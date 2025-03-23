Владимир Стеклов: «Внук Данька подарил правнука. Очень рассчитываем на продолжение династии!»

Убедительный и харизматичный Владимир Стеклов и в 77 лет не сбавляет обороты - снимается, колесит по стране, наслаждается ролью молодого отца (третьей дочери Арине недавно исполнилось всего 7 лет) и чутко держит руку на пульсе: поддерживает русских бойцов в Донбассе, играет в военных и исторических проектах, находя параллели между событиями разных эпох. В новом сериале «Павел. Первый и последний» (18+ Premier; новые серии по пятницам) артист сыграл Никиту Панина - русского дипломата, реформатора и наставника бедного, бедного Павла I.
«Историю определяют личности»
- Владимир Александрович, у вас снова исторический проект. Времена Екатерины Великой. Золотой век. Что для вас важнее при работе в этом сериале: исторические первоисточники или сценарная канва?
- Хочу заметить явную данность: сейчас ставится огромное количество экранизаций и спектаклей по истории. У нас в сериале, совершенно верно, затронуты времена Екатерины Великой - первая половина повествования посвящена тому, как она служит императрицей-регентшей (с 1762 по 1796 год). Так что приходилось изучать: смотреть другие толкования эпохи, читать источники. Но все-таки важно было опираться на сценарный материал, предоставленный режиссером Александром Коттом. Так что мы совмещали - считаю, что это полезно и нужно. Историческая основа под литературным материалом.
- Ваш Никита Панин был не только наставником Павла Петровича, но и демиургом внешней политики, реформатором Конституции. Что в его судьбе больше всего поразило?
Дипломат Никита Панин, наставник будущего государя, в сериале «Павел. Первый и последний» (2025; с Денисом Власенко в роли Павла). Фото: кадр из фильма
- Ваш Никита Панин был не только наставником Павла Петровича, но и демиургом внешней политики, реформатором Конституции. Что в его судьбе больше всего поразило?
- В моем случае произошел казус. Конечно, я знал о дипломатической миссии и заслугах персонажа. Но не мог предполагать, что придется использовать во время работы немалый объем иностранных языков. Ведь Никита Иванович Панин был дипломатом, поэтому очень хорошо владел немецким, французским - домашним тогда языком. Не то чтобы это было невыносимо сложно, нет. Но и не просто! Объемы текста все-таки немалые, а собеседниками были носители языка - зарубежные посланники и принцессы. Вот когда столкнулся с этим, было немало забавного на съемках. Но справились. Екатерина Великая высоко ценила Никиту Ивановича за дипломатическую работу и государственную деятельность. Не случайно его в итоге выбрали в наставники будущего императора.
- Сильно ли он определил характер будущего императора, который трагически погиб? И если шире: личность в истории - определяющая фигура? Или самотек истории, как писал Андрей Платонов, затягивает и перемалывает всех, кто считает, что правит и принимает решения?
- Я работал во многих значимых проектах, снятых на основе исторических материалов: «Годунов», «Грозный», «Обитель», «Архипелаг». Это из свежих. И все они наиболее ярко подчеркивают, высвечивают роль личности в истории. И не только в Российской империи и династии Романовых так: достаточно взглянуть на любую галерею мировых правителей или работы живописцев - интерес всегда вращается вокруг определенных личностей. Ярких, пассионарных персонажей. Петр I, Екатерина Великая, Иван IV - эти фигуры и определяли историю государства Российского. Так что самотек - это такое…
- Находили ли вы параллели во время работы в «Павле» с современностью? Ведь его проект «Северный аккорд» - союз северных держав, тоже поиск союзников, которым активно занята сегодняшняя Россия.
Командир в «Ополченском романсе» (2025). Фото: кадр из фильма
- Пожалуй, да, параллели есть всегда. Потому что развитие истории спирально: когда все возвращается на круги своя. Да, меняются нюансы, обстоятельства, люди во власти. Но так или иначе тенденции очевидны. Конечно, это не значит, что мы каждый раз заново изобретаем самовар или велосипед. Но цикличность говорит о другом - о том, что приходится сталкиваться с собственным выбором, а не выбором предков из глубины веков. Мы сами имеем шанс на определение пути - иногда драматичного и трагического, а иногда на славу государства Российского.
- Кто не помнит историю, у того нет будущего. А снимать про настоящее не менее важно? Сериал «Ополченский романс» (18+, Premier, доступны все серии) стал чуть ли не вторым проектом про СВО на третий год ее проведения и 11-й год борьбы за Русский мир. Насколько важна такая работа?
