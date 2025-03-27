Ирина Безрукова о выходе Михаила Ефремова на свободу: «Для семьи и коллег — радостная новость, но никто не забывает о трагедии»

11 апреля отметит 60-летний юбилей актриса Ирина Безрукова. В случае с Ириной цифры в паспорте, конечно, нагло врут. Артистка выглядит намного моложе своих лет. Помимо того, что Ирина регулярно ухаживает за собой, она, как говорил Николай Заболоцкий, не позволяет душе лениться, и всегда в движении.

А еще выяснилось, что Ирина Безрукова вообще никогда не употребляет нецензурную лексику. Об этом, а также об отношении к выходу по УДО Михаила Ефремова и роли матушки Зинаиды актриса рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на красной дорожке премьеры сериала «Актерище» онлайн-кинотеатра Kion.

«Я репетирую новый спектакль «Женитьба Фигаро» в Театре комедии»

— Ирина, сериал «Актерище» рассказывает о противостоянии именитого актера и хитрого блогера. Последний буквально провоцирует артиста на непотребные поступки. А вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с недобросовестными блогерами?

— Лично мне — нет. Но, наверное, моим коллегам — да. Все, что знает широкая общественность, доходит и до меня.

А блогеры — это те люди, которые, чтобы получить популярность, могут совершать разные сомнительные действия.

— А вы читаете каких-то известных блогеров?

— Мне некогда. Я даже новости не всегда узнаю. Например, у меня была съемка в гостинице «Балчуг», а лишь только спустя несколько часов я узнала, что рядом сгорел жилищный комплекс.

— А что за съемка?

— К моему дню рождения программа «Однажды» снимает обо мне репортаж. Я была у них уже несколько раз. И съемочная группа решила снять еще одну передачу.

— Как планируете отметить день рождения?

— Я буду репетировать и именно в этот день отмечать не планирую. Может быть, после, но там будет видно.

Я репетирую новый спектакль «Женитьба Фигаро» в Театре комедии. И играю два спектакля в Московском губернском театре и два как раз в Театре комедии. Сейчас каждый день идут репетиции постановки.

— С каким настроением вы встречаете обычно день рождения? Вам грустно или, наоборот, радуетесь всеобщему вниманию?

— Очень многие поздравляют, поскольку мои знакомые живут в разных часовых поясах. Присылают много цветов.

Моя задача — хотя бы каждому ответить. Иногда на это нужно несколько дней.