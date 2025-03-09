Звезда сериала «Дети перемен» Софья Лебедева: «Возможно, это и есть цель нашей жизни - искать ответы на вечные вопросы?»

КМС по художественной гимнастике Софья Лебедева стала хорошо известна широкой публике после выхода современной экранизации военной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» 16+ в 2015 году, где сыграла Лизу Бричкину. Теперь Софья снимается в популярных российских сериалах и фильмах («Бывшие» 18+, «Последний министр» 18+, «Волшебник Изумрудного города» 6+) и даже, бывает, в проектах на Netflix, BBC и Apple+ («Викинги: Вальхалла» 18+, «МакМафия» 18+, «Тетрис» 18+).

В преддверии телевизионной премьеры нашумевшей криминальной саги «Дети перемен» 16+ (НТВ) «Телепрограмма» расспросила актрису о романтизации криминала 90-х, сказках, путешествиях во времени и необходимости жизненных ошибок.

«В детстве любоваться миром было проще»

- Софья, простите, что напоминаю, но вы родились в 1993 году. Успели застать весь «шарм» нулевых? Что это были за времена? Кто-то до сих пор млеет от ощущения безграничной свободы того времени, кто-то проклинает Бориса Ельцина.

- Для меня это было время детства. А значит - это эпоха, наполненная счастьем. Распахнутые навстречу миру глаза, искренние улыбки, милое хулиганство и, самое главное, - детское восприятие окружающей действительности. Конечно, в таком разрезе это, безусловно, прекрасное время.

- Если бы Гудвин из «Волшебника Изумрудного города» помог, хотели бы туда вернуться?

- Да. Чтобы посмотреть на окружающих тем самым детским взглядом. Думаю, мы все в детстве чище и более открыты миру, честнее, наивнее воспринимаем этот мир. Тогда мы умели часами радоваться солнцу, листикам, свежему воздуху, травинкам, нюхать цветы и получать радость. Любоваться миром и природой было гораздо проще. А потом эта очарованность растворяется. Поэтому мне хотелось бы посмотреть на мир глазами Сони Лебедевой, которой пять лет. Очень хотелось.

- Мама и папа оберегали вас, любимую девочку, от улиц?

- У меня великие родители, которые создали для меня отдельную вселенную, в которой я жила. Творческие кружки, рисование, лепка, танцы, художественная гимнастика с четырех лет, поездки. Все это было восхитительно. И к актерской профессии я прикипела именно потому, что у меня безумно творческая мама: с самого детства мы вместе были заняты творчеством дома - игры, рисование и так далее. Это самое настоящее чудо (улыбается). Это и есть мои девяностые.

«Отдельно взятого интереса к эпохе 90-х нет»