- Если говорить не только о режиссерах и продюсерах, а о самой теме СВО, то обращаться к ней или нет - выбор каждого. И отношение к этой сложной многослойной теме непростое. И не однозначное. Не все подходят к ней с открытым забралом. Мы же знаем тех, кто «войне нет».
- Это плохо?
- Скажу так. В этом нет ничего удивительного. И это не значит, подчеркну, что я принимаю их точку зрения. Ведь мы помним, как во времена Великой Отечественной - что регулярно сейчас раскрывается в архивах, огромное количество людей, к сожалению, встречали хлебом-солью, в парадных рубахах нацистских оккупантов. Так что предательство - это не есть нечто новое. Просто сейчас его обрекли в форму «нейтральности» и псевдопацифизма: мол, таковы либеральные взгляды. Хотя это и лукавство.
- Как быть?
- Я считаю, что не надо осторожничать с выбором - художественным в том числе. Как были прекрасны картины, вышедшие в начале, в ходе, во времена Великой Отечественной! «Два бойца», «Небесный тихоход», «Жди меня», «Как закалялась сталь» и так далее. Огромное количество писателей, военкоров, артистов ездили на фронт и гибли там, выполняя свой долг. Это же все известно. Все с огромным уважением, восхищением и гордостью относятся к 9 Мая. А потом распад СССР - и все разом переформатируется. Люди, к сожалению, повелись и поддались на это настроение. И стало звучать дикое: надо помолчать, давайте без ура-патриотизма, лучше потише. Я всегда говорю таким людям - можно ли себе представить такое тихое и «миролюбивое» отношение к войне во времена фашистов? Выйти навстречу с белыми ленточками и «осудить войну» и «советских захватчиков»? На меня жутко обижались за это: «Как ты можешь?» Но ведь они сейчас поступают по этим же принципам. «Ни в коем случае, так нельзя, это мы виноваты, простите нас за то, что мы русские».
«Граня - больше чем дочь»
С нынешней женой Ириной (она моложе на 33 года) и их дочерью Ариной. Фото: Persona Stars
- Давайте про ваш надежный тыл. В этом водовороте событий вы успеваете следить за успехами детей и внуков? Дочь Агриппина - звезда «Сатирикона». Внук Данил блеснул в свежем сериале «Аутсорс» 18+.
- Конечно, слежу. Что касается Даньки, все его работы отсматриваю. Мы трижды повстречались на съемочной площадке, чего нельзя сказать об Агриппине. Я сыграл его отца («Только не они» 16+), а еще деда, а еще Даня играл меня в молодости («В Кейптаунском порту» 16+), поэтому мы всегда очень близко друг к другу. Но «Аутсорс», честно скажу, не смотрю, потому что он так попросил. Чтоб вышли все серии - и тогда сразу сяду посмотреть. Я пообещал. Чтобы получить целостное впечатление. А с Граней… Она больше чем дочь.
Селфи со старшими дочками Глафирой и Агриппиной (справа) и внуком Данилом (он отец Пети и сын Агриппины). Фото: личная страница Владимира Стеклова в социальной сети
Недавно имел честь и удовольствие вручать ей международную театральную премию «Фигаро» за успехи на театральной сцене и в кинематографе. Это для меня был праздник. Ведь помимо гордости, тут есть еще что-то... Ну, дом построил, дерево посадил, так что... (смеется).
- Дети - главное счастье?
- Опираюсь на них, да. Глафира окончила МГУ, преподает литературу. Младшая Арина уже в первом классе. Боюсь приводить ей в пример сестер и постоянно говорить: «Арина, смотри, какие у тебя сестры, какие классные!». Ну и Данька - молодец, он не только профессионал, но и хороший отец: подарил мне правнука, так что мы очень рассчитываем на продолжение династии Стекловых. Самый младший из нас теперь - Петр!
Любимый правнук Петр. Фото: личная страница Данилы Стеклова в социальной сети
- Что для вас лучший отдых?
- Это неформальное общение с близкими и друзьями. Как и всякий мужчина, люблю футбол. Раньше любил не только с трибуны, но и играть. С некоторых пор с этим завязал: связки не те. Года три назад последний раз выходил на поле - сыграл на съемках двух проектов. В Ростове - с дублем местного «СКА» и в Красноярске. Отбывать номер, «возить тачку» на поле не могу. В этом смысле могу быть или лучшим, или вообще не играть. Так уж устроен. А в таком возрасте все уже остро ощущается. Люблю рыбалку, баню. Так что весь отдых сводится к тому, что на несколько дней взять и закатиться куда-нибудь в хорошее место.