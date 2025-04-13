Инна Маликова: «Старшее поколение в нашей семье под контролем»

В «Новых Самоцветах» я с самого начала была и остаюсь в первую очередь руководителем, продюсером. У меня сильные организаторские способности, но никогда не было выдающихся вокальных данных, необходимых для успешной сольной карьеры, и я это всегда понимала. При этом у меня музыкальное образование, я умею строить партии, аккорды и т. д. (Инна окончила музыкальную школу при консерватории, училась в музучилище, занималась вокалом, окончила эстрадное отделение ГИТИСа. - Ред.), поэтому со мной сейчас работают одни из лучших музыкантов. Когда у меня появился коллектив, тогда я стала чувствовать себя гармонично, мне сразу стало комфортно, и я поняла - вот моя стезя. И это нормально, потому что каждому человеку дается что-то свое. И я абсолютно счастлива, что смогла себя реализовать в таком потрясающем коллективе. У меня нет никаких амбиций по поводу сольного творчества. И конечно же, нет никакой ревности к брату, а, наоборот, только восхищение и гордость за него.

- Вас часто в детстве сравнивали с братом Димой? Такая ваша цитата популярна в Сети: «В отличие от брата я была не так талантлива в игре на пианино, мне не хватало усидчивости». Но вы окончили ГИТИС с отличием.

- И в детстве нас сравнивали с братом, да и сейчас сравнивают. Но у меня свой путь, который отличается от творческого пути Димы. Я больше занимаюсь административной, продюсерской работой в своем коллективе. А Дима всегда был более творческим, он действительно с детства потрясающе играл на инструменте. Да, я окончила ту же музыкальную школу, что и он. Конечно, я неплохо играла на пианино, но не так, как Дима. Вот поэтому каждый из нас пошел по своему пути. Он поступил в консерваторию, а я - в ГИТИС. У каждого свой путь, и это здорово.

Кому кого ставили в пример в детстве? Смотря в чем. В плане музыки, наверное, мне ставили его в пример чаще. У нас небольшая разница в возрасте, 7 лет, но он мальчик, а я девочка, поэтому нас особенно и не сравнивали. Ну и вообще мы с Димой очень разные. Он Водолей - очень творческий человек. Я - Козерог, я на земле стою, более приземленная. Конечно, у нас с братом есть и общие черты - мы с ним очень эмоциональные. Я никогда не стремилась быть похожей на Диму, повторить его успех. Мне хотелось иметь свой путь, и я его обрела. Да, может быть, он не такой большой, но он прекрасный.

- У вас семья творческая. Это значит, что в семейных чатах в мессенджерах только и делаете, что песни друг друга слушаете?

- У нас много родственников, но в наших чатах мы больше обсуждаем семейные вопросы. Что касается творческих вопросов, то Дима со мной иногда советуется: в основном показывает какие-то готовые песни, интересуется моим мнением. Я по рабочим вопросам больше советуюсь со своим коллективом - творческой семьей. Но и Диме тоже могу показать песню, но уже на финальной стадии.

А Юрий Федорович часто присылает мне какие-то старые песни, которые новое поколение точно не знает. Он продвинутый пользователь интернета, и иногда находит такие интересные композиции в закромах, что мы с удовольствием решаем дать новую жизнь песне.

«У сына сервис доставки еды»

- Когда рассматриваешь фото вашей семьи, то сразу хочется спросить: как вы все сохраняете молодость? Помимо генетики есть какие-то секреты?

- Спасибо за комплимент. У каждого из нас какие-то свои рецепты. Я стараюсь соблюдать режим дня: раньше ложиться спать, высыпаться, раньше вставать. Практически полностью отказалась от любого алкоголя. Что касается еды, то никаких диет не соблюдаю. Просто стараюсь есть разную еду: и мясо, и овощи, и крупы, и мучное люблю очень. Но не пропускаю регулярные спортивные тренировки и обязательно хожу в салон на массаж лица и тела. Очень люблю и баньку, и какие-то спа-процедуры - обертывания и т. д. Но главное - постараться минимизировать стрессы в своей жизни. Я научилась гармонизировать свою жизнь, что-то ненужное отсекать, а хорошее, полезное привлекать. Стараюсь общаться с теми людьми, с которыми мы любим и уважаем друг друга. Я и с моими подругами дружу много лет, к примеру, на следующий год с Инной Михайловой будем отмечать 30-летие дружбы. Такие отношения дают дополнительные внутренние силы. У меня прекрасные отношения с родителями, семьями сына, брата, тетушек. У меня гармония везде. В том числе и на работе, где со своим коллективом я провожу много времени.

- Расскажите, чем сейчас занят ваш сын Дмитрий? Вашей внучке уже 6 лет, часто встречаетесь?