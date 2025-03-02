Алиса Мон: «Ноги как ноги! Просто никогда раньше их не показывала!»

Вокал и перевоплощения Алисы Мон в телешоу «Один в один» («Россия 1») впечатляют членов жюри и телезрителей. Журнал «Телепрограмма» обсудил с певицей закулисье популярного телепроекта и ее сегодняшней жизни.
«Мама меня похвалила»
- Для артиста, наверное, интересно участвовать в шоу «Один в один». Так как можно перевоплощаться, наряжаться, показать разные возможности голоса. С другой стороны, зрители и так понимают ваши вокальные возможности, тут никому уже не нужно доказывать, как вы можете петь живьем. Что для вас участие в этом проекте?
- А я считаю, что не понимают. Меня крутят на радио, но одно и то же - «Алмаз» и «Подорожник», «Подорожник» и «Алмаз». Участие в проекте дало мне шанс показать, что я еще могу и медляки красиво петь, и вообще я голосовая певица. Помимо каких-то попсовых легких песен, умею показать драматургию более глубоких произведений. Мои зрители, поклонники после таких эфиров получают по новой капельке гордости за меня.
- И кто-то, как члены жюри, скажет: ничего себе!
- И это тоже. Ориентируясь на отзывы, можно пополнять свой репертуар, понимая, что зрители хотят от меня услышать.
- Многие остались в восторге от вашего номера на песню Клавдии Шульженко «Руки». Вы имеете право исполнять эту песню дальше в концертах? И как добились такого внешнего сходства?
Алиса в образе Клавдии Шульженко на шоу «Один в один». Фото: канал «Россия 1»
- В собственном концерте могу, если будет такой запрос от поклонников, а в соцсетях, на радио, на ТВ и т. п. - нет, надо иметь права. У меня всегда была мечта спеть именно «Руки». Считаю, что эта песня была визитной карточкой Шульженко. Для внешнего сходства мне надо было «прибавить Шульженко»: увеличить чуть-чуть с помощью силикона - подбородок, шею, грудину, а поролоном - руки, торс.
- Рассмотреть настоящую фигуру Алисы Мон можно было, когда вы изображали Сабрину. В соцсетях люди писали комплименты вашим модельным ногам - длинные, красивые. Смелым выходом в шортах сразили публику наповал. Что сказали члены семьи? Вы ведь раньше никогда не подчеркивали именно ноги?
В Сети обсуждают яркий образ Сабрины в исполнении Мон. Фото: канал «Россия 1»
- Не подчеркивала. Я считаю - ноги как ноги, и ничего там такого нет, никогда их не показывала. Честно говоря, я даже не ожидала такой реакции. С другой стороны, это сработало как некий отвлекающий маневр, так как одновременно петь и танцевать было непросто - там же надо было все время трясти кое-чем. Это было даже чуточку стыдновато, но ничего, я справилась, еще и улыбалась как подорванная. Что касается моих близких - это мама да Серега, сын. Мама смотрит каждый эфир и после этого тоже меня похвалила, позвонила со словами: «Доча, так держать, ты - молодец!» Серега вообще не смотрит телешоу, у него своя жизнь, далекая от попсы, шоу-бизнеса. Тем не менее когда я фотографии показывала, то он ничего плохого не сказал - и это уже хорошо.
С сыном Сергеем 30 лет назад. Фото: личный архив Алисы Мон
- Чем занят Сергей?
- Среди его любимых занятий - спорт и компьютер. Работает сын управляющим. Его одноклассник открыл загородный ресторанчик и назначил его управляющим.
- Сыну нравятся его занятия?
- Да, ему все нравится. Мне кажется, что у Сереги жизнь вообще удалась! Я, глядя на него, думаю: господи, какой же он счастливый.
«Дело не в том, что ты ешь. Важно - сколько»
- Перед подготовкой к съемкам в телешоу, где камера прибавляет минимум 5 кг, или к гастролям садитесь на диету - худеете специально? Вы очень хорошо выглядите - хрупкая, стройная артистка.
- Ничего специально не делаю. Я стараюсь блюсти себя ежедневно, записываю свой вес каждое утро и стараюсь не отклоняться от нормы.
- То есть вы такая стройная всегда?
- Практически.
- В чем секрет? Строгие ограничения - мучное, жирное и т. п. не есть?
