Мария Куликова: «Сэкономлю на дорогой одежде, но билеты в театр куплю!»

- Сериал «Склифосовский» идет с 2012 года. Наверное, секрет долголетия проекта не только в интересном сценарии, работе режиссеров, актеров, но и в атмосфере на площадке, в отношениях между людьми. С кем они сложились особенно хорошо?

- Это правда. Мы уже воспринимаем друг друга не как партнеры по сериалу, а как члены семьи, которые встречаются и радуются этому. У нас нет времени на ссоры, потому что мы вместе не каждый день. В месяц бывает по 10 - 15 смен. И они похожи на радостные встречи. Мы хохочем, обмениваемся новостями, приглашаем друг друга на спектакли. Нам дают творческую свободу - возможность что-то изменить в сценарии, и тогда мы вместе додумываем, вдохновляемся. Я всех обожаю, не могу даже кого-то выделить. И Аню Якунину, и Елену Алексеевну Яковлеву... Все приезжают с сумками еды, с хорошим настроением. И когда у нас на площадке оказывается большое количество главных героев, то нас невозможно вытащить из гримерки. Наше общение больше похоже на детский лагерь - грохот, хохот!

- Сериал «Склифосовский» - почти ровесник вашего сына. Огромный отрезок жизни. Начинается 12-й сезон. Ваша героиня повзрослела - не столько внешне, сколько ее жизненный опыт сказался на характере. А как вы изменились - как актриса, как человек?

- И внешние изменения тоже есть. Мы, когда смотрим кадры первых сезонов, замечаем, что кто-то поправился, кто-то похудел. Смеемся, что на пенсии будем на каталках выезжать в кадр - такой любовью пользуется сериал, что зрители не хотят расставаться с героями. «Склифосовский» сделан качественно, поэтому мы, актеры, его тоже любим. Конечно, к 47 годам я стала другой, пройдя в том числе через потери близких людей. Жизненный опыт помогает в профессии - ты находишь острые, трагические рычаги легче, чем в 25. Ведь вместо того, чтобы забывать все эти жизненные драмы, мы, наоборот, их копим, копим, копим - и в нужный момент выплескиваем. Артисты, которые прошли через многое, легче выдают зрителям искреннюю эмоцию в чистом виде.

- Ваша героиня доктор Марина Нарочинская вышла на первый план, когда заболела эболой. В 12-м сезоне вы на месте?

- У нас доктор Брагин - номер один. Эпизод с эболой многим запомнился, мне делали сложный грим. Когда есть такие яркие эпизоды, артисты благодарят сценаристов, потому что такие ситуации запоминаются. Моя героиня на месте - в сериале. Я уже давно спокойно отношусь к тому, что где-то можно уйти и на второй план - ничего страшного. У меня амбиции закончились с окончанием института (Театрального института им. Б. Щукина. - Авт.), когда я столкнулась с реальной актерской жизнью и поняла, что удача играет большую роль. Поэтому спокойно к этому отношусь. Если бы я точно знала, что «пробегу 200 миллионов кругов и получу какую-то роль», то я бы, может, и побежала. Но понимаю, что это лотерея в чистом виде. Возможно, ты тоже подходишь на эту роль по всем параметрам, но берут другую актрису по причине, которая тебе никогда не станет известна.

- Мне кажется, что вас зрители знают и любят.

- Да, люди тепло ко мне относятся.

- Кажется, что вы внешне не меняетесь. Как держите вес?

- Раньше я могла за три дня «сдуться», а с годами стало сложнее худеть. В путешествиях стараюсь всегда продегустировать местную кухню. Ну как поехать, например, на Бали и не попробовать местные блюда или в новогодней Австрии обойтись без штруделя и глинтвейна. Не будешь же морковку грызть! Кстати, я гастрономические приключения и в Москве ищу - их тут много. Есть гастротеатры, когда в невероятно красивой обстановке связаны историей картины, блюда. Шеф-повара готовят, интересно рассказывают... Я - охотница за новыми впечатлениями, вкусами. Но, когда возвращаюсь на работу, сажусь на строгую диету. Никому не рекомендую такой образ жизни! Я никак не могу похудеть до того состояния, когда я вошла в первый кадр «Склифа», хотя тогда прошло всего полгода, как я родила Ваню. Мне кажется, что я больше никогда не была такой худой. Но вес - не самое главное в нашей профессии. У моделей - да. А мы играем живых людей, а не идеальных, поэтому отступления в весе допускаются. Главное, чтобы глаз горел и огонь шел изнутри. Но я себя все равно держу в руках - как могу.

«Всем нам нужно волшебство»

- 29 января наступил китайский Новый год. Это год Деревянной Змеи. Ваш год. Понятно, что астрология - это антинаучно, но многие тем не менее этим увлекаются. Вы читаете гороскопы, интересные совпадения случаются?

- Я не то чтобы читаю, но иногда с друзьями во время посиделок мы со смехом обсуждаем какие-то совпадения. К примеру, у мужа моей лучшей подруги день рождения в мой день рождения. И мы все время находим смешные аналогии в наших поступках и характерах. А мой муж и эта подруга - Козероги. И у них тоже есть похожие черты. И мы над ними подшучиваем, но не с сарказмом, а с доброй иронией.