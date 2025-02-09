Влад Прохоров: «Трудности даются человеку, чтобы он смог понять, что способен все преодолеть»

Молодой актер Влад Прохоров начал сниматься в кино и сериалах совсем недавно - в 2021 году, зато теперь у него одна главная роль за другой: блеснул в роли молодого Сергея Жукова в байопике «Руки вверх!», затем сыграл персонажа Е-2 в фэнтези-сериале «Министерство всего хорошего» 16+ (можно смотреть на «Кинопоиске»), а сейчас продолжает сниматься в сиквеле «Универ. Молодые» 16+ и исторической драме «Петр I»*.
- Влад, давайте начнем с сериала «Универ. Молодые». Как происходит взаимодействие со «старичками» проекта, как вас приняли и удалось ли, на ваш взгляд, создать «химию» между персонажами, как это было в первом «Универе»?
- Безусловно, это самое главное, чтобы актер нашел «химию» со своими партнерами по съемочной площадке. Тем более если это продолжение уже всем известной истории - нужно было найти контакт со «старичками» предыдущего «Универа». В этой истории создается новая общага, рождаются новые герои-студенты. Как принято говорить, молодая кровь должна оживить проект, ведь рождаются другие сюжеты и взаимоотношения. Я лично очень доволен, что попал в проект, потому что эта «семья» уже проверенная. Скажу так: съемочный процесс идет профессионально и очень весело. Происходит настоящее чудо: бывает, не получается сыграть сцену, потому что так смешно, буквально до истерики. Рождается определенный заряд энергии между партнерами, когда мы ухахатываемся до потери сознания. Думаю, это будет чувствоваться в кадре, зритель это увидит.
- Первая серия «Универа» вышла, когда вам было 10 лет. Хоть как-то этот сериал успели зацепить? Если да, то кто был любимым персонажем?
- Да, сериал вышел, когда мне было 10 лет. Конечно же, я его смотрел, потому что в городе Перми, я думаю, и по сей день телевизор - это то, что включается в квартире фоном. Кто-то всей семьей собирается вечером после школы или после работы, чтобы вместе посидеть и посмотреть какой-нибудь сериал. Я смотрел «Универ» и не могу сказать, что у меня был какой-то конкретный любимый персонаж. Мне в принципе нравилось наблюдать за всеми историями, которые там происходили.
Энтузиазм Е-2 пугает старшего товарища, хотя он и сам таким был когда-то (с Николаем Фоменко в сериале «Министерство всего хорошего»). Фото: кадр из фильма
- Многие считают, что этот перезапуск - «воскрешение мертвых» и спекуляция на успехе состоявшегося проекта.
- Это стереотипное мнение. Я не понимаю, почему возникают такие реакции. Общаюсь в социальных сетях и в телеграм-канале со зрителями и пытаюсь их убедить, что в продолжении нет ничего страшного.
- Логика у критиков простая: был успех «Универа», зачем повторять?
- Потому что это не повтор успеха старого «Универа». Я хочу повториться: этот перезапуск заключается в том, что у нас рождаются совершенно новые главные герои. Допустим, можно было бы назвать проект не «Универ. Молодые», а как-то по-другому. Просто та же команда создает сейчас новый проект с такой же любовью, с какой создавался первый «Универ». Думаю, здесь нечего бояться. Нужно надеяться на то, что мы все-таки сможем сделать так, что у публики не будет ощущения, будто это спекуляция, а наоборот: возникнет принятие того, что появилось нечто новое и интересное.
«Когда зритель влюбляется в актера - это счастье»
Сергею Жукову выбор актера на роль себя в юности очень понравился. Фото: личный архив Влада Прохорова
- Фильм-байопик «Руки вверх!» 12+ достаточно тепло был принят аудиторией. Какова была реакция зрителя на вашего Сергея Жукова? Какой приходит отклик?
- Я перед премьерой «Руки вверх!» ожидал, что, скорее всего, пойдет волна хейта, потому что мы с Сережей Жуковым совершенно не похожи. Но для меня было большим счастьем увидеть результат: 98% откликов - это слова благодарности.
- За что?
