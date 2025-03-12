Дмитрий Шепелев: «Личный пример папы для детей важнее, чем запреты»

Дмитрий Шепелев сейчас готовит к эфиру новое телешоу. Он теперь работает как продюсер, но остается и ведущим. В интервью журналу «Телепрограмма» Дмитрий рассказал и о работе, и о семье.
«Перемены требуют решительности»
- Недавно вы провели очередной финал телеконкурса учителей «Классная тема». Чем еще сейчас заняты, где зрители скоро увидят вас или ваши проекты?
- Последние три года я занят в качестве продюсера видеоконтента для телевидения и цифровых платформ. За это время мы с командой сняли много классных проектов для платформы Rutube, VK, телеканала ТВ-3. Сейчас мы работаем над новым шоу для телеканала «Россия» и другими проектами. На Rutube, например, можно увидеть наше шоу «Свидание с прицепом». В прошлом году оно получило награду на фестивале контента стриминговых платформ Original+ в номинации «Оригинальное шоу». Также я продолжаю карьеру телеведущего.
В 2020 году подписал контракт с телеканалом «Россия». В прошлом сезоне вы могли видеть в эфире этого телеканала шоу «В кругу друзей» про наших любимых домашних животных, а также смотреть и слушать подкаст радио «Маяк» на платформе «Смотрим» под названием «Что будет», он посвящен искусственному интеллекту. До этого вышло классное шоу на «ОК» под названием «Полтора спортсмена», где мой соведущий Энджел Жуков (сын музыканта, продюсера и бизнесмена Сергея Жукова. - Авт.). И шоу на ТНТ «Ты как я» - обожаю программы с участием детей. Всегда соглашаюсь их вести и сам с удовольствием произвожу. Как видите, я много работаю в последние годы. Мне интересно работать над проектами с участием детей и над музыкальными шоу.
- Наш самый популярный сейчас актер Юра Борисов не сразу решился уволиться из театра «Сатирикон» - престижно быть в труппе плюс зарплата, а у него двое детей. Но ушел, чтобы иметь возможность сниматься в кино, и все получилось. Кажется, что можно провести аналогию с вашим увольнением пять лет назад с Первого канала. Как решились уйти с работы, где приличная зарплата, ежедневные эфиры?
- Перемены требуют решительности, вы правы. Интересно, если сейчас Юра пожелает вернуться в «Сатирикон», его вновь примут? Я почти не сомневаюсь. Другой вопрос: захочет ли теперь Юра?
Расставание с Первым каналом было тяжелым. К моменту ухода я проработал там больше десяти лет. Ну так сложилось, что больше мы не могли ничего дать друг другу, пришло время расставаться. Ток-шоу, которое я вел («На самом деле». - Авт.), давалось мне слишком тяжело, других предложений для меня в тот момент на канале не было, и я сообщил, что хочу уйти. Спустя время я получил предложение от телеканала «Россия» присоединиться к их команде. И ни разу не пожалел о своем решении.
Фото: личный архив Дмитрия Шепелева
- В итоге - какие плюсы для себя получили. Были минусы?
- Я думаю, главный плюс - это возможность делать то, что мне нравится, и не делать то, что мне не нравится. Началась новая глава моей жизни. О чем жалеть?
- Вы раньше других стали делать проект об искусственном интеллекте - подкаст. Значит, успеваете за детьми в освоении нейросетей, видеоигр? Какие в вашей семье правила и программы ограничения, контроля за гаджетами и т. п.?
- Я люблю эту историю. Когда у моего младшего сына Тихона спросили, с кем он живет, он не задумываясь ответил: «Мама, бабушка и Алиса (это умная колонка)…» И только потом уже назвал брата, сестру, двух собак, а я оказался в самом конце списка. Не знаю, за что он со мной так. (Улыбается.) Но факт, Алиса - член его семьи. На самом деле этим участие искусственного интеллекта в нашей жизни и ограничивается, папа только разговаривает об ИИ на работе и приносит домой интересные истории о недалеком будущем.
