Дмитрий Шепелев: «Личный пример папы для детей важнее, чем запреты»

Дмитрий Шепелев сейчас готовит к эфиру новое телешоу. Он теперь работает как продюсер, но остается и ведущим. В интервью журналу «Телепрограмма» Дмитрий рассказал и о работе, и о семье.

«Перемены требуют решительности»

- Недавно вы провели очередной финал телеконкурса учителей «Классная тема». Чем еще сейчас заняты, где зрители скоро увидят вас или ваши проекты?

- Последние три года я занят в качестве продюсера видеоконтента для телевидения и цифровых платформ. За это время мы с командой сняли много классных проектов для платформы Rutube, VK, телеканала ТВ-3. Сейчас мы работаем над новым шоу для телеканала «Россия» и другими проектами. На Rutube, например, можно увидеть наше шоу «Свидание с прицепом». В прошлом году оно получило награду на фестивале контента стриминговых платформ Original+ в номинации «Оригинальное шоу». Также я продолжаю карьеру телеведущего.

В 2020 году подписал контракт с телеканалом «Россия». В прошлом сезоне вы могли видеть в эфире этого телеканала шоу «В кругу друзей» про наших любимых домашних животных, а также смотреть и слушать подкаст радио «Маяк» на платформе «Смотрим» под названием «Что будет», он посвящен искусственному интеллекту. До этого вышло классное шоу на «ОК» под названием «Полтора спортсмена», где мой соведущий Энджел Жуков (сын музыканта, продюсера и бизнесмена Сергея Жукова. - Авт.). И шоу на ТНТ «Ты как я» - обожаю программы с участием детей. Всегда соглашаюсь их вести и сам с удовольствием произвожу. Как видите, я много работаю в последние годы. Мне интересно работать над проектами с участием детей и над музыкальными шоу.

- Наш самый популярный сейчас актер Юра Борисов не сразу решился уволиться из театра «Сатирикон» - престижно быть в труппе плюс зарплата, а у него двое детей. Но ушел, чтобы иметь возможность сниматься в кино, и все получилось. Кажется, что можно провести аналогию с вашим увольнением пять лет назад с Первого канала. Как решились уйти с работы, где приличная зарплата, ежедневные эфиры?

- Перемены требуют решительности, вы правы. Интересно, если сейчас Юра пожелает вернуться в «Сатирикон», его вновь примут? Я почти не сомневаюсь. Другой вопрос: захочет ли теперь Юра?

Расставание с Первым каналом было тяжелым. К моменту ухода я проработал там больше десяти лет. Ну так сложилось, что больше мы не могли ничего дать друг другу, пришло время расставаться. Ток-шоу, которое я вел («На самом деле». - Авт.), давалось мне слишком тяжело, других предложений для меня в тот момент на канале не было, и я сообщил, что хочу уйти. Спустя время я получил предложение от телеканала «Россия» присоединиться к их команде. И ни разу не пожалел о своем решении.