам. Начинаешь повторять. Поэтому если вдруг «заела» мелодия или композиция в плей-листе, откладываю собственные сочинения на несколько дней - чтобы невольно не копировать, не заимствовать, не повторять чужую музыку. Это мешает. А кому-то, кстати, помогает.
- Есть ли у вас, кроме мамы, конечно, внимательный читатель и слушатель?
Никита Каратаев и Марина Гончарова поженились в августе 2024 года. Фото: личная страница Марии Гончаровой в социальной сети
- Да, это моя любимая жена (Марина Гончарова, актриса. - Авт.). Первый слушатель любого вида моего творчества: и стихов, и музыки. Всегда остаемся вдвоем, я ей включаю - играю и пою, читаю - и никогда не бывает глубоких дискуссий или обсуждений. Все работает на уровне чувств и эмоций. Я сразу вижу, как она реагирует, как воспринимает это. Может улыбаться, может быть сосредоточенной. И эта реакция очень важна для меня - потому что рядом есть человек, благодаря которому я могу почувствовать себя как будто немного на выступлении.
Исходя из реакции понимаю: тут надо доработать, тут хорошо, тут понятно, а вот тут не очень. И поскольку мы прошли большой путь вместе, мы однокурсники, то всегда говорим на одном языке. Порой без слов - все понятно по глазам и лицу. Марина - главная моя поддержка и опора во всех начинаниях. Мы смеемся и называем себя крошечкой и хаврошечкой (улыбается).
- Обсуждали с любимой момент, когда придет время стать родителями? Супруге ведь придется уходить в декрет, а для любой женщины, актрисы особенно, этот момент очень непростой.
- Да, мы говорим об этом. Думаем. И считаю, что это должен быть декретный отпуск для нас обоих.
- Даже так?
- Я не хочу пропустить этот момент. Рождение и становление новой жизни. Нового мира. Конечно, всегда быть рядом не получится, но я приложу максимальное количество усилий, чтобы хотя бы в течение первого года уйти в этот маленький новый мир. И это чистая правда! Вообще, знаете, я из Краснодарского края, из станицы, - и, возможно, потому что у нас там такие традиции сильны, еще в 16 лет я отчетливо стал понимать, что у меня будут дети. Хотя, казалось бы, возраст был совсем не о том думать.
Но с того самого момента у меня внутри формировалось четкое ощущение: когда это произойдет, не хочу пропустить ни секунды жизни этого маленького нового человека! Да, это тяжело - нужны силы, возможности, время. Но это ведь невозможно интересно. Это прыжок сразу на несколько ступенек, даже пролетов выше. Говорю об этом - и у меня сразу улыбка. Даже мысли о рождении ребенка приводят меня в детский восторг!
"Хроники русской революции" 16+
Пн. - чт./21.30