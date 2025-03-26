Андрей Фролов: «Артист должен быть готов ко всему»

Скоро на телеканале ТВ-3 состоится премьера фантастического детективного сериала «Спецгруппа «Сигма» о следственной группе, специализирующейся на таинственных делах. Главные роли в проекте исполняют Андрей Фролов, Александра Хромова и Николай Коротаев, а режиссером выступает Дмитрий Сорокин. Героям предстоит столкнуться с организацией, способной украсть человеческую личность, и спасти мир от вторжения искусственного интеллекта. Перед премьерой мы поговорили с актером Андреем Фроловым о проекте, вере в мистику и чудеса, а также об актерской профессии и будущих ролях.
«Внутри себя надеюсь на волшебное»
- Андрей, расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовал сценарий проекта «Спецгруппа «Сигма» и чем вам интересен ваш герой Сабадаш.
- Сериал «Спецгруппа «Сигма» - это такой мистический, детективный, приключенческий триллер со своими перипетиями. Когда мы обсуждали сценарий с режиссером, он мне поведал некую тайну - не знаю, насколько это правдивая история, но она мне очень понравилась: в советское время был такой департамент, который занимался паранормальными явлениями, назывался он «Паутина». Режиссер меня заразил этой идеей, поэтому я согласился сниматься.
Режиссер Дмитрий Сорокин (слева) и трио главных героев. Фото: канал ТВ-3
Если вкратце, есть некий злой гений, который умеет чудным образом управлять людьми, давить на их живые эмоции и нотки, чтобы они делали то, что было нужно ему. И вот, собственно говоря, образовывается этот отряд «Сигма». По сюжету он был уже в какое-то время создан, потом расформирован, потому что все эти загадочные явления прекратились, и вот они появились вновь. Моего героя Сабадаша опять привлекают к работе, потому что знают, что он был из первого отряда, он опытный и знающий мастер своего дела. Сабадаш берет на себя обязательство помочь найти этого злого гения и спасти наш мир. Он не один, у Сабадаша есть начальник, который моложе его, персонаж Колобков. И еще девочка, которая работает бихевиористом. Мы с актрисой Сашкой Хромовой очень смеялись, потому что это слово трудновыговариваемое.
- В сериале много загадочного и таинственного. А вы верите в мистику? Приходилось ли сталкиваться с тем, что невозможно объяснить с научной точки зрения?
- Вот ни разу не сталкивался, а поскольку я ни разу не сталкивался, поэтому в мистику не верю. Может быть, где-нибудь глубоко в душе... Артисты ведь все дети, а дети любят верить в чудеса. Поэтому, наверное, внутри себя я все-таки надеюсь на существование чего-то волшебного.
Но однажды в детстве у меня был случай, когда мне было лет шесть… Я сейчас понимаю с высоты возраста, что это все было сделано моим дядей. Так получилось, что я остался у бабушки, а родители почему-то не могли отметить Новый год. И вот уже около полуночи я сижу, очень скучаю, потому что нет родителей, и приходит мой дядя, родной брат папы.
Будущий актер Андрей Фролов в школьные годы. Фото: личный архив Андрея Фролова
Он говорит: «Ну что ты скучаешь?» Я говорю: «Да вот, родителей нет, Дед Мороз ко мне не пришел...» И вдруг я вижу, как по нашей улице, а там один фонарь всего, идет Дед Мороз, один, с мешком, и удаляется от нашего дома. И дядя Толя одевается, выбегает из дома, пробегает под светом этого фонаря и куда-то в темноту ныряет вслед за Дедом Морозом. И через какое-то время он приходит с коробкой подарков. Тогда я поверил, что Дед Мороз есть! Милая детская история про новогоднее волшебство.
- У вас интересная биография (за плечами Калужское авиационное летно-техническое училище, ВГИК, театр «Ленком Марка Захарова» и даже, как пишут в интернете, подработка таксистом). Помогают ли эти навыки на съемках?
- Конечно, помогают. Что касается училища, к сожалению, я не прошел военно-летную комиссию. Я отучился по специальности техника, механика самолетно-вертолетного двигателя, но все равно нас учили аэродинамике, то есть управлению и самолетом, и вертолетом. Это мой незакрытый гештальт - сыграть летчика. Потому что я это все знаю, я это все умею. И все, что за три года в военном училище прошло через мои руки, мне интересно и по сей день. И если есть такая возможность, я еду в ДОСААФ с летчиками, чтобы полетать на Як-52.
Я могу делать фигуры высшего пилотажа, не абы какие, но, допустим, бочку я сделаю с легкостью. Хотелось бы применить эти навыки, но пока не было такой возможности.
