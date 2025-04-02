Юлия Барановская: «Я не из пугливых. Но и мне бывает страшно»

На этой неделе Первый канал отмечает свой 30-й день рождения - он начал вещание 1 апреля 1995 года (до сентября 2002-го - под брендом ОРТ). По случаю юбилея телеведущая Юлия Барановская рассказала о закулисье ток-шоу «Мужское/Женское» и о том, как ей удается совмещать работу с заботой о детях, которых она воспитывает одна. А их, напомним, трое: 19-летний Артем, 17-летняя Яна, 12-летний Арсений.
- Юлия, наверное, чаще всего вас ассоциируют с программой «Мужское/Женское». Какие вопросы люди задают при встрече?
- «М/Ж» - это огромная часть моей жизни, ведь я веду эту программу уже больше десяти лет. Передача очень популярна, могу судить об этом не только по рейтингам. Я часто езжу в командировки по России. И когда я куда-то прилетаю, то часто в аэропорту меня встречают со словами: «А у нас что-то случилось?» Люди привыкли, что в программе мы помогаем решать разные проблемы людей. Ко мне могут подойти на улице и попросить о помощи, разобраться в их ситуации - я к этому привыкла. Программу смотрят люди разных возрастов - от моих любимых бабушек и дедушек до молодежи. В соцсетях постоянно «вирусятся» нарезки из наших программ.
- Говорят, ведущие ежедневных передач обычно помнят лишь героев последних выпусков. У вас как с этим?
- В год мы снимаем больше 200 программ. За 10 лет получается больше двух тысяч историй. И очень многие надолго остаются у меня в памяти. Недавно сама в этом убедилась. Была в гостях на передаче Азамата и Гарика (речь об онлайн-шоу «Кстати» Азамата Мусагалиева и Гарика Харламова. - Авт.). Поводом стал как раз 10-летний юбилей «Мужского/Женского». И ребята придумали шуточную игру: описывали какую-то ситуацию, а я должна была ответить, был у нас в передаче такой сюжет или нет. Я удивилась, что я ошиблась всего один раз - и то не с сюжетом, а, кажется, с возрастом героя.
«Елена Васильевна всегда поможет»
- Эмоции в студии часто зашкаливают. Опасные истории на съемках бывают?
- Накал эмоций у нас высокий всегда. Были истории, когда человек в студии понимал, что за кулисами стоят сотрудники правоохранительных органов, и ему грозит арест. Как вы думаете, можно предсказать, как он будет себя вести?
Я не из пугливых. Мне не страшно то, что происходит в студии. Но бывает страшно в иных ситуациях. Я много езжу по стране. Часто чиновники, которые не хотят давать комментарии или препятствуют моей работе журналиста, вызывают группы немедленного реагирования и тому подобное. Но я все равно буду продолжать снимать такие сюжеты и решать проблемы людей, которые к нам обращаются со своей бедой. Почему? Потому что я часто слышу фразу: «Вы - наша последняя надежда». А это огромная ответственность.
- Десять лет вы в студии работаете с Александром Гордоном, с постоянными экспертами. Дружите?
- Экспертов у нас сейчас четверо. Их подбирают редакторы исходя из сюжета программы. Всегда в студии психолог и адвокат. Бывают и судмедэксперты, и профильные врачи. Часто помогаем детям со сложными заболеваниями, их родителям. Есть те, с кем мы не срабатываемся. А есть эксперты, которые уже десять лет приходят в нашу студию и считают ее, как и мы с Сашей, своим вторым домом. У нас здесь телевизионная семья.
- Вас с Гордоном чуть ли не мужем и женой объявляют...
С Александром Гордоном Юлия провела уже более 2 тыс. выпусков «Мужского/Женского». Фото: личный архив Юлии Барановской
- Да, частенько такое бывает. Но это логично, если продолжить сравнение с домом. В доме живут два человека - мужчина и женщина, у них есть какие-то отношения. У нас с Гордоном за эти годы сложились особые телевизионные отношения. Но все остается в пределах студии. А в жизни мы просто дружим семьями. Я знаю, что Саша в любой момент, если мне будет нужно, во всем мне поможет. И делом, и словом. За эти годы мы хорошо сдружились. У нас даже традиция появилась: если мы никуда с детьми не улетаем, то 31 декабря приезжаем к Саше домой, наряжаем елку и проводим у него целый день, а потом уезжаем.
- С кем еще из коллег с Первого канала у вас сложились хорошие отношения?
- Со многими очень хорошо общаемся. Первый канал отличается тем, что здесь в коллективе маленькая текучка. Мы все работаем уже много-много лет. У нас теплые отношения с Еленой Васильевной Малышевой. Она - мегачеловек с большим сердцем и всегда готова помочь, если нужен какой-то врач. Я знаю, что могу ей написать или позвонить в любое время суток, она всегда откликнется. Много раз Елена Васильевна помогала рекомендацией, успокаивала. Я могу дать ее телефон своим друзьям, когда у них проблемы со здоровьем. Она лично с каждым поговорит, успокоит, все объяснит. А недавно очень помогла моей маме, когда у нее возникли проблемы со спиной. Елена Васильевна всю ситуацию держала на контроле. В итоге маме сделали операцию, сейчас она проходит реабилитацию.
