Мария Куликова: «Сэкономлю на дорогой одежде, но билеты в театр куплю!»

На канале «Россия» начался уже 12-й сезон сериала «Склифосовский» 12+. «Телепрограмма» обсудила домашнее и рабочее закулисье с актрисой Марией Куликовой, которая играет очаровательного доктора Марину Нарочинскую.
- Мария, знаю, вы заядлая театралка. Как билеты достаете на хорошие спектакли?
- Я действительно постоянно ищу билеты! Знаю, когда открываются продажи в Вахтанговский, в Театр Наций и другие театры. Бывает, езжу с друзьями одним днем на классные спектакли в Петербург - это у нас уже традиция. Потрясением минувшего года для меня стал спектакль Андрея Могучего в БДТ «Холопы» 16+. На него сложно попасть. Мы каким-то чудом вылавливали билеты. Лента моей почты пестрит письмами от театров: «У нас завтра старт продаж в 11.00». И тогда в нужное время я с паспортами наготове... На съемочной площадке коллеги входят в положение: мы в нужный час прерываемся, чтобы я могла купить билеты онлайн - они понимают, как сложно достать билеты на хорошую постановку. Более того, мы с друзьями в некоторых кассах числимся в списке ожидания, и иногда оттуда перезванивают: «Дали два билета в партер, Мария, приедете?» Этот всплеск любви к походам в театры, причем и музыкальные, и драматические, начался не так давно. Я не трачу деньги на дорогую одежду, у меня нет собственной машины (с легкостью еду на метро), но вот билеты в театр я куплю. Хотя сейчас иногда невероятно высокие цены на билеты.
Фото: канал «Россия 1»
- Вашему сыну Ивану 13 лет. Приобщаете к драматическому искусству?
- На «Войну и мир» 16+ в Театр Вахтангова я его с собой, конечно, не брала. Но мы с ним пересмотрели весь детский репертуар. А недавно чудом попали на «Лебединое озеро» 6+ в Большой театр, и это были незабываемые впечатления. Еще есть классный формат для вечера с детьми - очень яркий музыкальный спектакль «Москва слезам не верит» 12+, в программу включен ужин. Я ходила с друзьями, с сестрой и ее тремя внуками, с моим сыном, мужем и его сыном - у нас была большая разновозрастная компания, и всем понравилось. А на праздники мы семьей летали в Австрию - посмотрели балет «Спящая красавица» в Венской опере, посетили рождественский концерт в золотом зале Венской филармонии.
- Были ли вы на спектаклях вашего партнера по сериалу Максима Аверина - «Бег», «Арбенин. Маскарад»?
- Я не все спектакли Макса видела, но вот именно «Бег» и «Арбенин. Маскарад» посмотрела. Мне понравилось. Я благодарный и позитивный зритель. Еще и потому, что знаю, сколько труда за каждой выученной репликой, за каждым шагом на сцене... Потом обязательно пишу огромные, прекрасные рецензии, возможно, поэтому меня любят приглашать коллеги.
«Я - охотница за новыми впечатлениями»
Доктор Брагин (Максим Аверин) и доктор Нарочинская (Мария Куликова) на экранах в 12-м сезоне «Склифосовского». Фото: канал «Россия 1»
- Сериал «Склифосовский» идет с 2012 года. Наверное, секрет долголетия проекта не только в интересном сценарии, работе режиссеров, актеров, но и в атмосфере на площадке, в отношениях между людьми. С кем они сложились особенно хорошо?
- Это правда. Мы уже воспринимаем друг друга не как партнеры по сериалу, а как члены семьи, которые встречаются и радуются этому. У нас нет времени на ссоры, потому что мы вместе не каждый день. В месяц бывает по 10 - 15 смен. И они похожи на радостные встречи. Мы хохочем, обмениваемся новостями, приглашаем друг друга на спектакли. Нам дают творческую свободу - возможность что-то изменить в сценарии, и тогда мы вместе додумываем, вдохновляемся. Я всех обожаю, не могу даже кого-то выделить. И Аню Якунину, и Елену Алексеевну Яковлеву... Все приезжают с сумками еды, с хорошим настроением. И когда у нас на площадке оказывается большое количество главных героев, то нас невозможно вытащить из гримерки. Наше общение больше похоже на детский лагерь - грохот, хохот!
- Сериал «Склифосовский» - почти ровесник вашего сына. Огромный отрезок жизни. Начинается 12-й сезон. Ваша героиня повзрослела - не столько внешне, сколько ее жизненный опыт сказался на характере. А как вы изменились - как актриса, как человек?
- И внешние изменения тоже есть. Мы, когда смотрим кадры первых сезонов, замечаем, что кто-то поправился, кто-то похудел. Смеемся, что на пенсии будем на каталках выезжать в кадр - такой любовью пользуется сериал, что зрители не хотят расставаться с героями. «Склифосовский» сделан качественно, поэтому мы, актеры, его тоже любим. Конечно, к 47 годам я стала другой, пройдя в том числе через потери близких людей. Жизненный опыт помогает в профессии - ты находишь острые, трагические рычаги легче, чем в 25. Ведь вместо того, чтобы забывать все эти жизненные драмы, мы, наоборот, их копим, копим, копим - и в нужный момент выплескиваем. Артисты, которые прошли через многое, легче выдают зрителям искреннюю эмоцию в чистом виде.
