Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев: «Каждый раз, когда говорят о Бузовой, я улыбаюсь!»

14 февраля на телеканале «Пятница!» стартует второй сезон «Выживалити» — экстремального шоу с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. Съемки проекта состоялись летом в Карачаево-Черкесии. Участникам пришлось пройти жесткие испытания: они выпрыгивали из горящей машины, чинили фуникулер на высоте 2260 метров и даже были погребены заживо. Все - ради победы и приза в десять миллионов рублей!
Одним из участников «Выживалити» стал бизнесмен Денис Лебедев. Многие его знают как победителя реалити-шоу «Замуж за Бузову». Денис какое-то время встречался с Ольгой Бузовой, но потом отношения сошли на нет.
Какое испытание на шоу «Выживалити» стало самым сложным для Дениса? Почему задание, когда нужно было ложиться в гроб, показалось мужчине трогательным? И как он относится к Ольге Бузовой сегодня?
На эти вопросы и не только Денис Лебедев ответил в интервью Teleprogramma.org.
«Когда я лег в гроб и поднял глаза вверх, я увидел голубое небо и летающих надо мной птиц»
- Почему согласились участвовать в шоу «Выживалити»?
- «Выживалити» для меня — это проект о жизни в целом. Я каждый день выживаю в каменных джунглях. И, на мой взгляд, достойно несу себя и свои семейные ценности.
С кем из участников вы подружились, а с кем наоборот?
- Я со всеми остался в дружеских отношениях. Что касается мнения об участниках до и после проекта, то я по-другому взглянул на Амину.
Первое впечатление было не очень хорошим, но когда мы поближе познакомились, я понял, насколько она интересный человек.
И какие у нее проблемы. Ей приходится скрываться за психологическими трюками, чтобы «вырулить» ее жизнь. Амина — умничка.
- В ходе проекта приходилось падать в пропасть и ехать на горящей машине. Какое испытание стало самым сложным для вас?
- Оказалось, что ко всем испытаниям я был не готов. Они ужасно сложные и страшные, а самое главное - непредсказуемые.
-Расскажите об испытании «Погребенные заживо». Какие эмоции вы испытали, когда вас положили в гроб и закопали землей?
- Прозвучит неожиданно, но это, наверное, самое трогательное испытание. Когда я лег в гроб и поднял глаза вверх, я увидел голубое небо и летающих надо мной птиц. Я понял, как это все происходит в реальной жизни. А потом закрыли крышку гроба, и я увидел щели, через которые пробивались солнечные лучи.
Сквозь пыль, падающую землю, которая сыпалась на лицо… Ужасные ощущения. В какой-то момент я даже поймал панику, но смог успокоить себя дыханием. А потом выбрался. Но было, конечно, тяжело.
- Вы сказали, что на проекте не пойдёте по головам. А другие участники, на ваш взгляд, поступали так?
- И я сдержал обещание. С самого начала я двигался самостоятельно, но в какой-то момент мы создали коалицию.
Вообще, все в какой-то момент начали создавать свои объединения. Жаль, что мою коалицию многие покидали по состоянию здоровья.
Денис Лебедев. Фото: телеканал «Пятница!»
- Как вы готовились к шоу? Вы ведь итак в хорошей физической форме. Может, занимались бегом, каким-то дополнительным спортом?
- Я в спорте уже 35 лет, поэтому никаких дополнительных тренировок я не делал. Только тренировал задержку дыхания. Дошел до 2,5 минут без воздуха.
«Ольга Бузова клевая. И я ей желаю только самого лучшего»
- Поговорим о личном. Многие бывшие избранники Ольги Бузовой злятся, когда их называют: «Бывшие Бузовой». А вы?
- Нет, я не злюсь, ведь я уважаю себя. И мой выбор всегда делается по сердцу. Ольга клевая, и я ей желаю только самого лучшего. Каждый раз, когда говорят о ней, я улыбаюсь.
- После расставания Ольга в чем только вас не обвиняла: что вы аферист, изменщик, поднимаете руку на женщин. Как бы вы это сейчас прокомментировали?
- На заборе тоже могут разное написать... По прошествии времени все эти мифы развеялись, и я остаюсь тем же, кем был. Я порядочный человек, который никогда не поднимет руку на женщину. И я никогда никого не обманывал.
Считаю, что это просто пиар разных людей. Кстати, теперь я тоже владею этим инструментом. Сейчас я умею его вовремя идентифицировать и дать отпор.
Денис Лебедев. Фото: телеканал «Пятница!»
- А сейчас как относитесь к Ольге?
- Прекрасно! Радуюсь, когда вижу публикации о ней, или когда она выпускает новые песни.
- Сейчас у вас новая избранница Екатерина. Как могли бы ее описать?
- Моя жена Екатерина - самая лучшая женщина на свете. Я ее очень люблю и знаю, что это взаимно.
- Чем удивляет сейчас маленькая дочка?
- Юмором. Она просто фантастическая. В 2,5 года шутит, смеется, подкалывает и манипулирует нами технично и круто. Это нас очень улыбает. Смотрю на нее с трепетом и любовью.
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