Ангелина Стречина: «Третий сезон «Триггера» — это время выживания»

На Первом канале идет показ третьего сезона сериала «Триггер». За два сезона звездный статус обрел не только Максим Матвеев, но и другие актеры проекта — Ангелина Стречина и Влад Тирон.

В «Триггере» они играют влюбленных, но проблемы приходят и в их личную жизнь. О деталях третьего сезона они рассказали Teleprogramma.org.

«Ей не хватает его любви и внимания»

— Ангелина, вы играете младшую сестру Артема Стрелецкого, роль которого воплотил Максим Матвеев. Понятно, что персонаж он спорный, но ваша героиня относится к нему с нескрываемой ненавистью в третьем сезоне. Почему такое категоричное неприятие брата?

— Возможно, причина в том, что ей не хватает его любви и внимания, особенно по отношению к семье. Артем помогает всем, но не уделяет времени своим близким — он всегда где-то пропадает, почти не бывает дома.

Вместо того чтобы сесть и поговорить, брат с сестрой так и не находят возможности для откровенного общения, и этот постоянный разрыв лишь усиливает боль и разобщенность. С ее стороны уж точно.

— Как ваша героиня переживает, что ее отец — герой Игоря Костолевского — настолько болен, что уже не узнает ее?

— Это чрезвычайно болезненно. Во время съемок много говорили об этой линии: для дочери мысль о том, что отец не может ее распознать, — настоящий кошмар.

Представьте, когда она обращается к нему как «папа», а он отвечает: «А вы кто?» Надеюсь, актерская игра поможет передать всю глубину этой трагичной ситуации.