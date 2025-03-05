Евгения Лоза: «Если тебе дается шанс, нужно его использовать»

Актерская судьба благосклонна к Евгении Лозе. Она начала сниматься в телевизионных проектах еще во время учебы в вузе. Девять лет назад сыграла в первом совместном российско-турецком сериале «Восток-Запад» 16+, который выходил на Dомашнем и принес актрисе невероятную популярность. Успешное сотрудничество Лозы с телеканалом продолжилось. Журнал «Телепрограмма» поговорил с артисткой об актерской удаче, турецком кинематографе и сильных героинях.
«Целая эпоха»
- В марте этого года исполняется 20 лет телеканалу Dомашний, благодаря которому в том числе вы обрели любовь зрителей и стали популярны.
- Любимому каналу хочу пожелать процветания, развития, интересных и разнообразных проектов: и художественных фильмов, и сериалов, и каких-нибудь шоу. Надеюсь, что в дальнейшем еще не раз появлюсь в эфире Dомашнего!
20 лет - это, с одной стороны, юность, а с другой - целая эпоха. У Dомашнего первый взрослый юбилей. И мне кажется, это отличный повод для канала громче заявить о себе. Кстати, команда Dомашнего сняла целую серию праздничных роликов к своему дню рождения, в которых я тоже принимала участие. Можно сказать, что отпраздновали юбилей Dомашнего прямо на съемочной площадке! Мы с коллегами - актерами проектов канала танцевали, пели и веселились. И это было искренне! Уверена, что нашу любовь зритель почувствует через экран. Ролики получились нежные, радостные, наполненные любовью, весной и праздником!
- Вы снялись в нескольких проектах канала. Например, в мелодраме «Три истории любви» 16+, где работали вместе с Юлией Такшиной. Получился отличный дуэт - яркая блондинка и эффектная брюнетка. Чем вас привлекла эта история?
С Артемом Карасевым в промокампании к 20-летию Dомашнего. Фото: канал Dомашний
- О, я очень люблю этот проект! И, заметьте, здесь тот же режиссер, который снимал «Восток-Запад». Очень благодарна Денису Елеонскому, что предложил мне участие в этом сериале. Кстати, он и автор сценария. Изначально я должна была сыграть одну роль, но из-за занятости никак не попадала в нужные даты, поэтому решено было попробовать другую. И настолько эта роль «зашла», улеглась в меня, будто проросла, что я удивилась. Причем образ героини нетипичен для меня - это не невольница, не страдалица, не слабая женщина, а, наоборот, очень сильная, своенравная, с тяжелым характером и непростой судьбой. И мне было очень интересно ее играть. Юлии Такшиной тоже досталась роль очень сильной женщины. Схватка, если можно так выразиться, двух тигриц была неизбежной, она-то и привлекла зрителей.
- А чем запомнился проект «Еще одна жизнь» 16+?
- Интересная история, жизненная. Мне досталась роль героини, на которую свалились множественные испытания. Но она выстояла и начала жизнь с чистого листа. У меня был потрясающий партнер Павел Харланчук, с которым мы отлично сработались.
«Я довольна своей судьбой, жизнью и карьерой»
- Евгения, вы очень рано начали сниматься (сериалы «Марш Турецкого» 12+, «Каменская» 18+) и, как написано в интернете, выбрали съемки, а не учебу на курсе Константина Райкина в Школе-студии МХАТ. Не жалеете об этом?
- Это не совсем был мой выбор. Студентам Константина Аркадьевича запрещалось сниматься во время учебы, поэтому и пришлось уйти. Сложно сказать - жалею или нет. Я довольна своей судьбой, жизнью и карьерой. Кто знает, как все сложилось бы, если бы осталась в институте. Считаю, что, если тебе дается шанс, нужно брать его и использовать. Я побоялась упустить свой, и все сложилось хорошо. Возможно, мои работы были бы более интересными и громкими, если бы я окончила Школу-студию. Но, с другой стороны, их вообще могло бы и не быть. Сейчас можно только гадать.
- Турецкие сериалы стали невероятно популярными у российской публики. Вас можно считать первопроходцем: в 2016 году снялись в первом российско-турецком проекте «Восток-Запад». Как работалось с турецкими коллегами?
Евгения с турецким актером Аднаном Кочем на съемках сериала «Восток-Запад». Фото: канал Dомашний
- Съемки проходили не только в России, но и в Турции. Потрясающая природа, море. Сейчас, по прошествии лет, это вспоминается, как некое приключение. Представляете, только недавно узнала, что Алие Узунатаган (играла маму главного героя в исполнении Аднана Коча. - Ред.) - известнейшая турецкая актриса. Позже она принимала участие в проектах «Ранняя пташка» 16+ и «Клюквенный щербет» 18+. История сериала «Восток-Запад» довольно интересная, многих она тронула. Мне до сих пор зрители задают вопрос: когда будет третий сезон? (Смеется.)
- У вас есть какое-то объяснение такой любви российских зрителей к турецким актерам и всем этим страстям?
- Для меня это загадка. Если честно, я не знаток турецкого кинематографа, только один сериал посмотрела полностью - «Восток-Запад» называется (улыбается). И то не считаю его турецким сериалом, для меня он больше российский.
- Что бы вы пожелали зрителям?
- В первую очередь здоровья и счастья! Чтобы все неприятности и переживания оставались на экранах, а в реальной жизни были радость, свет и добро.