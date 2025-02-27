Звезда фильма «Мы рожаем» Никита Тарасов: «Люди сильно зациклились на себе. Искусство сопереживания стало редкостью»

Особой — нестандартной, нуарной, «северно-ледовитой», как будто обезличенной (хотя на самом деле совсем наоборот) — харизмой Никита Тарасов уже давно успел покорить множество зрителей. Ученик Олега Табакова и безусловный мастер комедии проявлял себя совершенно разным образом: и нежно, как в «Кухне», и царственно, как в «Монахе и бесе», и надрывно, как в «Колл-центре», и нечестиво, как в «Против всех», и даже инфернально, как в «Фишере». Теперь у актера новое амплуа — врачеватель душ. Конкретно — психолог из картины «Мы рожаем», главные герои которой пытаются найти компромисс в преддверии самого главного события в жизни: родов. «Телепрограмма» воспользовалась поводом и расспросила Никиту про отношение к психологам, ошибках молодости и любимой семье.
- Никита, с премьерой! Начнем издалека: как лично вы относитесь к семейной психологии? Был ли опыт обращения к специалистам такого рода?
- Благодарю за поздравление. У меня был опыт работы с психоаналитиком на съёмочной площадке. Мне посчастливилось сниматься в полнометражном дебюте специалиста в области психологии. Эта история произвела на меня сильное впечатление.
Я считаю, что и актерам, и режиссерам в принципе необходимо проходить обучение в данной отрасли. Владеть наукой о строении души — часть профессии.
- Даже так? Ого. А как относитесь к утверждению, что лучший психолог для человека — и семьи тоже — это он сам?
- Вне всяких сомнений. Никто тебе не поможет лучше тебя самого. Потому что никто не знает тебя так хорошо… Да и если честно, я не верю в стопроцентное подключение специалиста по психологии, каким бы крутым он ни был. Вынужден признать, в работе над собой выявил проблему с делегированием. Наверное, поэтому я работаю без актерского агента и веду дела сам. Учусь доверять решение задач. Понимаю, что без этого не будет роста. Но пока мой опыт показывает, что успешный профессионал в сфере услуг — это тот, кто способен подключаться к проблеме клиента хотя бы процентов на семьдесят. Это уже отличный результат. Я говорю, сейчас даже не про кинобизнес, а вообще. Люди сильно зациклились на себе. А искусство сопереживания стало редкостью.
- Хорошо, давайте тогда про вашего героя в картине «Мы рожаем», — как он создавался, можете вспомнить? Это исключительно работа сценариста, или вы тоже многое привносили в содержание образа?
- Дмитрий Суворов — режиссер, который рассказывает зрителю истории, зачастую являющиеся плодом его же воображения. Так что всегда приятно сниматься у человека, который знает, чего он хочет. У меня, как вы знаете, довольно большой опыт работы в комедийном жанре. В картине «Мы рожаем» от меня требовалось лишь точно следовать законам комедии. Тем не менее, мне кажется, что рыжая водолазка меня переиграла. Шучу! В общем, все стремились, чтобы образ получился запоминающимся.
Кадр из фильма «Мы рожаем»
- Можно ли сказать, что в проблемах главных героев вы порой узнавали и некоторые ошибки своей молодости?
- Не думал об этом. А что, вы считаете, моя молодость уже закончилась?
- Простите.
- Главные герои фильма «Мы рожаем» сыграны моими любимыми коллегами, с которыми мы знакомы много лет. Посмотрев картину, я убедился, что они молодцы! Кастинг-директоры Ася Аристова и Анна Денисова собрали крепкий актерский состав, состоящий из зубров комедии.
- Тогда вернемся к личному. Чего не нужно делать молодой семье, чтобы брак не развалился по причине «несвоевременности» и поспешности? Можете подсказать с высоты вашего опыта?
- Уверен, вы переоцениваете высоту моего опыта. Чего уж точно не стоит делать, так это давать советы. Тем более незнакомым людям. Обстоятельства, в которые попадают герои Алены Алексеевой и Кузьмы Сапрыкина в комедии «Мы рожаем», продиктованы жанром. Да, конечно же, подобная история могла бы иметь место в реальной жизни, однако я уверен, что фильм несет и функцию аттракциона. Это душевное, прежде всего, развлекательное кино. Поэтому устраивать серьезный разбор продукту легкого жанра, думаю, излишне.
Знаете, на премьерном показе картины было много семейных пар — они все такие разные... И в жизни у них, у каждой, наверняка свой рецепт счастья. Мне импонировало, что все в один голос смеялись над шутками с экрана и одинаково сопереживали героям фильма.
- А для любимой жены и дочери вы — психолог? Или наоборот.
- Я стараюсь не приносить работу домой. Моя семья имеет право жить без всплесков моего актерского темперамента. В остальном, мы достаточно чутко относимся друг другу.
