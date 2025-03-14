Певец Нодар Ревия о шоу «Один в один» и своей жене: «Только от одной мысли меня бросало в холодный пот»

На канале «Россия» продолжается шоу перевоплощений «Один в один». И одним из самых ярких участников проекта является певец Нодар Ревия.
В этом выпуске Нодар перевоплотится в знаменитого актера Андрея Миронова в образе Остапа Бендера. В интервью Teleprogramma.org артист рассказал о подготовке к этой роли, отношении к критике жюри и своей любимой жене.
«К похвале и критике жюри я отношусь одинаково»
— Скажите, что помимо популярности дал вам проект перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия»?
— В первую очередь хочу сказать большое спасибо всем зрителям, кто за меня болеет и переживает. Это ценно и важно для меня. Проект «Один в один» — это как повышение квалификации для любого артиста.
Это новый опыт, который никогда не повторится в обычной творческой жизни: только на проекте «Один в один» артисты сидят 5–6 часов на гриме в день съемок, чтобы перевоплотиться в другого человека. Это колоссальный опыт. Я вспоминаю период наших съемок с теплыми чувствами.
— Как оцениваете свои силы перед финалом? Кого считаете своим главным конкурентом?
— Этот сезон шоу «Один в один» самый сильный по составу участников. Об этом неоднократно говорили члены жюри Юрий Стоянов и Алексей Чумаков.
Конкуренция высокая, и может победить практически каждый участник. Разрыв друг от друга у нас небольшой.
— Расскажите, как готовились к образу Остапа Бендера, легендарного героя Андрея Миронова из фильма «12 стульев»?
— В восьмом выпуске, который выйдет в эфир в эту пятницу на телеканале «Россия», мне достался легендарный Андрей Миронов, актер с большой буквы, мастер своего дела. Сложно было осознать, что скоро мне предстоит выйти в образе Остапа Бендера.
Только от самой мысли меня бросало в холодный пот. Для того чтобы лучше подготовиться к номеру, я еще раз пересмотрел четырехсерийный телефильм «12 стульев» и посмотрел несколько документальных фильмов об Андрее Миронове.
Нодар Ревия в образе Остапа Бендера. Фото: телеканал «Россия»
— Тяжело ли вы переживаете критику жюри? Какой свой образ считаете неудачным?
— К похвале и критике жюри я отношусь одинаково: принимаю с благодарностью и уважением. Все образы были по-своему хороши, но меньше всего я почувствовал перевоплощение в певца Фаррелла Уильямса.
— Что сложнее: женские или мужские образы? Вы же, например, перевоплощались в Катю IOWA. Поделитесь, пожалуйста, ощущениями.
— Делать женские образы — это очень весело. Во время подготовки бывали моменты истерического смеха, когда я видел себя в зеркале. Меняются манеры, движения рук, голос, и это всегда вызывает смех и улыбку.
Еще здорово, что в жюри сидела сама Катя IOWA во время моего выступления на сцене. Для меня очень важно, чтобы мои музыкальные перевоплощения вызывали позитивные эмоции у зрителей. И все что мы делаем, это в первую очередь для них.
«Я женился на лучшей девушке на земле»
— Недавно вы женились. Расскажите, пожалуйста, о своей жене.
— В начале 2025 года в моей жизни произошли важные изменения. Да, я женился на лучшей девушке на земле. Она очень талантливая, хорошо разбирается в музыке, она мне сильно помогала в подготовке к номерам в шоу «Один в один».
Мы дома каждый вечер проходили образы и снимали манеры артистов вместе. Когда у меня не получалось, Анастасия всегда находила нужные слова, настраивала меня на нужный лад.
Настя очень заботливая, на съемки шоу «Один в один» она всегда давала мне с собой домашнюю еду, что тоже помогало на протяжении длительных съемочных дней быть в хорошей форме и настроении.
Нодар Ревия с женой. Фото: из архива певца
— Жена не ревнует вас? Насколько ей сложно мириться с вашими артистическими буднями?
— Для того чтобы люди понимали друг друга, нужно разговаривать, объяснять и все выяснять. Я стараюсь не давать поводов для ревности.
Да и сама Анастасия понимает, что когда я на сцене и в работе, я принадлежу полностью своей публике. Мне повезло, что она это понимает и радуется вместе со мной моим успехам.
Смотрите шоу «Один в один» на канале «Россия» по пятницам в 21:10.
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