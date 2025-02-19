Юля Паршута: «Я планировала передать своей внучке драгоценности, которые украли у нашей семьи»

- 1 марта у вас большой концерт в Москве, затем в Санкт-Петербурге и Самаре. Кто ваш главный зритель сегодня, какой будет программа на концертах?

- Я хорошо знаю, как выглядит мой зритель, и страшно по всем соскучилась. Это человек очень глубокий и непростой, позволяющий себе любить, разочаровываться, но продолжающий искать и идти. Есть такая индийская мудрость: дорога возникает под ногами идущего. Мы, люди, которые позволяют себе идти, и на этом пути может возникать все что угодно. Такой у меня зритель прекрасный! Как и я сама (смеется). Когда ты смотришь в глаза и понимаешь, что смотришь в глаза себе, - это не про эгоцентризм, а про глубокое понимание, про чувство единения, которое мы все время ищем в этой жизни. Это то, что неизбывно происходит на моих концертах, то ради чего в конце концов вообще стоит делать все, что я делаю. Безусловно, я волнуюсь, и этот трепет приятен. Много чего произошло за время, пока мы не виделись. Последний, очень камерный сольник был летом, большой был год назад. Я переживала, что мы так долго не видимся, мне это доставляло определенные страдания, и я знаю, что моим слушателям тоже - мы переписывались в соцсетях. Но минуты, часы, дни, месяцы схлопываются очень быстро - и мы скоро увидимся. Уже осталось меньше месяца. Много чего внутри наболело, переросло, переродилось и изменилось. Это будет по-новому, но, безусловно, так же глубоко, как всегда. У меня мурашки побежали от этой мысли...

- Вы работаете только вживую? Часто ли приходится работать в сборных концертах, когда коллеги поют под фонограмму? И правда ли, что в телешоу у артистов всегда «фанера» из-за технических нюансов?

- Когда я участвовала в телепрограммах, где на экране была плашка «живой звук», то так оно и было. Я не встречала обмана. Не слежу за тем, как поют другие артисты, но бывают ситуации, когда у человека пропал голос. Голосовой аппарат - это не машина. Вокальные складки очень нежные, их состояние очень зависит от перетруженности, от подготовки, от климата, от состояния вокалиста. Я недавно съездила в Самарканд, а там очень сухая зима - сразу же почувствовала это на связках. Вернувшись, до сих пор ощущаю легкую охриплость. Мои связки достаточно чувствительны, мне это известно с детства. Но тем не менее я пою именно вживую и получаю от этого невероятное удовольствие. Иногда попадать в свой же записанный голос - та еще пытка. А вот взять и отдаться целиком тому, что ты чувствуешь внутри себя, чтобы перепрожить эти три-четыре минуты заново, - наслаждение, равных которому нет. Какой смысл лишать себя его, если у тебя в данный момент есть для этого все возможности?

- Голос меняется с возрастом, опытом. Что изменилось в вашем вокале с тех пор, как вы участвовали в «Фабрике звезд - 7»?

- Изменилось все. Достаточно послушать мои старые записи, а потом прийти на концерт. Этот опыт был нужен для изучения себя, своих возможностей: и я до сих пор продолжаю это делать. Связки изнашиваются, когда ты мало понимаешь, что делаешь. Важно изучить этот вопрос и осознавать, что твой голосовой аппарат очень нежный, и к нему надо относиться с любовью и уважением. Как, впрочем, ко всему, что делаешь. Конечно, я продолжаю работать над собой, изучать свои данные и понимаю, что впереди еще много интересных открытий.

- Вы сами себе продюсер? Стало ли больше возможностей у артистов в сравнении с тем, когда вы начинали? Что стало сложнее, а что проще?

- Универсальной формулы нет. «Иди к продюсеру, и все получится» или «Не ходи к продюсеру, а продвигайся через соцсети» - это, как говорится, разговоры в пользу бедных. Что сработает конкретно с тобой, не узнаешь, пока не проверишь. Важно одно: если внутренний зов достаточно громок и ты всем нутром чувствуешь, что просто не можешь не петь, не писать песни - не дать душе стать озвученной, то все средства хороши! Конечно, если это не заставляет других страдать, не ломает тебя как личность, если погоня за чартами не истребляет индивидуальность. Моя любимая поговорка должна прозвучать здесь целиком: «Цель оправдывает средства, если цель - спасение души». Поэтому все даст свои плоды, если на первый план выходит реализация божественного дара, как бы громко это ни звучало. И, конечно, я всегда за то, чтобы развиваться и все время перебирать лапками. Делать. Каждый человек должен заниматься своим делом. И если ты понимаешь, что ты творец, и попытка замыкать на себе менеджерский функционал обкрадывает время, силы твоего внутреннего творца, то было бы здорово отдать эти функции тем, у кого в этом есть позитивный опыт и большая любовь к тебе. Творцы - всегда большие дети. Что касается меня - да, пока я сама себе продюсер.