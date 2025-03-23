Анна Семенович: «Делаем первый шаг к созданию семьи: переезжаем с Денисом в загородный дом!»

Вначале марта Анна отметила 45-й день рождения. У певицы сейчас много приятных хлопот и в личной жизни, и по работе - об этом она и рассказала «Телепрограмме».

- Анна, с прошедшим! Много было гостей? У вас был красивый праздник, судя по соцсетям. Самое милое видео - когда Денис поет вам «Я люблю тебя до слез».

- Спасибо! Праздник действительно удался, было очень душевно и весело. Пришли все мои близкие друзья, а их у меня много - почти 60 человек. Мне было очень приятно, что Денис спел для меня песню. Прекрасно понимаю, как волнительно для непрофессионального певца впервые петь на публике - тем более когда в зале достаточно профессиональных артистов. Но он справился, круто спел, все ему аплодировали.

- Какие еще интересные подарки получили от гостей?

- Мне подарили очень много красивых и полезных подарков! Любимый мужчина преподнес браслет, о котором я давно мечтала, очень дорогой от BVLGARI из модной коллекции со змеей. Таня Навка подарила роскошный ювелирный комплект - колье, сережки с бриллиантами, Эмма Салимова (известный дизайнер одежды. - Авт.) - крестик с бриллиантами от ювелирной компании, которую основала ее дочь. Инночка Маликова преподнесла модные летние босоножки, Ира Салтыкова - хрустальную икорницу Baccarat, Алика Смехова, девчонки из «Блестящих» Ксюша Новикова и Надя Ручка - роскошную косметику для лица и тела. Подруга Алена подарила дорогую сумку. Настя Гребенкина - эксклюзивные бокалы, Настя Макеева - плед и декоративные подушки, Брендон Стоун (композитор-песенник. - Авт.) - набор постельного белья. Также мне преподнесли много аксессуаров, посуды и гаджетов для дома. Это очень кстати, так как на днях мы с Денисом переезжаем жить в загородный дом, сейчас наводим там уют и красоту.

«Мы наслаждаемся друг другом»

- Вы благодарили за праздник Дениса. Это тоже был его подарок?

- Скажем так, один из его подарков - Денис взял на себя оплату всех расходов. А блестяще организовал торжество мой концертный директор. Что характерно, его тоже зовут Денис, и у него тоже немецкие корни и фамилия - Рольгейзер. Вот такие совпадения случаются в жизни! Ребята все так шикарно организовали! Я пришла на праздник и отдыхала, а не работала, как я привыкла делать на днях рождения, свадьбах и корпоративах, которые постоянно веду сама и где пою. В свой праздник мне хотелось только отдыхать и принимать поздравления, наслаждаться вечером. Так и получилось.

- Как бы вы сформулировали сегодняшнее свое состояние души? Со стороны кажется, что вы очень счастливы…

- Я действительно чувствую себя счастливой - еще молодая, но уже умная, даже мудрая женщина. Я счастлива вообще всегда, независимо ни от чего. Конечно, хочется записать огромное количество классных песен, которые полюбят слушатели, под которые они будут влюбляться, отмечать счастливые события своей жизни. Хочется создать крепкую, полноценную семью. Первый шаг на пути к этому - наш переезд в загородный дом. За городом я никогда не жила, это новый опыт. Надеюсь, он мне понравится - уверена, что любимый создаст для этого максимальный комфорт. Я просыпаюсь с утра и смотрю на каждый день с благодарностью, надеждой и радостью. Мы сами себе можем закладывать на день настроение, правильный вектор судьбы. Если мы чего-то хотим, значит, мы это можем. Я всегда говорю своим подписчикам в соцсетях: «Верьте, желайте и, главное, идите к своей цели». Не ленитесь! Если человек хочет стать великим спортсменом или балериной, но при этом будет лежать на диване, то с ним само по себе ничего не произойдет. Ключевая формула счастья - это мечта, плюс намерения и действия. Только из этого коктейля получается результат. Быть счастливой для меня - это ставить приятные цели и их добиваться.

- Народ шутит в соцсетях: если такой красивый праздник Анна и Денис закатили на день рождения, то какой же у них тогда будет свадьба?