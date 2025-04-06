Алексей Кравченко: «Слава богу, сыновья не пошли в актеры!»

Мощный торс, квадратный подбородок и волевой взгляд - ну разве можно представить Алексея Кравченко в роли, не связанной с амплуа силовика или просто героя? Оказывается, можно! И в родном Щукинском театральном, и в нескольких первых фильмах артист воплощал именно комедию - и делал это блестяще. Жаль, что в последнее время продюсеры и режиссеры чаще видят в актере машину по установлению порядка и справедливости. Сериал «Киловаттино» 16+ (СТС) стал приятным исключением - Алексей сыграл председателя сельсовета, на территории которого разворачивается настоящая ферма по майнингу криптовалюты, сжигающая электроэнергию.

- Алексей, «Киловаттино» - это в том числе попытка вырваться из капкана боевиков?

- Прежде всего это прекрасный и смешной проект, сделанный професиональной командой и партнерами. Что еще нужно для того, чтоб начинать отжигать после команды «Мотор!». Запретов же нет - комедия! Это всегда весело. Признаться, есть желание проявлять себя по-разному. И это вовсе не в новинку для меня. В Щуке у меня вообще практически не было ни одного драматического спектакля. Стоило понравиться зрителю в каком-либо боевике - и начинают тиражировать этот образ. А когда начинаешь отказываться, обижаются. Поэтому, если появляется комедийный сценарий и я подхожу на роль, как в случае с «Киловаттино», - это большая удача. И я ей пользуюсь. Мой персонаж руководит деревушкой. Пытается организовать внутри поселения собственное государство. Сюжет раскрывать не будем. Мне было на кого посмотреть, прежде чем создавать этот образ. Нет, я не копировал, но определенные черты узнаваемы - в жизни подобных персонажей встречал. Если смотреть со стороны, это действительно смешно.