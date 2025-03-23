Владимир Стеклов: «Внук Данька подарил правнука. Очень рассчитываем на продолжение династии!»

- Пожалуй, да, параллели есть всегда. Потому что развитие истории спирально: когда все возвращается на круги своя. Да, меняются нюансы, обстоятельства, люди во власти. Но так или иначе тенденции очевидны. Конечно, это не значит, что мы каждый раз заново изобретаем самовар или велосипед. Но цикличность говорит о другом - о том, что приходится сталкиваться с собственным выбором, а не выбором предков из глубины веков. Мы сами имеем шанс на определение пути - иногда драматичного и трагического, а иногда на славу государства Российского.

- Кто не помнит историю, у того нет будущего. А снимать про настоящее не менее важно? Сериал «Ополченский романс» (18+, Premier, доступны все серии) стал чуть ли не вторым проектом про СВО на третий год ее проведения и 11-й год борьбы за Русский мир. Насколько важна такая работа?

- Если говорить не только о режиссерах и продюсерах, а о самой теме СВО, то обращаться к ней или нет - выбор каждого. И отношение к этой сложной многослойной теме непростое. И не однозначное. Не все подходят к ней с открытым забралом. Мы же знаем тех, кто «войне нет».

- Это плохо?

- Скажу так. В этом нет ничего удивительного. И это не значит, подчеркну, что я принимаю их точку зрения. Ведь мы помним, как во времена Великой Отечественной - что регулярно сейчас раскрывается в архивах, огромное количество людей, к сожалению, встречали хлебом-солью, в парадных рубахах нацистских оккупантов. Так что предательство - это не есть нечто новое. Просто сейчас его обрекли в форму «нейтральности» и псевдопацифизма: мол, таковы либеральные взгляды. Хотя это и лукавство.

- Как быть?

- Я считаю, что не надо осторожничать с выбором - художественным в том числе. Как были прекрасны картины, вышедшие в начале, в ходе, во времена Великой Отечественной! «Два бойца», «Небесный тихоход», «Жди меня», «Как закалялась сталь» и так далее. Огромное количество писателей, военкоров, артистов ездили на фронт и гибли там, выполняя свой долг. Это же все известно. Все с огромным уважением, восхищением и гордостью относятся к 9 Мая. А потом распад СССР - и все разом переформатируется. Люди, к сожалению, повелись и поддались на это настроение. И стало звучать дикое: надо помолчать, давайте без ура-патриотизма, лучше потише. Я всегда говорю таким людям - можно ли себе представить такое тихое и «миролюбивое» отношение к войне во времена фашистов? Выйти навстречу с белыми ленточками и «осудить войну» и «советских захватчиков»? На меня жутко обижались за это: «Как ты можешь?» Но ведь они сейчас поступают по этим же принципам. «Ни в коем случае, так нельзя, это мы виноваты, простите нас за то, что мы русские».

«Граня - больше чем дочь»