- Легко ли находите язык с Таисией, поколение которой ушло далеко от нашего и даже на уровне новояза порой опережает историю и границы понимания?
- С Таисией Никитичной мы друзья. Мне хочется верить, что я — неплохой отец, и достоин дружбы с ней. Любой ребенок — это отдельный человек. Отдельный от родителей. Он — условный арендатор, если хотите. Тот, кто временно пользуется вашей жилплощадью, ест вашу еду. Изначально стоит понимать, что нет смысла мерить другого человека своими устоями. Мои устои останутся при мне, а дочь когда-нибудь уйдет жить к другому лицу мужского пола.
Фото: кинокомпания "Наше кино"
— Через месяц у вас выходит еще одна премьера — фантастическая семейная комедия «Ждун»! Расскажите, кого вы сыграли, о чем эта история и какие сюрпризы подготовили для зрителей?
— Семейная комедия «Ждун» — еще одна наша совместная работа с режиссёром Дмитрием Суворовым. По спецэффектам это куда масштабней, чем фильм «Мы рожаем». Всем хорошо знаком герой мемов из интернета (безобидное упитанное существо серо-зеленого цвета слепила нидерландская художница Маргрит ван Брифорт — Авт.). Но спешу опередить ваши ожидания: на экране зритель увидит не просто Ждуна, а целую вселенную героя. По сути режиссер запускает глобальную эпопею о приключениях инопланетянина в космосе и на Земле. Такого Ждуна вы еще не видели!
- Ждун ведь не вы?!
- Я играю одержимого предпринимателя, который жаждет заполучить неведомые человечеству технологии.
- Во время съемок в сериале «Преступление и наказание», где вы сыграли Лужина, режиссер наказывал вам культивировать ребенка внутри. Как считаете, это чувство важно сохранять и по жизни? И почему.
- Внутренний ребенок, как и внутренний психолог, — лучшие спутники актера. Да и в жизни они пригождаются. Смотреть на мир широко открытыми глазами, слышать, чувствовать, сопереживать ближнему — вот, о чем мы говорили на съемочной площадке сериала «Преступление и наказание». Это вроде такие прописаны истины, о которых мы забываем. Сохранять в себе ребенка очень важно.
- Кроме Лужина, вы играли и еще одного негодяя — маньяка Сливко. Как считаете, бесконечно разросшийся трукрайм-жанр (только «Чикатило» четыре сезона будет!) — это не латентная перверсия со стороны продюсеров? Обсмаковывание жутких преступлений в силу природы человека (как и треш-шоу) имеет высокие просмотры, но как будто бы уже перебор таких проектов, нет?
- Мне знаком один верный способ избежать изжоги — не есть. Так и с сериалами: никто не заставляет смотреть. Можно воздержаться. Отечественное производство сегодня работает на большой мощности, ежегодно выдавая десятки качественных фильмов и сериалов. При этом регулирование их тематики достаточно хорошо централизовано, поэтому не могу разделить ваших опасений. Если ознакомиться с меню премьер любой видеоплатформы, то комедии, на мой взгляд, занимают самый большой сегмент.
Фото: соцсети
- Вы отучились в Школе кино и телевидения на режиссера и говорили, что мечтаете заниматься зрительским кино. Комедией. Какой именно юмор вас привлекает? Могли бы объяснить?
- Гайдай снимал комедии положений. Данелия — комедии характеров. У Рязанова получилось синтезировать два типа. В советском кинематографе появилась комедия переживаний. Так вот, считаю себя счастливейшим человеком хотя бы потому, что мне довелось оказаться на съемочной площадке на картине Рязанова. И хоть сам я остался за кадром, зато своими глазами видел, как работает мастер.
- И не только он. Более 200 работ у вас в послужном списке. А есть ли амплуа, в котором еще не приходилось бывать, но очень хотелось?
- Я не очень понимаю слово «амплуа». Вот, вы упомянули «другое поколение». Так вот, мне кажется, амплуа существовало в поколении до меня. Не спорю, типажность никуда не делась. И для любого актера важно углубиться в ее познание как можно глубже. Потому что, к примеру, телефон сегодня может быть еще и проигрывателем, и фонариком, и компасом. А актеру лучше оставаться узко направленным специалистом. Маньяки, психологи, врачи, педагоги, инопланетяне, ученые, подкаблучники — смотрите, как много я могу.
— Давайте тогда о сокровенном. В 2017 году вы принимали роды у супруги. И признавались потом, что это «очень смешно». Возникало ли после этого желание повторить столь бесценный и веселый опыт?
- - Я не принимал роды. Я был рядом. И в родах не было ничего смешного. Поведение врачей и обстоятельства обескураживали, это да. Всем желаю рожать. Будьте любимы! И ничего не бойтесь!
«Мы рожаем», на больших экранах с 6 февраля
«Ждун», с 20 марта на больших экранах