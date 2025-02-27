Звезда фильма «Мы рожаем» Никита Тарасов: «Люди сильно зациклились на себе. Искусство сопереживания стало редкостью»

Особой — нестандартной, нуарной, «северно-ледовитой», как будто обезличенной (хотя на самом деле совсем наоборот) — харизмой Никита Тарасов уже давно успел покорить множество зрителей. Ученик Олега Табакова и безусловный мастер комедии проявлял себя совершенно разным образом: и нежно, как в «Кухне», и царственно, как в «Монахе и бесе», и надрывно, как в «Колл-центре», и нечестиво, как в «Против всех», и даже инфернально, как в «Фишере». Теперь у актера новое амплуа — врачеватель душ. Конкретно — психолог из картины «Мы рожаем», главные герои которой пытаются найти компромисс в преддверии самого главного события в жизни: родов. «Телепрограмма» воспользовалась поводом и расспросила Никиту про отношение к психологам, ошибках молодости и любимой семье.



- Никита, с премьерой! Начнем издалека: как лично вы относитесь к семейной психологии? Был ли опыт обращения к специалистам такого рода?

- Благодарю за поздравление. У меня был опыт работы с психоаналитиком на съёмочной площадке. Мне посчастливилось сниматься в полнометражном дебюте специалиста в области психологии. Эта история произвела на меня сильное впечатление.

Я считаю, что и актерам, и режиссерам в принципе необходимо проходить обучение в данной отрасли. Владеть наукой о строении души — часть профессии.

- Даже так? Ого. А как относитесь к утверждению, что лучший психолог для человека — и семьи тоже — это он сам?

- Вне всяких сомнений. Никто тебе не поможет лучше тебя самого. Потому что никто не знает тебя так хорошо… Да и если честно, я не верю в стопроцентное подключение специалиста по психологии, каким бы крутым он ни был. Вынужден признать, в работе над собой выявил проблему с делегированием. Наверное, поэтому я работаю без актерского агента и веду дела сам. Учусь доверять решение задач. Понимаю, что без этого не будет роста. Но пока мой опыт показывает, что успешный профессионал в сфере услуг — это тот, кто способен подключаться к проблеме клиента хотя бы процентов на семьдесят. Это уже отличный результат. Я говорю, сейчас даже не про кинобизнес, а вообще. Люди сильно зациклились на себе. А искусство сопереживания стало редкостью.

- Хорошо, давайте тогда про вашего героя в картине «Мы рожаем», — как он создавался, можете вспомнить? Это исключительно работа сценариста, или вы тоже многое привносили в содержание образа?

- Дмитрий Суворов — режиссер, который рассказывает зрителю истории, зачастую являющиеся плодом его же воображения. Так что всегда приятно сниматься у человека, который знает, чего он хочет. У меня, как вы знаете, довольно большой опыт работы в комедийном жанре. В картине «Мы рожаем» от меня требовалось лишь точно следовать законам комедии. Тем не менее, мне кажется, что рыжая водолазка меня переиграла. Шучу! В общем, все стремились, чтобы образ получился запоминающимся.