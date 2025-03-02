Алиса Мон: «Ноги как ноги! Просто никогда раньше их не показывала!»

Вокал и перевоплощения Алисы Мон в телешоу «Один в один» («Россия 1») впечатляют членов жюри и телезрителей. Журнал «Телепрограмма» обсудил с певицей закулисье популярного телепроекта и ее сегодняшней жизни.

«Мама меня похвалила»

- Для артиста, наверное, интересно участвовать в шоу «Один в один». Так как можно перевоплощаться, наряжаться, показать разные возможности голоса. С другой стороны, зрители и так понимают ваши вокальные возможности, тут никому уже не нужно доказывать, как вы можете петь живьем. Что для вас участие в этом проекте?

- А я считаю, что не понимают. Меня крутят на радио, но одно и то же - «Алмаз» и «Подорожник», «Подорожник» и «Алмаз». Участие в проекте дало мне шанс показать, что я еще могу и медляки красиво петь, и вообще я голосовая певица. Помимо каких-то попсовых легких песен, умею показать драматургию более глубоких произведений. Мои зрители, поклонники после таких эфиров получают по новой капельке гордости за меня.

- И кто-то, как члены жюри, скажет: ничего себе!

- И это тоже. Ориентируясь на отзывы, можно пополнять свой репертуар, понимая, что зрители хотят от меня услышать.

- Многие остались в восторге от вашего номера на песню Клавдии Шульженко «Руки». Вы имеете право исполнять эту песню дальше в концертах? И как добились такого внешнего сходства?