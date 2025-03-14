Певец Нодар Ревия о шоу «Один в один» и своей жене: «Только от одной мысли меня бросало в холодный пот»

На канале «Россия» продолжается шоу перевоплощений «Один в один». И одним из самых ярких участников проекта является певец Нодар Ревия.

В этом выпуске Нодар перевоплотится в знаменитого актера Андрея Миронова в образе Остапа Бендера. В интервью Teleprogramma.org артист рассказал о подготовке к этой роли, отношении к критике жюри и своей любимой жене.

«К похвале и критике жюри я отношусь одинаково»

— Скажите, что помимо популярности дал вам проект перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия»?

— В первую очередь хочу сказать большое спасибо всем зрителям, кто за меня болеет и переживает. Это ценно и важно для меня. Проект «Один в один» — это как повышение квалификации для любого артиста.

Это новый опыт, который никогда не повторится в обычной творческой жизни: только на проекте «Один в один» артисты сидят 5–6 часов на гриме в день съемок, чтобы перевоплотиться в другого человека. Это колоссальный опыт. Я вспоминаю период наших съемок с теплыми чувствами.

— Как оцениваете свои силы перед финалом? Кого считаете своим главным конкурентом?

— Этот сезон шоу «Один в один» самый сильный по составу участников. Об этом неоднократно говорили члены жюри Юрий Стоянов и Алексей Чумаков.

Конкуренция высокая, и может победить практически каждый участник. Разрыв друг от друга у нас небольшой.

— Расскажите, как готовились к образу Остапа Бендера, легендарного героя Андрея Миронова из фильма «12 стульев»?

— В восьмом выпуске, который выйдет в эфир в эту пятницу на телеканале «Россия», мне достался легендарный Андрей Миронов, актер с большой буквы, мастер своего дела. Сложно было осознать, что скоро мне предстоит выйти в образе Остапа Бендера.

Только от самой мысли меня бросало в холодный пот. Для того чтобы лучше подготовиться к номеру, я еще раз пересмотрел четырехсерийный телефильм «12 стульев» и посмотрел несколько документальных фильмов об Андрее Миронове.