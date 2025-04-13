Инна Маликова: «Старшее поколение в нашей семье под контролем»

Инна Маликова вся в работе. В конце года выйдет музыкальный альбом к 20-летию ее группы «Новые Самоцветы». Мы обсудили, как Маликова делает старый хит актуальным, и спросили о ее амбициях. Ведь заслуженная артистка РФ - из легендарной музыкальной семьи. Ее папа - народный артист, основатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов, брат - народный артист, известный певец и композитор Дмитрий Маликов.
«Сделать советскую песню актуальной - огромный труд»
- Инна, сегодня в концерте вашей группы какой процент хитов XX века «Самоцветов» и новых песен? Как сделать ремейк любимой людьми советской песни, чтобы его слушали сегодня?
- Если говорить обо всем репертуаре, который у нас есть, то где-то 80% старых песен и 20% новых. В нашей традиционной концертной программе соотношение - 90% и 10%. Конечно, мы каждый раз меняем программу в зависимости от мероприятия и аудитории. На концертах корпоративного характера, где люди хотят максимально расслабиться, потанцевать, попеть с нами, звучат стопроцентные хиты. Мы нашли для старых песен современное звучание. Сделать советскую песню актуальной сегодня - огромный труд, и «Новые Самоцветы» с этой миссией справляются. Это только кажется, что старую песню можно просто перепеть и этого будет достаточно. Над каждой композицией мы работаем большой командой по полгода. Много раз приезжаем на студию, пробуем по-разному прописывать партии. Огромная заслуга в том, что наши каверы любит публика нашего музыкального продюсера Александра Максимова. Он человек с гигантским опытом, который потрясающе чувствует современные тренды и глубоко знает, понимает музыку разных поколений. Не все песни мы поем вчетвером, при этом стараемся сохранить вокальные партии, многоголосие, которым всегда отличались «Самоцветы». Все ребята нашего коллектива (Саша Постоленко, Миша Веселов, Яна Дайнеко) отдают частичку души созданию каждой песни.
Группа «Новые Самоцветы» представляет легендарные советские хиты в современном исполнении и свои песни. Фото: личный архив Инны Маликовой
Большие цифры прослушиваний в стримах нашей музыки - объективный показатель того, что она нравится аудитории. На концертах мы видим, что основная аудитория - это наши ровесники, зрители 40+ и их родители. Но и молодежь знает наши песни. Сейчас мы выпускаем песню «Свадебные цветы» (авторства Игоря Крутого и Игоря Николаева), будем с удовольствием исполнять ее ближайшим летом, в том числе и на свадьбах. Недавно состоялась премьера нашей авторской песни «Красота», которую написал Сергей Низовцев, он автор моего хита «Кофе и шоколад». Эти композиции будут в составе большого юбилейного альбома «Новых Самоцветов», который выйдет в конце года. И, конечно, большая радость, когда просят спеть именно наши авторские песни - «Помнишь Modern Talking», «Лунную ночь», «Пьяное диско».
- Мы видим, что часто случаются споры, в том числе в судах, насчет авторских прав на хиты. У вас, вероятно, нет такой проблемы? Так как ваш папа Юрий Маликов - основатель ВИА «Самоцветы», то все права на их песни у вас в семье?
- По законодательству права на песню принадлежат тому человеку, который ее написал. А тот, кто ее исполнил, является хозяином только своей единственной версии. Юрий Федорович Маликов - композитор и исполнитель в составе ВИА «Самоцветы». У них с Владимиром Петровичем Пресняковым было достаточно много хитов - «Али-Баба», «Бумажный кораблик», «Телефон», «Лето, лето» и другие. Они создали эти песни как два композитора, тексты писали другие авторы. Юрию Федоровичу принадлежат права только на те доли песен, которые он создал как автор музыки.