В том, что касается видеоигр, в нашей семье нет демократии, скорее диктатура. У младшего сына (ему 4 года) гаджетов нет. Мы разрешаем ему смотреть телевизор 1 - 2 раза в неделю, чаще всего это мультфильмы. Что касается старших (11 и 12 лет), у них есть мобильные телефоны, с которых они могут позвонить или написать. Игр и соцсетей там нет, на остальные приложения установлен родительский контроль, например, один час в сутки на мессенджеры. В 21.00 телефоны выключаются. Старшие могут играть в игры на планшете два раза в неделю - в пятницу и субботу, в общей продолжительности не более трех часов в неделю и только после того, как выполнили уроки и почитали. Довольно строго, согласен. Но, во-первых, дети ни разу не жаловались на то, что одноклассники, например, играют, а они не в теме - они в теме. А во-вторых, мы ни разу еще не пожалели о своем выборе. Мне кажется, решением может быть насыщенное расписание детей, когда времени на компьютерные игры не остается в принципе. У Платона, например, 5 - 6 тренировок по баскетболу в неделю. Когда он возвращается домой, играть ему уже не хочется.
«Мы с Катей живем в режиме «ниндзя»
Дмитрий и Екатерина познакомились благодаря детям, которые ходили в одну группу детсада. Фото: личный архив Дмитрия Шепелева
- Вы всегда говорите «у меня трое детей». Дети воспринимают себя одной семьей. При этом «по документам» у вас с Екатериной Тулуповой общий - младший сын Тихон (старший Платон - сын Дмитрия и Жанны Фриске, дочь Лада - Екатерины от первого брака. - Авт.). Порой родители, объединяясь в одну семью, переживают, как их дети от предыдущих отношений найдут общий язык с новыми членами семьи. Какие советы дадите?
- В моей семье трое детей независимо от документов. Я понимаю тревоги других родителей в схожей ситуации, но воздержался бы от советов. Наши старшие дети подружились раньше, чем мы с Катей, и остаются друзьями до сегодняшнего дня (Платон и Лада ходили в одну группу детского сада. - Авт.). Нам очень повезло. Знаю, что бывает и по-другому.
- Школьники самовыражаются и через музыкальные пристрастия. Помню, вы в соцсетях писали, что сын играет на электрогитаре, любит рок. То есть «Сигма Бой» не слушает? Как формируете музыкальный вкус детей? Тут ведь многие подражают одноклассникам.
- Я не вмешиваюсь в то, что слушают мои дети, только иногда прошу сделать потише «Я ем головы на завтрак» и «Капибара». Я не переживаю за их музыкальный вкус. Платон последние 8 лет занимался фортепьяно, учился в Гнесинке, он хорошо знаком с предметом. Лада берет уроки вокала. В их жизни много разной музыки, они хорошо ориентируются. Например, они открыли для себя подкаст «Истории кумиров», и, когда мы слушаем вместе, я останавливаю подкаст, включаю им песни, которые упоминают, что-то от себя добавляю, им интересно. Ну то есть они знают, кто такой Дэвид Боуи и Фредди Меркьюри. Не слушают. Но знают. Пусть они сами выберут музыку, с которой им хорошо. Вот, например, Платон перед тренировками слушает фонк (это поджанр хип-хопа). Я слушать это не могу вообще, у меня голова сразу бо-бо. А его заряжает. Ну и прекрасно.
Когда по выходным я готовлю для семьи завтрак, у меня часто играет классическая музыка. Дети реагируют на нее примерно так же, как я реагирую на фонк. С той лишь разницей, что я фонк слушать точно не буду, а вот они к классике когда-нибудь придут, потому что личный пример папы важнее, чем запреты.
- Недавно вы рассказали, что Платон зачислен в школу олимпийского резерва по баскетболу. То есть это уже не просто увлечение, а у ребенка есть мечты о профессиональном спорте? Страдает ли основная школа от появления спортивной?