- Ваша героиня доктор Марина Нарочинская вышла на первый план, когда заболела эболой. В 12-м сезоне вы на месте?
- У нас доктор Брагин - номер один. Эпизод с эболой многим запомнился, мне делали сложный грим. Когда есть такие яркие эпизоды, артисты благодарят сценаристов, потому что такие ситуации запоминаются. Моя героиня на месте - в сериале. Я уже давно спокойно отношусь к тому, что где-то можно уйти и на второй план - ничего страшного. У меня амбиции закончились с окончанием института (Театрального института им. Б. Щукина. - Авт.), когда я столкнулась с реальной актерской жизнью и поняла, что удача играет большую роль. Поэтому спокойно к этому отношусь. Если бы я точно знала, что «пробегу 200 миллионов кругов и получу какую-то роль», то я бы, может, и побежала. Но понимаю, что это лотерея в чистом виде. Возможно, ты тоже подходишь на эту роль по всем параметрам, но берут другую актрису по причине, которая тебе никогда не станет известна.
- Мне кажется, что вас зрители знают и любят.
- Да, люди тепло ко мне относятся.
- Кажется, что вы внешне не меняетесь. Как держите вес?
- Раньше я могла за три дня «сдуться», а с годами стало сложнее худеть. В путешествиях стараюсь всегда продегустировать местную кухню. Ну как поехать, например, на Бали и не попробовать местные блюда или в новогодней Австрии обойтись без штруделя и глинтвейна. Не будешь же морковку грызть! Кстати, я гастрономические приключения и в Москве ищу - их тут много. Есть гастротеатры, когда в невероятно красивой обстановке связаны историей картины, блюда. Шеф-повара готовят, интересно рассказывают... Я - охотница за новыми впечатлениями, вкусами. Но, когда возвращаюсь на работу, сажусь на строгую диету. Никому не рекомендую такой образ жизни! Я никак не могу похудеть до того состояния, когда я вошла в первый кадр «Склифа», хотя тогда прошло всего полгода, как я родила Ваню. Мне кажется, что я больше никогда не была такой худой. Но вес - не самое главное в нашей профессии. У моделей - да. А мы играем живых людей, а не идеальных, поэтому отступления в весе допускаются. Главное, чтобы глаз горел и огонь шел изнутри. Но я себя все равно держу в руках - как могу.
«Всем нам нужно волшебство»
- 29 января наступил китайский Новый год. Это год Деревянной Змеи. Ваш год. Понятно, что астрология - это антинаучно, но многие тем не менее этим увлекаются. Вы читаете гороскопы, интересные совпадения случаются?
- Я не то чтобы читаю, но иногда с друзьями во время посиделок мы со смехом обсуждаем какие-то совпадения. К примеру, у мужа моей лучшей подруги день рождения в мой день рождения. И мы все время находим смешные аналогии в наших поступках и характерах. А мой муж и эта подруга - Козероги. И у них тоже есть похожие черты. И мы над ними подшучиваем, но не с сарказмом, а с доброй иронией.
Иван часто путешествует с мамой. И теперь серьезно решил стать пилотом. Фото: личный архив Марии Куликовой
- Мы с вами разговариваем в пятницу, 13-го. Некоторые верят в плохие приметы, а другие - в хорошие, связанные с этой цифрой. Вы в числе каких?
- 13 - это счастливое вахтанговское число. Мне тоже нравится цифра 13, и я никогда от нее не шарахаюсь. Недавно летали с Ваней на «Формулу-1» в Абу-Даби и жили в гостинице на 13-м этаже. Когда заселялись, то я сразу подумала: как классно, что 13-й этаж, значит, все пройдет очень хорошо!
- Ваша страсть к путешествиям, вероятно, сослужила свою службу в том, что Иван собирается стать пилотом. Это уже цель, к которой он идет, или все еще может поменяться?
- На сегодняшний день это серьезная цель. Сын вчера вечером говорил мне, что нервничает за результаты ОГЭ, ЕГЭ. Он мечтает поступить учиться в первый же год. Я, со своей стороны, успокаиваю как могу. За штурвал Ваня первый раз сел года четыре назад, с тех пор решил стать пилотом. Он ходит на занятия на авиасимуляторах в белой рубашке, синем галстуке, погонах. На Новый год я купила сыну 900 минут налетов на авиасимуляторах - все идеи подарков у нас крутятся исключительно вокруг этого. Дома у нас есть штурвалы «Эйрбаса», «Боинга» и еще какого-то самолета, о котором я даже не слышала. В общем, сын движется к своей цели.
- Череда новогодних праздников наконец позади - по всем видам календарей. Что бы вы пожелали своим зрителям и нашим читателям в наступившем году?
- Понятно, что всем нам нужно здоровье. И это главное. Еще бы я пожелала волшебства. Мы как маленькие дети ждем, что в новом году что-то изменится. Причем волшебным образом: когда ты уже не ждешь, а чудо вдруг случится. Кому-то хочется разбогатеть, пусть он волшебным образом разбогатеет. Кому-то хочется выздороветь, если он болен, то пусть это произойдет. Иногда врачи разводят руками и говорят: мы не понимаем, как это произошло, это чудо. Друзья, я вам желаю, чтобы вы не прикладывали сумасшедших усилий, а просто в этом году случилось это пресловутое чудо, о котором снимают фильмы, пишут сказки и ставят спектакли.
«Склифосовский-12» 12+
С 3 февраля, пн. - чт./21.30