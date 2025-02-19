Юля Паршута: «Я планировала передать своей внучке драгоценности, которые украли у нашей семьи»

В феврале у Юли Паршуты премьера песни, в марте - концерты в Москве и регионах. К счастью, недавнее ЧП не нарушило планы 36-летней певицы. В начале года ее квартиру обокрали. В интервью журналу «Телепрограмма» Юля впервые подробно рассказала о происшествии, а также поделилась более приятными новостями из своей жизни.
- Поговорку «Слезами горю не поможешь» в соцсетях теперь часто подменяют фразой «Плакать уже не модно». Это цитата из вашей песни «По краю», и она в том числе намекает на то, что сильный человек справится с проблемами без лишних эмоций. Вы так умеете?
- Сказать прямо, я не вижу связи силы духа с проявлением эмоций - иногда люди зажимают их от слабости, неспособности войти в здоровый конфликт и диалог. Все сжатое зачастую потом выстреливает как пружина. А эмоциональные люди способны разрядить напряженную атмосферу. Но бывает по-разному. Главное, быть человеком и искать ключи к пониманию друг друга. А это уже сложнее. Фраза «Плакать уже не модно» в одном из куплетов песни «По краю», которую написал мой папа, имеет более глубокий смысл. Здесь нужно слушать весь куплет: «Плакать уже не модно, если есть сколько угодно в небесах воды холодной. Может, так даже лучше, слезы неба станут душем и мою очистят душу». Кстати, в моей новой песне «Птица», которую я написала в том сложном прошлом году и выпустила в феврале, есть отсылка к песне «По краю», то есть они в некотором роде связаны между собой. В этом есть и наше музыкальное наследие, семейственность, одна кровь.
«Помогли друзья, Марк, команда»
- В январе вы попали в криминальную хронику. Сообщалось, что злоумышленники вынесли из вашей квартиры 3 млн рублей и драгоценности, возбуждено уголовное дело. Хорошо, что никого не было дома, и вы не пострадали физически. Что из этого правда? Удалось ли вернуть украденное по горячим следам?
- Драгоценные украшения были украдены, это факт. По поводу денег - сумма другая, но разглашать ее в интересах следствия нельзя. С этими украшениями связано большое количество воспоминаний, они были собраны в нашей семье за много-много лет и должны были в будущем перейти по наследству моим внучкам. Теперь начинаем почти с нуля.
- Из-за кражи пришлось менять планы? Вы ведь прервали отпуск?
- Изменить планы, конечно, пришлось. Безусловно, я переживала, как переживал бы на моем месте любой. В конце концов удалось улететь к морю. Пришлось значительно сократить отдых, тем не менее я выдохнула, перенастроила себя, что важно для предстоящих концертов, сделала выводы и поняла, что эта ситуация значит для меня.
- Вы верите в приметы? Говорят, если год начался с такого ЧП, то больше неприятностей не будет. Кто вам помогает справиться в трудные моменты?
- Никогда не слышала о таких приметах. Как только все случилось, мне напомнили одну интересную вещь: год Змеи начинается с 29 января по китайскому лунному календарю. Так что все ситуации в январе до этой даты можно отнести к прошлому году. Собственно, я все это туда «отнесла» и выдохнула. Кто помогает? Во-первых, я сама - как человек сильный духом. В первый же день я немного приболела, потому что история из ряда вон выходящая. Но тем не менее я считаю, что здорово справилась. Во-вторых, мне помогли друзья. Близкая подруга приехала ко мне сразу же - буквально через 10 минут. На следующий день прилетел Марк (Тишман, автор и исполнитель. - Авт.) из путешествия по Алтаю и тоже был со мной практически постоянно.
Лучшие друзья - Юля Паршута и Марк Тишман. Фото: личный архив Юлии Паршуты
Мне помогала моя команда, и я очень им благодарна. Помогла смена обстановки. Я сделала правильный выбор в пользу того, чтобы поехать на море - мою детскую стихию. Поехать именно одной, чтобы побыть с собой наедине. Предвосхищаю любые вопросы: нет, мне не скучно одной, наоборот, мне наконец удалось услышать свои важные мысли, почитать книги, медитировать под звуки природы, смотреть на птиц, ящериц и летучих лисиц, на рыб и маленьких акул, чувствовать под ногами песок, солнце и ветер - на плечах и в волосах. Это было прекрасно.
- В недавнем телешоу «Маска» вы были Змеей, а это символ этого года. Вы читаете гороскопы, прислушиваетесь к ним?
- Я к этому отношусь с ноткой иронии. Верю только в отличные прогнозы - это прекрасное программирование сознания. Ну, а если гороскоп советует быть осторожным, почему бы и не быть? Важно быть в доверии к миру, но находиться в фокусе. Когда тебя мотает из стороны в сторону, то получается легкая, а может быть, и нелегкая деформация восприятия. Ловить этот баланс между доверием Вселенной и сосредоточенностью - самое интересное.
«Сейчас я наслаждаюсь свободой»
Фото: личный архив Юлии Паршуты
- 1 марта у вас большой концерт в Москве, затем в Санкт-Петербурге и Самаре. Кто ваш главный зритель сегодня, какой будет программа на концертах?
