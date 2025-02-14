Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев: «Каждый раз, когда говорят о Бузовой, я улыбаюсь!»

14 февраля на телеканале «Пятница!» стартует второй сезон «Выживалити» — экстремального шоу с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. Съемки проекта состоялись летом в Карачаево-Черкесии. Участникам пришлось пройти жесткие испытания: они выпрыгивали из горящей машины, чинили фуникулер на высоте 2260 метров и даже были погребены заживо. Все - ради победы и приза в десять миллионов рублей!

Одним из участников «Выживалити» стал бизнесмен Денис Лебедев. Многие его знают как победителя реалити-шоу «Замуж за Бузову». Денис какое-то время встречался с Ольгой Бузовой, но потом отношения сошли на нет.

Какое испытание на шоу «Выживалити» стало самым сложным для Дениса? Почему задание, когда нужно было ложиться в гроб, показалось мужчине трогательным? И как он относится к Ольге Бузовой сегодня?

На эти вопросы и не только Денис Лебедев ответил в интервью Teleprogramma.org.

«Когда я лег в гроб и поднял глаза вверх, я увидел голубое небо и летающих надо мной птиц»

- Почему согласились участвовать в шоу «Выживалити»?

- «Выживалити» для меня — это проект о жизни в целом. Я каждый день выживаю в каменных джунглях. И, на мой взгляд, достойно несу себя и свои семейные ценности.

С кем из участников вы подружились, а с кем наоборот?

- Я со всеми остался в дружеских отношениях. Что касается мнения об участниках до и после проекта, то я по-другому взглянул на Амину.

Первое впечатление было не очень хорошим, но когда мы поближе познакомились, я понял, насколько она интересный человек.

И какие у нее проблемы. Ей приходится скрываться за психологическими трюками, чтобы «вырулить» ее жизнь. Амина — умничка.

- В ходе проекта приходилось падать в пропасть и ехать на горящей машине. Какое испытание стало самым сложным для вас?

- Оказалось, что ко всем испытаниям я был не готов. Они ужасно сложные и страшные, а самое главное - непредсказуемые.

-Расскажите об испытании «Погребенные заживо». Какие эмоции вы испытали, когда вас положили в гроб и закопали землей?

- Прозвучит неожиданно, но это, наверное, самое трогательное испытание. Когда я лег в гроб и поднял глаза вверх, я увидел голубое небо и летающих надо мной птиц. Я понял, как это все происходит в реальной жизни. А потом закрыли крышку гроба, и я увидел щели, через которые пробивались солнечные лучи.

Сквозь пыль, падающую землю, которая сыпалась на лицо… Ужасные ощущения. В какой-то момент я даже поймал панику, но смог успокоить себя дыханием. А потом выбрался. Но было, конечно, тяжело.

- Вы сказали, что на проекте не пойдёте по головам. А другие участники, на ваш взгляд, поступали так?

- И я сдержал обещание. С самого начала я двигался самостоятельно, но в какой-то момент мы создали коалицию.

Вообще, все в какой-то момент начали создавать свои объединения. Жаль, что мою коалицию многие покидали по состоянию здоровья.