Инна с папой Юрием Федоровичем и братом Димой. Фото: личный архив Инны Маликовой
Что касается смежных фонограмм, то Юрию Федоровичу принадлежат только те песни, которые создавал его ансамбль. Поэтому все песни, которые мы делаем, никакого отношения к Юрию Федоровичу Маликову как правообладателю не имеют. К примеру, композитор Вячеслав Добрынин с поэтом Леонидом Дербеневым написали много больших хитов для группы «Самоцветы». И права у Юрия Федоровича есть на исполнение версий, записанных его ансамблем. Когда наш коллектив делает новую версию песни, то все права я очищаю, как руководитель «Новых Самоцветов». А Юрий Федорович является руководителем вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Юрист делает договор на каждую песню, с каждым автором составляется отдельный договор. Например, к песне «Все, что в жизни есть у меня» музыку написал Вячеслав Добрынин, но теперь я уже буду делать договор с его наследниками, потому что любимый дядя Слава ушел от нас. А второй договор - с наследницей автора слов Леонида Дербенева. То есть для того, чтобы иметь право исполнять эти песни, я с нуля получаю разрешение у авторов или у их наследников. Или у их представителей, потому что многие авторы отдают свои права определенным компаниям.
«Мы с братом очень разные»
- Сложно вам далось в свое время решение стать частью коллектива «Новые Самоцветы» и не развивать сольную карьеру? Как к этому пришли? Были моменты, когда жалели? Ревновали в юности к успеху сольной карьеры брата?
- У меня была сольная карьера, свой слушатель. Есть и теперь поклонники, хотя последние 19 лет я не записывала сольные песни - только в рамках группы. В репертуаре «Новых Самоцветов» есть всего несколько песен, где я пою сольно. К тому моменту, когда в 2006 году появился коллектив «Новые Самоцветы», у меня были какие-то заслуги в сольном творчестве, но не было такой громкой карьеры, как, допустим, у брата. Поэтому в новую работу я окунулась с удовольствием.
Инна моложе брата на 7 лет - с детства и до сих пор они дружны с Дмитрием.Фото: личный архив Инны Маликовой
В «Новых Самоцветах» я с самого начала была и остаюсь в первую очередь руководителем, продюсером. У меня сильные организаторские способности, но никогда не было выдающихся вокальных данных, необходимых для успешной сольной карьеры, и я это всегда понимала. При этом у меня музыкальное образование, я умею строить партии, аккорды и т. д. (Инна окончила музыкальную школу при консерватории, училась в музучилище, занималась вокалом, окончила эстрадное отделение ГИТИСа. - Ред.), поэтому со мной сейчас работают одни из лучших музыкантов. Когда у меня появился коллектив, тогда я стала чувствовать себя гармонично, мне сразу стало комфортно, и я поняла - вот моя стезя. И это нормально, потому что каждому человеку дается что-то свое. И я абсолютно счастлива, что смогла себя реализовать в таком потрясающем коллективе. У меня нет никаких амбиций по поводу сольного творчества. И конечно же, нет никакой ревности к брату, а, наоборот, только восхищение и гордость за него.
- Вас часто в детстве сравнивали с братом Димой? Такая ваша цитата популярна в Сети: «В отличие от брата я была не так талантлива в игре на пианино, мне не хватало усидчивости». Но вы окончили ГИТИС с отличием.
- И в детстве нас сравнивали с братом, да и сейчас сравнивают. Но у меня свой путь, который отличается от творческого пути Димы. Я больше занимаюсь административной, продюсерской работой в своем коллективе. А Дима всегда был более творческим, он действительно с детства потрясающе играл на инструменте. Да, я окончила ту же музыкальную школу, что и он. Конечно, я неплохо играла на пианино, но не так, как Дима. Вот поэтому каждый из нас пошел по своему пути. Он поступил в консерваторию, а я - в ГИТИС. У каждого свой путь, и это здорово.
Кому кого ставили в пример в детстве? Смотря в чем. В плане музыки, наверное, мне ставили его в пример чаще. У нас небольшая разница в возрасте, 7 лет, но он мальчик, а я девочка, поэтому нас особенно и не сравнивали. Ну и вообще мы с Димой очень разные. Он Водолей - очень творческий человек. Я - Козерог, я на земле стою, более приземленная. Конечно, у нас с братом есть и общие черты - мы с ним очень эмоциональные. Я никогда не стремилась быть похожей на Диму, повторить его успех. Мне хотелось иметь свой путь, и я его обрела. Да, может быть, он не такой большой, но он прекрасный.
