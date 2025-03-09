Звезда сериала «Дети перемен» Софья Лебедева: «Возможно, это и есть цель нашей жизни - искать ответы на вечные вопросы?»

КМС по художественной гимнастике Софья Лебедева стала хорошо известна широкой публике после выхода современной экранизации военной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» 16+ в 2015 году, где сыграла Лизу Бричкину. Теперь Софья снимается в популярных российских сериалах и фильмах («Бывшие» 18+, «Последний министр» 18+, «Волшебник Изумрудного города» 6+) и даже, бывает, в проектах на Netflix, BBC и Apple+ («Викинги: Вальхалла» 18+, «МакМафия» 18+, «Тетрис» 18+).
В преддверии телевизионной премьеры нашумевшей криминальной саги «Дети перемен» 16+ (НТВ) «Телепрограмма» расспросила актрису о романтизации криминала 90-х, сказках, путешествиях во времени и необходимости жизненных ошибок.
«В детстве любоваться миром было проще»
- Софья, простите, что напоминаю, но вы родились в 1993 году. Успели застать весь «шарм» нулевых? Что это были за времена? Кто-то до сих пор млеет от ощущения безграничной свободы того времени, кто-то проклинает Бориса Ельцина.
- Для меня это было время детства. А значит - это эпоха, наполненная счастьем. Распахнутые навстречу миру глаза, искренние улыбки, милое хулиганство и, самое главное, - детское восприятие окружающей действительности. Конечно, в таком разрезе это, безусловно, прекрасное время.
- Если бы Гудвин из «Волшебника Изумрудного города» помог, хотели бы туда вернуться?
- Да. Чтобы посмотреть на окружающих тем самым детским взглядом. Думаю, мы все в детстве чище и более открыты миру, честнее, наивнее воспринимаем этот мир. Тогда мы умели часами радоваться солнцу, листикам, свежему воздуху, травинкам, нюхать цветы и получать радость. Любоваться миром и природой было гораздо проще. А потом эта очарованность растворяется. Поэтому мне хотелось бы посмотреть на мир глазами Сони Лебедевой, которой пять лет. Очень хотелось.
- Мама и папа оберегали вас, любимую девочку, от улиц?
- У меня великие родители, которые создали для меня отдельную вселенную, в которой я жила. Творческие кружки, рисование, лепка, танцы, художественная гимнастика с четырех лет, поездки. Все это было восхитительно. И к актерской профессии я прикипела именно потому, что у меня безумно творческая мама: с самого детства мы вместе были заняты творчеством дома - игры, рисование и так далее. Это самое настоящее чудо (улыбается). Это и есть мои девяностые.
«Отдельно взятого интереса к эпохе 90-х нет»
Лиза Бричкина в картине «А зори здесь тихие...» (2015). Фото: кадр из фильма
- Как считаете, почему продюсеры один за другим выпускают (иногда по несколько сезонов) криминальные саги, посвященные тому времени? Оно до сих пор не отрефлексировано или это просто легкий хлеб, потому что аудитория «прикормлена»?
- Не вижу отдельно взятого, специального интереса к этой эпохе. Просто получаются очень громкие и большие проекты, посвященные девяностым («Дети перемен», «Слово пацана» 18+, «Лихие» 18+), потому и создается иллюзия фокуса именно на 90-х. На самом деле такого внимания нет. В это же самое время параллельно выходит огромное количество талантливых фильмов и сериалов про будущее, прошлое, историю, XIX век и так далее. У нас в сериале «Дети перемен» девяностые годы - это условное время. Не было цели снять документальное кино.
- Тогда что обуславливают 90-е?
- Это некая система координат, которую мы задаем, понимаете? Как в сказке: «в некотором царстве, в некотором государстве». А темы, которые мы исследуем в проекте, - вечные, актуальные всегда и во все времена. Я вижу это так.
- Как вы сочиняли вашу героиню - сутенершу Сашу Лебедь, подругу одного из героев? Как будто не самый близкий вам внутренне персонаж. Если не сказать прямо противоположный.
- Очень люблю эту героиню!
- За что же?
Саша Лебедь в «Детях перемен» (с Артемом Быстровым, 2025). Фото: кадр из фильма
- Еще на этапе проб обратила внимание, что она Лебедь, а я - Лебедева, что было определенным знаком. Саша - директор крупнейшего в городе ночного клуба. И, несмотря на полный набор достижений (деньги, власть, статус, бизнес и т. д.), понимает, что главного в жизни ей все же не хватает. К 30 годам Саша ощущает себя потерянной и опустошенной. Внутри как будто выжженная земля. Все есть, но нет того, что приносит счастье и смысл, - любви. Если без спойлеров, то по ходу развития она встречает Юру (Макар Хлебников) - двадцатилетнего художника, творца, светлого и наивного парня. Что будет дальше? Увидите в сериале «Дети перемен».
- То есть это про пресыщенную благами даму, которая заскучала от лоска и достатка?
- Нет, для меня - это про то, каким образом в душе начинает сиять солнце, через что надо для этого пройти.