- Люди смотрят кино и действительно видят во мне Сергея Жукова. Начинают увлекаться повествованием, принимать мою органику. Это самое главное для актера, поэтому история и получилась. А когда зритель влюбляется в актера и пишет много теплых комментариев - для меня это вообще был первый полнометражный фильм в карьере, который привнес в мою жизнь поклонников - конечно, это большое счастье.
- Как человек, пишущий музыку, скажите: можно ли сейчас создать настолько популярный бойз-бенд, тандем? И почему?
- Я думаю, что возможно.
- Хотели бы?
- Конечно, у меня в голове есть мечта создать музыкальную группу, где будут хорошие музыканты, которые могут исполнять музыку вживую. Думаю, все возможно. Главное - чтобы был хороший коллектив. Разумеется, это не отменяет того, что это большая и тяжелая работа, поэтому четко себе объясняю: больше всего я хочу быть артистом, а музыка - дополнение к творчеству. В нашей профессии не получится работать наполовину - если уж стараться становиться музыкантом, то надо отдавать этому процессу все время.
«Пытаюсь наверстать упущенное»
В театре у Влада тоже неплохо получалось. Но в кино ему нравится больше. Фото: Сергей Ведяшкин/Агенство «Москва»
- Как после «Универа» и «Руки вверх!» проходит работа над историческим проектом «Петр I»? Как погружаетесь в эпоху, выходя из такси-иномарки в 2025 году?
- С «Петром I», конечно, интересно, потому что на тебя надевают исторический костюм. И первое, что происходит в голове, - удивляешься, как вообще в такой одежде они могли скакать на лошадях, прыгать и бегать. Это очень сложно физически, а моментами, кажется, вовсе невозможно. Тебя ограничивает все! Но это как игра. Начинаешь увлекаться, подключаешься к этому, так возникает ощущение, что находишься не в XXI веке, не в современном мире живешь. В какой-то момент в голове возникает полная иллюзия ощущения того самого времени!
- Сниматься в сериалах вы начали всего лишь несколько лет назад, хотя некоторые ваши коллеги дебютируют еще в студенческие годы. Почему так вышло?
- В студенческие годы нам запрещали сниматься, да и во многих других театральных институтах это не приветствуется. Поскольку я хотел получить образование и не хотел, чтобы меня отчислили, то посвятил все время учебе (Влад окончил Школу-студию МХАТ, после чего поступил в труппу «Современника». - Авт.). В общем, пока я приходил к самому себе, пока осознавал, чего хочу, в итоге ушел из театра - и начал сниматься в кино. У каждого этот процесс происходит по-разному. Сейчас очень много работаю и пытаюсь наверстать упущенное время. Буду добиваться своей цели!
- Как отводите душу, когда появляются свободные от работы дни?
- В свободные дни стараюсь отдыхать, расслабляться, смотреть фильмы. Недавно прочитал книжку «Сказать жизни «Да!» Виктора Франкла. Я бы посоветовал ее многим. Стараюсь готовить сам, угощать близких. Если есть возможность - особенно весной и летом, стараюсь писать картины. Это тоже большое удовольствие.
Актер обязан быть в хорошей форме, и не только в творческой. Фото: личный архив Влада Прохорова
- Сказать жизни «да» всегда полезно. Но как это сделать? Вот вы стали сиротой в 9 лет. Это травмировало или сделало вас сильнее?
- Я думаю, что любые проблемы, которые появляются в жизни человека, происходят не просто так. Они даны, наверное, для того, чтобы показать человеку, что он способен все преодолеть. Это может сделать человека сильнее и в то же время может травмировать. Вопрос в том, как принимать обстоятельства: сломаешься или захочешь идти дальше, несмотря ни на что.
Вопрос ребром
- Почему Влад, а не Владислав? Это дань уважения Тому Крузу, Джеку Николсону (полные имена этих актеров - Томас и Джон. - Ред.) и Саше Петрову?
- Интересный вопрос... Нет. Просто мне нравится, как звучит Влад. Владислав - это достаточно серьезно. Владик - достаточно несерьезно. А Влад, мне кажется, это такое красивое мужское имя, именно для парня.