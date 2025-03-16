Катя Кабак: «Перед сном читаем с дочкой «Гарри Поттера»

Обаятельную и улыбчивую Катю Кабак, которая начинала карьеру моделью в модном доме Славы Зайцева, а потом окончила Мастерскую Никиты Михалкова «12», зритель отлично помнит по известным проектам «СеняФедя» 18+, «Совершенно летние» 12+, «Ивановы-Ивановы» 18+, но теперь у актрисы новый вызов - продолжение комедийного сериала про будни полицейских «Ухожу красиво» (компания «Вселенная кино»), где возлюбленная Тимура Родригеза играет сотрудницу МВД. «Телепрограмма» застала Катю прямо на съемках и расспросила про очередную роль, дочь и магию женских чар во время взаимодействия с правоохранителями.
«С радостью надевала китель»
- Катя, как вам полицейская форма? Чувствуете себя увереннее или китель все же сковывает свободу?
- Мне кажется, еще с детства любая мысль о полицейской форме заставляла зажмуриться. Но сейчас хочу сказать, что она мне очень нравится. Я с радостью надевала китель во время съемок. Сейчас отношусь к форме, как к чему-то, что позволяет обратить внимание на внутреннее, а не на внешнее. Раскрывает глубину каждого героя. И словно увеличительное стекло подчеркивает особенность человека.
Во втором сезоне «Ухожу красиво» Катя Кабак предстает в форме. Фото: Анастасия Паламарчук
- Красивая девушка в форме - это, скажем так, вызывающий полет фантазии у мужчин образ. Знали?
- Да, наверное, наибольшее количество комплиментов от противоположного пола я получила именно в те дни, когда в кадре я была в форме (хитро улыбается).
- Как вы придумывали героиню в сериале «Ухожу красиво»?
- Моя героиня Маша Кашина - целеустремленная, энергичная девушка с горящими глазами, которая защищает свою правду и четко знает, куда хочет идти. Благодаря нашим сценаристам она оказывается в экстремальных ситуациях и перед очень нелегким выбором. Мне было безумно интересно проживать эти ситуации вместе с ней. Вообще, когда я прочитала сценарий, сразу поразилась количеству сюрпризов и сюжетных перипетий - и потом не могла дождаться скорейшего старта съемок.
- А как лично у вас складываются отношения с правоохранителями? Бывает такое, что женские чары или известность приходится использовать для общения с гаишниками?
- Буквально на прошлой неделе меня остановили проверить документы - и инспектор ДПС меня узнал. Но не только потому что я актриса, а еще и потому что он меня уже останавливал год назад!!!
- Вот это поворот.
- Более того, он даже смог назвать улицу, где меня до этого останавливал, представляете? Вообще я люблю с ними разговаривать, находить общий язык - так было с самого начала, как только получила права. Однажды была ситуация, где меня по идее должны были лишить прав.
- Ой...
- Но после разговора довезли до дома в сопровождении с мигалками - и пожелали хорошего дня.
- Ничего себе. Разве такое бывает в жизни, а не в сериале и не в литературе? Кстати, детективы любите?
- Я люблю хорошие детективы. Когда внимание захвачено с первой до последней секунды. Сразу приходят на ум «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи, «Код да Винчи» Дэна Брауна, «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойла. Но если говорить о чем-то выдающемся и уникальном, для меня в свое время таким детективом стал фильм «Помни» (Memento) Кристофера Нолана. Этот фильм нужно посмотреть минимум два раза, чтобы увидеть подсказки и заметить важные детали. А еще если моргнуть не вовремя, то можно вообще запутаться и не понять, что происходит.
«Иногда хожу в стрелковые клубы»
Лучшая Катина подружка - дочь Кристина. Фото: личная страница Кати Кабак в социальной сети
- А какие книги любит дочь? И любит ли вообще?
- Моей дочке шесть с половиной лет (Кристина родилась от предыдущего брака актрисы. - Авт.). Полноценно и много пока не читает в силу возраста. Но любит.
- Читаете с ней вместе?
- Да, мы читаем и на английском, и на русском языках. Люблю ей читать разные книги перед сном. Например, почти закончили «Гарри Поттера». Решили пока не смотреть голливудскую франшизу, а для начала прочитать цикл Джоан Роулинг.
- А как вообще выглядит ваш идеальный счастливый день?
Активный отдых помогает перегрузить голову...Фото: личная страница Кати Кабак в социальной сети
- Я очень люблю гулять по Москве. Люблю просто сидеть на лавочке и наблюдать за людьми. Люблю ходить в театр. Люблю ездить за город и ходить босиком по траве. А если говорить про увлечения, то люблю вейксерф (катание на доске по воде). У меня даже есть права на управление маломерными судами! Еще иногда я хожу в стрелковые клубы. Одно время хотела получить лицензию профессионального стрелка.
- Отбиваться от назойливых фанатов?
...и получить красивые фото! Фото: личная страница Кати Кабак в социальной сети
- Нет, для того, чтобы можно было тренироваться самостоятельно и без инструкторов. Но не хватило постоянства, чтобы пройти программу и сдать экзамены. А в ковид, если возвращаться к увлечениям, собирала многотысячные пазлы. И друзья до сих пор мне их дарят. Но времени их собирать никак не найти.
- Обильное разнообразие. А в каком неактерском амплуа интересно было бы проявить себя?
Актриса уже год встречается с Тимуром Родригезом. Фото: Persona Stars
- Помню, как мне в детстве сказали: «Если ты можешь представить себя не актрисой, а в любой другой профессии, то не стоит идти в актрисы». Это меня заставило задуматься, потому что я человек увлекающийся и очень любознательный. Мне с самого детства интересно все, что меня окружает. И я могла представить себя в очень разных профессиях. Наверное, именно поэтому и стала актрисой. Ведь эта профессия как раз позволяет пробовать себя, изучая совершенно разные сферы жизни. «Примерять» другие профессии и судьбы. У меня до сих пор частенько возникают разные идеи, не связанные с актерской профессией. Хотела что-то из них реализовать, но для этого нужно свободное время. Может быть, скоро оно и придет?
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