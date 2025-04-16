Денис Клявер: «Жена меня иногда критикует. А я ее только хвалю!»

Денис Клявер 6 апреля отметил 50-летие. В интервью «Телепрограмме» юбиляр сформулировал правила жизни, поделился новостями о детях и жене, вспомнил юность и то, как отмечали 50-летие его отца - народного артиста Ильи Олейникова.
- Денис, какие правила жизни вы для себя сформулировали к 50 годам? Такие, что хотели бы передать по наследству сыновьям?
- Первое и самое важное: все не могут думать так же, как ты. Порой мы говорим вроде бы об одном и том же, а на самом деле каждый видит ситуацию по-своему. Поэтому надо проговаривать свое субъективное мнение - это касается и рабочих ситуаций, и личных отношений. Я несколько раз становился заложником таких ситуаций и уже на своем опыте научился избегать этих казусов. Теперь объясняю это детям.
Второе: при принятии решений доверяю интуиции, параллельно максимально погружаюсь в тему - читаю, выслушиваю разные мнения. В итоге нанизываю полученную информацию на субъективное видение.
Третье: выбирать профессию надо такую, чтобы заниматься любимым делом. Известная история - тогда не придется работать, а будешь заниматься тем, что нравится.
И четвертое: чтобы ты ни делал, надо осознавать: самое главное в жизни - семья.
«Духовно отец со мной»
С папой Ильей Олейниковым и сыном Тимофеем (2004). Фото: личный архив Дениса Клявера
- Кого или чего вам сейчас не хватает для полного счастья?
- Отца. К сожалению, его нет рядом физически уже 12 с половиной лет. Но духовно он со мной все время, я ощущаю вмешательство в свою судьбу откуда-то сверху, и верю, что это папа. А в остальном все в моей жизни - это сплошное счастье. Счастье за ниматься тем, чтоя люблю и делаю. Для меня счастье - быть сыном таких родителей, мужем - с такой супругой, отцом - с такими детьми и другом - с такими друзьями.
- В какой момент жизни вы поняли, что счастье за деньги не купишь?
- Было два таких момента. Помню, как в 17 лет обиделся на папу, когда он не купил мне синтезатор, потому что тот стоил очень дорого. Родители мне всегда помогали, но за тот синтезатор пришлось бы отдать все сбережения. Когда заработал свои первые 5 тысяч рублей, то сразу переоценил ту «обиду», понял родителей: тратить все, что есть, на вещи не первой необходимости жалко и неправильно.
Второй момент случился, когда мы со Стасом (Костюшкиным, в составе группы «Чай вдвоем». - Авт.) стали популярны и начали хорошо зарабатывать. Я купил новую иномарку за крупную сумму. И вот сел я в эту машину в ожидании эмоционального катарсиса - думал, что меня просто разорвет от счастья. Но ничего подобного не испытал. Этот катарсис я испытываю, когда напишу «ту самую» песню или удачно реализую какую-то творческую идею.
- Самый первый успех - каким было отношение к нему у вас и у родителей?
- Это был 1995 год, конкурс «Ялта - Москва - Транзит». Мы со Стасом делали первые шаги на сцене, получили приз зрительских симпатий и первое место среди исполнителей. Во время финала жили в гостинице «Космос», нас стали узнавать на улице. Подходили звезды и говорили, какие мы крутые. Родители были счастливы, папа гордился. Его на ули-
це вскоре после этого конкурса остановили со словами: «Ой, вы же «Городок»?! А он гордо ответил: «Нет, я папа «Чай вдвоем». Тогда я только окончил музыкальное училище, демобилизовался из армии и третий раз в жизни держал микрофон на большой сцене. И думал: ну, вот я и звезда. Самое смешное, что я правда так думал! Хорошо, что это случилось в самом начале, потому что через две недели о нас все забыли. Это и была прививка от звездной болезни, она стала триггером для дальнейшего развития, работы. А с родителями я всегда был одним целым и советы их слушал.
- Каким вы помните детство?
- Обычное советское детство в двушке в Купчине (спальный район на юге Санкт-Петербурга. - Ред.). Я рос в атмосфере любви и радости. В гости к нам приходили интересные личности - папины и мамины коллеги. Мне разрешали быть с ними в компании. Всегда невероятно гордился, что у меня папа - артист. В перестроечное время он мотался по всей стране за совсем небольшие деньги, чтобы заработать нам на пропитание, одежду. Другой уровень актерской реализации у отца пришел позже, тогда родители переехали в загородный дом, где тоже было хорошо, но самые счастливые воспоминания - они из нашей квартиры в Купчине, где были вместе батя, мама и я. Финансовое благополучие и гиперпопулярность пришли к папе после выхода «Городка». С Юрой Стояновым он познакомился в 45 лет, мне исполнилось 18, у обоих начался активный период гастролей, съемок. Жаль, что тогда еще не было видеосвязи, у нас с отцом была бы возможность общаться чаще.
- Вы написали песню «Друзья родителей - мои друзья». И опубликовали в соцсетях трогательный ролик, где поете ее с Юрием Стояновым. Общаетесь с Юрием Николаевичем?
