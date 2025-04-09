Виктор Добронравов: «Бываю резким, но отходчивый - не могу держать злобу внутри»

Душераздирающая история овчарки Пальмы, которую «Комсомольская правда» открыла миру в 1976 году, задолго до выхода голливудской драмы «Хатико», не оставила равнодушным никого. Фильм «Пальма», снятый по мотивам этой удивительной невыдуманной сказки, вышел в 2020 году и подарил счастье сопереживания преданному животному современной аудитории. Теперь на больших экранах «Пальма-2» - фильм, где судьба собаки объединяется с другой, как кажется, фантастической, но реальной историей - медвежонка Мансура, поселившегося в 2018 году у частного пилота на аэродроме в Тверской области. Вместе зверушки сталкиваются с опасным и суровым охотником Фроловым (Сергей Гилев). Главную роль летчика Лазарева, теперь уже сосланного за провинность в глухомань, в семейной мелодраме по-прежнему исполняет Виктор Добронравов. Он и объяснил «Телепрограмме», что такое управляться в кадре с живым медведем и овчаркой, а еще с большой семьей.
«Не нужно быть особенным для того, чтобы тебя любили»
- Виктор, во второй части «Пальмы» ваш герой, пилот международного класса, идет по пути летчика Мимино?
- Да, еще в первой части фильма он отказывается лететь за границу - и из большой столичной авиации его переводят на захолустный аэродром. Там он и возит кур с почтой, как главный герой комедии «Мимино». Но самое интересное, что в основе сценария «Пальмы-2» еще одна реальная история - в семье Лазарева появляется медвежонок. И это просто страшно! У нас есть фотография, которая очень хорошо отражает, как все это проходило: медвежонок Добрыня (в кадре еще периодически работала медведица Олеся. - Авт.) в одной части кадра, вся съемочная группа - в другой, на огромном расстоянии. Ведь это дикий зверь, слабо поддающийся дрессуре. А когда медвежата еще маленькие - сил много, терпения мало, зрение плохое, поэтому на всякий случай все время «бычат». Одно неловкое движение - и порванная куртка, кровавые царапины. Кроме того, снимали мы месяца четыре, за это время медвежата значительно подросли, прибавили в весе. Ну а я привык, что ли, научился понимать, чувствовать, держать дистанцию. Но в целом, я скажу, это, конечно, такое себе удовольствие. Только долбанутые русские артисты могут сниматься с живыми медведями (смеется)!
В семейном кино одно из главных действующих лиц - овчарка Пальма. Фото: Марс Медиа
Овчарка Пальма держит в зубах газету «Комсомолка». Фото: Марс Медиа
- Фильм подвешивает и крупную этическую дилемму: надо ли вообще приручать дикого медведя или лучше отпустить, если любишь? В лес.
- Много раз задавал себе этот вопрос. Это сложно, однозначно ответить нельзя. Потому что тема зоопарков и цирков - открытый вопрос. С одной стороны, сломанные судьбы животных. Но с другой - вопрос выживания. Ведь в зоопарки специально подбирают особей, которые не способны выжить в дикой природе и агрессивной среде. И тут что выбрать правильнее: дать животному погибнуть или заботиться, дарить любовь и позволить ему дарить радость людям?
- То есть вы не из тех родителей, которые детей в цирк не водят?
Семья актера на премьере «Пальмы-2» - жена Александра и дочери Варвара и Василиса. Фото: Марс Медиа
- Естественно. Я и сам ходил в цирк не раз, и детей водил. Ведь я артист - и знаю, что такое дисциплина (улыбается). И дрессура тоже. Цирк для меня прежде всего - это люди. Во вторую очередь - животные. Клоуны, акробаты, эквилибристы - все это цирк. И беззаветная преданность идее, профессии. Можете представить, что некоторые артисты всю жизнь (!) выступают с одним номером! В театре у меня куча спектаклей, ролей, они приходят и уходят - сегодня комедия, завтра драма, потом трагедия, а еще кино и телевидение - большой объем. А там всю жизнь, из поколения в поколение, передают один и тот же номер. И артист полжизни его готовит. Так что для меня цирк - не агрессия и подавление, а поклонение особому жанру искусства. Что касается животных, то в идеальном мире они должны жить в своей среде обитания. Но не все к этому приспособлены. Иногда это спасение для зверей, которые не выживут в условиях дикой среды. А отношения с дрессировщиком - кровные родственные узы. Вот и «Пальма-2» для меня - фильм о семье. О том, что не нужно быть кем-то особенным для того, чтобы тебя любили. Просто будь собой - и семья окружит тебя любовью и заботой. Вот что самое важное.
- Теперь коварный тест по теме. Какой фильм никогда и ни за что нельзя показывать детям, чтобы не разрушить психику навсегда? «Кошмар на улице Вязов», «Пальма», «Белый Бим Черное ухо» или...
- (перебивает) «Белый Бим»! Всё! Других вариантов и быть не может!
«Можно сойти с ума, если соглашаться на все предложения»
В картине «Кракен» Добронравов играет командира подводной лодки. Фото: кадр из фильма
- Теперь переходим к водным процедурам. В апреле у вас выходит еще одна премьера - «Кракен». Морской блокбастер про битву подводных лодок со страшным осьминогообразным существом с липучками. На действующих подводных лодках ВМФ РФ снимали?
