Нонна Гришаева: «Своего зятя или невестку я бы так не гнобила»

В Москве идут съемки четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС. В новом сезоне дочки Веника будут разрабатывать коварный план, как предотвратить появление мачехи в лице психолога Татьяны в своем доме. В ход будут пущены все способы «борьбы с врагом» — начиная с бойкота и заканчивая голодовкой, и не только.
На сторону девочек встанет и Людмила Сергеевна. Она старается пресекать появление хоть малейшей симпатии к Татьяне со стороны семейства. В свою очередь, психолог ждет от возлюбленного решительных действий. Иначе их отношения могут завершиться в любой момент.
Тем временем исполнительница роли Людмилы Васнецовой — актриса Нонна Гришаева — призналась журналистам, побывавшим на съемочной площадке, что на самом деле у нее замечательные отношения с «экранным зятем» — актером Филиппом Бледным. И вообще, она не станет брать негативный пример со своей героини и не собирается так гнобить потенциального родственника.
«Мне нравится все то, что делает Лиза Арзамасова»
— Нонна, как вам в целом съемочный процесс сериала «Папины дочки. Новые»?
— Мне приятно сюда возвращаться, потому что здесь прекрасная атмосфера. Я люблю людей, с которыми работаю. У меня действительно очень теплые отношения с экранным зятем. Нам нравится работать друг с другом, сотворчество, общение со всеми девочками.
Я вообще, когда первый раз пришла на съемочную площадку и увидела, кто будет играть моих внучек, была приятно удивлена. Я обрадовалась, потому что только недавно посмотрела сериал «Вампиры средней полосы» и восхищалась двумя молодыми артистками — Витой Корниенко и Евой Смирновой. Прихожу — а это мои внучки.
— С кем из актеров «Папиных дочек» у вас сложились особенно теплые отношения?
— С Лизой Арзамасовой, потому что так получилось, что, когда не было съемок в сериале, мы продолжали встречаться по работе и на премии «Хрустальная Турандот». Лизочка пригласила меня в свой спектакль «ЧП».
Мне нравится все, что делает Лиза. Мне очень приятно помогать ей в новогодних поздравлениях ее фонду «Старость в радость». Она вообще большая умница. И я очень рада, что Лиза недавно второй раз стала мамой.
Нонна Гришаева с Филиппом Бледным, Ольгой Волковой и Полиной Айнутдиновой на съемках сериала «Папины дочки. Новые». Фото: телеканал СТС
«Так же, как и Людмила, я сильная и властная женщина»
— Что общего у вас и вашей героини Людмилы Васнецовой?
— Может быть, то, что я сильная и властная женщина. Но мне кажется, что своего зятя или невестку я бы так не гнобила.
— Вы согласны с тем, как она себя ведет?
— Категорически нет. Я считаю, что у нее прекрасный зять, и Людмиле можно было бы себя вести иначе.
— У вас двое взрослых детей. Они знакомят вас со своими избранниками?
— Конечно.
— И как вы себя ведете при общении с ними?
- Не так, как Людмила. С точностью до наоборот. (Смеется.)
Нонна Гришаева и Филипп Бледный на съемках сериала «Папины дочки. Новые». Фото: телеканал СТС
— Вы снимались и в первых «Папиных дочках», и в «Папиных дочках. Новых». Как вы считаете, поменялись ли дети за годы создания этих двух сериалов?
— В нашу жизнь больше входят гаджеты, всякие разные приспособления. Меняется коммуникация, само общение, дети за 10 лет действительно стали другими.
Сейчас дети, видя в троллейбусе собачку, раздвигают в нем окно.
— Как вы думаете, в чем секрет успеха сериала «Папины дочки»?
— Я не знаю ответа на этот вопрос. Но могу предположить, что эта история аналоговая, не купленная, а созданная нашими авторами. Она наша, про нас, а не слизанная с Запада.
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