В скором времени на ТВ-3 также выйдет сериал «Зов русалки» с Андреем Фроловым и Катей Кабак. Фото: канал ТВ-3
А что касается работы в такси, у артистов на творческом пути всегда случаются такие моменты простоя, когда нет работы ни в театре, ни в кино, а жить на что-то нужно. Не каждый может себе запасти финансовую подушку безопасности. Поэтому в какой-то момент, да, я работал в такси, когда уже был узнаваемым актером. Люди удивлялись, когда видели меня за рулем, а я отвечал, что так бывает. Немножечко, может быть, стыдно, но, с другой стороны, чего стыдиться? Любой честный труд всегда ценится. Когда были пандемийные времена, кино долго не могло выбраться из-за ограничений, я пошел работать курьером и развозил на машине посылки. Спасало то, что на лице была маска и многие не особо всматривались, но более внимательные люди говорили: да не может быть! Но я не стесняюсь, потому что вижу, какой правильный пример подаю своим детям (у Андрея 13-летний сын Мирон и 9-летняя дочь Марина. - Ред.). Надеюсь, эти навыки мне действительно помогают. Артист вообще должен быть готов ко всему, чем больше он умеет, чем больше он знает, тем лучше это сказывается на качестве его работы.
«Мечта юности - сыграть автогонщика»
- Вы уже немножко сказали про пример детям. Расскажите, пожалуйста, как они сейчас относятся к актерской профессии? Многие актеры не хотят, чтобы их наследники шли в такую зависимую профессию. Как у вас?
- Я тоже категорически не хочу, чтобы они стали артистами. Это действительно тяжелый труд, и они это прекрасно видят. Я очень часто куда-то уезжаю, приезжаю, и дома приходится очень много и читать, и разбирать, и репетировать, если это театральные постановки. Они все время так смотрят, говорят: «Сколько можно читать, пап, сколько можно учить»... Не так давно у меня был выпуск спектакля «Пиковая дама», он в стихах, и, когда я учил, они уже знали практически весь первый акт моего персонажа наизусть, потому что за мной волей-неволей повторяли. Мой сын, когда ему было 11 лет, пришел посмотреть спектакль и сказал: «Ничего себе! Два с лишним часа, и все наизусть, в стихах, да ну!» Я спросил, хотел бы он так, и он сказал, что нет, не хотел бы. Дети видят, как я переживаю, а я такой достаточно рефлексирующий артист, и где мне, как не дома, открывать эмоции.
Одну из ролей в «Спецгруппе «Сигма» исполнила Ирина Горячева. Фото: канал ТВ-3
- У ваших детей получается тянуться к чему-то другому, хотя у них артисты и папа, и мама (жена актера - его бывшая одногруппница, актриса Инна Дымская. - Ред.)?
- Конечно. Они видят, как это тяжело, поэтому, я думаю, у них сейчас в голове формируются мысли и зарождается зерно найти какое-то более интересное дело. Хотя сейчас они об этом пока не говорят.
- Есть информация, что вы входили в состав хоккейной команды артистов «КомАр». Как сейчас складывается со спортом?
- Спорт важен для любого человека, потому что движение - это жизнь. И чем я старше становлюсь, тем больше это осознаю. Не двигаться нельзя, иначе можно пустить корни в диван. Но для артиста спорт особенно важен, потому что, повторюсь, артист должен быть готов ко всему. Нет такого, что мне вдруг скажут: «Андрей, через год мы хотим видеть вас в роли пловца». Я уже должен им быть. И тогда уже не будет сомнений в выборе.
Сейчас, если у меня есть время, я записываюсь в какой-нибудь фитнес, клубов очень много в Москве. Хоккей я обожаю, это мой самый любимый вид спорта. Но, к сожалению, нет сейчас времени и возможности посещать тренировки. А команда наша уже не существует, так получилось, что она как-то так внезапно прекратила свое существование. Но есть много других команд, где играют артисты.
- Расскажите про ваши планы в профессии - наверняка летом будет много съемок?
- Я сейчас уезжаю в Туапсе на съемку одной кинокартины. А летом приступаю к съемкам другой кинокартины. Работы много, она есть, и это хорошо.
- Вы сказали, что хотели бы сыграть летчика. А что еще у вас есть в мечтах?
- Сыграть автогонщика еще - моя мечта с юности, поскольку у меня папа профессиональный водитель. И я сам рано научился ездить на автомобиле, и сейчас мы с сыном, если есть свободное время, гоняем в картинге. В исторической картине хотелось бы сыграть или в вестерне, но вестерны у нас как-то не принято снимать, хотя это было бы замечательно.
- Истории про автогонщиков вам интересны в контексте трюков или вы сами их не делаете?
- Как сказал один режиссер, когда я попросил самостоятельно сделать довольно-таки опасный трюк: «Андрюх, конечно, с переломанной ногой мы тебя сможем снимать, но это будет очень долго. Поэтому давай лучше отдадим это каскадерам, поскольку они уже здесь и это их хлеб». Когда есть возможность сделать трюки, я стараюсь делать сам, мне это интересно. Что касается машин, здесь нужен высокий профессиональный навык, но, если меня научат, я с радостью сделаю это сам.
«Спецгруппа «Сигма» 16+
Фото: канал ТВ-3