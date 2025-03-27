Ирина Безрукова о выходе Михаила Ефремова на свободу: «Для семьи и коллег — радостная новость, но никто не забывает о трагедии»

Ирина Безрукова. Фото: Global Look Press

Актриса дала интервью Teleprogramma.org.

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11 апреля отметит 60-летний юбилей актриса Ирина Безрукова. В случае с Ириной цифры в паспорте, конечно, нагло врут. Артистка выглядит намного моложе своих лет. Помимо того, что Ирина регулярно ухаживает за собой, она, как говорил Николай Заболоцкий, не позволяет душе лениться, и всегда в движении.

А еще выяснилось, что Ирина Безрукова вообще никогда не употребляет нецензурную лексику. Об этом, а также об отношении к выходу по УДО Михаила Ефремова и роли матушки Зинаиды актриса рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на красной дорожке премьеры сериала «Актерище» онлайн-кинотеатра Kion.

«Я репетирую новый спектакль «Женитьба Фигаро» в Театре комедии»

— Ирина, сериал «Актерище» рассказывает о противостоянии именитого актера и хитрого блогера. Последний буквально провоцирует артиста на непотребные поступки. А вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с недобросовестными блогерами?

— Лично мне — нет. Но, наверное, моим коллегам — да. Все, что знает широкая общественность, доходит и до меня.

А блогеры — это те люди, которые, чтобы получить популярность, могут совершать разные сомнительные действия.

— А вы читаете каких-то известных блогеров?

— Мне некогда. Я даже новости не всегда узнаю. Например, у меня была съемка в гостинице «Балчуг», а лишь только спустя несколько часов я узнала, что рядом сгорел жилищный комплекс.

— А что за съемка?

— К моему дню рождения программа «Однажды» снимает обо мне репортаж. Я была у них уже несколько раз. И съемочная группа решила снять еще одну передачу.

— Как планируете отметить день рождения?

— Я буду репетировать и именно в этот день отмечать не планирую. Может быть, после, но там будет видно.

Я репетирую новый спектакль «Женитьба Фигаро» в Театре комедии. И играю два спектакля в Московском губернском театре и два как раз в Театре комедии. Сейчас каждый день идут репетиции постановки.

— С каким настроением вы встречаете обычно день рождения? Вам грустно или, наоборот, радуетесь всеобщему вниманию?

— Очень многие поздравляют, поскольку мои знакомые живут в разных часовых поясах. Присылают много цветов.

Моя задача — хотя бы каждому ответить. Иногда на это нужно несколько дней.

Ирина Безрукова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

«Сергей позвонил какой-то незнакомой женщине, и та его поставила на место нецензурным языком»

— Спрошу еще по теме сериала «Актерище». Какую самую нелепую сплетню о себе вам доводилось слышать?

— У меня как раз есть об этом информация в запрещенной соцсети. Но это, скорее, ошибка, а не сплетня. На одной из программ Саша Петров и Сергей Бурунов рассказывали разные истории.

И Сергей вспомнил, что собирался к Саше на спектакль. И тот ему должен был прислать телефон Ирины Старшенбаум, но по ошибке прислал другой.

В итоге Сергей позвонил какой-то незнакомой женщине, и та его поставила на место нецензурным языком. И Петров говорит Бурунову: «Может, я тебе переслал телефон Ирины Безруковой?»

А я совсем не умею ругаться матом и записала обращение к Сергею Бурунову, можете посмотреть его в моих соцсетях.

— Совсем-совсем не умеете?

— Я просто не приучена к этому. Только на кинопробах я пробовалась на героинь, которые используют мат.

Но, наверное, к счастью, меня ни разу не утверждали на такую роль.

«Я играю матушку Зинаиду»

— Поговорим на актуальные темы. Наверное, слышали, что Михаил Ефремов выходит на свободу. Как вы отнеслись к этой новости?

— Да, конечно. Я прочла пост его сына Никиты. Для семьи и коллег это радостная новость, но никто не забывает, что произошла трагедия, погиб человек.

Ирина Безрукова. Фото: Global Look Press

— Как вы думаете, Михаил Олегович вернется в профессию?

— Скорее всего, да. Если со здоровьем у него все будет хорошо, то, наверное.

— Каковы ваши личные ближайшие планы?

- В планах — выпуск спектакля «Женитьба Фигаро» и продолжить играть в постановках, в которых я участвую.

Вскоре возобновятся съемки фильма с рабочим названием «На круге», который был заморожен. Это полнометражная картина по историческим фактам. Главного героя, священника, играет Андрей Мерзликин, а я — его жену, матушку Зинаиду.

В фильме рассказывается о геноциде казачества на Дону. Сценарий был сделан по книге. Мы уже снимали в станице Вешенская на Дону, где я родилась.

Там успела сняться Нина Русланова, уже ушедшая из жизни, также сыграли Станислав Любшин, Марат Башаров.

— А есть ли у вас знакомые священнослужители, которые помогают готовиться к роли?

— В моем окружении есть священник, причем мультипликатор по образованию. Утром он проводит службу, днем рисует мультики, вечером — снова на службу.

Вообще, у меня есть знакомые среди священников, имамов, буддийских лам. В общем, мне интересно общаться с разными людьми.

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