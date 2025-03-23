Анна Семенович: «Делаем первый шаг к созданию семьи: переезжаем с Денисом в загородный дом!»

Вначале марта Анна отметила 45-й день рождения. У певицы сейчас много приятных хлопот и в личной жизни, и по работе - об этом она и рассказала «Телепрограмме».
- Анна, с прошедшим! Много было гостей? У вас был красивый праздник, судя по соцсетям. Самое милое видео - когда Денис поет вам «Я люблю тебя до слез».
- Спасибо! Праздник действительно удался, было очень душевно и весело. Пришли все мои близкие друзья, а их у меня много - почти 60 человек. Мне было очень приятно, что Денис спел для меня песню. Прекрасно понимаю, как волнительно для непрофессионального певца впервые петь на публике - тем более когда в зале достаточно профессиональных артистов. Но он справился, круто спел, все ему аплодировали.
- Какие еще интересные подарки получили от гостей?
- Мне подарили очень много красивых и полезных подарков! Любимый мужчина преподнес браслет, о котором я давно мечтала, очень дорогой от BVLGARI из модной коллекции со змеей. Таня Навка подарила роскошный ювелирный комплект - колье, сережки с бриллиантами, Эмма Салимова (известный дизайнер одежды. - Авт.) - крестик с бриллиантами от ювелирной компании, которую основала ее дочь. Инночка Маликова преподнесла модные летние босоножки, Ира Салтыкова - хрустальную икорницу Baccarat, Алика Смехова, девчонки из «Блестящих» Ксюша Новикова и Надя Ручка - роскошную косметику для лица и тела. Подруга Алена подарила дорогую сумку. Настя Гребенкина - эксклюзивные бокалы, Настя Макеева - плед и декоративные подушки, Брендон Стоун (композитор-песенник. - Авт.) - набор постельного белья. Также мне преподнесли много аксессуаров, посуды и гаджетов для дома. Это очень кстати, так как на днях мы с Денисом переезжаем жить в загородный дом, сейчас наводим там уют и красоту.
«Мы наслаждаемся друг другом»
- Вы благодарили за праздник Дениса. Это тоже был его подарок?
- Скажем так, один из его подарков - Денис взял на себя оплату всех расходов. А блестяще организовал торжество мой концертный директор. Что характерно, его тоже зовут Денис, и у него тоже немецкие корни и фамилия - Рольгейзер. Вот такие совпадения случаются в жизни! Ребята все так шикарно организовали! Я пришла на праздник и отдыхала, а не работала, как я привыкла делать на днях рождения, свадьбах и корпоративах, которые постоянно веду сама и где пою. В свой праздник мне хотелось только отдыхать и принимать поздравления, наслаждаться вечером. Так и получилось.
- Как бы вы сформулировали сегодняшнее свое состояние души? Со стороны кажется, что вы очень счастливы…
- Я действительно чувствую себя счастливой - еще молодая, но уже умная, даже мудрая женщина. Я счастлива вообще всегда, независимо ни от чего. Конечно, хочется записать огромное количество классных песен, которые полюбят слушатели, под которые они будут влюбляться, отмечать счастливые события своей жизни. Хочется создать крепкую, полноценную семью. Первый шаг на пути к этому - наш переезд в загородный дом. За городом я никогда не жила, это новый опыт. Надеюсь, он мне понравится - уверена, что любимый создаст для этого максимальный комфорт. Я просыпаюсь с утра и смотрю на каждый день с благодарностью, надеждой и радостью. Мы сами себе можем закладывать на день настроение, правильный вектор судьбы. Если мы чего-то хотим, значит, мы это можем. Я всегда говорю своим подписчикам в соцсетях: «Верьте, желайте и, главное, идите к своей цели». Не ленитесь! Если человек хочет стать великим спортсменом или балериной, но при этом будет лежать на диване, то с ним само по себе ничего не произойдет. Ключевая формула счастья - это мечта, плюс намерения и действия. Только из этого коктейля получается результат. Быть счастливой для меня - это ставить приятные цели и их добиваться.
- Народ шутит в соцсетях: если такой красивый праздник Анна и Денис закатили на день рождения, то какой же у них тогда будет свадьба?
Денис сумел сделать так, чтобы Анна почувствовала себя самой счастливой на свете женщиной. Фото: Олеся Лисевцова
- Об этом мы еще не думали. Точно не хочу делать огромную свадьбу, где будет очень много гостей. Только самые близкие - родные и друзья, до 100 человек. И без «обязаловок» - первого танца, конкурсов, длинных речей… Будем делать, что захотим! Возьмем хорошего ведущего, пригласим артистов - моих друзей и просто классно проведем время.
- Когда год назад вы рассказали о романе с Денисом, критики из соцсетей разобрали его по косточкам. Обвинили во всем: «альфонс», «женат» и т. п. Позже выяснилось, что Денис - бизнесмен, он разводится и вообще симпатичный во всех отношениях мужчина. Прошло время. Кажется, что вашего любимого полюбили и в соцсетях. Как вы с Денисом пережили этот прессинг?
