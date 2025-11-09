Никита Каратаев: "Жена - мой главный слушатель и помощник во всем"

Талантливый Никита Каратаев ворвался в кино стремительно: первая небольшая роль в сериале («Условный мент» 16+) всего пять лет назад, и вот уже - одна из главных ролей в масштабной исторической саге Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" ("Россия 1", START). Актер, игравший ведущие роли в петербургском МДТ (потом дерзнул и переехал из Петербурга), предстал перед зрителями в образе молодого пианиста Алексея Тихомирова.

Не без помощи коварной обольстительницы Ариадны Славиной (Юлия Высоцкая) он вдруг отказывается от аристократических корней и знатного будущего в пользу революции и интересов пролетариата. Журналу "Телепрограмма" артист объяснил, как это стало возможно, почему бессонница может быть подспорьем и импульсом для вдохновения, а любимая жена - лучшим слушателем сочиненной музыки и стихов.

"К роли готовился с детства"

- Никита, сериал Андрея Кончаловского уже вышел на онлайн-платформах и телевидении, поэтому зритель может составить впечатление о проекте самостоятельно. Интереснее понять, как создавался ваш образ? Режиссер упоминал фамилию композитора Скрябина как одного из прототипов.

- Думаю, что персонаж создавался Андреем Сергеевичем по разным характерам - и композитора Александра Скрябина, и других аристократических фигур той эпохи, влюбленных в свое дело. Скажем так, типаж возвышенного геройства. Скрябин так заразительно и сильно любил свою музыку и идею, что мой Алексей Тихомиров тоже оказался наделенным этими чертами. Это полное отречение от всего остального ради любимого дела.

Я читал, что люди, которые с детства занимаются музыкой, иначе воспринимают этот мир, потому что мозг у них устроен чуть иначе. Особенным образом. Вот и мой персонаж такой - словно из другого мира. Более остро, нервно, чувствительно воспринимает происходящее вокруг.

- Что же тогда, раз он так предан делу, пошло не так: мальчик из хорошей семьи, которого ожидает большое будущее, проводивший время за пианино, потом вдруг бросается в омут революции с головой?

- Думаю, главным отличительным качеством и двигателем Алексея была любовь. Настоящая и честная. Способность любить - женщину, музыку, жизнь. Он человек огромной фантазии и хотел прожить жизнь на полную катушку: знакомство с Ариадной, Лениным - все это следствие устремлений Тихомирова. Поэтому аристократическая жизнь, которая была ему уготована, вероятно, была бы скучна. И в музыке он видел большее, чем просто мечтательную поэзию. Как и Скрябин, он верил, что музыка может менять мир и делать много больше, чем просто развлекать знать.

- Кстати, у вас с музыкальным инструментом какие отношения? Приходилось брать уроки?

- Да, чтобы подготовиться к роли, мне пришлось 10 лет отучиться в музыкальной школе. Готовился с детства (смеется). С пианино повязан кровью, скажем так. Еще в 17 лет собирался поступать в консерваторию по классу "фортепиано" или "вокал", но в итоге выбрал актерскую профессию. Потому что мне вовремя подсказали: актерство соединяет в себе разные виды творчества. Я поверил и поступил. Видимо, не соврали.