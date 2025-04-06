Алексей Кравченко: «Слава богу, сыновья не пошли в актеры!»

Мощный торс, квадратный подбородок и волевой взгляд - ну разве можно представить Алексея Кравченко в роли, не связанной с амплуа силовика или просто героя? Оказывается, можно! И в родном Щукинском театральном, и в нескольких первых фильмах артист воплощал именно комедию - и делал это блестяще. Жаль, что в последнее время продюсеры и режиссеры чаще видят в актере машину по установлению порядка и справедливости. Сериал «Киловаттино» 16+ (СТС) стал приятным исключением - Алексей сыграл председателя сельсовета, на территории которого разворачивается настоящая ферма по майнингу криптовалюты, сжигающая электроэнергию.
- Алексей, «Киловаттино» - это в том числе попытка вырваться из капкана боевиков?
- Прежде всего это прекрасный и смешной проект, сделанный професиональной командой и партнерами. Что еще нужно для того, чтоб начинать отжигать после команды «Мотор!». Запретов же нет - комедия! Это всегда весело. Признаться, есть желание проявлять себя по-разному. И это вовсе не в новинку для меня. В Щуке у меня вообще практически не было ни одного драматического спектакля. Стоило понравиться зрителю в каком-либо боевике - и начинают тиражировать этот образ. А когда начинаешь отказываться, обижаются. Поэтому, если появляется комедийный сценарий и я подхожу на роль, как в случае с «Киловаттино», - это большая удача. И я ей пользуюсь. Мой персонаж руководит деревушкой. Пытается организовать внутри поселения собственное государство. Сюжет раскрывать не будем. Мне было на кого посмотреть, прежде чем создавать этот образ. Нет, я не копировал, но определенные черты узнаваемы - в жизни подобных персонажей встречал. Если смотреть со стороны, это действительно смешно.
Неспокойно нынче в деревне. Но кабачки уродились хорошие! («Киловаттино», 2025). Фото: канал СТС
- Усы пришлось приклеивать?
- Да. Обычно так и бывает: носишь усы - просят убрать, как было в сериале «The Телки» 18+. А как только сбрил, тут же понеслось: «А можно с усами? Успеете отрастить?» Вообще не очень люблю носить усы. Поэтому приклеивали.
- Какие у вас отношения с деревней?
- Я городской, но с детства ездил в пионерские лагеря - там были и деревни, и стада коров, и кукурузные поля, и запахи, и природа. С возрастом осознал, что в городе жить невозможно. Нужно жить за его чертой. Где свежий воздух, природа и покой. Это мое. В этом есть кайф.
- «Киловаттино» - не первый проект, сталкивающий городского жителя с деревней. Жизнь за городом облагораживает человека, уводя от искушений цивилизации.
- Тут все от человека зависит - во что он превратит место обитания. Есть те, кто кидает мусор под себя, гадит. А для меня это великолепие: не важно, какая погода - дождь или солнце - одинаково прекрасно. Тишина - это тоже круто. А в город приезжаешь - и отдельным испытанием становится обычная парковка машины. Конечно, и в деревне можно не замечать красоты: поставить пузырь на стол и никуда не ходить. Но это не мой случай.
«Рассусоливать про 90-е нет желания»
С Павлом Сафоновым (слева) и Александром Носиком в драме про трех товарищей «Цветы от победителей» 18+ (1999). Фото: личный архив Алексея Кравченко
- Закрывая тему комедии. Вы же должны были сыграть в «Курьере» 18+ Карена Шахназарова?
- Да, меня пригласили на пробы. И я тогда только приехал из Белоруссии после девяти месяцев съемок «Иди и смотри» 16+. Очень волновался: конечно, не понимал, как существовать в таком амплуа. Да, выучил текст, провел сцены, но был дико зажат. Потому что существовал до этого в совсем других обстоятельствах. Карен Георгиевич меня не утвердил. Я, конечно, расстроился. Зато была большая комедийная роль в сериале «Досье детектива Дубровского» 18+, где играли Николай Караченцов, Михаил Ульянов, Владимир Меньшов и многие другие.
В 13 лет Алексей снялся в картине «Иди и смотри» (1985) Элема Климова. Фото: кадр из фильма
- Вам посчастливилось работать со многими легендами русского кино. Кто особенно впечатлил?
- Мне действительно повезло работать с многими мэтрами. С Вахтангом Константиновичем Кикабидзе мы снимались в «Фортуне» 16+ Георгия Данелии - и он часто вытягивал меня на рыбалку в пять утра. А я это дело терпеть не могу. Но как отказать? Воспоминания об этих событиях невероятно душевные. К каждому мэтру, с кем работал, невероятное почтение. Бывал и в гостях, и встречался за съемочной площадкой. Но никогда не позволю себе фамильярничать.
Актеров в семье тем не менее хватает. В театре служат жена Надежда Борисова и дочь Ксения. Фото: Борис Кудрявцев/Экспресс газета. Фото: личный архив Алексея Кравченко
- Наметилась отчетливая тенденция - ренессанс на криминальные саги про 90-е: «Слово пацана» 18+, «Лихие» 18+, «Дети перемен» 18+ и так далее. Вы, как человек, сыгравший в «Бригаде» 18+, можете понять, с чем это связано?
- Возможно, поколение тех, кто снимает, продолжает рефлексировать на эту тему. Мне это неинтересно. Я уходил на службу (Кравченко отдал три года ВМФ СССР на Дальнем Востоке. - Авт.) в Советском Союзе, а вернулся, когда страны не стало. Я не узнавал ничего. Счастье было, что я дома, но все, что происходило вокруг, - тягучий и неприятный процесс разрушения. Снимать об этом? Не знаю. Наверно, тем, кто помладше, интересно. Я уже наснимался в подобном - и смотреть не хочу, и возвращаться к этой теме нет желания. Так что счастлив, что у меня пошли комедии: чем их больше, тем лучше.
«Не хочу быть душным»
С сыновьями Матвеем (слева) и Алексеем. Парни родились в первом браке актера. Фото: личный архив Алексея Кравченко
- В какую сторону развиваются ваши сыновья? Что их увлекает?
- Из них никто, слава богу, не пошел по моему пути. Старший (Алексей, 30 лет) - повар. С детства зафанател этим искусством, переводил продукты. Отслужил в армии, научился готовить, работал в ресторанах. Теперь открыл кейтеринговую компанию. Все сам. Никогда не клянчит помощи. Но куда без нее? Младший (Матвей, 20 лет) учится в колледже МВД РФ. Все спрашивают: «Это он что, тебя насмотрелся?» Отвечаю: «Нет, просто сказал, что хочет помогать людям. Еще со времен школы. А приоритеты среди актеров у него другие». Так что каждый из них занимается своим делом.