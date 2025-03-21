Сергей Бурунов: «Когда летел, пожалел сто раз»

На телеканале СТС продолжается показ остросюжетного шоу «В темноте». В каждой серии пятеро публичных личностей бросают вызов своим страхам и испытывают себя в условиях полного блэкаута. А в темноте может случиться все что угодно, включая встречу с символом года — змеей. Но лучше — с верблюдом!
Ведущий проекта — Сергей Бурунов. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о самом отчаянном поступке в жизни, поездках по городам и весям на мотоцикле и о том, как впервые встал на лыжи в Сочи.
«Мне было интересно наблюдать за съемками в темноте»
— Сергей, ранее вы вели на СТС «Форт Боярд». Как, по-вашему, по сложности испытаний и накалу страстей шоу «В темноте» может сравниться с «Боярдом»?
— «Форт Боярд» запомнился мне навсегда как сложный физический эксперимент над моим организмом. Вы знаете, «В темноте» — совершенно другая история. «Форт Боярд» яркий и стремительный, тогда как новое шоу в первую очередь очень технологичное.
Мне было интересно наблюдать за съемками в темноте, когда, кажется, что это просто невозможно. При этом участники совершенно разные, и за сорок два часа без света о них можно многое узнать. Я бы назвал это микромоделью общества, за которым мы, зрители, подглядываем.
— Сейчас многие прорабатывают свои страхи и комплексы с психологом. Был ли у вас подобный опыт?
— Да, я везде и честно говорю об этом. Действительно много разговариваю с психологом и нахожусь в терапии.
Всем советую, потому что чем старше вы становитесь, тем больше необходимости разложить все по полочкам в своей голове.
«На шоу «Форт Боярд» случился мой самый отчаянный поступок»
— На какой самый отчаянный поступок когда-либо решались? А на что точно никогда бы не пошли?
— Вот мы вспомнили «Форт Боярд», где как раз и случился мой самый отчаянный поступок, на который я отважился под влиянием общего куража.
Это был прыжок с сорока метров. Я решился на него как-то легко и быстро, но, когда летел, конечно, пожалел сто раз.
Кадр из шоу «В темноте». Фото: телеканал СТС
— А есть ли у вас табу в профессии? Допустим, никогда бы не решились на быстрое и радикальное похудение или набор веса?
— Скажу немножко патетично, но главное табу — не работать с материалом, который не цепляет. Правда, такая возможность появляется только со временем, с возрастом и опытом. В начале пути, конечно, ведешь себя по-другому.
«Для меня мотоцикл — исполнение детской мечты»
— Есть немало шуток, что мужчины начинают задумываться о покупке мотоцикла ближе к сорока. Что вас сподвигло? Никогда не было страха, связанного с вождением и дорогой?
— Для меня мотоцикл — исполнение детской мечты, а ныне форма медитации. Но о чем я всегда говорю, так это об обязательной экипировке, внимательном отношении к дороге и соблюдении правил. Тогда никаких страхов не будет.
Сергей Бурунов на съемках шоу «В темноте». Фото: телеканал СТС
— Сейчас популярен внутренний туризм. Какие города в России вас удивили, влюбили в себя? Куда вам всегда приятно возвращаться?
— Я люблю путешествовать на мотоцикле. Например, так я посетил Казань и от этого города оказался в совершенном восторге.
Также побывал в красивейших горах Северного Кавказа. В целом любое путешествие на мотоцикле — особое наслаждение.
-— Может, хотите попробовать какой-то экстрим, новый спорт?
— Ну вот в этом году впервые встал на лыжи в горах Сочи. Раньше приезжал туда только дышать воздухом и гулять, а теперь потихоньку становлюсь лыжником. Тяжело, но учусь.
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