- Многие актеры любят лепить готовый сценарий под себя. Вы часто прибегаете к такому? Или предпочитаете импровизацию?
- Зависит от материала. В случае с сериалом «Дети перемен», который назывался сначала «Дети Флоры», ничего такого не было. Прочтя сценарий, осталась в абсолютном восторге. Как это выписано, сколько объема, мудрости, парадоксов и неожиданных поворотов, какие темы поднимаются и насколько разнообразные герои - все это просто восхитительно! Юмор опять же. Мне хотелось сохранять каждое междометие, ритм текста, потому не притрагивалась к нему вообще. Сергей Тарамаев и Любовь Львова (они же выступили режиссерами. - Авт.) создали его филигранно: фактура, сцены, композиция - все это хотелось оберегать. А бывает и наоборот, когда хочется поменять. Что касается импровизации, то зависит от режиссера: тоже люблю это делать - в этом есть живая энергия, иррациональность жизни, чистое сияние.
Софья Скворцова в сериале «Последний министр» (с Яном Цапником). Фото: кадр из фильма
- Некоторые режиссеры говорят, что снимают сериал про криминал, чтобы закрыть тему навсегда. А потом начинают готовить второй сезон. Как считаете, частое обращение к теме - романтизация или таблетка для памяти?
- Это точно нельзя считать романтизацией. Потому что чаще всего месседж проекта совсем обратный: так нельзя, это закончится плохо, все погибнут. Если творишь зло - оно всегда возвращается. Таблетка для памяти - тоже не совсем, потому что так служит фото. Его можно посмотреть и увидеть, как было. А сериал или фильм - произведение искусства, в котором поднимаются вечные вопросы, искать ответы на которые сложно. Но, возможно, это и есть цель нашей жизни - искать ответы на такие вопросы?
- Не опасаетесь сравнений «Детей перемен» со «Словом пацана» и «Лихими»?
- Совсем нет. Для меня проект стоит особняком. И жанр тоже. Для меня это иносказание. В сериале «Дети перемен» даже сказочная структура: жили-были трое сыновей - младший, средний и старший, все от разных мужей, у всех разная судьба. У нас очень самобытный и автономный проект, ни с чем не сравнимый. Все это разные плоскости.
«У меня есть собака. А хотелось бы три!»
«Не пошла бы в актрисы, стала бы ветеринаром». Фото: личная страница Софьи Лебедевой в социальной сети
- Допустим, в сказке вы встречаете себя 10-летней давности. Какой наказ дадите?
- Быть смелее, не бояться проявлять себя, идти вперед. А еще ценить родителей и время, которое с ними можно проводить. Когда мы дети, нам кажется, что мама и папа навсегда, что они никуда не могут деться. И поэтому можно посвящать время другим вещам. Но, к сожалению, оказывается так, что родители смертны. И иногда внезапно. И это надо помнить, как и то, что семья - главное.
- А о будущем хотелось бы узнать? Если бы была возможность.
- Думала над этим не раз. Наверное, хотелось бы спросить у взрослой себя, как не совершать фатальных ошибок - по отношению к окружающим и себе. А потом поняла, что эти ошибки и ведут нас по нашему пути, ведут к свету - помогают понять многое про себя и измениться в лучшую сторону. Без этих ошибок никаких метаморфоз не случится.
- Что вас шокировало или удивляло в последний раз?
- Фильм «Остров» 18+ (2006), который недавно пересмотрела. Рекомендую всем. Он отвечает на многие внутренние вопросы. И дает душе много света, поддержки и надежды. Работа Петра Мамонова, царствие ему небесное, дает возможность почувствовать, что он жив, - через игру в этом фильме и других (пауза). Я долго сидела молча после просмотра и думала...
- Можете представить направление времени, в котором вы не пошли по пути актрисы?
- Я обожаю животных, конкретно - собак. У меня есть собака, а хотелось бы минимум три собаки дома. Так что, думаю, стала бы ветеринаром. И основала бы фонд помощи животным. Возможно, жила бы на природе и лечила бездомных собак, которых приютила (смеется).
- А при каких обстоятельствах вы бы могли почувствовать себя готовой к семейной жизни?
- Для меня это табуированная тема.
- Почему? Вы же публичная личность.
- Потому что я считаю, что это отдельная планета, которую нужно с трепетом оберегать, как это делал Маленький Принц, вкладывавший душу в розу. Нечто сокровенное, про что лучше молчать. Так что не могу ничего рассказать. Простите. Скажу только, что такая планета у меня есть - и на ней все хорошо.
- А мамой себя видите? На той самой засекреченной планете.
- Да, конечно, лет через десять или гораздо раньше вижу себя мамой. Пока вопрос совмещения плотного графика съемок, работы в театре с семейной жизнью и материнством остается для меня открытым. Но многие мои коллеги, знаю, хорошо справляются с этим. И когда время придет - ответы найдутся.
- «Дети перемен» 16+
- Пн. - чт./22.10