- У вас семья творческая. Это значит, что в семейных чатах в мессенджерах только и делаете, что песни друг друга слушаете?
- У нас много родственников, но в наших чатах мы больше обсуждаем семейные вопросы. Что касается творческих вопросов, то Дима со мной иногда советуется: в основном показывает какие-то готовые песни, интересуется моим мнением. Я по рабочим вопросам больше советуюсь со своим коллективом - творческой семьей. Но и Диме тоже могу показать песню, но уже на финальной стадии.
А Юрий Федорович часто присылает мне какие-то старые песни, которые новое поколение точно не знает. Он продвинутый пользователь интернета, и иногда находит такие интересные композиции в закромах, что мы с удовольствием решаем дать новую жизнь песне.
«У сына сервис доставки еды»
- Когда рассматриваешь фото вашей семьи, то сразу хочется спросить: как вы все сохраняете молодость? Помимо генетики есть какие-то секреты?
- Спасибо за комплимент. У каждого из нас какие-то свои рецепты. Я стараюсь соблюдать режим дня: раньше ложиться спать, высыпаться, раньше вставать. Практически полностью отказалась от любого алкоголя. Что касается еды, то никаких диет не соблюдаю. Просто стараюсь есть разную еду: и мясо, и овощи, и крупы, и мучное люблю очень. Но не пропускаю регулярные спортивные тренировки и обязательно хожу в салон на массаж лица и тела. Очень люблю и баньку, и какие-то спа-процедуры - обертывания и т. д. Но главное - постараться минимизировать стрессы в своей жизни. Я научилась гармонизировать свою жизнь, что-то ненужное отсекать, а хорошее, полезное привлекать. Стараюсь общаться с теми людьми, с которыми мы любим и уважаем друг друга. Я и с моими подругами дружу много лет, к примеру, на следующий год с Инной Михайловой будем отмечать 30-летие дружбы. Такие отношения дают дополнительные внутренние силы. У меня прекрасные отношения с родителями, семьями сына, брата, тетушек. У меня гармония везде. В том числе и на работе, где со своим коллективом я провожу много времени.
- Расскажите, чем сейчас занят ваш сын Дмитрий? Вашей внучке уже 6 лет, часто встречаетесь?
Инна на семейном торжестве с папой, мамой Людмилой Михайловной, сыном Дмитрием, невесткой Анастасией. Фото: личный архив Инны Маликовой
- Мирочку я вижу постоянно. С сыном, его женой Настей и дочкой Мирочкой у нас есть традиция семейного воскресного дня: мы вместе завтракаем, потом мы идем в кино или гулять. Я очень люблю воскресенье проводить с ними. Мой сын как выбрал в 16 лет свой путь - кормить людей (Дмитрий учился во Франции в высшей школе гастрономии, в Швейцарии в университете на факультете менеджмента. - Ред.), так и занимается этим. У Димы своя компания - сервис доставки еды, они активно развиваются. Сыну это безумно нравится.
- С определенного возраста мы начинаем опекать родителей, как когда-то они заботились о нас. Как это шефство у вас проявляется по отношению к старшим родственникам? Про телефонных мошенников им рассказываете?
- Я стараюсь заботиться о родителях, о тетушках. Что касается телефонных и интернет-мошенников, то старшее поколение нашей семьи - тертые калачи. Они у нас достаточно продвинутые, в курсе всего, что происходит в социуме. К тому же у моей двоюродной сестры муж - айтишник, и он периодически проводит «профилактические» беседы с моими родителями, тетушками. Еще у нас принято: старшее поколение не принимает крупных решений, не посоветовавшись с нами, с детьми.
А мы следим за их здоровьем, настроением, самочувствием, стараемся организовать досуг. Оказываем поддержку - моральную, медицинскую, финансовую, любую, которая необходима. Здесь заслуга не только моя, но и моего брата Димы, наших с ним двоюродных сестер Виты и Марины. У нас все под контролем.