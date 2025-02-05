Нонна Гришаева: «Своего зятя или невестку я бы так не гнобила»

В Москве идут съемки четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые» для телеканала СТС. В новом сезоне дочки Веника будут разрабатывать коварный план, как предотвратить появление мачехи в лице психолога Татьяны в своем доме. В ход будут пущены все способы «борьбы с врагом» — начиная с бойкота и заканчивая голодовкой, и не только.

На сторону девочек встанет и Людмила Сергеевна. Она старается пресекать появление хоть малейшей симпатии к Татьяне со стороны семейства. В свою очередь, психолог ждет от возлюбленного решительных действий. Иначе их отношения могут завершиться в любой момент.

Тем временем исполнительница роли Людмилы Васнецовой — актриса Нонна Гришаева — призналась журналистам, побывавшим на съемочной площадке, что на самом деле у нее замечательные отношения с «экранным зятем» — актером Филиппом Бледным. И вообще, она не станет брать негативный пример со своей героини и не собирается так гнобить потенциального родственника.

«Мне нравится все то, что делает Лиза Арзамасова»

— Нонна, как вам в целом съемочный процесс сериала «Папины дочки. Новые»?

— Мне приятно сюда возвращаться, потому что здесь прекрасная атмосфера. Я люблю людей, с которыми работаю. У меня действительно очень теплые отношения с экранным зятем. Нам нравится работать друг с другом, сотворчество, общение со всеми девочками.

Я вообще, когда первый раз пришла на съемочную площадку и увидела, кто будет играть моих внучек, была приятно удивлена. Я обрадовалась, потому что только недавно посмотрела сериал «Вампиры средней полосы» и восхищалась двумя молодыми артистками — Витой Корниенко и Евой Смирновой. Прихожу — а это мои внучки.

— С кем из актеров «Папиных дочек» у вас сложились особенно теплые отношения?

— С Лизой Арзамасовой, потому что так получилось, что, когда не было съемок в сериале, мы продолжали встречаться по работе и на премии «Хрустальная Турандот». Лизочка пригласила меня в свой спектакль «ЧП».

Мне нравится все, что делает Лиза. Мне очень приятно помогать ей в новогодних поздравлениях ее фонду «Старость в радость». Она вообще большая умница. И я очень рада, что Лиза недавно второй раз стала мамой.