Денис Клявер: «Жена меня иногда критикует. А я ее только хвалю!»

- Кого или чего вам сейчас не хватает для полного счастья?

- Отца. К сожалению, его нет рядом физически уже 12 с половиной лет. Но духовно он со мной все время, я ощущаю вмешательство в свою судьбу откуда-то сверху, и верю, что это папа. А в остальном все в моей жизни - это сплошное счастье. Счастье за ниматься тем, чтоя люблю и делаю. Для меня счастье - быть сыном таких родителей, мужем - с такой супругой, отцом - с такими детьми и другом - с такими друзьями.

- В какой момент жизни вы поняли, что счастье за деньги не купишь?

- Было два таких момента. Помню, как в 17 лет обиделся на папу, когда он не купил мне синтезатор, потому что тот стоил очень дорого. Родители мне всегда помогали, но за тот синтезатор пришлось бы отдать все сбережения. Когда заработал свои первые 5 тысяч рублей, то сразу переоценил ту «обиду», понял родителей: тратить все, что есть, на вещи не первой необходимости жалко и неправильно.

Второй момент случился, когда мы со Стасом (Костюшкиным, в составе группы «Чай вдвоем». - Авт.) стали популярны и начали хорошо зарабатывать. Я купил новую иномарку за крупную сумму. И вот сел я в эту машину в ожидании эмоционального катарсиса - думал, что меня просто разорвет от счастья. Но ничего подобного не испытал. Этот катарсис я испытываю, когда напишу «ту самую» песню или удачно реализую какую-то творческую идею.

- Самый первый успех - каким было отношение к нему у вас и у родителей?

- Это был 1995 год, конкурс «Ялта - Москва - Транзит». Мы со Стасом делали первые шаги на сцене, получили приз зрительских симпатий и первое место среди исполнителей. Во время финала жили в гостинице «Космос», нас стали узнавать на улице. Подходили звезды и говорили, какие мы крутые. Родители были счастливы, папа гордился. Его на ули-

це вскоре после этого конкурса остановили со словами: «Ой, вы же «Городок»?! А он гордо ответил: «Нет, я папа «Чай вдвоем». Тогда я только окончил музыкальное училище, демобилизовался из армии и третий раз в жизни держал микрофон на большой сцене. И думал: ну, вот я и звезда. Самое смешное, что я правда так думал! Хорошо, что это случилось в самом начале, потому что через две недели о нас все забыли. Это и была прививка от звездной болезни, она стала триггером для дальнейшего развития, работы. А с родителями я всегда был одним целым и советы их слушал.

- Каким вы помните детство?

- Обычное советское детство в двушке в Купчине (спальный район на юге Санкт-Петербурга. - Ред.). Я рос в атмосфере любви и радости. В гости к нам приходили интересные личности - папины и мамины коллеги. Мне разрешали быть с ними в компании. Всегда невероятно гордился, что у меня папа - артист. В перестроечное время он мотался по всей стране за совсем небольшие деньги, чтобы заработать нам на пропитание, одежду. Другой уровень актерской реализации у отца пришел позже, тогда родители переехали в загородный дом, где тоже было хорошо, но самые счастливые воспоминания - они из нашей квартиры в Купчине, где были вместе батя, мама и я. Финансовое благополучие и гиперпопулярность пришли к папе после выхода «Городка». С Юрой Стояновым он познакомился в 45 лет, мне исполнилось 18, у обоих начался активный период гастролей, съемок. Жаль, что тогда еще не было видеосвязи, у нас с отцом была бы возможность общаться чаще.

- Вы написали песню «Друзья родителей - мои друзья». И опубликовали в соцсетях трогательный ролик, где поете ее с Юрием Стояновым. Общаетесь с Юрием Николаевичем?

- Конечно. Этот ролик - как раз реконструкция событий 33-летней давности, когда на разные праздники мы сидели у нас за столом в Купчине, где были Юра и еще несколько папиных друзей. А потом все шли ко мне в комнату, где были пианино и гитара, и там по очереди пели - сначала папа, потом мама, потом гости. Чем становишься старше, тем более детально вспоминаешь детство и понимаешь, что стал таким благодаря родителям и их друзьям, неравнодушным и к твоей жизни. Юрий Николаевич для меня является основным папиным продолжением - и как друг, и как старший товарищ, и как уже родной человек. Он первый услышал эту песню, а сейчас она в хит-парадах радиостанций на призовых местах, что очень приятно.

- В еще одной вашей песне вы поете: «Берегите своих близких». Ваша мама прекрасно выглядит. Как поживает Ирина Викторовна?