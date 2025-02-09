Влад Прохоров: «Трудности даются человеку, чтобы он смог понять, что способен все преодолеть»

Молодой актер Влад Прохоров начал сниматься в кино и сериалах совсем недавно - в 2021 году, зато теперь у него одна главная роль за другой: блеснул в роли молодого Сергея Жукова в байопике «Руки вверх!», затем сыграл персонажа Е-2 в фэнтези-сериале «Министерство всего хорошего» 16+ (можно смотреть на «Кинопоиске»), а сейчас продолжает сниматься в сиквеле «Универ. Молодые» 16+ и исторической драме «Петр I»*.

- Влад, давайте начнем с сериала «Универ. Молодые». Как происходит взаимодействие со «старичками» проекта, как вас приняли и удалось ли, на ваш взгляд, создать «химию» между персонажами, как это было в первом «Универе»?

- Безусловно, это самое главное, чтобы актер нашел «химию» со своими партнерами по съемочной площадке. Тем более если это продолжение уже всем известной истории - нужно было найти контакт со «старичками» предыдущего «Универа». В этой истории создается новая общага, рождаются новые герои-студенты. Как принято говорить, молодая кровь должна оживить проект, ведь рождаются другие сюжеты и взаимоотношения. Я лично очень доволен, что попал в проект, потому что эта «семья» уже проверенная. Скажу так: съемочный процесс идет профессионально и очень весело. Происходит настоящее чудо: бывает, не получается сыграть сцену, потому что так смешно, буквально до истерики. Рождается определенный заряд энергии между партнерами, когда мы ухахатываемся до потери сознания. Думаю, это будет чувствоваться в кадре, зритель это увидит.

- Первая серия «Универа» вышла, когда вам было 10 лет. Хоть как-то этот сериал успели зацепить? Если да, то кто был любимым персонажем?

- Да, сериал вышел, когда мне было 10 лет. Конечно же, я его смотрел, потому что в городе Перми, я думаю, и по сей день телевизор - это то, что включается в квартире фоном. Кто-то всей семьей собирается вечером после школы или после работы, чтобы вместе посидеть и посмотреть какой-нибудь сериал. Я смотрел «Универ» и не могу сказать, что у меня был какой-то конкретный любимый персонаж. Мне в принципе нравилось наблюдать за всеми историями, которые там происходили.