- Сейчас сварила макароны, скоро буду лопать. Но съем их мало. Я обожаю пельмени, но не более 10 штучек за один раз. Считаю - дело не в том, что ты ешь, важно - сколько. Я всеядная, не ем только жирное. Сейчас три недели была в отпуске у мамы, а она, как и я, старается держать себя в форме, поэтому мы быстро находим, что поесть, и знаем меру. Я в маму, а она у меня человек с жесткой самодисциплиной, сильным характером. Мой папа был звездой спорта в своем городе, от него взяла гены. Спортом не занимаюсь, но люблю гулять по парку с наушниками - слушаю интересные лекции. У меня нет грани между сценой и обычной жизнью ни в физическом плане, ни в моральном - может быть, за это меня и любят. Я застенчивая, ответственная как в жизни, так и на сцене. До сих пор жутко волнуюсь перед выходом на сцену.
- Ваша мама ведь живет далеко от вас?
- Мама живет на Байкале.
Певица провела три недели февраля в гостях у мамы Надежды. Фото: личный архив Алисы Мон
- Если человек, планируя заранее отпуск на 2025 год, захочет поехать в ваши края, то вы бы посоветовали с чего начинать, куда ехать и в какое время года?
- Золотое время для поездки на Байкал - бабье лето, осень. В Иркутске организуют туры, отплывают часто как раз от моего города - Слюдянка, это самый южный берег Байкала. От него плывут наверх - к Улан-Удэ. Сейчас есть огромное количество коттеджей, гостиниц хорошего класса. Все очень комфортно. К нам приезжает много туристов, очень много китайцев.
- На Байкале солнечно ведь в любое время года?
- Да, солнце слепящее, яркое, просто невероятное. Я зимой съездила «позагорать лицом». Поэтому обязательно берите солнцезащитные очки.
«Мало красивых мелодий»
- После отпуска в марте и апреле у вас гастрольный тур с коллегами. Будете исполнять только хиты или добавите к ним новые песни?
- Концертная программа называется «Песни нашей молодости», поэтому в первую очередь я спою «Подорожник», Мишка Муромов - «Яблоки наснегу». Прозвучат все наши хиты, если по ходу выступления увидим, чтонужно добавить хотя бы по одной песне последних лет, то сделаем и это. Я стараюсь учитывать пожелания зрителей.
- Как сейчас подбираете репертуар? Рассматриваете песни от знакомых авторов, предложения от молодежи?
- Все варианты приемлемы - и предлагают, и присылают инкогнито - откуда прилетело, непонятно. Вот недавно позвонила мне Таня Иванова из «Комбинации» и говорит: «Алиса, две песни предложили, послушай хотя бы одну, по-моему, это твое». Послушала и понимаю, что могу примерить на себя и сделать.
- Почему песни прошлых лет чаще становились хитами?
- Мало красивых мелодий. А я по своей сути мелодист. Сейчас мелодии чаще какие-то монотонные. Акцент идет не на мелодию, а на аранжировку, какие-то фишечки...
- Голоса исполнителей в записи сейчас тоже после электронной обработки...
- Эта обработка, эта замыленность голоса, какие-то спецэффекты - они порой дают обратный эффект, когда все становятся похожи друг на друга. Но главное, что в этом исполнении уже души нет. Душа в песне должна быть на первом плане.
- Зато молодежь благодаря Сети быстрее продвигает песни свои.
- Не побоюсь этого сленга, они в этом шарят - понимают, как себя продвинуть именно в сетях. Знают, как быстрее попасть на ту платформу, которая будет смотрибельна, слушательна.
- А почему вы не ведете соцсети? Нашла только фанатские страницы.
- Я в этом смысле очень консервативный человек. Когда вижу, как блогеры, как в зеркальце, любуются в телефон и что-то там «пищат» - это часто выглядит пошло. Не хочу их обижать, но это не мое точно. Не потому, что я вредная, просто это не мое. Не хочу заниматься тем, что у меня вызывает отторжение. Все должно быть по душе, по любви.
Будущая звезда начинала петь еще в школьном ансамбле. Фото: личный архив Алисы Мон
- Вы свои хиты имеете право исполнять? Никто из авторов не посягает, не запрещает? А то столько случаев у ваших коллег, когда авторы песен вдруг стали требовать материальных компенсаций от исполнителей. Хотя и так получают авторские отчисления.
- К счастью, у меня есть такие песни, которые никто не отберет. Сейчас сплошь и рядом авторы отбирают песни, судятся. Мне жалко артистов, потому что так нельзя поступать. Может быть, люди и полюбили песню из-за того, как артист ее спел. Бесправие артистов на песни, которые они сделали известными, надо пресекать.
5 лучших песен
«Подорожник»
«Алмаз»
«Он и она»
«Стань моим»
«Розовые очки»
«Один в один» 12+
По пятницам/21.30