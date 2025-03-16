Катя Кабак: «Перед сном читаем с дочкой «Гарри Поттера»

- Красивая девушка в форме - это, скажем так, вызывающий полет фантазии у мужчин образ. Знали?

- Да, наверное, наибольшее количество комплиментов от противоположного пола я получила именно в те дни, когда в кадре я была в форме (хитро улыбается).

- Как вы придумывали героиню в сериале «Ухожу красиво»?

- Моя героиня Маша Кашина - целеустремленная, энергичная девушка с горящими глазами, которая защищает свою правду и четко знает, куда хочет идти. Благодаря нашим сценаристам она оказывается в экстремальных ситуациях и перед очень нелегким выбором. Мне было безумно интересно проживать эти ситуации вместе с ней. Вообще, когда я прочитала сценарий, сразу поразилась количеству сюрпризов и сюжетных перипетий - и потом не могла дождаться скорейшего старта съемок.

- А как лично у вас складываются отношения с правоохранителями? Бывает такое, что женские чары или известность приходится использовать для общения с гаишниками?

- Буквально на прошлой неделе меня остановили проверить документы - и инспектор ДПС меня узнал. Но не только потому что я актриса, а еще и потому что он меня уже останавливал год назад!!!

- Вот это поворот.

- Более того, он даже смог назвать улицу, где меня до этого останавливал, представляете? Вообще я люблю с ними разговаривать, находить общий язык - так было с самого начала, как только получила права. Однажды была ситуация, где меня по идее должны были лишить прав.

- Ой...

- Но после разговора довезли до дома в сопровождении с мигалками - и пожелали хорошего дня.

- Ничего себе. Разве такое бывает в жизни, а не в сериале и не в литературе? Кстати, детективы любите?

- Я люблю хорошие детективы. Когда внимание захвачено с первой до последней секунды. Сразу приходят на ум «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи, «Код да Винчи» Дэна Брауна, «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойла. Но если говорить о чем-то выдающемся и уникальном, для меня в свое время таким детективом стал фильм «Помни» (Memento) Кристофера Нолана. Этот фильм нужно посмотреть минимум два раза, чтобы увидеть подсказки и заметить важные детали. А еще если моргнуть не вовремя, то можно вообще запутаться и не понять, что происходит.

«Иногда хожу в стрелковые клубы»