Юлия Барановская: «Я не из пугливых. Но и мне бывает страшно»

На этой неделе Первый канал отмечает свой 30-й день рождения - он начал вещание 1 апреля 1995 года (до сентября 2002-го - под брендом ОРТ). По случаю юбилея телеведущая Юлия Барановская рассказала о закулисье ток-шоу «Мужское/Женское» и о том, как ей удается совмещать работу с заботой о детях, которых она воспитывает одна. А их, напомним, трое: 19-летний Артем, 17-летняя Яна, 12-летний Арсений.

- Юлия, наверное, чаще всего вас ассоциируют с программой «Мужское/Женское». Какие вопросы люди задают при встрече?

- «М/Ж» - это огромная часть моей жизни, ведь я веду эту программу уже больше десяти лет. Передача очень популярна, могу судить об этом не только по рейтингам. Я часто езжу в командировки по России. И когда я куда-то прилетаю, то часто в аэропорту меня встречают со словами: «А у нас что-то случилось?» Люди привыкли, что в программе мы помогаем решать разные проблемы людей. Ко мне могут подойти на улице и попросить о помощи, разобраться в их ситуации - я к этому привыкла. Программу смотрят люди разных возрастов - от моих любимых бабушек и дедушек до молодежи. В соцсетях постоянно «вирусятся» нарезки из наших программ.

- Говорят, ведущие ежедневных передач обычно помнят лишь героев последних выпусков. У вас как с этим?

- В год мы снимаем больше 200 программ. За 10 лет получается больше двух тысяч историй. И очень многие надолго остаются у меня в памяти. Недавно сама в этом убедилась. Была в гостях на передаче Азамата и Гарика (речь об онлайн-шоу «Кстати» Азамата Мусагалиева и Гарика Харламова. - Авт.). Поводом стал как раз 10-летний юбилей «Мужского/Женского». И ребята придумали шуточную игру: описывали какую-то ситуацию, а я должна была ответить, был у нас в передаче такой сюжет или нет. Я удивилась, что я ошиблась всего один раз - и то не с сюжетом, а, кажется, с возрастом героя.

«Елена Васильевна всегда поможет»

- Эмоции в студии часто зашкаливают. Опасные истории на съемках бывают?

- Накал эмоций у нас высокий всегда. Были истории, когда человек в студии понимал, что за кулисами стоят сотрудники правоохранительных органов, и ему грозит арест. Как вы думаете, можно предсказать, как он будет себя вести?

Я не из пугливых. Мне не страшно то, что происходит в студии. Но бывает страшно в иных ситуациях. Я много езжу по стране. Часто чиновники, которые не хотят давать комментарии или препятствуют моей работе журналиста, вызывают группы немедленного реагирования и тому подобное. Но я все равно буду продолжать снимать такие сюжеты и решать проблемы людей, которые к нам обращаются со своей бедой. Почему? Потому что я часто слышу фразу: «Вы - наша последняя надежда». А это огромная ответственность.

- Десять лет вы в студии работаете с Александром Гордоном, с постоянными экспертами. Дружите?

- Экспертов у нас сейчас четверо. Их подбирают редакторы исходя из сюжета программы. Всегда в студии психолог и адвокат. Бывают и судмедэксперты, и профильные врачи. Часто помогаем детям со сложными заболеваниями, их родителям. Есть те, с кем мы не срабатываемся. А есть эксперты, которые уже десять лет приходят в нашу студию и считают ее, как и мы с Сашей, своим вторым домом. У нас здесь телевизионная семья.

- Вас с Гордоном чуть ли не мужем и женой объявляют...