- Конечно. Этот ролик - как раз реконструкция событий 33-летней давности, когда на разные праздники мы сидели у нас за столом в Купчине, где были Юра и еще несколько папиных друзей. А потом все шли ко мне в комнату, где были пианино и гитара, и там по очереди пели - сначала папа, потом мама, потом гости. Чем становишься старше, тем более детально вспоминаешь детство и понимаешь, что стал таким благодаря родителям и их друзьям, неравнодушным и к твоей жизни. Юрий Николаевич для меня является основным папиным продолжением - и как друг, и как старший товарищ, и как уже родной человек. Он первый услышал эту песню, а сейчас она в хит-парадах радиостанций на призовых местах, что очень приятно.
- В еще одной вашей песне вы поете: «Берегите своих близких». Ваша мама прекрасно выглядит. Как поживает Ирина Викторовна?
С женой Ириной, мамой Ириной Викторовной и сыном Даниэлем. Фото: личный архив Дениса Клявера
- Великолепно она поживает. Берегу свою маму как зеницу ока. Недавно у нее был юбилей - 75 лет. Мама у нас - лучшая, и просто красотка, занимающаяся собой, и меня она учит до сих пор, чему я искренне радуюсь. Материнский инстинкт проявляется не только ко мне, но и ко всем ее близким, друзьям. Я уже не говорю про моих детей, которых мама обожает. И спасибо ей за это большое. Жизненный стимул мамы - быть востребованной, полезной.
- Теперь у успешных артистов модно не пить, не курить, не есть вредную пищу. Вы - человек спортивный. Случались в вашей жизни вредные привычки? И как от них избавились?
- Я не курю не только потому что это дико вредно. Есть и другие причины. В молодости покуривал по чуть-чуть, так как тогда многие вокруг были с сигаретами, плюс это ассоциировалось с творческим процессом - песенку дописал, пошел перекурил, вернулся и переслушал. Бросил, потому что не мог массу набрать в спортзале. А когда у отца обнаружили рак легких, то для меня это было как удар молнии. Я понял, что сигаретами ты сам себя убиваешь. Всех своих друзей, товарищей максимально стараюсь отговаривать от этой жуткой привычки.
Что касается алкоголя, то иногда могу выпить, но совсем чуть-чуть. Тоже самое касается и питания. По чуть-чуть можно все. Должна быть эмоциональная разрядка, невозможно все время пахать на работе или в спортзале, надо иногда себе давать отдыхать, лениться. Нарушение режима может быть как приятный бонус. Если себя ограничивать во всем, то это тоже печально.
«У меня все дети великолепные»
- Все ваши дети музыкальные, но никто не стал заниматься музыкой профессионально. Тимофею - 23 года, Эвелин - 19 лет, Даниэлю - 11. Чем они увлечены?
- Тимофей оканчивает в этом году 4-й курс Школы-студии Льва Додина в Российском институте сценических искусств (парень поступил туда после службы в армии. - Авт.). Мы с мамой недавно были в Малом драматическом театре на первом спектакле их курса. И это невероятное счастье - видеть, что сын нашел себя, что актерский путь - это его. Первая огромная победа у Тимофея была в 17 лет - он стал чемпионом мира по тхэквондо. И вот сейчас вторая победа: быть выпускником у лучшего театрального мастера в нашей стране - это невероятное счастье.
Тимофей сейчас. Фото: личная страница Тимофея Клявера в социальной сети
- Моя жена - это мое вдохновение, моя вторая половина, мой друг, моя любовь, мой смысл жизни. Мой фундамент счастья. Мы с ней не разлей вода. У нас в этом году 15 лет свадьбы, а вместе мы почти 20. Те, кто давно в отношениях и испытывает такие же чувства, как мы, меня поддержат и поймут. Мой вывод: если ты не потерял с годами эмоцию любви, горение друг к другу, то приобрел родственную душу и самого близкого человека. Причем чем дольше вместе, тем больше у вас этих аспектов - она и вдохновительница, и мать твоих детей, и человек, с которым ты ассоциируешь уют, счастье, гармонию в этой жизни. Это все - моя жена. И я искренне счастлив, что она такая. Конечно, это все от Бога. А хвалить ее… Да я ее постоянно хвалю! Так же, как и она меня. Но она все-таки меня иногда критикует, а я только хвалю.
- Какие планы на юбилейный год?
- 50-летие я отмечу большим концертным шоу, которое пройдет 11 октября в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», в моем родном городе. Причем я отмечу не только 50-летие свое, но и 30-летие на сцене, с лучшими из лучших своих коллег. Сейчас вовсю идет подготовка. Это будет некое подведение итогов работы, проделанной в моей жизни.
- Когда отмечали такой же юбилей папы Ильи Львовича, не казалось ли вам, что 50 лет - это уже старость? А сейчас ведь кажется, что все только начинается?
- В 13 лет мне казалось, что 50 - это уже… финита ля комедия. А когда мы отмечали с друзьями семьи папино 50-летие, мне было 22 года, и я понимал, что это не старость - это зрелость. Тогда у папы был самый пик в его карьере. И для меня это определенный аргумент - понимать, что в жизни многое еще впереди. Мне просто повезло больше, я очень рано смог начать себя реализовывать. Папа тоже всегда много работал, выступал, но возможности для успешной самореализации появились после знакомства с Юрием Николаевичем. От этого я еще больше ценю все, что у меня было. И это было круто. Но уверен: основное - впереди!