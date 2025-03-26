Андрей Фролов: «Артист должен быть готов ко всему»

А что касается работы в такси, у артистов на творческом пути всегда случаются такие моменты простоя, когда нет работы ни в театре, ни в кино, а жить на что-то нужно. Не каждый может себе запасти финансовую подушку безопасности. Поэтому в какой-то момент, да, я работал в такси, когда уже был узнаваемым актером. Люди удивлялись, когда видели меня за рулем, а я отвечал, что так бывает. Немножечко, может быть, стыдно, но, с другой стороны, чего стыдиться? Любой честный труд всегда ценится. Когда были пандемийные времена, кино долго не могло выбраться из-за ограничений, я пошел работать курьером и развозил на машине посылки. Спасало то, что на лице была маска и многие не особо всматривались, но более внимательные люди говорили: да не может быть! Но я не стесняюсь, потому что вижу, какой правильный пример подаю своим детям (у Андрея 13-летний сын Мирон и 9-летняя дочь Марина. - Ред.). Надеюсь, эти навыки мне действительно помогают. Артист вообще должен быть готов ко всему, чем больше он умеет, чем больше он знает, тем лучше это сказывается на качестве его работы.

«Мечта юности - сыграть автогонщика»

- Вы уже немножко сказали про пример детям. Расскажите, пожалуйста, как они сейчас относятся к актерской профессии? Многие актеры не хотят, чтобы их наследники шли в такую зависимую профессию. Как у вас?

- Я тоже категорически не хочу, чтобы они стали артистами. Это действительно тяжелый труд, и они это прекрасно видят. Я очень часто куда-то уезжаю, приезжаю, и дома приходится очень много и читать, и разбирать, и репетировать, если это театральные постановки. Они все время так смотрят, говорят: «Сколько можно читать, пап, сколько можно учить»... Не так давно у меня был выпуск спектакля «Пиковая дама», он в стихах, и, когда я учил, они уже знали практически весь первый акт моего персонажа наизусть, потому что за мной волей-неволей повторяли. Мой сын, когда ему было 11 лет, пришел посмотреть спектакль и сказал: «Ничего себе! Два с лишним часа, и все наизусть, в стихах, да ну!» Я спросил, хотел бы он так, и он сказал, что нет, не хотел бы. Дети видят, как я переживаю, а я такой достаточно рефлексирующий артист, и где мне, как не дома, открывать эмоции.