- Я хорошо знаю, как выглядит мой зритель, и страшно по всем соскучилась. Это человек очень глубокий и непростой, позволяющий себе любить, разочаровываться, но продолжающий искать и идти. Есть такая индийская мудрость: дорога возникает под ногами идущего. Мы, люди, которые позволяют себе идти, и на этом пути может возникать все что угодно. Такой у меня зритель прекрасный! Как и я сама (смеется). Когда ты смотришь в глаза и понимаешь, что смотришь в глаза себе, - это не про эгоцентризм, а про глубокое понимание, про чувство единения, которое мы все время ищем в этой жизни. Это то, что неизбывно происходит на моих концертах, то ради чего в конце концов вообще стоит делать все, что я делаю. Безусловно, я волнуюсь, и этот трепет приятен. Много чего произошло за время, пока мы не виделись. Последний, очень камерный сольник был летом, большой был год назад. Я переживала, что мы так долго не видимся, мне это доставляло определенные страдания, и я знаю, что моим слушателям тоже - мы переписывались в соцсетях. Но минуты, часы, дни, месяцы схлопываются очень быстро - и мы скоро увидимся. Уже осталось меньше месяца. Много чего внутри наболело, переросло, переродилось и изменилось. Это будет по-новому, но, безусловно, так же глубоко, как всегда. У меня мурашки побежали от этой мысли...
- Вы работаете только вживую? Часто ли приходится работать в сборных концертах, когда коллеги поют под фонограмму? И правда ли, что в телешоу у артистов всегда «фанера» из-за технических нюансов?
- Когда я участвовала в телепрограммах, где на экране была плашка «живой звук», то так оно и было. Я не встречала обмана. Не слежу за тем, как поют другие артисты, но бывают ситуации, когда у человека пропал голос. Голосовой аппарат - это не машина. Вокальные складки очень нежные, их состояние очень зависит от перетруженности, от подготовки, от климата, от состояния вокалиста. Я недавно съездила в Самарканд, а там очень сухая зима - сразу же почувствовала это на связках. Вернувшись, до сих пор ощущаю легкую охриплость. Мои связки достаточно чувствительны, мне это известно с детства. Но тем не менее я пою именно вживую и получаю от этого невероятное удовольствие. Иногда попадать в свой же записанный голос - та еще пытка. А вот взять и отдаться целиком тому, что ты чувствуешь внутри себя, чтобы перепрожить эти три-четыре минуты заново, - наслаждение, равных которому нет. Какой смысл лишать себя его, если у тебя в данный момент есть для этого все возможности?
- Голос меняется с возрастом, опытом. Что изменилось в вашем вокале с тех пор, как вы участвовали в «Фабрике звезд - 7»?
- Изменилось все. Достаточно послушать мои старые записи, а потом прийти на концерт. Этот опыт был нужен для изучения себя, своих возможностей: и я до сих пор продолжаю это делать. Связки изнашиваются, когда ты мало понимаешь, что делаешь. Важно изучить этот вопрос и осознавать, что твой голосовой аппарат очень нежный, и к нему надо относиться с любовью и уважением. Как, впрочем, ко всему, что делаешь. Конечно, я продолжаю работать над собой, изучать свои данные и понимаю, что впереди еще много интересных открытий.
- Вы сами себе продюсер? Стало ли больше возможностей у артистов в сравнении с тем, когда вы начинали? Что стало сложнее, а что проще?
- Универсальной формулы нет. «Иди к продюсеру, и все получится» или «Не ходи к продюсеру, а продвигайся через соцсети» - это, как говорится, разговоры в пользу бедных. Что сработает конкретно с тобой, не узнаешь, пока не проверишь. Важно одно: если внутренний зов достаточно громок и ты всем нутром чувствуешь, что просто не можешь не петь, не писать песни - не дать душе стать озвученной, то все средства хороши! Конечно, если это не заставляет других страдать, не ломает тебя как личность, если погоня за чартами не истребляет индивидуальность. Моя любимая поговорка должна прозвучать здесь целиком: «Цель оправдывает средства, если цель - спасение души». Поэтому все даст свои плоды, если на первый план выходит реализация божественного дара, как бы громко это ни звучало. И, конечно, я всегда за то, чтобы развиваться и все время перебирать лапками. Делать. Каждый человек должен заниматься своим делом. И если ты понимаешь, что ты творец, и попытка замыкать на себе менеджерский функционал обкрадывает время, силы твоего внутреннего творца, то было бы здорово отдать эти функции тем, у кого в этом есть позитивный опыт и большая любовь к тебе. Творцы - всегда большие дети. Что касается меня - да, пока я сама себе продюсер.
Юля с мамой Еленой Владимировной и папой Василием Константиновичем. Фото: личный архив Юлии Паршуты
- Последние новости о вашей личной жизни касались возможного романа с Марком Тишманом. А как сейчас? Вы скрываете любимого мужчину от посторонних глаз или пока не встретили спутника жизни?
- С Марком мы всегда были, есть и будем друзьями. Просто однажды пошутили про то, что мы поженились, - это был виртуальный загс. Ради хохмы сделали фотографию в фотобудке и рассказали об этом в проекте «Музлофт». А это порезали на маленькие видео. И получилось так, что люди очаровались этим событием. И я понимаю моего любимого зрителя, потому как от нас обоих давно ждали романтических новостей. Но парой мы никогда не были. Мне лично скрывать или показывать некого. К сожалению, или, скорее всего, к счастью - потому что всему свое время. Сейчас я наслаждаюсь свободой и своей жизнью.
5 ее песен
«Кришна»
«Саундтрек этого лета»
«Летит»
«Месяц май»
«Птица»