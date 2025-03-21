Сергей Бурунов: «Когда летел, пожалел сто раз»

На телеканале СТС продолжается показ остросюжетного шоу «В темноте». В каждой серии пятеро публичных личностей бросают вызов своим страхам и испытывают себя в условиях полного блэкаута. А в темноте может случиться все что угодно, включая встречу с символом года — змеей. Но лучше — с верблюдом!

Ведущий проекта — Сергей Бурунов. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о самом отчаянном поступке в жизни, поездках по городам и весям на мотоцикле и о том, как впервые встал на лыжи в Сочи.

«Мне было интересно наблюдать за съемками в темноте»

— Сергей, ранее вы вели на СТС «Форт Боярд». Как, по-вашему, по сложности испытаний и накалу страстей шоу «В темноте» может сравниться с «Боярдом»?

— «Форт Боярд» запомнился мне навсегда как сложный физический эксперимент над моим организмом. Вы знаете, «В темноте» — совершенно другая история. «Форт Боярд» яркий и стремительный, тогда как новое шоу в первую очередь очень технологичное.

Мне было интересно наблюдать за съемками в темноте, когда, кажется, что это просто невозможно. При этом участники совершенно разные, и за сорок два часа без света о них можно многое узнать. Я бы назвал это микромоделью общества, за которым мы, зрители, подглядываем.

— Сейчас многие прорабатывают свои страхи и комплексы с психологом. Был ли у вас подобный опыт?

— Да, я везде и честно говорю об этом. Действительно много разговариваю с психологом и нахожусь в терапии.

Всем советую, потому что чем старше вы становитесь, тем больше необходимости разложить все по полочкам в своей голове.

«На шоу «Форт Боярд» случился мой самый отчаянный поступок»

— На какой самый отчаянный поступок когда-либо решались? А на что точно никогда бы не пошли?

— Вот мы вспомнили «Форт Боярд», где как раз и случился мой самый отчаянный поступок, на который я отважился под влиянием общего куража.

Это был прыжок с сорока метров. Я решился на него как-то легко и быстро, но, когда летел, конечно, пожалел сто раз.