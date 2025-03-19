Ангелина Стречина: «Третий сезон «Триггера» — это время выживания»

На Первом канале идет показ третьего сезона сериала «Триггер». За два сезона звездный статус обрел не только Максим Матвеев, но и другие актеры проекта — Ангелина Стречина и Влад Тирон.
В «Триггере» они играют влюбленных, но проблемы приходят и в их личную жизнь. О деталях третьего сезона они рассказали Teleprogramma.org.
«Ей не хватает его любви и внимания»
— Ангелина, вы играете младшую сестру Артема Стрелецкого, роль которого воплотил Максим Матвеев. Понятно, что персонаж он спорный, но ваша героиня относится к нему с нескрываемой ненавистью в третьем сезоне. Почему такое категоричное неприятие брата?
— Возможно, причина в том, что ей не хватает его любви и внимания, особенно по отношению к семье. Артем помогает всем, но не уделяет времени своим близким — он всегда где-то пропадает, почти не бывает дома.
Вместо того чтобы сесть и поговорить, брат с сестрой так и не находят возможности для откровенного общения, и этот постоянный разрыв лишь усиливает боль и разобщенность. С ее стороны уж точно.
— Как ваша героиня переживает, что ее отец — герой Игоря Костолевского — настолько болен, что уже не узнает ее?
— Это чрезвычайно болезненно. Во время съемок много говорили об этой линии: для дочери мысль о том, что отец не может ее распознать, — настоящий кошмар.
Представьте, когда она обращается к нему как «папа», а он отвечает: «А вы кто?» Надеюсь, актерская игра поможет передать всю глубину этой трагичной ситуации.
Влад Тирон и Игорь Костолевский в сериале «Триггер-3». Фото: Первый канал
«Она все еще его любит»
— Что изменилось в отношении вашей Кати к Моте — герою Влада Тирона?
— Спойлер — она все еще его любит. Но, как говорится, люди развиваются. Когда два человека встречаются, им нужно расти вместе. Увы, их пути в определенный момент разошлись.
Катя несет на себе всю тяжесть семейных проблем, а Мотя живет в мире возможностей: занимается психологией, аспирантурой и самореализацией. Для нее это время выживания, и, несмотря на чувства, их связь стала больше дружеской, нежели романтической.
— И последнее, интересно почему, по вашему мнению, зритель так полюбил сериал «Триггер»? Что за формула успеха в нем заключена?
— Я только вчера обсуждала этот вопрос с девушкой в маникюрном салоне. Видимо, аудитория почувствовала искренность и глубину образов, а также тот реализм, с которым показаны сложные семейные и личные отношения, которые близки очень многим.
Сериал способствует к их обсуждению и в собственной жизни, а разговор — это первый и важный шаг к решению любых проблем.
Максим Матвеев в сериале «Триггер-3». Фото: Первый канал
Владислав Тирон: «Триггер» — это зеркало, в котором зрители видят себя»
— Влад, в «Триггере» вы тот персонаж, который всегда поражает уровнем доброты и эмпатии во всех ситуациях. Что побуждает вашего Матвея ухаживать за Стрелецким-старшим, несмотря на все сложности личных отношений с его детьми: как с любимой девушкой Катей, так и недавним наставником во всем, Артемом?
— Прежде всего, это чувство ответственности, которое Матвей испытывает по отношению к этим людям. Он давно с ними знаком и ощущает себя частью этой семьи, хотя отношения с Катей официально не оформлены.
Ну и, конечно, эмпатия, о которой вы сказали, — это тоже часть его характера. Она проявляется в его поступках.
— В какой момент у вашего героя что-то «срывается», и он решает начать новую жизнь, пойти на работу в клинику?
— Дело в том, что время между вторым и третьим сезонами — это полный хаос в жизни семьи. Болезнь отца, постоянные заботы... Матвей, по сути, выполняет функцию обслуживания дома, ухаживает за тяжело больным Стрелецким-старшим.
Но внутри него всегда были амбиции, желание профессионально развиваться. И когда в третьем сезоне появляется такая возможность, Матвей цепляется за этот шанс.
Ангелина Стречина и Владислав Тирон. Фото: Первый канал
«Зрители видят в сериале отражение своих жизненных ситуаций»
— И в том числе использует те навыки, которые перенял у Стрелецкого? Кстати, использовали его не только в роли?
— Опыт, который Матвей получает от Стрелецкого, очень важен для него. И да, из сериала это шагнуло и в мою жизнь, могу отметить только полезность скоростной психологической работы. Во всяком случае, лично для себя.
— Как вы думаете, почему зрители так полюбили «Триггер», который всегда в топе просмотров и повышенного ожидания?
— Зрители видят в сериале отражение своих жизненных ситуаций. Они начинают обращать внимание на себя, на свои отношения, на те проблемы, которые возникают в разные возрастные периоды.
Психология сейчас активно развивается, и многие находят параллели между своими историями и тем, что происходит с героями сериала. «Триггер» как зеркало, в котором зрители видят себя. Думаю, именно поэтому проект так резонирует с аудиторией.
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