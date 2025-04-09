Виктор Добронравов: «Бываю резким, но отходчивый - не могу держать злобу внутри»

- Но ведь это не так плохо? Востребованность. Многие только мечтают о подобном.

- Был у нас такой случай. С Марией Ароновой обсуждали работу. И я говорю: «Ой, там сейчас съемки, потом уезжаю в другой город, потом гастроли, потом еще что-то, времени совершенно нет». А она выслушала и спрашивает: «Ты сейчас жалуешься или хвастаешься?» Вот это про это. С одной стороны, да, это счастье. Мы всегда этого хотим: быть востребованными, получать интересную и разнообразную работу. У меня все это есть. Да, это накладывает отпечаток на стрессоустойчивость и так далее, но я стараюсь как можно больше отдыхать. И вообще, думаю на будущее о том, чтобы работы было меньше, но качество было выше. Иногда звонят: вот еще один спектакль, еще один фильм. И ты понимаешь, что так можно сойти с ума, если соглашаться на всё. Пора уже выбирать и расставлять приоритеты. Есть же и семья у меня.

«Сам внутри ребенок»

- Давайте о вашей прекрасной семье. Все - актеры. Вы говорили, что отец никогда не повышал голоса. Вам удалось отрастить такой же дзен?

- Папа, конечно, уникальная фигура. Он правда какой-то неземной. Именно поэтому его так любят зрители. Чувствуют это тепло. Потому что он - волшебное солнце: дарит свой свет, и люди к нему тянутся, как мотыльки к лампочке. Я таких людей больше не знаю. Просто невероятная и особенная харизма в этом смысле. Про себя скажу так: я другой (смеется). Бываю резким, но притом отходчивый! Не могу держать злобу внутри. Всегда извинюсь, когда остываю. Стараюсь, конечно, работать над собой. Все-таки у меня две девочки - очень яркие, активные (Варваре 14 лет, Василисе - 8. - Ред.). Слежу за тем, как я с ними общаюсь и как себя веду. Тут главный секрет в том, что все работает исключительно на собственном примере. Ты можешь сколько угодно учить ребенка, но, если он видит, что ты сам так не делаешь, никогда не будет следовать этим советам. Он это чувствует. Поэтому только примером. Но тут нам всем еще учиться и учиться. Я же сам внутри ребенок. И вообще не понимаю, как это - старшей Варе скоро 15 лет, просто взрослый человек. У меня в голове не укладывается.