- По большому секрету скажу, что были. Где? Не скажу (смеется), нельзя. Это удивительное чудо конструкторской мысли. Как можно представить, чтобы многоэтажная гостиница приходила в движение, погружалась на недоступные человеку глубины и еще разгонялась? Моряки, служащие на этих махинах, поистине бойцы невидимого фронта. В режиме 24/7 работают на нашу безопасность, охраняя берега, границы и подступы. Могут оказаться в любой точке мира, в том числе в режиме автономного плавания. Просто уникально! А что касается «Кракена», художники построили огромный макет подлодки, который приводится в движение специальным механизмом под названием «гимбл» - гидравлической системой, имитирующей движение и тряску.
- В картине с вами снова играет Саша Петров, который был нацелен на «Оскар», но к статуэтке тем временем подобрался другой ваш коллега и то-варищ - Юра Борисов. Ведь и вы могли оказаться в Голливуде? Когда получили предложение от Романа Полански.
- Да, как раз во «Дворце» сыграл Саша Петров. Так вышло. У него нет репертуарного театра, а у меня есть десятки спектаклей. Опять же границы закрыли. И я смирился. Пришло осознание, что, значит, так надо. Значит, дорога вывела так - и надо уметь это принимать. Жизнь от этого хуже не стала, занимался другими проектами и был счастлив. Не вышло поработать с маэстро, с классиком Голливуда? Ну бывает. Я не могу все бросить и на два месяца уехать в Рим, чтобы ждать съемок и сниматься. Называю это «браслеты джинна». С одной стороны, ты - всемогущий джинн, с другой - раб лампы. Браслеты не дают мне улететь.
Фото: Марс Медиа
- Но ведь это не так плохо? Востребованность. Многие только мечтают о подобном.
- Был у нас такой случай. С Марией Ароновой обсуждали работу. И я говорю: «Ой, там сейчас съемки, потом уезжаю в другой город, потом гастроли, потом еще что-то, времени совершенно нет». А она выслушала и спрашивает: «Ты сейчас жалуешься или хвастаешься?» Вот это про это. С одной стороны, да, это счастье. Мы всегда этого хотим: быть востребованными, получать интересную и разнообразную работу. У меня все это есть. Да, это накладывает отпечаток на стрессоустойчивость и так далее, но я стараюсь как можно больше отдыхать. И вообще, думаю на будущее о том, чтобы работы было меньше, но качество было выше. Иногда звонят: вот еще один спектакль, еще один фильм. И ты понимаешь, что так можно сойти с ума, если соглашаться на всё. Пора уже выбирать и расставлять приоритеты. Есть же и семья у меня.
«Сам внутри ребенок»
- Давайте о вашей прекрасной семье. Все - актеры. Вы говорили, что отец никогда не повышал голоса. Вам удалось отрастить такой же дзен?
- Папа, конечно, уникальная фигура. Он правда какой-то неземной. Именно поэтому его так любят зрители. Чувствуют это тепло. Потому что он - волшебное солнце: дарит свой свет, и люди к нему тянутся, как мотыльки к лампочке. Я таких людей больше не знаю. Просто невероятная и особенная харизма в этом смысле. Про себя скажу так: я другой (смеется). Бываю резким, но притом отходчивый! Не могу держать злобу внутри. Всегда извинюсь, когда остываю. Стараюсь, конечно, работать над собой. Все-таки у меня две девочки - очень яркие, активные (Варваре 14 лет, Василисе - 8. - Ред.). Слежу за тем, как я с ними общаюсь и как себя веду. Тут главный секрет в том, что все работает исключительно на собственном примере. Ты можешь сколько угодно учить ребенка, но, если он видит, что ты сам так не делаешь, никогда не будет следовать этим советам. Он это чувствует. Поэтому только примером. Но тут нам всем еще учиться и учиться. Я же сам внутри ребенок. И вообще не понимаю, как это - старшей Варе скоро 15 лет, просто взрослый человек. У меня в голове не укладывается.
Виктор (справа вверху) с младшим братом Иваном и отцом Федором Викторовичем. Фото: личная страница Федора Добронравова в социальной сети
- Чем увлекаются дочки?
- Варвара серьезно занимается фигурным катанием - имеет разряд КМС. Причем синхронным.
- Что?!
- Да, есть такая дисциплина. Очень красивая: в группе больше 10 человек, и вот они кружатся, делают поддержки, комбинации, очень широкая раскатка - прекрасно просто. Очень захватывающее зрелище. Василисе скоро исполнится 9, пока что катается для собственного развития, не на результат - развивает мышечный каркас, дисциплину тренирует. Она вообще у меня лунатила по ночам: просыпалась, приходила, разговаривала, а теперь после тренировок спит как убитая. Обе очень музыкальные - и поют, и танцуют. Василиса и на флейте играет, и пытается победить сольфеджио, которое никто в детстве не любит и еще не побеждал. Супруга Саша - фотограф, работает в МХТ им. Чехова.
- Звучит как идиллия. Прямо как в «Пальме».
- А что? Самое главное, суметь сделать хобби работой - и тогда не придется мучиться и «работать» всю жизнь. Вот я - счастливый человек, просто занимаюсь любимым делом. И надеюсь, что дети тоже найдут для себя любимое дело. Это безумно важно.
«Пальма-2» 6+, уже в кино.