- Действительно, хейтеры тут же накинулись на Дениса. Масла в огонь подлил и тот факт, что первой в это пространство вышла Марина - бывшая супруга Дениса. Она стала говорить в прессе откровенную неправду. Наверное, увидев, как ее бывший муж счастлив со мной, Марина была на него обижена по-женски... Потом она призналась, что все ее обидные слова были сказаны под воздействием эмоций. Сейчас у них конфликта нет, они наладили отношения. Денис выполняет перед сыном и Мариной все свои обязательства: и финансовые, и отцовские. Часто летает к ним в Германию, полностью содержит. У бывшей супруги тоже все наладилось в личной жизни - она встретила молодого человека. Но развод - дело неприятное, а в данном случае, поскольку брак зарегистрирован в Германии, еще и очень долгое. Хейт в адрес Дениса, конечно, был неприятен. Он замечательный, порядочный и надежный мужчина, в полной мере выполняет все свои мужские обязанности, во всех смыслах (смеется).У меня нет к нему никаких претензий, дай бог, чтобы так было всегда. Разумеется, ему как человеку, далекому от шоу-бизнеса, было сложно столкнуться и с публичностью, и с хейтом. Он расстраивался и не понимал, почему пишут гадости и вранье… Пришлось объяснять: ты выбрал девушку известную, поэтому попал под такую волну. Это надо принять, смириться и не обращать внимания. Но больше всего Денис переживал за родителей, которым было крайне неприятно видеть все эти заголовки о своем сыне. Но сейчас все позади, волна негатива превратилась в штиль. Мы наслаждаемся друг другом и счастливы в отношениях.
- У вас со Славой вышли песня и клип «Девушки не заграничные». Они - «симпатичные и духом сильные». Это про вас. Вы фигуристка - вот откуда сильный дух. Не мешает это в отношениях с мужчиной, не командуете?
Сразу видно: Анна и Слава - девушки не заграничные, а наши, родные. Фото: предоставлено пресс-службой
- Наш хит со Славой про тех самых красивых, мудрых русских женщин, которые и коня на скаку, и в горящую избу... Трек о том, что, несмотря на силу, нам хочется найти того мужчину, с которым мы будем счастливы: чтобы он любил, баловал, холил и лелеял. Песня заряжена на успех в личной жизни, всем девочкам, кто слушает ее, желаю встретить этой весной своего мужчину. Весна - пора любви и счастья, преображения, приятных перемен.
Да, вы правы, спорт сформировал во мне сильный характер. Но как раз в отношениях с Денисом я учусь быть мягкой. Он тоже волевой и сильный человек. Мудрый мужчина. И если я начинаю где-то в эмоциях перегибать палку, он просто терпеливо молчит, а потом, как ребенку, доходчиво объясняет, что так делать не надо. Спокойно, не повышая голоса, но при этом достаточно уверенно и убедительно. Я сразу все понимаю (смеется). В его спокойствии и есть настоящая мужская сила, мне самой хочется отдавать ему пальму первенства во всем. На работе я глава, а дома я домашняя девочка, которая может вкусно накормить, напоить, спать уложить. Мне это очень нравится.
«Я не только постройнела…»
- Вы говорили о похудении с помощью отечественных уколов стройности. Какой у вас результат?
- Я действительно постройнела с помощью российского лекарственного препарата, который мне прописал врач строго по медицинским показаниям и на основании моих анализов. Они выявили инсулинорезистентность, которую необходимо было корректировать медикаментозно. При этом заболевании в клетку не поступает сахар из еды, он не усваивается, а уходит в жировые накопления. В этом была причина, по которой я долгое время не могла сбросить лишний вес. Он доходил до определенной отметки и просто останавливался. Я сначала расстроилась из-за поставленного диагноза, но врач меня успокоил: объяснил, что в наше время есть специальные препараты, которые все нормализуют. Тогда уже все «сидели» на известном импортном препарате. Но он ушел с нашего рынка, покупать его с рук я не рискнула. И врач подобрал подходящий именно мне качественный российский аналог. Я сформировала полезные пищевые привычки, добавила физической активности. И все вместе это начало работать, вес стал уходить - результатом я довольна. Я не только постройнела, но и привела весь организм в норму, анализы сейчас хорошие.
- Вы ведете телепроект «НоваЯ» 18+. Чем интересен этот опыт?
- Я веду программу «НоваЯ» на Пятом канале уже третий сезон. Мы помогаем женщинам меняться. Часто приходят женщины, которые заедают проблемы, все в быту, перестают обращать на себя внимание. Мужья теряют к ним интерес... Женщина всегда должна оставаться женщиной! Муж сам себе может иногда приготовить и детей накормить. Это показывает опыт нашей программы, когда женщины приходили к нам на съемку на неделю, а дома у них мужья с детьми прекрасно со всем справлялись. Не надо тащить на себе все! Не зря же есть поговорка: «Счастливая мать - счастливая семья!» Я учу наших героинь говорить домочадцам: сейчас наступает мой личный час. После чего можно идти в ванную, делать приятные косметические процедуры, потом почитать книгу, поговорить с подругой по телефону - подарить себе ежедневно хотя бы небольшие моменты удовольствия. Тогда вы будете наполнены энергией, которую сможете дарить семье.