Евгения Лоза: «Если тебе дается шанс, нужно его использовать»

Актерская судьба благосклонна к Евгении Лозе. Она начала сниматься в телевизионных проектах еще во время учебы в вузе. Девять лет назад сыграла в первом совместном российско-турецком сериале «Восток-Запад» 16+, который выходил на Dомашнем и принес актрисе невероятную популярность. Успешное сотрудничество Лозы с телеканалом продолжилось. Журнал «Телепрограмма» поговорил с артисткой об актерской удаче, турецком кинематографе и сильных героинях.

«Целая эпоха»

- В марте этого года исполняется 20 лет телеканалу Dомашний, благодаря которому в том числе вы обрели любовь зрителей и стали популярны.

- Любимому каналу хочу пожелать процветания, развития, интересных и разнообразных проектов: и художественных фильмов, и сериалов, и каких-нибудь шоу. Надеюсь, что в дальнейшем еще не раз появлюсь в эфире Dомашнего!

20 лет - это, с одной стороны, юность, а с другой - целая эпоха. У Dомашнего первый взрослый юбилей. И мне кажется, это отличный повод для канала громче заявить о себе. Кстати, команда Dомашнего сняла целую серию праздничных роликов к своему дню рождения, в которых я тоже принимала участие. Можно сказать, что отпраздновали юбилей Dомашнего прямо на съемочной площадке! Мы с коллегами - актерами проектов канала танцевали, пели и веселились. И это было искренне! Уверена, что нашу любовь зритель почувствует через экран. Ролики получились нежные, радостные, наполненные любовью, весной и праздником!

- Вы снялись в нескольких проектах канала. Например, в мелодраме «Три истории любви» 16+, где работали вместе с Юлией Такшиной. Получился отличный дуэт - яркая блондинка и эффектная брюнетка. Чем вас привлекла эта история?