С Димкой Борисовым (ведущий «Пусть говорят». - Авт.) мы тоже дружим, с Русланом Осташко (ведущий «Время покажет». - Авт.). С Русей мы хоть и работаем на разных программах, но часто ведем концерты, включая самые важные и серьезные мероприятия с участием нашего президента. В жизни также дружим, общаемся, на все праздники ходим друг к другу.
- Скоро в Сети выйдет ваш проект о многодетных семьях. Какая у него цель?
С Артемом и Яной. Фото: личный архив Юлии Барановской
- Я выросла в многодетной семье (у Юлии есть две сестры. - Авт.), и сама многодетная мама. Вижу, как за последние 10 лет отношение к таким семьям изменилось в лучшую сторону. Шаблон из прошлого «многодетная - значит неблагополучная» рушится, и сегодня быть многодетным - это круто. Проект «Большие семьи большой страны» я делаю при поддержке Института развития интернета, это новый взгляд на жизнь многодетных в разных регионах. Приходя в гости к большим семьям, я изучаю их быт, традиции. Мы обсуждаем и сложные вопросы, которые тревожат многих, - как прокормить, как за всеми успеть, как долюбить… Потом встречаюсь с губернаторами, и мы обсуждаем, какие меры поддержки оказываются многодетным на региональном уровне, как сделать так, чтобы многодетство стало нормой. Передаю им идеи по улучшению качества жизни от самих семей. Наш проект - путеводитель по жизни многодетных семей России, где есть и живые примеры, и ответы на важные вопросы для тех, кто воспитывает нескольких детей или только планирует.
«Детям нравится активный отдых»
Негламурное путешествие с детьми: Юлия с сыновьями Артемом и Арсением в объективе дочери Яны. Фото: личный архив Юлии Барановской
- Вы много путешествуете по России. Выбираете необычные поездки - ходите на болота, в открытое море, поднимаетесь на вершины...
- Обожаю узнавать новые места, мне сложно два раза поехать в одно и то же место. В России огромное количество мест, которые просто завораживают. Для меня самые незабываемые путешествия - на Шантарские острова, Байкал, Кольский полуостров, Алтай, Васюганские болота. Мы едем туда, где часто и не ступала нога туристов. В начале года ездили с детьми и друзьями к горе Белухе. Пять дней на снегоходах пробивали дорогу. Сами кололи дрова, носили воду, спали где придется, - условий не было никаких. За год с этой стороны к Белухе ездят всего человек 50. И это был лучший старый Новый год! Путешествуем всей семьей, такие совместные поездки сближают с детьми. Путешествия - это жизнь. Можно отдохнуть от повседневной суеты, от гаджетов. Я всем советую - исследуйте нашу страну. Она у нас очень красивая.
- Чем увлекаются ваши дети? Легки ли на подъем, если предлагаете такие экстремальные путешествия?
- Да, дети разделяют со мной любовь к активному и интересному отдыху, срываются со мной в такие путешествия с удовольствием. Они уже слабо себе представляют, что можно отдыхать, просто лежа на шезлонге у моря или озера. Им нравится активный отдых - бесконечные экскурсии, трекинг, каньонинг, фридайвинг, снорклинг.
У моего сына Артема мечта побывать во всех городах нашей страны (в России 1117 больших и малых городов. - Авт.). Он учится в Высшей школе экономики и планирует связать жизнь с индустрией гостеприимства. Артем - творческий человек, участвует в разных концертах, ведет мероприятия. Но главное его увлечение - гражданская авиация. Он знает про самолеты все! По точке в небе может определить, кто летит. Знает устройство самолета внутри и снаружи.
Арсений занимается футболом в Академии «Спартак». Это уже не просто хобби, а почти профессиональный спорт - ежедневные тренировки, в выходные дни игры и турниры. Для него футбол - вся его жизнь. Он очень его любит, и я ни разу в жизни от него не слышала, что он не хочет идти на тренировку. Мяч постоянно с ним в ногах. Было время, что он даже набивал под столом ногами мяч, пока делал уроки. Футбол он любит безусловной любовью.
Яна оканчивает школу. Она очень любит учиться, и, если ей нужны какие-то дополнительные знания и занятия, она всегда сама об этом говорит. Дочь много занимается общественными проектами, ей это нравится - благотворительность, помощь людям, волонтерство. Сейчас Яна занимается проблемой наркомании - изучает материалы, ездит в антинаркотические лагеря, пишет рефераты.
- Готовы морально к тому, что скоро у детей начнется самостоятельная жизнь, и к маме домой они станут приезжать только по выходным?
- Конечно, меня как маму это волнует. Но я ведь знала, что когда-нибудь это произойдет. Поэтому эти мои волнения дети точно не должны почувствовать на себе. Я всегда говорила, что хочу, чтобы мои дети приезжали ко мне в гости, когда они выпорхнут из гнезда, не потому что должны, а потому что им самим этого хочется. Вот и посмотрим, удалось ли мне это или нет.
«Мужское/Женское» 16+
Пн. - пт./16.05