- Платон «болеет» баскетболом последние 4 года. Он выбрал сам. Посмотрел «Космический джем» 6+ (анимационный фильм о вымышленных приключениях Майкла Джордана. - Авт.) и пошел бросать. Да, сейчас он тренируется в школе олимпийского резерва. Я пообещал поддерживать его увлечение, но поставил единственное условие, что он должен успевать по учебе. То есть сначала школа, потом баскетбол. Если в школе проваливается, баскетбол уходит. Пока справляется.
- С Тихоном вы уже папа с опытом. Как это отражается на воспитании младшего ребенка?
- Я думаю, что Тихону достался папа версия 2.0. Его температура и драки в детском саду проходят для меня гораздо спокойнее, чем со старшим сыном. Вообще я рад, что Тихон растет в большой семье. Это важный опыт и для него, и для старших детей. Ну а мы с Катей живем в режиме «ниндзя»: встаем в 5.30 утра и на сегодняшний день просто короли менеджмента. Успеваем позаботиться о себе, друг о друге, о старших, о младшем и не переставать мечтать.
Дмитрий Шепелев с детьми: 11-летним Платоном, 12-летней Ладой и 4-летним Тихоном. Фото: канал «Россия 1»
- Когда дети разных возрастов и интересов, то не всегда просто найти общее дело на выходные, чтобы нравилось всем. Как вы в семье проводите время, чтобы было всем интересно? Старшие принимают младшего в свою компанию?
- Я считаю, что одно развлечение для всех - это утопия. Если нам удается собрать всех за одним столом на 10 - 15 минут - уже событие. Мы пришли к тому, что индивидуальное время с каждым ребенком важнее и полезнее, чем общее время. Объясню. Вот я возвращаюсь домой. На меня налетают сначала две собаки, потом младший сын, потом Платон и после присоединяется Лада. И каждый из них хочет мне что-то рассказать, показать или попросить. Они начинают конкурировать за мое внимание, после чего обижаются друг на друга и расходятся по комнатам. За столом - то же самое. Поэтому мы стараемся уделить каждому его личное время. На самом деле персональных 15 минут бывает достаточно - старшие требуют уже не так много внимания. Короче, идея в том, чтобы не заставлять всех делать одно и то же. Иногда детям нравится гораздо больше, если я, например, выйду с Платоном на ужин в кафе, а Лада и Тихон останутся дома смотреть мультфильм. А на следующий деть я поеду с Тихоном на тренировку, Катя отвезет Ладу на занятия по биологии, а Платон побудет дома один. Это лучше работает. И да, иногда мы просим старших побыть с мелким.
- Вы на днях отметили день рождения жены. Как праздновали?
- Мы вышли вдвоем на ужин.
- Когда муж - журналист по образованию, то он часто проверяет уроки у детей, выбирает кино на вечер, хорошо готовит и т. д. А когда жена - дизайнер интерьеров, то дома - красота, стиль, все по фэн-шуй, она выбирает одежду и места для путешествий... Вот такие стереотипы. Что совпало для вашей семьи?
- Э-э-э… Так. Уроки я не проверяю. Мы договорились, что дети меня зовут, если нужна помощь. Кино выбираю - да, но часто мы засыпаем раньше, чем выбираем фильм. Хорошо готовлю - да, но Катя делает это еще лучше. Дома красота - да, но порядок держится примерно в течение нескольких часов после ухода домработниц. Одежду выбирает - нет. Места для путешествий - да, Катя блестяще с этим справляется. Недавно она подсадила мне идею совершить осенью небольшое путешествие и поплавать с китами. Мы очень любим этих животных. Я вдохновился и начал готовиться, взял курс фридайвинга. Потом расскажу, какие они - осенние кашалоты...
- Сегодня для вас ощущение счастья из чего состоит? Без чего оно было бы невозможно?
- Я счастлив, когда обнимаю детей. Счастлив, когда пью утреннюю чашку кофе. Счастлив делать подарки жене. Счастлив в профессии и мечтаю о гораздо большем. Как будто бы ничего лишнего.